В Воронежской области трое детей погибли при обрушении плиты недостроенного дома Россиян предупредили о возможной потере детских выплат Бродячие собаки напали на ребенка в Казани 4 июня 2021, 08:21 Текст: Дмитрий Зубарев

Уголовное дело о халатности и не отвечающих требованиям безопасности услугах возбуждено в Татарстане после нападения бродячих собак на ребенка, сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев. «Инцидент произошел 3 июня около 18.30 на территории возле озера Лебяжье (в пригороде Казани – прим. ВЗГЛЯД). Известно, что семилетний мальчик с родителями приехал в гости в Казань из другого региона. Они арендовали гостевой домик недалеко от озера Лебяжье. Нападение трех бродячих собак на ребенка произошло возле дома», – передает РИА «Новости» слова Галиева. Мальчика доставили в Детскую республиканскую больницу Татарстана. Галиев добавил, что возбуждено уголовное дело по статьям «халатность» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Расследование взято на контроль в прокуратуре. Напомним, в конце апреля следователи возбудили уголовное дело по факту нападения бродячих собак на 11-летнего мальчика в расположенном неподалеку от озера Лебяжье поселке Осиново в Татарстане. Мальчика с множественными укусами доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В Британии заявили о проблеме массового сексуального насилия над девочками со стороны мигрантов 1 июня 2021, 22:16 Текст: Елена Мирошниченко

Газета The Times провела расследование и пришла к выводу, что полиция не в силах защитить тысячи девочек от сексуального насилия, в Британии тысячи детей регулярно пропадают без вести, подвергаясь сексуальному насилию со стороны «азиатских банд». «За последние три года в Великобритании дети, которым грозит жестокое обращение, пропадали без вести более 55 тысяч раз, причем некоторым из них было всего 11 лет», – цитирует газету ИноСМИ. Уточняется, что власти замалчивают проблему. Отмечается, что в основном жертвами становятся несовершеннолетние девушки. Считается, что большинство из них убегают к взрослым насильникам добровольно, потому что те дают им деньги, спиртное и наркотики. Читатели считают, что сложившаяся ситуация является следствием политики «мультикультурализма», по мнению людей, властям наплевать на «белых детей» из неблагополучных районов. Ранее Папа Римский изменил систему наказаний за педофилию и коррупцию. В Армении издали букварь-комикс для изучения русского языка 1 июня 2021, 16:32 Армянские дети смогут учить русский язык по букварю-комиксу, главным героем которого стал Александр Грибоедов – драматург и посол, убитый в 1829 году в Тегеране. «Это интересный и увлекательный способ научить детей русскому языку. Причем они изучают не только язык, но и знакомятся с приключениями и биографией писателя-дипломата Александра Грибоедова, историей России», – сообщает Sputnik Армения. Отмечается, что особенность букваря в том, что в армянский текст постепенно вставляются русские буквы. Автор идеи – руководитель Русского дома в Ереване Вадим Фефилов. Текст написал детский писатель и сценарист Армен Ватьян. В первое издание вошли 11 букв. Еще два аналогичных комикса будут опубликованы в ближайшее время, в них войдут остальные буквы русского алфавита. Ранее сообщалось, что русский язык стал обязательным в учебных заведениях Турции, готовящих кадры для туристической отрасли. В Общественной палате разъяснили идею выплаты отцовского капитала 1 июня 2021, 13:42

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

На данный момент в России очень мало мер поддержки многодетных семей, поэтому отцовский капитал материально поможет семьям с тремя и более детьми, а также, возможно, повысит рождаемость в стране, сказала газете ВЗГЛЯД заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова. Председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, член Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко выступил с предложением ввести в России многодетный (отцовский) капитал, который будет выдаваться при рождении трех и более детей в одной семье в размере федерального материнского капитала 639,4 тыс. рублей. «Третьего ребенка, как правило, рожают в семьях, где совершенно точно есть папа. Поэтому обычно шуточно говорят, что первого ребенка рожают для общества, второго – для себя, а третьего – для папы, потому и капитал ему. Материнский капитал есть, да и третий ребенок появляется в семьях, где есть папа, который там уже достаточно долго находится. Соответственно, это своего рода поддержка и мотивация отца», – говорит Зимова. Она рассказывает, что общественники предлагают тратить отцовский капитал именно на автомобиль, поскольку когда в семье рождается третий ребенок, появляется необходимость в собственной машине. За рулем зачастую находится именно отец семейства, поэтому актуально именно ему выдавать капитал. «Это еще одна мера поддержки для многодетных, но все зависит от того, как это будет реализовано правительством. На данный момент у нас очень мало в стране мер поддержки для многодетных, поэтому это может быть разовый отцовский капитал, либо ежемесячная поддержка. По опыту Сахалина мы можем увидеть, что там большой пакет мер социальной поддержки семей с детьми, серьезно поднялась рождаемость за несколько лет», – поясняет собеседник. Одной из самых популярных мер Сахалинской области была признана регулярная выплата в размере 2,5 тыс. рублей на ребенка в многодетной семье, продолжает член ОП. Соответственно, она не исключает того, что отцовский капитал может быть не разовой выплатой, а регулярной, и осуществляться в течение определенного времени, например, до совершеннолетия каждого ребенка. «Может быть этот отцовский капитал будет потрачен на лечение или еще что-то. Но главное, что акцент будет сделан именно на поддержке многодетной семьи. Она им так или иначе важна. Для семьи с одним или двумя детьми у нас сейчас достаточно много мер поддержки, поэтому им на данный момент достаточно», – заключила Зимова. Во время форума «Большой семейный совет», который проводился в одном из центров детского творчества в Москве, участники предложили ввести ряд новых мер, касательно многодетных семей. В том числе рассмотрели возможность снижения налоговой нагрузки, получать компенсацию вместо земельного участка и другие инициативы. Девушка пять раз ударила девятилетнего брата ножом в Камчатском крае 2 июня 2021, 04:57 Текст: Антон Антонов

В Петропавловске-Камчатском 16-летняя девушка напала с ножом на девятилетнего брата, сообщает СУ СК по Камчатскому краю. Как сообщается на сайте управления, утром 31 мая брат и сестра «находились без родителей в квартире», девушке «не нравилось поведение брата». В результате «она нанесла ему не менее пяти ударов ножом в область жизненно важных органов». Мальчик госпитализирован, открыто уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего. Представитель следственного управления Елена Ильина сообщила, что мама детей уехала с третьим ребенком на конкурс в другой регион, а отец находился на работе. Сейчас пострадавший мальчик находится в стабильном состоянии, передает РИА «Новости». Дети в Барнауле сбросили с балкона бутылку и сломали позвоночник мальчику 3 июня 2021, 14:46 Текст: Елизавета Булкина

В Барнауле с балкона 15-го этажа дети сбросили пятилитровую бутылку с водой и попали в 11-летнего мальчика, ребенок госпитализирован с переломом позвоночника. По данному факту СУ СК по региону проводит проверку. «Следователи провели осмотр места происшествия, проводится предварительная проверка. У мальчика перелом позвоночника. Состояние не вызывает опасений. Он в больнице под контролем врачей», – передает сообщение ведомства РИА «Новости». Ранее в Красногорске ребенку на голову упала бутылка, вылетевшая из выброшенного из окна 23-го этажа пакета с мусором. В Воронежской области трое детей погибли при обрушении плиты недостроенного дома 3 июня 2021, 20:23 Текст: Елена Мирошниченко

В селе Копанище Воронежской области трое детей погибли в результате обрушения плиты частного недостроенного дома. «Под завалами обнаружены тела троих детей, мальчиков в возрасте от 7 до 12 лет», – рассказал источник в правоохранительных органах ТАСС. Уточняется, что причины обрушения выясняются, проводятся следственные действия. Ранее сообщалось, что автомобиль с детьми столкнулся с «КамАЗом» под Омском, водитель легкового автомобиля погиб, двое детей получили травмы. При взрыве газового баллона под Вологдой пострадали пятеро детей 2 июня 2021, 10:00 Текст: Наталья Ануфриева

Газовый баллон взорвался в дачном доме в Сокольском районе Вологодской области, пострадали пятеро детей, они госпитализированы, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района. В дирекции сообщили, что «газовый баллон взорвался в одном из домов в дачном кооперативе в Сокольском районе», пострадавшие госпитализированы в детскую больницу Вологды, «двое или трое – в реанимации», передает ТАСС. Вслед за взрывом газового баллона произошел пожар. В пресс-службе главного управления МЧС по Вологодской области сообщили, что в 21.51 мск во вторник поступил сигнал диспетчеру по охране города Сокол о пожаре в Сокольском районе, в дачном товариществе «Урожайный», около деревни Бильнево. Строение одноэтажное, дощатое, заброшено, несколько лет не эксплуатировалось. О пожаре сообщил работник порта, заметивший на противоположной стороне реки огонь. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что строение охвачено огнем по всей площади, оно выгорело полностью на площади 28 кв. метров. «Позднее в скорую помощь обратилась женщина, она рассказала, что к ней обратились пятеро подростков. Она вызвала им бригаду скорой помощи, подростки госпитализированы в Вологодскую ЦРБ с ожогами различной степени тяжести. Предварительно причиной пожара является неосторожное обращение с огнем», – сообщили в пресс-службе областного главка МЧС. После инцидента полиция начала проверку. Предварительно установлено, что «в 20.50 1 июня в заброшенном доме в Сокольском районе играла компания детей, обнаружили баллон из-под пропана объемом 50 литров, возможно, развели костер, в результате чего произошло воспламенение баллона». Обстоятельства происшествия устанавливаются. Вместе с тем Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Ранее в Барнауле опрокинулся батут, на котором играли дети, следствие начало проверку. Пострадали два ребенка, они находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил провести внеплановую проверку аттракционов в регионе. Владельца батута задержали. Выплаты в 10 тыс. рублей выделят на 19,5 млн детей школьного возраста 2 июня 2021, 15:23 Текст: Елизавета Булкина

Подача заявлений на выплаты в 10 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет начнется с 15 июля. Поддержка будет выделена 19,5 млн детей школьного возраста, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. «Еще одна мера это единовременная выплата в августе 2021 года 10 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет с особым порядком выплаты для школьников-инвалидов. (…) Выплаты начнутся в августе и продолжатся вплоть до конца 2021 года. Прием заявлений планируется начаться с 15 июля 2021 года», – передает ее слова ТАСС. «Общее количество получателей сейчас оценивается в 19,5 миллионов человек», – добавила Голикова. Президент Владимир Путин уточнил, что выплату по 10 тыс. рублей на ребенка должны получить и те семьи, где дети пошли в школу с шести лет, передает РИА «Новости». «Татьяна Алексеевна, вот имею ввиду и ваш доклад, и ваши предложения, надо будет там скорректировать некоторые вещи в соответствии с теми предложениями, которые вы сделали в ходе доклада. У меня есть некоторые вопросы... Смотрите, в соответствии с тем проектом указа президента, который ваш покорный слуга должен будет подписать, разработан Минтрудом, дети или семьи, у которых дети идут в школу 1 сентября, в этом проекте указа обозначено, что эта выплата будет касаться детей, которым исполнилось шести лет в марте текущего года. Март. Апрель. Май. Июнь. Июль. Август. Сентябрь», – сказал глава государства. «Мы скорректировали эту позицию, Владимир Владимирович», – ответила Голикова. Она рассказала, что проводила совещание по этому поводу.



«Понятно. Хорошо. То есть проект указа придет исправленный, да? Хорошо. Отлично. И могут получать эту поддержку в том числе семьи, дети которых, а нормативная база это позволяет, по заявлению родителей пойдут в школу с шести лет», – сказал Путин. Напомним, в послании к Федеральному собранию Путин объявил о своем решении осуществить единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками. Кроме того, с 1 июля будут назначены выплаты на детей в неполных семьях. Путин также предложил поддержать беременных женщин, оказавшихся в сложных материальных условиях. На заседании Совета законодателей при Федеральном собрании Владимир Путин заявил, что власти продолжат поэтапно выстраивать меры поддержки российских семей, и призвал парламентариев держать под контролем реализацию социальных мер, в том числе отраженных в его послании парламенту. Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что единовременная выплата на школьников должна быть предоставлена по одному заявлению. За 200 похищенных детей в Нигерии потребовали выкуп в 266 тыс. долларов 2 июня 2021, 02:57 Текст: Антон Антонов

Бандиты в Нигерии потребовали заплатить 110 млн найр (более 266 тыс. долларов) за похищенных из школы-интерната в городе Тегина детей, сообщили СМИ. Похитители направили требования директору школы, тот передах их властям страны. Как рассказал директор, он «был в недоумении, когда похитители заявили», что «сумма в размере 110 миллионов найр должна быть заплачена для гарантии освобождения детей». Бандиты угрожают убить школьников, если не получат выкуп, передает РИА «Новости» со ссылкой на Vanguard. Напомним, из школы-интерната в Нигерии похитили около 200 учеников. В марте боевики напали на колледж в нигерийском штате Кадуна и похитили десятки учениц. В феврале боевики похитили около 300 учениц в нигерийском штате Замфара, однако девочек удалось освободить. Минфин сообщил об увеличении «детского бюджета» более чем на 37% 1 июня 2021, 14:10 Текст: Наталья Ануфриева

Объем средств, направляемых на поддержку семьи и детей, в 2021 году достигнет 1,5 трлн рублей, что более чем на 37% превышает уровень предыдущего года, заявили в Минфине. В ведомстве напомнили, что 1 июня «традиционно отмечается Международный день защиты детей», и Минфин «при формировании проекта федерального бюджета готовит информацию об объеме средств, направляемых на поддержку семьи и детей, – так называемый детский бюджет». «Его объем на 2021 год составляет 1,501 трлн рублей, что более чем на 37% выше уровня 2020 года. Стоит отметить, что указанный объем не учитывает поддержку, оказываемую регионами», – добавили в министерстве, передает ТАСС. Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал потраченную на программу маткапитала сумму. Также президент России Владимир Путин поручил регионам расширять программы поддержки семей. Нижегородский школьник получил медаль за спасение из пожара брата и бабушки-инвалида 1 июня 2021, 19:49 Текст: Ксения Панькова

Пятикласснику Алексею Логинову из Нижегородской области вручили медаль Следственного комитета России «За высокую гражданственность» за спасение из горящего дома трехлетнего брата и бабушки-инвалида, сообщила пресс-служба СК. Вручение наград юным героям Отечества из разных регионов страны офицеры СК России провели в Международный день защиты детей в режиме видео-конференц-связи. «Ученику 5-го класса одной из средних школ Нижегородской области Алексею Логинову вручена медаль «За высокую гражданственность». Увидев, как загорелась крыша его жилого дома, он не растерялся, проявил мужество и спас своего младшего брата и бабушку – инвалида 1 группы», – говорится в сообщении. Как сообщили в региональном правлении СК России, дом, где проживала многодетная семья, в селе Вторусское Арзамасского района загорелся днем 23 февраля. В тот момент родителей мальчика не было дома, а трое детей были во дворе. Одиннадцатилетний Алексей, увидев пожар, позвонил родителям и, не дожидаясь прибытия взрослых и спасателей, побежал в дом, в котором на тот момент находился его трехлетний брат Илья и бабушка-инвалид 1 группы, передает РИА «Новости». «Проявив отвагу и героизм, Алексей вбежал в дом, предупредил бабушку и поднялся на второй этаж, где находился его младший брат. Подросток помог малышу одеться и вынес из помещения, которое уже стало наполняться дымом. Спустя непродолжительное время дом был полностью объят пламенем и выгорел дотла», – рассказали в региональном СУСК. В феврале сержант полиции пострадал в Москве при спасении женщины на пожаре, прыгнув с ней в сугроб с четвертого этажа. Министр МВД России Владимир Колокольцев представил героя и его коллегу к награде. В Общественной палате оценили новые предложения «Единой России» по поддержке семей с детьми 1 июня 2021, 15:02 Текст: Наталья Макарова

«Поднимать рождаемость в стране нужно поощрениями, заботой о гражданах», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты (ОП) России Сергей Бурлаков, говоря о новых мерах поддержки семей с детьми со стороны «Единой России», среди которых расширение программы маткапитала и «детские» льготы. «За ребенком нужен постоянный уход, а родители, как правило, работают, либо один из них ухаживает, а другой работает. Тому, кто ухаживает, этот период времени должен засчитываться в стаж», – отметил член комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты России Сергей Бурлаков. Он позитивно оценил предложение поддержки всех многодетных семей путем включения в трудовой стаж многодетной матери или отца все периоды времени, проводимые с ребенком. «А как мы собираемся поднимать рождаемость? Только так, поощрениями и заботой о своих гражданах», – подчеркнул собеседник. Он обратил внимание на важность и актуальность предложения сделать программу кешбэка за детский отдых постоянной. «Я всячески поддерживаю эту инициативу. Ранее кэшбэк распространялся только на отдых родителей, но это еще зависело от туроператора и условий проживания. А на детей эта льгота не распространялась вовсе. Были послабления для детей из малоимущих детей, но не для всех», – напомнил член ОП и указал на то, что сейчас «эта программа распространяется на всех детей вне зависимости от материального состояния их родителей». «Кроме того, эта инициатива способствует развитию туристического потенциала нашей страны. Так, к примеру, родители из южных районов смогут отправить ребенка на отдых в лагерь в Карелию или Санкт-Петербург. Мы знаем, что перелеты по России стоят не дешево, но теперь родители могут рассчитывать на возвращение части суммы, потраченной на путевку», – сказал собеседник. Говоря об идее зафиксировать половину от регионального прожиточного минимума как обязательную выплату на содержание детей в качестве алиментов, Бурлаков призвал глубже разобраться в вопросе. ««С одной стороны, я поддерживаю эту инициативу, с другой стороны, есть нюансы. Потому что, если у матери или отца нет денег на алименты, то он и не сможет их выплатить. Откуда, например, ты можешь у него или у нее взять деньги, когда он тунеядец и никогда не работал?» – рассуждает член ОП. «Но преимущество этого предложения в том, что в случае расставания родителей это позволит создать пакет безопасности для ребенка», – добавил Бурлаков. В «Единой России» предложили новые меры поддержки семей с детьми, сообщил во вторник партийный сайт. Речь, в частности, идет о расширении программы материнского капитала и новых льготах на детей. Выступая на форуме «Большой семейный совет» (который в День защиты детей провел председатель «Единой России» Дмитрий Медведев), глава фонда «Женщины за жизнь», победительница партийных праймериз Наталья Москвитина озвучила идею включить текущие потребности в список возможных трат по маткапиталу. «В первую очередь, это ремонт квартиры, потому что не все семьи готовы сейчас вкладывать деньги в ипотеку, но им хотелось бы сделать ремонт в том доме, квартире, где они живут. Второе – это покупка автомобиля, это особенно важно для тех, у кого много детей. И, конечно, покупка газового оборудования», – пояснила Москвитина. В свою очередь, координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа», депутат Госдумы Алена Аршинова обратила внимание, что сейчас дети до пяти лет имеют право на бесплатный проезд в электричках, а с 5 до 7 - нет. При этом 48 регионов ввели собственную льготу. «Нужно внести изменения в закон для всей страны. Это справедливо», – подчеркнула депутат. Руководитель региональной общественной организации «Семейный клуб «Перово» Татьяна Яковлева предложила ввести еще одну «транспортную» меру поддержки – в обязательном порядке оборудовать такси детскими автокреслами и не взимать за них плату. Также в «Единой России» выступили с инициативой приоритетно зачислять в одну школу братьев и сестер вне зависимости от места их регистрации. По действующему законодательству для этого дети должны быть прописаны на одной жилплощади. В противном случае семья лишается права приоритетного зачисления в учебное заведение. Идею поддержали в Минпросвещения. Большой блок новых инициатив партии касается многодетных семей, констатировал в своем выступлении Дмитрий Медведев. Лидер «Единой России» подчеркнул – необходимо проработать вопросы о поэтапном снижении налоговой нагрузки на многодетных. «Региональные власти до сих пор самостоятельно определяют, какие семьи считать многодетными. Это противоречие нужно устранять, оно создает социальный дисбаланс. Нужно определить единый статус многодетной семьи по всей территории России», – призвал председатель партии. В завершении форума Медведев отметил, что все прозвучавшие инициативы будут проработаны вместе с правительством и войдут в предвыборную программу «Единой России». Добавим, что во вторник президент Владимир Путин на онлайн-встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», подчеркнул – регионы должны расширять программы поддержки семей, прежде всего многодетных. Годовалый ребенок разбился при падении с 14-го этажа в Москве 3 июня 2021, 12:52 Текст: Дмитрий Зубарев

В Москве на улице Маршала Захарова из окна дома с 14-го этажа выпал годовалый ребенок, он погиб. Возбуждено уголовное дело о «причинении смерти по неосторожности». Тело ребенка в четверг нашли под окнами многоэтажного дома. На нем обнаружили телесные повреждения, характерные для падения с высоты. Как сообщает телеканал «360», по предварительным данным, родители ребенка в момент его падения из окна находились дома в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, трагедия произошла в четверг утром на улице Маршала Захарова (район Орехово-Борисово Северное). «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», – добавила Иванова. Максимальная санкция – два года лишения свободы, передает РИА «Новости». Как уточнила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова, ход и результаты расследования возбужденного уголовного дела поставлены прокуратурой Москвы на контроль. Ранее ребенок-лунатик выпал с 12-го этажа в Москве и выжил. Путин выразил надежду на безупречную реализацию детского туристического кешбэка 2 июня 2021, 14:53 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин рассчитывает на безупречную техническую реализацию программы детского туристического кешбэка. Глава государства на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции, выслушав доклад вице-премьера Дмитрия Чернышенко об организации программы детского кешбека, подчеркнул, что это важно для людей, передает ТАСС. «То, что правительство сейчас сделало, это абсолютно очевидно правильный шаг, надеюсь, что технически это будет выполнено безупречно, так как это удавалось сделать по некоторым позициям в прошлом», – добавил Путин. По словам Чернышенко, для дополнительного финансирования программы детского туристического кешбэка потребуется 4,5 млрд рублей. «По данным Минпросвещения, количество таких путевок, которые были проданы с 1 января по 24 мая этого года до старта самой программы, составило 225 тыс. И дополнительный объем финансовых средств, которые необходимы для этой программы – они подтверждены Минфином – составляют 4,5 млрд рублей», – сказал он. «Что касается основной программы, которая началась 25 мая, статистика следующая: по итогам недели и уже двух дней гражданами приобретено более 48 тыс. путевок на сумму более 1,5 млрд рублей и возврат составил около 670 млн рублей», – уточнил вице-премьер. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что Объем средств, на которые россияне приобрели детские путевки с кешбэком, составил 1,3 млрд рублей за неделю. Российское движение школьников представило песню о детях-героях 1 июня 2021, 14:44 Текст: Наталья Ануфриева

К международному Дню защиты детей Российское движение школьников (РДШ) совместно с продюсерским центром Игоря Матвиенко написали песню «Дети-герои», посвященную героическим подвигам детей в России. Исполнителями песни стали участники телепроекта «Голос. Дети»: Габриель Александров, Елизавета Рогозина, Ева Темнюк, София Медведева, Варвара Бутко, Андрей Аверин, Анна Кочуровская, Полина Данильченко и Арсений Слесарев, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД. «Главная цель Дня защиты детей – это заострить внимание общественности на реальных детских проблемах и защите детей. Мы же посчитали важным в этот день обратить внимание на тех ребят, кто в силу разных и часто непредвиденных обстоятельств принял быстро и мужественно совершенно взрослые решения. Они пришли на помощь тем, кто оказался в беде, и рискуя собственной жизнью, спасли другие – стали сами настоящими защитниками! Дети-герои среди нас, они заслуживают нашего внимания, общей благодарности и восхищения. Но задача каждого взрослого – сделать все, чтобы дети не рисковали своей жизнью и не взрослели раньше времени. Мы должны стремиться обеспечить каждому ребенку в стране доброе и безопасное детство!», – пояснила исполнительный директор РДШ Ирина Плещева. Премьера клипа состоится на Первом канале в телепередаче «Доброе утро» 1 июня. Главной сюжетной линией клипа стала идея – для подвига не важен возраст, клип рассказывает о реальных историях подвигов современных детей разного возраста и включает в себя кадры с документальной хроникой подвигов детей-героев. Также в клипе принял участие Рустам Набиев, который лишился ног, оказавшись под завалами обрушенной казармы. «Даже взрослому человеку в критической ситуации бывает сложно принять верное решение, рискнуть своей жизнью ради помощи другому человеку, а когда на такой поступок решается ребенок – это настоящий подвиг. И День защиты детей стал отличным поводом, чтобы рассказать миру о юных героях России. Истории этих ребят вселяют веру, ведь в нашей стране также как и прежде воспитывают отважных и добрых людей. Ну а мне лично было приятно передать маленьким героям эту благодарность языком музыки, который понимает любое чуткое и храброе сердце», – добавил композитор и продюсер Игорь Матвиенко. Дальнейшая ротация клипа будет осуществляться на музыкальных телеканалах и различных площадках социальных сетей.