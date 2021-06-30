В ОНФ предложили организовать подачу заявлений на подключение домов к газу через «Госуслуги»

Обращения на прямую линию с президентом Владимиром Путиным еще раз показали важность и актуальность программы бесплатного доведения газа до границ участков, считает председатель Российского союза сельской молодежи (РССМ), координатор проекта ОНФ «Село. Территория развития» Юлия Оглоблина.

«Люди действительно очень ждут изменений. Но многие переживают и не верят, что это произойдет скоро. Об этом говорит и количество обращений по этой теме на прямую линию. Поэтому этот вопрос нужно брать на особый контроль и сделать механизм участия максимально открытым и прозрачным для всех», – приводятся слова Оглоблиной на сайте «Единой России».

Она напомнила, что в ходе прямой линии президент сообщил, что обсуждал с правительством вопрос создания единого договора для доведения газовой трубы по участку до дома – работы в рамках централизованных закупок будут стоить дешевле. По мнению Оглоблиной, обсуждение вопроса создания механизма удешевления газификации на таком уровне не может не радовать. Необходимо обеспечить доступность газификации для сельских семей, отметила она.

«Очень важно проконтролировать, чтобы итоговая сумма подключения для людей была адекватной. В моей родной Республике Мордовия уровень газификации один из самых высоких в стране – 97,7%. Но даже здесь в план догазификации уже заявились 2,5 тыс. мордовских семей. Я уже не раз на федеральном уровне отмечала, что тема газификации одна из наиболее актуальных для сел и городов», – добавила Оглоблина.

При этом информация о возможностях подключения должна быть доступна для людей. «Возможно, стоит рассмотреть вопрос создания ресурса для разъяснения гражданам порядка участия в программе, возможности подачи соответствующих заявок через портал «Госуслуг», – отметила Оглоблина.



Доведение газопровода до границ участков будет обеспечено бесплатно, заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии. «Мы сделаем таким образом, чтобы труба подошла к участку бесплатно. А что касается внутри участка, этим мы займемся отдельно», – подчеркнул президент.

Так глава государства ответил на вопрос пенсионерки Светланы Култыгиной из Свердловской области, сообщившей, что ей не подключили газ, хотя расположенные рядом дома чиновников подключены к газу.

«Если на даче у мэра есть газ, значит, труба рядом есть. А в соответствии с принятым решением и к вашему участку должна быть подведена бесплатно газовая труба. Что касается дальнейших действий, то это отдельная тема, связанная с тем, что нужно обустраивать это газовое хозяйство внутри вашего участка», – подчеркнул Путин.

Напомним, 11 июня глава государства подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Ранее партия направила соответствующее предложение президенту, он поддержал его в Послании. Первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй – до 2030 года.

За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Комплексный договор на подключение люди будут заключать по принципу «единого окна», что сократит сроки работ.