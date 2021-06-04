ЦИК: Видеонаблюдение на выборах охватит как минимум 49-50 тыс. участков

По меньше мере 49-50 тыс. избирательных участков на выборах в 2021 году будет охвачено системой видеонаблюдения, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на обучающем мероприятии для партий в ЦИК.

«У нас сейчас будет расширено видеонаблюдение. Это просто несравнимо с той кампанией (в Госдуму). В 2016 году у нас охват был 26 тыс. участков, а сейчас видеонаблюдение практически даже превосходит масштаб президентской кампании – 46 тыс. было, а сейчас будет охвачено минимум 49-50 тыс. участков», – сказала Памфилова, передает ТАСС.

Памфилова также представила специализированный программно-технический комплекс для проверки подписных листов кандидатов на выборах. «Сегодня мы хотим презентовать вам специализированный программно-технический комплекс по проверке подписных листов, который позволяет нам существенно ускорить процесс проверки и в целом поможет избирательным комиссиям принимать более объективные решения», – сказала председатель ЦИК.

По ее словам, эта технология «позволяет избавиться от ошибок при чтении текста, различных опечаток и, как следствие, необоснованно забракованных подписей». «Мы проанализировали проблему прошлых лет, особенно 2019 года. Перезаключили соглашение с МВД, теперь в этом соглашении у нас более четко формулируются требования и их обязанности предоставлять более точную информацию», – отметила глава ЦИК. Она добавила, что в свою очередь комиссии «обязаны вовремя предоставлять обоснованную информацию о том, почему сначала рабочая группа, а потом уже комиссия принимает то или иное решение о допуске или недопуске кандидатов». «ЦИК очень четко проводит эту работу. Я хочу еще раз напомнить, что максимально доброжелательное отношение к кандидатам и представителям партий должно быть», – подчеркнула Памфилова.

В ЦИК добавили, что комплекс сканирует и оцифровывает подписные листы кандидатов, затем введенные от руки персональные данные распознаются (распознавание до 97%) и сравниваются с данными из регистра избирателей. «Почерки проходят оценку, схожие почерки объединяются в кластеры. Кластеры анализирует эксперт-почерковед, выявляя подписи, оставленные одним человеком. Решение о признании подписей действительными или недействительными принимает избирательная комиссия», – отметили в комиссии.

Кроме того, ЦИК рассказал представителям партий о специализированном программном издании «Подготовка сведений о кандидатах, уполномоченных представителях, доверенных лицах», которое доступно для скачивания на сайте ЦИК.

Ранее Памфилова сообщила, что общероссийское тестирование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) прошло успешно и без сбоев. Дистанционное электронное голосование в 2021 году пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах федерации – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

В единый день голосования 19 сентября 2021 года в России пройдут выборы различного уровня, включая выборы депутатов Государственной думы, глав 12 субъектов Федерации (девять прямых, а также три через голосование в парламенте субъекта) и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах России.