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Состояние заболевшего COVID настоятеля афонского Ватопедского монастыря ухудшилось
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Состояние здоровья настоятеля афонского Ватопедского монастыря старца Ефрема ухудшилось из-за коронавируса, потребовалась немедленная интубация, сообщают СМИ.
У Ефрема 21 мая был обнаружен COVID-19, его перевезли самолетом с Афона в Афины и госпитализировали с коронавирусом в больницу по рекомендации его лечащих врачей, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство церковных новостей «Ортодоксия».
В пятницу по решению врачей Ефрема интубировали, чтобы предотвратить осложнения, связанные с его основными заболеваниями. Отмечается, что его состояние контролируемое.
В предыдущие дни игумен получал лекарства в отделении интенсивной терапии, а через два дня его перевели в отделение реанимации для увеличения подачи кислорода. Его состояние было стабильным, утром в пятницу у него поднялась температура.
С самого начала болезни Ефрема Константинопольский патриарх Варфоломей позвонил на Афон и выразил поддержку старцу и братству. Пожелания скорейшего выздоровления направили предстоятели Албанской церкви Анастасий и церкви Австралии Макарий, священнослужители.
В феврале 2019 года Ефрему сделали операцию стентирования в Киеве. Туда его направил Константинопольский патриарх Варфоломей участвовать в «интронизации» предстоятеля «новой церкви» Украины Епифания Думенко. По сообщениям СМИ, помимо проблем с сердцем, у Ефрема сахарный диабет.
Ватопедский монастырь известен в России: в 2011 году в Москву и другие российские города игумен Ефрем привез пояс Богородицы, святыне поклонились более 3,5 млн человек, в том числе высшие руководители государства.
Ранее сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл установил ответственность священнослужителей за несоблюдение указаний, которые направлены на противодействие коронавирусу.
Напомним, от осложнений коронавирусной инфекции умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, а также скончался почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов. Также от COVID умер священник Богоявленского кафедрального собора в Елохове, а в Курске скончался епископ Железногорский и Льговский Вениамин.
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«Северный поток», ипотека, вакцина. Что сказал Путин в Петербурге
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Речь Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме произвела сенсацию – президент объявил о том, что утром в пятницу была завершена укладка первой нитки газопровода «Северный поток – 2». В своем выступлении глава государства также объявил о продлении программы льготной ипотеки, новых налоговых послаблениях для малого и среднего бизнеса и рассказал о еще нерешенных проблемах российской экономики.
«Рад сообщить, что именно сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2», работа по второй нитке продолжается. Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена», – констатировал президент Владимир Путин, выступая в пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Примерно в течение двух месяцев, скорее всего, будет закончена и вторая нитка газопровода, высказал предположение Путин. Глава государства также подчеркнул, что Газпром уже готов к заполнению газом этого трубопровода, который пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря.
Добавим, что в четверг вице-премьер Александр Новак сообщил: Москва надеется на завершение строительства «Северного потока – 2» до конца 2021 года. Против строительства газопровода активно выступают страны-транзитеры – Польша и Украина, а также США, продвигающие поставки в страны Евросоюза своего сжиженного природного газа (СПГ).
Американский газ добывается варварским способом, а цена на него выше на 25%, отметил Путин в своем выступлении на ПМЭФ-2021. «Или покупать подешевле у нас, и качественнее, и добытый нормальным образом, или покупать, по сути, продукт, который добывается сложным образом, так скажем, с экологической точки зрения», – обратился российский лидер к участникам международного форума. Путин подчеркнул: СП-2 представляет собой чисто экономический, коммерческий проект, который исключает политические риски, и экономически целесообразнее, чем транзит через Украину, Словакию и Австрию.
Россия исходит из того, что поставки газа в Европу будут расти, в ближайшие десять лет объемы поставок превысят 50 млрд кубометров, добавил Путин. При этом, отметил российский лидер, Россия могла бы до сих пор прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас.
Восстановление экономики и вакцинация
Обращаясь к участникам международного экономического форума, Путин констатировал: кризис на фоне пандемии коронавируса стал самым мощным для мировой экономики со времен Второй мировой войны. Но, несмотря на всю глубину прошлогоднего спада, «уже можно с уверенностью говорить, что мировая экономика возвращается к нормальной жизни». В текущем году ожидается необычно большой рост глобального ВВП, самый масштабный с 1970-х годов, прогнозирует российский лидер. Глава государства напомнил, что эксперты говорят о росте мирового валового внутреннего продукта на 6%. Признаком выхода экономики из кризиса Путин назвал первое с начала пандемии крупное мероприятие с участием бизнеса – ПМЭФ, который принимает Россия.
При этом президент напомнил о проблемах, которые вызывает продолжающаяся пандемия. Сотни миллионов людей по всему миру не имеют доступа к вакцинам от коронавирусной инфекции, а помощь этим нуждающимся странам ничтожна, поскольку «своя рубашка ближе к телу», указал российский лидер. Путин констатировал, что прививку от COVID-19 сделали только около 10% населения мира. «До тех пор, пока мы не обеспечим широкий, повсеместный доступ к вакцинам от коронавируса, причем на всех континентах, опасность эпидемии и ее новых вспышек никуда не уйдет», – добавил российский лидер. Президент поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавируса для иностранцев в России.
В целом, подчеркнул лидер России, всем странам мира необходимо объединять
усилия перед общими, определяющими будущее вызовами, «которые не зависят от конъюнктуры рынков, от политических споров и раскладов, но в решающей степени определяют будущее всей нашей цивилизации».
Одна из таких проблем, которые упомянул президент – изменение климата. «По подсчетам ученых, в результате хозяйственной деятельности человека в атмосфере Земли накопилось свыше двух триллионов тонн парниковых газов. Каждый год их объем увеличивается на 50 млрд тонн, постепенно нагревая планету», – привел данные специалистов глава государства.
«Нередко приходилось слышать разговоры о том, что Россия, мол, не очень-то заинтересована в решении глобальных экологических проблем, – заметил президент. – Сразу могу сказать: это чушь, это миф, а то и откровенное передергивание. Как и другие страны, мы ощущаем риски и угрозы в этой сфере, включая опустынивание, эрозию почв, таяние вечной мерзлоты. Многие из присутствующих в зале знают и работают в Арктике: у нас там целые города, в Арктике, построенные на вечной мерзлоте. Если таять все начнет, какие последствия будут для России?».
Чтобы решить проблему глобального потепления, только сократить объемы выбросов недостаточно, указал Путин. «Для достижения так называемой углеродной нейтральности важный показатель – это поглощение парниковых газов. Нужно снизить их объем, который уже накопился в атмосфере, и здесь наша главная задача – научиться улавливать, хранить и полезно использовать углекислый газ от всех источников», – обозначил задачу глава государства.
Наша страна разработает план действий по снижению парниковых эмиссий до уровня ниже, чем в Европе – такое поручение Путин дал правительству.
Еще одно важное направление, которое обозначил президент – сохранение и восстановление российских лесов, что собственно, и также помочь эффективнее улавливать углекислый газ. «На нашу страну приходится пятая часть мировых лесов, которые занимают почти 10 млн квадратных километров. По оценкам специалистов, учёных, уже сейчас они поглощают миллиарды тонн эквивалента углекислого газа ежегодно», – цитировал главу государства сайт Кремля.
Занятость и рост цен
Оценивая влияние коронавирусного кризиса на Россию, президент отметил: и экономика, и рынок труда уже приближаются к докризисному уровню. При этом Путин обозначил две наиболее актуальные проблемы. «Рынок труда, его нужно восстанавливать как минимум до 4,7%, как было до пандемии, а сейчас 5,2%. И вторая – инфляция», – констатировал президент.
«Да, здесь есть проблемы, – указал глава государства. – И безработица увеличилась, и реальные доходы граждан припали. Мы все это знаем. Но не произошло ничего такого, что мы могли констатировать или могли назвать катастрофой, что в принципе в таких условиях, каких мы жили, было вполне возможно. Мы всего этого избежали».
У каждого российского региона есть экономический потенциал, и каждый из них должен разработать исчерпывающий механизм для обеспечения деятельности инвесторов, дал указание президент.
«Кроме того, в масштабах всей страны поручаю уже в ближайшее время запустить постоянно действующую программу поддержки молодежной занятости, включая меры содействия молодежному предпринимательству», – добавил Путин. Он указал: правительству следует усилить программы содействия занятости в тех регионах, где безработица пока еще высока». «При этом подчеркну – нужно действовать адресно, предлагать решения, которые учитывают специфику экономики каждого конкретного региона», – отметил глава государства.
Льготная ипотека
Кроме того, президент предложил еще одну важную меру поддержки граждан – продление программы льготной ипотеки. Ее пролонгируют еще на один год, до 1 июля 2022 года, с повышением ставки до 7% и с единой предельной суммой кредита для всех регионов – 3 млн рублей.
Кроме того, глава государства заявил, что программа семейной льготной ипотеки будет распространена и на семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года. Максимальная сумма кредита в рамках льготной семейной ипотеке в Москве и Санкт-Петербурге составит 12 млн рублей, в остальных регионах – 6 млн. «Уже при рождении первенца семья сможет взять ипотеку по ставке 6%, купить жилье на первичном рынке или рефинансировать ранее взятый ипотечный кредит», – сообщил Путин.
«Мы должны учитывать то, какую важную роль играет льготная ипотека в нынешних условиях, в нынешней ситуации, для решения жилищных проблем наших граждан и для развития строительной отрасли, которая, как мы знаем, является локомотивом для смежных отраслей», – отметил президент. Он напомнил, что льготная ипотека была введена как антикризисная мера, но и резко обрывать ее нельзя. Она позволила привлечь в строительство более 2 трлн рублей, такую ипотеку оформили свыше полумиллиона граждан.
Поддержка бизнеса
Путин также объявил о мерах поддержки бизнеса, в частности для предприятий сферы общественного питания.
«Сейчас компании, которые работают на упрощенном режиме налогообложения, обязаны перейти на общий налоговый режим, если преодолевают планку по количеству персонала, по объему выручки. Это означает дополнительную фискальную нагрузку. Часто этот фактор сдерживает рост бизнеса и вынуждает идти на разного рода ухищрения, вроде искусственного дробления компаний. Показательный пример – сфера общественного питания. Именно для компаний этой отрасли предлагаю с будущего года запустить пилотный проект. Его смысл – отработать механизм более плавного, комфортного перехода от одного налогового режима к другому», – сказал глава государства.
«Если говорить более детально, то компании, вошедшие в этот проект, будут освобождены от уплаты НДС, если их выручка не превышает двух миллиардов рублей в год. При этом за ними сохранится право на уплату пониженной ставки страховых взносов 15%, даже в том случае, если численность персонала, занятого в компании, вырастет до полутора тысяч человек, сейчас такой порог 250 человек. Посмотрим (...) какой это даст эффект, в том числе для обеления бизнеса и стимулирования развития компании», – уточнил президент.
Канцлер Австрии поблагодарил Путина за «Спутник V»
Вена положительно оценивает использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в более чем 60 странах, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в рамках пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).
Курц также выразил личную благодарность президенту России Владимиру Путину за вклад в борьбу с пандемией.
«Мы должны, конечно же, пандемию преодолеть (...) Было бы невозможно добиться этой цели, если бы мы не работали совместно в области науки и политики. Поэтому не играет никакой роли, откуда эта вакцина, Америки, ЕС, России или Китая. Каждый успех в борьбе с коронавирусом – это успех всего мира. Геополитические различия не играют роли», – подчеркнул политик.
Ранее стали известны возможные сроки одобрения ВОЗ вакцины «Спутник V». Комиссия ВОЗ уже прибыла в Россию для изучения данных о препарате.
Кроме того, институт «Вектор» решил подать в ВОЗ заявку на одобрение вакцины «ЭпиВакКорона».
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Путин и Вучич запустили производство «Спутника V» в Сербии
Президент России Владимир Путин совместно с сербским коллегой Александром Вучичем по видеосвязи дали старт запуску производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Сербии.
В пятницу в институте вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» в Белграде была начата первая фаза производства вакцины – расфасовка, передает РИА «Новости».
«Для меня большая честь запустить производство вакцины «Спутник V» в Сербии», – заявил Вучич на русском языке.
Директор института «Торлак» доктор Вера Стоилькович добавила, что Сербия стала одной из первых стран, начавших применять российскую вакцину, и первой страной в Европе, производящей ее.
«Мы все должны понимать, что эффективная борьба с коронавирусом возможна только при объединении усилий на глобальном уровне. Такая позиция России носит принципиальный характер. И мы открыты для сотрудничества со всеми странами в области эпидемиологической безопасности», – сказал в свою очередь Путин. Он добавил, что России со своей вакциной от коронавируса пришлось пройти непростой путь – от скептических оценок до широкого международного признания.
Ранее министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович заявила, что исследование российской вакцины «Спутник V», проведенное среди 100 тыс. граждан Сербии, показало блестящий результат, эффективность составила 97,6%.
Бразилия разрешила импорт и применение «Спутника V»
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Члены правления бразильского Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) проголосовали за разрешение импорта и ограниченного использования в федеративной республике российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
«[Предлагается] временно разрешить на исключительных условиях импорт вакцины в следующих количествах, что соответствует 1% населения штатов согласно плану вакцинации на июнь 2021 года: Баия – 300 тыс. доз, Мараньян – 141 тыс. доз, Сержипе – 46 тыс. доз, Сеара – 183 тыс. доз, Пернамбуку – 192 тыс. доз, Пиауи – 66 тыс. доз», – приводит ТАСС слова члена правления регулятора Алекса Машаду Кампуса, доводы которого поддержали еще трое коллег, в том числе глава регулятора Антониу Барра Торрес.
В свою очередь глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что «Спутник V» прибудет в Бразилию в июле».
Бразилия стала 67-й страной, где одобрено применение «Спутника V». Вакцина занимает второе место в мире по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.
Напомним, 20 мая в Бразилии выпустили первую партию «Спутника V». В начале мая фармацевтическая компания Uniao Quimica решила начать производство «Спутника V» в Бразилии, не дожидаясь одобрения препарата национальным регулятором.
В конце апреля бразильский регулятор отказался разрешить импорт и использование в стране «Спутника V». При этом глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки Бразилии Паулу Баррозу подтвердил безопасность российской вакцины против коронавируса. Разработчики препарата обвинили Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии в политизации вопроса.
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Путин обозначил сроки возобновления поездок россиян в Европу
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Россияне смогут более свободно ездить в другие страны после достижения 60% иммунизации, это может произойти в сентябре, считает президент Владимир Путин.
Путин заявил на встрече с главредами международных агентств в рамках ПМЭФ, что достичь 60% иммунизации от COVID-19 планируется в сентябре, передает РИА «Новости».
«После этого можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию и о том, что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе европейские», – пояснил он.
При этом глава государства отметил, что неплохо было бы, если бы европейские регуляторы признали, что привитые российскими вакцинами ничем не отличаются от тех, кто привился другими.
Ранее стали известны возможные сроки одобрения ВОЗ вакцины «Спутник V». Комиссия ВОЗ уже прибыла в Россию для изучения данных о препарате.
Кроме того, институт «Вектор» решил подать в ВОЗ заявку на одобрение вакцины «ЭпиВакКорона».
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В России началось производство нового препарата от коронавируса
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Началось производство антиковидного иммуноглобулина на основе плазмы крови переболевших, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на площадке Петербургского международного экономического форума.
«В России начато производство [нового препарата от коронавируса], надо его сейчас увеличивать, и обязательно для этого потребуется плазма. Это антиковидный иммуноглобулин – это уже высококонцентрированный препарат, который позволяет нейтрализовать вирус, и он, конечно, является наиболее приоритетным в сравнении с антиковидной плазмой», – сказал Мурашко в интервью РИА «Новости».
Он уточнил, что монотерапия теми или иными препаратами действительно не всегда дает полный эффект, поэтому врач выбирает в том числе комбинацию. Сейчас появились новые данные о сочетании плазмы крови с противовирусными препаратами, пояснил министр.
Напомним, 1 апреля министерство здравоохранения одобрило применение лекарства «КОВИД-глобулин» на основе плазмы крови переболевших COVID-19 жителей Москвы. Препарат разработан холдингом «Нацимбио», входящим в «Ростех».
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РФПИ запланировал увеличить объемы поставок «Спутника V» в 2021 году
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Соглашения между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и ведущими фармацевтическими компаниями позволяют произвести в 2021 году количество вакцины от коронавируса «Спутник V», достаточное для 800 млн человек, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу Bloomberg-TV.
«Мы на пути к тому, чтобы осуществить в этом году поставки вакцины в количестве, достаточном для 800 млн человек», – приводит слова главы РФПИ приводит ТАСС.
«Мы провели отличную встречу с участием президента России Владимира Путина и производителями вакцины. Ожидается, что более 20 производителей в 14 странах в скором времени будут производить или уже производят вакцину «Спутник V», – подчеркнул он.
По словам главы РФПИ, для преодоления пандемии COVID-19 и противостояния новым вариантам вируса необходимо «сотрудничество между производителями вакцин и разными странами». Дмитриев также высказался против политизации вопроса производства и распространения вакцин.
Ранее в РФПИ планировали в 2021 году обеспечить «Спутником V» 700 млн человек.
Накануне президент России Владимир Путин на полях ПМЭФ дал старт запуску производства российской вакцины «Спутник V» в Аргентине. В тот же день Путин совместно с сербским коллегой Александром Вучичем запустили производство «Спутника V» в Сербии.
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Песков назвал сроки начала вакцинации иностранцев в России
Вакцинация иностранцев в России может начаться уже в ближайшее время, в течение месяца-двух, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это вопрос там месяца-двух, наверное. Ну, это будет, конечно, оперативно, потому что спрос большой на вакцину», – приводит РИА «Новости» слова Пескова.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавируса для иностранцев в России.
Глава Ростуризма Зарина Догузова на ПМЭФ заявила, что ведомство совместно с туроператорами готово оперативно провести работу по организации туров для вакцинации иностранцев с использованием электронной визы.
Россельхознадзор заявил о зависимости России от импорта яиц для вакцин от COVID
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Россия находится в полной зависимости от импорта специальных яиц для вакцин, фабрик для их производства в стране нет. Такие яйца нужны, в том числе, для производства препарата от COVID-19, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
Для производства высококачественных вакцин, по словам Данкверта, нужны яйца, свободные от патогенной микрофлоры. «Есть специальные фабрики, которые производят эти яйца, но таких фабрик у нас в стране нет вообще. Яйцо, которое используется для производства вакцин, все импортное. В том числе для вакцин, применяемых в медицине, и это не только вакцины от коронавируса», – заявил глава Россельхознадзора в интервью РБК.
Дефицита импортных яиц, необходимых для производства вакцин, не будет, обещает Данкверт. «Мы, даже когда вводили ограничения на импорт из-за птичьего гриппа, потом сразу открывали те предприятия, которые производят СПФ-яйцо (свободное от специфических патогенных контаминантов), потому что у них другая технология производства. Но в целом для страны не иметь свое производство яиц, свободных от патогенной микрофлоры – это неправильно. Это стратегический вопрос», – добавил глава Россельхознадзора.
Специальные яйца необходимы не только для создания вакцин от коронавируса, но и для других медицинских препаратов. Например, при создании вакцины от гриппа яйца выступают в роли естественного инкубатора.
Для производства большинства противогриппозных вакцин используются 9-12-дневные оплодотворенные куриные яйца. Вакцинный вирус вводится в тысячи яиц, которые затем инкубируются в течение двух-трех дней для размножения вируса. После этого собирается яичный белок, который к этому времени уже содержит миллионы вакцинных вирусов, и из яичного белка выделяется вирус.
Глава Россельхознадзора уточнил, что с яиц начинается, например, производство вакцины от гриппа: куриные эмбрионы при помощи укола заражают определенным штаммом вируса, который в течение 48 часов размножается в аллантоисном мешке куриного эмбриона. Спустя двое суток эту жидкость с вирусом откачивают вакуумом из эмбриона, выделяют из неё очищенный вирус и получают белок – основу будущей вакцины.
Путин и президент Аргентины объявили старт производства «Спутника V» в стране
Президент России Владимир Путин и глава Аргентины Альберто Фернандес на полях Петербургского международного экономического форума в режиме видеоконференции дали старт запуску производства российской вакцины «Спутник V» в стране.
Путин заявил, что для того, чтобы заблокировать распространение коронавируса, необходимо наращивать выпуск эффективных и доступных вакцин.
В рамках ПМЭФ глава государства провел по видеосвязи встречу с представителями международного инвестиционного сообщества и иностранных компаний-производителей вакцины «Спутник V». Путин подчеркнул, что вакцинация имеет принципиальное значение в борьбе с пандемией, передает РИА «Новости».
«Сейчас крайне важно наращивать выпуск эффективных, доступных вакцин для того, чтобы заблокировать распространение инфекции, сохранить здоровье, жизни людей, повысить их благополучие, прежде всего через снятие вынужденных ограничений для деловой активности и восстановление глобального экономического роста», – заявил президент.
В пятницу Путин совместно с сербским коллегой Александром Вучичем по видеосвязи дали старт запуску производства «Спутника V» в Сербии.
Ранее на ПМЭФ Путин призвал россиян вакцинироваться: в России это бесплатно, комфортно и добровольно. Он подчеркнул, что от российской вакцины против коронавируса не зафиксировано ни одного летального исхода.
Путин поручил проработать вопрос о платной вакцинации иностранцев в России
Президент России Владимир Путин поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавируса для иностранцев в России.
«Отечественная фармацевтическая промышленность готова и дальше наращивать выпуск вакцин. То есть мы не только в полном объеме обеспечиваем собственные потребности, но и можем предоставить возможность иностранным гражданам приехать в Россию и сделать здесь прививку. Знаю, что с учетом эффективности наших вакцин, такой запрос довольно высок», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По его словам, широкое распространение получила практика, когда люди из разных стран, в том числе бизнесмены и руководители крупных компаний, специально посещают Россию для вакцинации от коронавируса.
«В этой связи прошу правительство до конца месяца проанализировать все аспекты этого вопроса, чтобы с учетом требований по безопасности, разумеется, санитарному контролю, организовать для иностранных граждан условия для платной вакцинации в нашей стране», – сказал президент.
Ранее специалисты столичных медцентров рассказали газете ВЗГЛЯД, что находящиеся в Москве иностранцы могут пройти вакцинацию от коронавируса в частных клиниках. Причем в некоторых случаях эта процедура будет бесплатной.
Мурашко заявил о близости некоторых регионов России к победе над COVID
Некоторые российские регионы близки к победе над коронавирусом, однако мобильность граждан продолжается, потому необходима вакцинация, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Мурашко заявил на площадке ПМЭФ, что «мобильность же граждан продолжается, поэтому, в том числе, нужно помнить, и даже где спокойная и стабильная ситуация (с коронавирусом) в населенных пунктах, все равно нужно создать пул вакцинированных людей», передает РИА «Новости».
Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что в России нет рисков возникновения третьей волны коронавируса летом или осенью текущего года, эпидемия уже на стадии завершения.
Вместе с тем научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», профессор вирусологии Александр Чепурнов объяснил, как второй год пандемии способен стать опасней первого.
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МИД получил запросы от иностранцев на вакцинацию «Спутником V»
Министерство иностранных дел получает запросы от иностранцев, которые хотели бы привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире Первого канала в кулуарах ПМЭФ.
«Да, конечно, и не только дипломаты [направляют запросы]. Они так и пишут, что правительство такой-то страны делает все под давлением «большого брата», не допускает российскую вакцину к нам на рынок, но мы хотим привиться, что можно сделать, могу ли я приехать для этого в Россию, или, возможно, мне поможет российское посольство. Такие люди пишут, вы даже себе не представляете», – приводит слова дипломата ТАСС.
Накануне президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ отметил, что сотни миллионов людей по всему миру не имеют доступа к вакцинам от коронавирусной инфекции. Путин в ходе выступления на ПМЭФ поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавируса для иностранцев в России. Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила о готовности ведомства совместно с туроператорами оперативно провести работу по организации туров для вакцинации иностранцев от коронавируса с использованием электронной визы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал сроки начала вакцинации иностранцев в России.
Специалисты столичных медцентров рассказали газете ВЗГЛЯД, что находящиеся в Москве иностранцы могут пройти вакцинацию от коронавируса в частных клиниках, причем в некоторых случаях эта процедура будет бесплатной.
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В Сербии назвали блестящими результаты исследования «Спутника V»
Исследование российской вакцины «Спутник V», проведенное среди 100 тыс. граждан Сербии, показало блестящий результат, эффективность составила 97,6%, заявил министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович.
«Мы сделали исследование среди 100 тыс. граждан Сербии, которые получили вакцину «Спутник V», и действительно получился блестящий результат, не было ни одного смертельного случая», – цитирует РИА «Новости» Поповича.
По его словам, эффективность вакцины «Спутник V» достигла 97,6%. «Это, я бы сказал, лучший результат, который мы имеем в Сербии», – добавил министр. Также Попович уточнил, что в стране сейчас применяются в общей сложности четыре разных вакцины, включая российскую.
Ранее Попович сообщал, на территории Сербии начинается производство российского препарата «Спутник V».
Напомним, что Центр имени Гамалеи подтвердил качество пробной вакцины «Спутник V», произведенной в белградском Институте вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак», и одобрил производство препарата в этом сербском учреждении.
Собянин допустил введение в Москве новых мер поддержки для привившихся от COVID-19
В столице могут быть введены дополнительные меры для поддержки людей, которые вакцинировались от коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
«Возможно, что мы будем вводить еще какие-то меры поддержки, например, там, лотерею с нашими федеральными коллегами», – передает его слова ТАСС.
Собянин напомнил, что в Москве действует программа «Миллион призов», в рамках которой пожилым людям в пунктах вакцинации выдаются сертификаты номиналом на 1 тыс. рублей для получения различных товаров и услуг.
По оценкам мэра, количество привившихся москвичей к концу года может превысить 2,5 млн.
Ранее Собянин предложил московским предпринимателям создавать в ресторанах «зоны, свободные от коронавируса», где будут размещены гости, прошедшие вакцинацию от COVID-19. Однако рестораторы в Москве исключили введение зоны для вакцинировавшихся от коронавируса.