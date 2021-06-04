В МВД пояснили создание видео про грустного участкового

Традиционные видеоролики по профилактике мошенничества уже давно никто не смотрит, поэтому было решено создать видео «где-то грустит участковый», сообщили в красноярском главке МВД.

В ведомстве рассказали, что «взяли реального участкового, поехали в ближайший к его территории обслуживания лесочек и сняли за час». Также в красноярской полиции добавили, что еще не раз удивят жителей региона – у них много интересных идей, передает РИА «Новости».

Накануне сотрудники регионального управления МВД России по Красноярскому краю сняли видеоролик, в котором правоохранители просят граждан остерегаться мошенников.

На кадрах можно увидеть полицейского, с грустным видом прогуливающегося по лесу. В конце на экране появляется надпись: «Каждый раз, когда вы переводите деньги мошенникам, где-то грустит один участковый». Кроме того, в этом видео зрители слышат отрывок из песни «Березы» российской группы «Любэ».

В комментариях к ролику на всякий случай указали, что все события вымышлены, а совпадения с реальными участковыми случайны. В пресс-службе МВД Красноярска сообщили изданию «Подъем», что посыл ролика поняли не все. Некоторые начали задавать вопросы, почему участковый ходит и грустит, когда надо работать.

По словам героя ролика полицейского Дмитрия, он рад, что может стать известным. «Это же здорово, что будут узнавать после распространения ролика. Деятельность полиции делится по направлениям: есть гласная работа, есть негласная. Участковый – представитель профилактической части и как раз таки гласный. И это прекрасно, когда участкового узнают», – пояснил он Ura.ru.

Участковый сообщил, что съемка далась ему легко. Дмитрий отметил, что все, что показано в ролике – чистая правда. «Часть моей профилактической работы строится на личном доведении информации до граждан. Это и развешивание листовок, и живое общение во время профилактических обходов. Очень грустно, что при этом случаев мошенничества становится все больше и больше», – добавил он.