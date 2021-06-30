Посол ЕС в Белоруссии выехал в Брюссель для консультаций

Эксперт оценил жалобы Литвы на поток азиатских мигрантов из Белоруссии

«Литва – ультранационалистическое государство, потому любой мигрант для нее – это проблема», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич, комментируя сообщения о возросшем потоке ближневосточных мигрантов из Белоруссии в Литву, что воспринимается Вильнюсом как «гибридная война» со стороны президента Александра Лукашенко.

«У каждой страны свое отношение к мигрантам. Есть страны, которые толерантно относятся к мигрантам, особенно если у них хорошая квалификация и есть знание языка страны пребывания. Это США, Канада, Новая Зеландия», – отмечает главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.

Вторая группа – это государства, где преобладают коренные народы, но в силу исторических, политических или иных причин на их территории живут представители других стран, указывает эксперт. К этой группе относятся Великобритания, Россия, Индия, Китай и другие.

«И есть небольшие страны, которые являются национальными государствами, где любой иностранец заметен и воспринимается частью населения и политического класса как нечто чуждое и враждебное. К ним относится Литва», – пояснил собеседник.

«Это ультранационалистическое государство. При этом уровень образования или внешние данные литовца не так важны, как его национальная принадлежность, – отмечает Межевич. – А все остальные – русские, поляки, белорусы, евреи, латыши, немцы, малайзийцы – чужие. И даже получение гражданства не сделает их для литовцев своими». Поэтому, как отмечает эксперт, «любой мигрант для Литвы – это проблема». Представление о том, что «мигрант – это враг», входит в политическое поле страны, уточняет политолог.

При этом большинство мигрантов рассматривают Литву не как конечную остановку, а как перевалочный пункт. «Человек приехал в Вильнюс, сел на автобус и доехал до Германии, где отправился в службу по размещению беженцев. Затем в лагере мигрантов он получит социальное пособие, которое в несколько раз выше средней заработной платы в Литве», – рассказывает эксперт.

Кроме того, «вопрос о мигрантах – это улица с двусторонним движением». «Обычно пограничные службы взаимодействуют друг с другом. После соответствующего церемониала люди встречаются на переходе и, отдав друг другу честь, обмениваются необходимой информацией и передают друг другу нелегальных мигрантов или случайно забредшую на территорию соседнего государства живность. Но все это работает только в условиях нормальных или квазинормальных отношений между странами», – объясняет он.

Литва же взяла курс на непризнание действующей власти в Белоруссии. «В какой степени белорусские пограничники обязаны защищать литовскую территорию от нелегальных мигрантов в этом случае?» – задается вопросом Межевич. «Непризнание президента – это еще не все. Литва не признает белорусские парламент, кабинет министров, а значит, и пограничные войска. Отсюда – попустительство нелегальной миграции с территории Белоруссии в Литву», – считает политолог.

Эксперт также указал на недавнее высказывание главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что он больше не будет защищать Европу от мигрантов. «В условиях недружественного отношения Литвы к Белоруссии решение не охранять в должной мере границу с Литвой от нелегальных мигрантов выглядит достаточно жестким, но логичным. Если стороны отказываются от закона и играют не по правилам, то это взаимно. Литва ведет игру без правил и сталкивается с последствиями своей политики», – считает Межевич.

По его словам, России эта проблема не касается. «В нашей стране тоже есть мигранты, но это совсем другая история. Люди, приезжающие в нашу страну из Средней Азии, готовы принимать российские реалии. Это люди, которые понимают, что зарплата в России будет меньше, но свободы больше. Никто не будет тыкать пальцем в мусульманина или буддиста, потому что у нас многонациональное государство с разными конфессиями. Все мы разные, но все мы – россияне», – заключил эксперт.

В воскресенье новостной портал Литвы Delfi сообщил, что в 2021 году из Белоруссии в Литву пытались попасть 555 нелегальных мигрантов, что в семь раз больше, чем за весь 2020 год. Среди задержанных на границе с Белоруссией больше всего граждан Ирака или иностранцев, представившихся гражданами этой страны – 328 человек. Также задержаны 46 граждан Ирана, 42 – Сирии, 39 белорусов, 17 россиян, 11 граждан Турции, 10 – Шри-Ланки, шесть – Таджикистана, три гражданина Афганистана, по два иностранца из Йемена и Египта и один гражданин Сомали.

Министр внутренних дел Агне Билотайте считает нелегальную миграцию «средством в гибридной войне режима Лукашенко против Литвы». По ее словам, у Литвы есть доказательства того, что в этот процесс вовлечены белорусские пограничники.

«У нас действительно есть доказательства причастности белорусских пограничников к этому процессу, это факт. Это организованная деятельность, определенная схема – хорошо организованная, спланированная. Это большие деньги, ведь перевозка одного человека стоит около 15 тысяч долларов. Таким образом, это очевидно прибыльное преступление с участием режима и самих чиновников», – заявила министр в передаче Delfi «События недели».

По словам министра, «это угроза для литовской миграционной системы, потому что страна действительно никогда не сталкивались с такими огромными потоками. Если сравнивать этот год с прошлым, количество нелегальной миграции увеличилось минимум в пять раз».

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Лукашенко придумал нестандартный способ давления на своих главных противников – ЕС в целом и Литву в частности.

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