У сбившего ребенка в Петербурге самокатчика нашли наркотики

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который сбил на электросамокате пятилетнюю девочку и скрылся с места происшествия. У него обнаружили наркотики, сообщил источник в правоохранительных органах.

В петербургском СК ранее сообщали, что 2 июня неизвестный на электросамокате сбил девочку в Невском районе и скрылся с места. Ребенка забрали в больницу. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму ушиб головного мозга средней степени, перелом лобной кости слева, ушиб мягких тканей области левого плеча и области левого бедра.

По сообщению от источника «360», девочка находится в тяжелом состоянии. Она в реанимации.

По данным 78.ru, задержанный находится в федеральном розыске за наркотики. Он проживает в Кудрове. У него дома нашли три пакета с растительным веществом, металлическую коробку с белым порошком и весы.

Напомним, в четверг в сервисах аренды электросамокатов в Петербурге прошли обыски.