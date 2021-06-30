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Посол ЕС в Белоруссии выехал в Брюссель для консультаций
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Представитель ЕС в Белоруссии Дирк Шубель выехал в Брюссель для консультаций, заявили в представительстве Евросоюза в республике.
«Сегодня Дирк Шубель, посол ЕС в Беларуси, выехал в Брюссель для консультаций», – приводит сообщение представительства РИА «Новости».
В понедельник Минск предложил главе представительства ЕС в Белоруссии Дирку Шубелю выехать в Брюссель, чтобы донести позицию республики о неприемлемости санкций.
Ранее сообщалось, что Минск решил приостановить свое участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство».
Напомним, в прошлый четверг Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии в рамках пятого пакета экономических рестрикций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как новые санкции ЕС против Белоруссии скажутся на отношениях Минска с Москвой.
Кроме того, США с 3 июня возобновили действие санкций в отношении ряда экспортных компаний Белоруссии. Позже президент США Джо Байден продлил действие американских санкций против властей Белоруссии. В ответ Минск ввел санкции против Соединенных Штатов. Белоруссия также подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами. Лукашенко не исключил введения военного положения для противодействия влиянию санкций Запада.
Литва отказалась признавать выход Белоруссии из «Восточного партнерства»
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Вильнюс считает решение Минска о выходе из программы ЕС «Восточное партнерство» не имеющим силы как принятое якобы незаконной властью, заявил глав МИД балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис.
«Такие решения незаконными руководителями не принимаются. Призываем к непризнанию международных обязательств, изменений суверенитета и других перемен, которые вводятся незаконной властью», – приводит ТАСС слова политика, которого процитировала пресс-служба литовского внешнеполитического ведомства.
Литва изначально после президентских выборов в августе 2020 года заявила о непризнании их итогов и объявила о том, что не считает переизбранным в ходе голосования, которое якобы было фальсифицировано, президентом Александра Лукашенко.
Как отметил Ландсбергис, за гражданами Белоруссии остается право пользоваться преимуществами в рамках программы «Восточное партнерство». «Предложение ЕС о проведении реформ и помощи остается для демократической Белоруссии в силе», – утверждал Ландсбергис.
Ранее в понедельник Белоруссия приостановила участие в инициативе Евросоюза «Восточное партнерство» и отозвала в Минск постпреда при ЕС. Кроме того, главу представительства ЕС в Белоруссии попросили выехать в Брюссель. Политолог Владимир Жарихин в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил причины решения Минска.
Напомним, в прошлый четверг Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии в рамках пятого пакета экономических рестрикций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как новые санкции ЕС против Белоруссии скажутся на отношениях Минска с Москвой.
Кроме того, США с 3 июня возобновили действие санкций в отношении ряда экспортных компаний Белоруссии. Позже президент США Джо Байден продлил действие американских санкций против властей Белоруссии. В ответ Минск ввел санкции против Соединенных Штатов. Белоруссия также подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами. Лукашенко не исключил введения военного положения для противодействия влиянию санкций Запада.
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Минск решил перенаправить экспорт калийных удобрений в Россию и Китай
Санкции Запада в отношении экспорта белорусского хлористого калия продиктованы борьбой за мировые рынки удобрений, поэтому Минск перенаправит экспорт этой статьи в другие страны, в том числе Россию и Китай, сообщил вице-премьер республики Александр Субботин.
«Как бы кто не говорил и какие декорации не ставил: демократия, права человека, благо нашего народа, хотя здесь не понятно, что за благо. Но виной всему деньги. Все упирается в борьбу за деньги. Мы значительную часть мирового рынка калийных удобрений держим за счет того, что у нас есть «Беларуськалий», – приводит слова Субботина ТАСС.
Он напомнил, что, кроме рынка Запада, есть Китай и Россия. «Конечно, эти потоки будут направлены туда. Мы активно работаем, чтобы получить [возможность сбыта] там, где еще не сертифицированы наши удобрения. Попасть на тот рынок, куда еще не попали, а куда попали – [стараемся] расширить [объем поставок].», – сказал Субботин в эфире телеканала «Беларусь 1».
Накануне в Белоруссии оценили влияние санкций Запада на экономику республики. Напомним, в прошлый четверг Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии в рамках пятого пакета экономических рестрикций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как новые санкции ЕС против Белоруссии скажутся на отношениях Минска с Москвой.
Кроме того, США с 3 июня возобновили действие санкций в отношении ряда экспортных компаний Белоруссии. Позже президент США Джо Байден продлил действие американских санкций против властей Белоруссии. В ответ Минск ввел санкции против Соединенных Штатов. Белоруссия также подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами. Лукашенко не исключил введения военного положения для противодействия влиянию санкций Запада.
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ЕС отреагировал на решение Минска покинуть «Восточное партнерство»
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Евросоюз будет продолжать укреплять связи с народом Белоруссии и поддерживать демократические устремления белорусского народа после выхода этой страны из европейской программы «Восточного партнерства», заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Несмотря на решение режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко выйти из программы «Восточного партнерства», мы готовы продолжать работать с белорусским народом для укрепления наших связей, развивать региональное сотрудничество, отвечать на общие вызовы и поддерживать демократические устремления», – приводит слова политика ТАСС.
В свою очередь представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали заявила, что «Евросоюз сожалеет о решении режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко приостановить свое участие в программе «Восточного партнерства». Эта программа направлена на укрепление отношений между Евросоюзом и странами-партнерами». При этом она выразила мнение, что это решение «является демонстрацией пренебрежения к белорусскому народу».
Кроме того, Массрали подчеркнула, что Евросоюз считает призыв Минска отозвать посла Евросоюза из Белоруссии для консультаций «шагом к самоизоляции». «Настаивая, чтобы глава миссии ЕС в Белоруссии был отозван для консультаций в Брюссель, белорусские власти сделали еще один шаг к самоизоляции. Сохранение каналов коммуникации открытыми имеет решающее значение в момент кризиса», – подчеркнула европейский дипломат.
Ранее в понедельник Белоруссия приостановила участие в инициативе Евросоюза «Восточное партнерство» и отозвала в Минск постпреда при ЕС. Кроме того, главу представительства ЕС в Белоруссии попросили выехать в Брюссель. При этом Литва отказалась признавать выход Белоруссии из «Восточного партнерства». Политолог Владимир Жарихин в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил причины решения Минска.
Напомним, в прошлый четверг Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии в рамках пятого пакета экономических рестрикций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как новые санкции ЕС против Белоруссии скажутся на отношениях Минска с Москвой.
Кроме того, США с 3 июня возобновили действие санкций в отношении ряда экспортных компаний Белоруссии. Позже президент США Джо Байден продлил действие американских санкций против властей Белоруссии. В ответ Минск ввел санкции против Соединенных Штатов. Белоруссия также подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами. Лукашенко не исключил введения военного положения для противодействия влиянию санкций Запада.
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Эксперт оценил жалобы Литвы на поток азиатских мигрантов из Белоруссии
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«Литва – ультранационалистическое государство, потому любой мигрант для нее – это проблема», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич, комментируя сообщения о возросшем потоке ближневосточных мигрантов из Белоруссии в Литву, что воспринимается Вильнюсом как «гибридная война» со стороны президента Александра Лукашенко.
«У каждой страны свое отношение к мигрантам. Есть страны, которые толерантно относятся к мигрантам, особенно если у них хорошая квалификация и есть знание языка страны пребывания. Это США, Канада, Новая Зеландия», – отмечает главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.
Вторая группа – это государства, где преобладают коренные народы, но в силу исторических, политических или иных причин на их территории живут представители других стран, указывает эксперт. К этой группе относятся Великобритания, Россия, Индия, Китай и другие.
«И есть небольшие страны, которые являются национальными государствами, где любой иностранец заметен и воспринимается частью населения и политического класса как нечто чуждое и враждебное. К ним относится Литва», – пояснил собеседник.
«Это ультранационалистическое государство. При этом уровень образования или внешние данные литовца не так важны, как его национальная принадлежность, – отмечает Межевич. – А все остальные – русские, поляки, белорусы, евреи, латыши, немцы, малайзийцы – чужие. И даже получение гражданства не сделает их для литовцев своими». Поэтому, как отмечает эксперт, «любой мигрант для Литвы – это проблема». Представление о том, что «мигрант – это враг», входит в политическое поле страны, уточняет политолог.
При этом большинство мигрантов рассматривают Литву не как конечную остановку, а как перевалочный пункт. «Человек приехал в Вильнюс, сел на автобус и доехал до Германии, где отправился в службу по размещению беженцев. Затем в лагере мигрантов он получит социальное пособие, которое в несколько раз выше средней заработной платы в Литве», – рассказывает эксперт.
Кроме того, «вопрос о мигрантах – это улица с двусторонним движением». «Обычно пограничные службы взаимодействуют друг с другом. После соответствующего церемониала люди встречаются на переходе и, отдав друг другу честь, обмениваются необходимой информацией и передают друг другу нелегальных мигрантов или случайно забредшую на территорию соседнего государства живность. Но все это работает только в условиях нормальных или квазинормальных отношений между странами», – объясняет он.
Литва же взяла курс на непризнание действующей власти в Белоруссии. «В какой степени белорусские пограничники обязаны защищать литовскую территорию от нелегальных мигрантов в этом случае?» – задается вопросом Межевич. «Непризнание президента – это еще не все. Литва не признает белорусские парламент, кабинет министров, а значит, и пограничные войска. Отсюда – попустительство нелегальной миграции с территории Белоруссии в Литву», – считает политолог.
Эксперт также указал на недавнее высказывание главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что он больше не будет защищать Европу от мигрантов. «В условиях недружественного отношения Литвы к Белоруссии решение не охранять в должной мере границу с Литвой от нелегальных мигрантов выглядит достаточно жестким, но логичным. Если стороны отказываются от закона и играют не по правилам, то это взаимно. Литва ведет игру без правил и сталкивается с последствиями своей политики», – считает Межевич.
По его словам, России эта проблема не касается. «В нашей стране тоже есть мигранты, но это совсем другая история. Люди, приезжающие в нашу страну из Средней Азии, готовы принимать российские реалии. Это люди, которые понимают, что зарплата в России будет меньше, но свободы больше. Никто не будет тыкать пальцем в мусульманина или буддиста, потому что у нас многонациональное государство с разными конфессиями. Все мы разные, но все мы – россияне», – заключил эксперт.
В воскресенье новостной портал Литвы Delfi сообщил, что в 2021 году из Белоруссии в Литву пытались попасть 555 нелегальных мигрантов, что в семь раз больше, чем за весь 2020 год. Среди задержанных на границе с Белоруссией больше всего граждан Ирака или иностранцев, представившихся гражданами этой страны – 328 человек. Также задержаны 46 граждан Ирана, 42 – Сирии, 39 белорусов, 17 россиян, 11 граждан Турции, 10 – Шри-Ланки, шесть – Таджикистана, три гражданина Афганистана, по два иностранца из Йемена и Египта и один гражданин Сомали.
Министр внутренних дел Агне Билотайте считает нелегальную миграцию «средством в гибридной войне режима Лукашенко против Литвы». По ее словам, у Литвы есть доказательства того, что в этот процесс вовлечены белорусские пограничники.
«У нас действительно есть доказательства причастности белорусских пограничников к этому процессу, это факт. Это организованная деятельность, определенная схема – хорошо организованная, спланированная. Это большие деньги, ведь перевозка одного человека стоит около 15 тысяч долларов. Таким образом, это очевидно прибыльное преступление с участием режима и самих чиновников», – заявила министр в передаче Delfi «События недели».
По словам министра, «это угроза для литовской миграционной системы, потому что страна действительно никогда не сталкивались с такими огромными потоками. Если сравнивать этот год с прошлым, количество нелегальной миграции увеличилось минимум в пять раз».
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Лукашенко придумал нестандартный способ давления на своих главных противников – ЕС в целом и Литву в частности.
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Политолог объяснил причины выхода Белоруссии из «Восточного партнерства» ЕС
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«Действия самого Евросоюза за прошедшие полтора года не были партнерскими. Такие соседи Белоруссии, как, например, Польша или Литва, явно работали на свержение действующей в Минске власти», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Жарихин, комментируя решение Белоруссии выйти из программы ЕС «Восточное партнерство».
«На прошлой неделе Брюссель ввел против Минска жесткие секторальные санкции и тем самым продемонстрировал фактический отказ от участия в программе, которая вообще-то предполагает двустороннее движение. Так что шаг Белоруссии – вполне логичный. Он симметричен к тем мерам, которые ранее предприняли страны Евросоюза», – пояснил заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Политолог напомнил, что ранее к выходу из «Восточного партнерства» республику неоднократно призывали в Москве. Однако президент Александр Лукашенко принял такое решение не по этой причине, предполагает Жарихин. «Дело не в позиции России. Сама эта программа, которая и была предложена даже не всеми членами ЕС, а Польшей и Швецией, не получила развития, – несмотря на стремление ряда людей из команды Лукашенко вернуться к многовекторности. Брюссель сам лишил Минск всяких опций», – считает аналитик.
Как полагает эксперт, серьезных материальных потерь Минску выход из «Восточного партнерства» не принесет. «Недавно введенные экономические санкции Запада, конечно, серьезно ударят по республике. А вот в рамках «Восточного партнерства» сотрудничество шло не столько на экономическом, сколько на политическом и гуманитарном уровнях», – пояснил Жарихин.
Как сообщила газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти Белоруссии объявили о выходе из инициативы «Восточное партнерство», а также предложили главе представительства ЕС в Минске Дирку Шубелю выехать в Брюссель, чтобы донести позицию республики о неприемлемости санкций.
Кроме того, в Минске начали процедуру приостановки действия соглашения о реадмиссии с ЕС. Такие меры в Минске назвали ответом на ранее введенные европейские санкции.
Напомним, в программу «Восточное партнерство» Белоруссия вступила более 10 лет назад. Кроме нее, в программе участвовали многие другие бывшие советские союзные республики, например, Грузия, Украина и Молдавия. По мнению экспертов, участие Белоруссии в программе было постоянным поводов для споров восточноевропейских стран ЕС, рассматривавших Минск как вечного сателлита Москвы.
Белоруссия приостановила свое участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство»
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Минск решил приостановить свое участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство», сообщили в пресс-службе МИД Белоруссии.
Пресс-служба белорусского министерства указывает, что глава представительства ЕС в Белоруссии Дирк Шубель был вызван в белорусский МИД, передает РИА «Новости».
«В связи с введенными Европейским союзом беспрецедентными ограничительными мерами в отношении Беларуси сегодня в министерство иностранных дел был вызван глава представительства ЕС в Республике Беларусь Дирк Шубель», – говорится в заявлении.
Отмечается, что «в ходе встречи послу Европейского союза была заявлена твердая позиция белорусской стороны об абсолютной неприемлемости применения санкций как инструмента давления на суверенное и независимое государство».
«Дипломату доведена информация о конкретных шагах в рамках вынужденного реагирования на действия (со стороны ЕС), угрожающие национальной безопасности Беларуси и наносящие прямой ущерб ее экономике и гражданам», – говорится в заявлении. Также подчеркивается, что «Республика Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство».
Уточняется, что Белоруссия начинает реализацию процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с Евросоюзом.
«Беларусь начинает реализацию процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с ЕС. Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений», – говорится в заявлении, согласно которому в Белоруссии с глубоким сожалением констатируют, что «вынужденная приостановка действия соглашения негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью».
Кроме того, Белоруссия отзывает в Минск для консультаций своего постпреда при ЕС.
«Постоянный представитель Республики Беларусь при ЕС отзывается в Минск для консультаций», – указывается в заявлении.
Помимо этого, Белоруссия в ответ на санкции Евросоюза запрещает въезд представителям евроструктур и лицам из стран ЕС, которые содействовали введению ограничительных мер. При этом в МИД надеются, что должностные лица ЕС и его государств-участников осознают «ущербность и бесперспективность решений о применении силового подхода» в отношениях с Минском.
«Предложения белорусской стороны о развитии диалога, взаимодействия и сотрудничества с Европейским союзом на основе принципов равноправия и взаимного уважения остаются в силе», – подчеркивается в заявлении.
Напомним, в прошлый четверг Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии в рамках пятого пакета экономических рестрикций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как новые санкции ЕС против Белоруссии скажутся на отношениях Минска с Москвой.
Кроме того, США с 3 июня возобновили действие санкций в отношении ряда экспортных компаний Белоруссии. Позже президент США Джо Байден продлил действие американских санкций против властей Белоруссии. В ответ Минск ввел санкции против Соединенных Штатов. Белоруссия также подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами. Лукашенко не исключил введения военного положения для противодействия влиянию санкций Запада.
Минск призвал ИКАО опубликовать данные с бортовых самописцев самолета Ryanair
В случае опубликования Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) расшифровки данных с бортовых носителей самолета Ryanair отпадут все ложные доводы о неправомерности действий Белоруссии, заявил глава департамента по авиации минтранса страны Артем Сикорский.
«Мы считаем, что если бы ИКАО опубликовала расшифровку информации с бортовых носителей самолета Ryanair, то отпали бы все ложные доводы о неправомерности действий Белоруссии. Белорусской стороне непонятно, почему ИКАО до сих пор не указала странам Европейского союза, Канаде, Украине и ряду других стран на нарушение с их стороны Чикагской конвенции при введении дискриминационных санкционных мер в отношении гражданской авиации Белоруссии», – заявил Сикорский, передает БелТА.
Он отметил, что по итогам заседания Совета ИКАО было решено продолжать расследовать инцидент, и представить доклад 13 сентября.
23 мая самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, которое оказалось ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич, автор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
В Белоруссии оценили влияние санкций Запада на экономику
Председатель Госкомвоенпрома Белоруссии Дмитрий Пантус заверил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса республики адаптируются к новым санкциям Запада. Вице-премьер республики Александр Субботин заявил, что санкции ЕС не окажут серьезного влияния на агропромышленный комплекс (АПК).
«Каких-то критических точек, связанных с работой в условиях санкций, нет. Все предприятия системы Госкомвоенпрома и оборонного сектора работают стабильно», – приводит слова Пантуса ТАСС.
Предприятия Госкомвоенпрома и в целом оборонного сектора, продолжил Пантус в эфире телеканала ОНТ, «фактически постоянно испытывают определенное санкционное давление и, наверное, первые, кто попал в санкционные списки».
Он отметил, что предприятия комплекса вынуждены переориентироваться в части поставок узлов, комплектующих, в том числе микроэлектроники. «На сегодняшний момент мировые тренды говорят о том, что производители России и КНР <…> в полной мере могут заменить те детали, узлы и элементы, которые мы, может быть, иногда покупали у стран, которые на сегодня не в полном объеме с нами хотят работать», – уточнил глава Госкомвоенпрома.
По его словам, совместно с коллегами из России белорусская сторона «серьезно работает и координирует свою деятельность не только в интересах вооруженных сил двух стран, но и рынков третьих стран». «И Россия, и Беларусь находятся под определенным гнетом коллективного Запада, вынуждены открыто смотреть друг другу в глаза и решать вопросы о позиционировании нашей продукции на рынках третьих стран», – добавил Пантус.
В свою очередь вице-премьер республики Александр Субботин заявил, что новые санкции ЕС не окажут серьезного влияния на агропромышленный комплекс (АПК) Белоруссии.
«АПК это затронет в меньшей степени, потому что земля наша, мы на ней работаем. Придется работать чуть более напряженно, чуть более интенсивно», – сказал Субботин в эфире телеканала «Беларусь – 1». Однако, по его словам, карту экспорта придется скорректировать. «Думаю, это будет некритично для аграрного сектора», – отметил чиновник.
Субботин добавил, что Россия, куда Белоруссия поставляется продукции АПК на 4,5 млрд долларов в год, остается основным партнером республики. Вместе с тем Москва, продолжил он, предъявляет жесткие требования к качеству продукции, ее технологическим характеристикам. «Это нас не обижает, а, наоборот, закаляет и позволяет занимать тот уровень качества производства, который и позволил нам захватить рынки 116 стран и торговать продовольствием почти на 6 млрд долларов по всему миру, в том числе в Китае, где требования еще жестче», – констатировал Субботин.
В четверг Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии в рамках пятого пакета экономических рестрикций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как новые санкции ЕС против Белоруссии скажутся на отношениях Минска с Москвой.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко резко ответил на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса о необходимости секторальных санкций против Минска, подчеркнув, что Белоруссия не станет защищать ЕС от нелегальной миграции, контрабанды и наркотиков.
В начале июня Евросоюз запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство и аэропорты ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой. В Европарламенте также предложили отключить Белоруссию от SWIFT.
США с 3 июня возобновили действие санкций в отношении ряда экспортных компаний Белоруссии. Позже президент США Джо Байден продлил действие американских санкций против властей Белоруссии. В ответ Минск ввел санкции против Соединенных Штатов. Белоруссия также подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами. Лукашенко не исключил введения военного положения для противодействия влиянию санкций Запада.
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Минтранс США предложил запретить продажу авиабилетов в Белоруссию
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Глава Госдепа Энтони Блинкен поблагодарил американский минтранс за предложение запретить продажу пассажирских авиабилетов на рейсы между США и Белоруссией.
Он выразил благодарность министерству за «оперативное представление распоряжения» с предложением указанного запрета. Блинкен отметил, что предложение было сделано по его просьбе. Глава Госдепа заявил, что Вашингтон «привлекает режим Лукашенко к ответу за его опасные действия и пренебрежение международными нормами», передает ТАСС.
Запрет включает и «авиаперевозки на основе нескольких авиакомпаний (билеты, забронированные через одну авиакомпанию, содержащие перелеты, выполняемые различными авиакомпаниями)». При этом запрет «предусматривает возможность для правительства США делать исключения на индивидуальной основе», если это соответствует интересам США.
«Приказ министерства транспорта опирается на вынесенное госдепартаментом США определение... что ограничение транспортного сообщения между Соединенными Штатами и Белоруссией отвечает внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов», – приводит РИА «Новости» текст документа.
Такой шаг вызван инцидентом с посадкой в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair и задержанием находившегося на его борту основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Романа Протасевича. Минтранс предложил заинтересованным сторонам направить свои комментарии до 1 июля.
23 мая самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, которое оказалось ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
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Минск и Нур-Султан договорились о поставках нефти
Белоруссия и Казахстан подписали соглашение о сотрудничестве в поставках нефти и нефтепродуктов Минску.
«Сегодня в Нур-Султане по итогам переговоров премьер-министра Беларуси Романа Головченко и его казахстанского коллеги Аскара Мамина подписано соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Республики Казахстан о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Белоруссия», – говорится в сообщении «СБ.Беларусь сегодня».
В ближайшее время на уровне субъектов хозяйствования двух стран будут обсуждаться конкретные объемы и сроки поставок нефти.
В прошлом году заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко сообщил, что республика заинтересована в беспошлинных поставках нефти из Казахстана.
Главу представительства ЕС в Белоруссии попросили выехать в Брюссель
Минск предложил главе представительства ЕС в Белоруссии Дирку Шубелю выехать в Брюссель, чтобы донести позицию республики о неприемлемости санкций, сообщили в МИД страны.
«Главе представительства ЕС в Республике Беларусь также предложено выехать в Брюссель для консультаций, чтобы довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций», – говорится на сайте МИД Белоруссии.
Ранее сообщалось, что Минск решил приостановить свое участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство».
Напомним, в прошлый четверг Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии в рамках пятого пакета экономических рестрикций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как новые санкции ЕС против Белоруссии скажутся на отношениях Минска с Москвой.
Кроме того, США с 3 июня возобновили действие санкций в отношении ряда экспортных компаний Белоруссии. Позже президент США Джо Байден продлил действие американских санкций против властей Белоруссии. В ответ Минск ввел санкции против Соединенных Штатов. Белоруссия также подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами. Лукашенко не исключил введения военного положения для противодействия влиянию санкций Запада.
Меркель заявила о прогрессе в реализации диалога с Россией
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о наметившемся прогрессе в реализации идеи прямого диалога Евросоюза с Россией, но добавила, что пока цель не достигнута.
«Проблемой было то, что мы, возможно, не сможем сейчас пойти на такую встречу с единой позицией, а такая встреча требует хорошей подготовки. С моей точки зрения, на такой встрече необходимо говорить по всем вопросам, которые нас беспокоят, и по тем, по которым мы хотим сотрудничать. Наиболее беспокоящим являются гибридные атаки, которым мы все подвергаемся – это Франция, это Германия, это Италия, я знаю также, что и балтийские страны. И я считаю, что в этом вопросе нужно говорить не только между собой, но прямо говорить об этом с российским президентом», – заявила она на совместном заседании парламентов Германии и Франции.
Она отметила, что президент США Джо Байден сделал это на встрече с Владимиром Путиным в отношении кибератак. «Почему Европа не может делать то же самое?» – заявила Меркель, передает РИА «Новости».
По ее словам, помимо этого страны ЕС должны обсуждать с Москвой другие проблемные вопросы, как Белоруссию, минский процесс по Украине, а также такие темы, как стратегические вопросы разоружения, мира и безопасности, будущего Сирии и Ливии, «где, естественно, можно изучить вместе с российским президентом, можно ли прийти к общим решениям». «Отношения между Россией и Европейским союзом в настоящее время действительно не назвать хорошими, но даже в холодную войну люди говорили друг с другом. Но отсутствие диалога не ведет к решению проблем. Но мы идентифицировали темы, по которым мы хотим говорить с Россией, мы поручили провести работу, чтобы определить формат и условия переговоров. Это значит, что мы продвинулись вперед, но пока не у цели», – добавил Меркель.
Ранее Меркель заявила, что Евросоюз и США должны вести прямой диалог с Россией на высоком уровне, речи о «поощрении» Москвы со стороны Брюсселя не идет. До этого французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Франция и Германия на саммите ЕС в Брюсселе выступили за единый европейский подход к отношениям с Россией.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия готова к продолжению равноправного диалога с ЕС, однако такой диалог не может быть обставлен угрозами санкций, на которые со стороны России последует соразмерный ответ.
Боррель написал статью об отношениях с Россией
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель написал статью «Как быть с Россией», в которой поделился представлениями о том, как Брюсселю необходимо действовать в отношениях с Москвой.
«Россия – наш самый большой сосед. Он никуда не денется, и маловероятно, что в ближайшем будущем произойдут политические изменения, которые приведут к существенному изменению модели поведения», – отметил он, передает РИА «Новости».
В статье Борреля декларируются основные направления действий в двусторонних контактах с Россией, которые он определяет триадой: давать отпор, сдерживать и вовлекать: противостоять «преднамеренным нарушениям международного права Россией»; препятствовать попыткам Кремля подорвать единство ЕС; взаимодействовать с Москвой для решения глобальных и региональных проблем.
В первом случае глава европейской дипломатии приводит в пример ситуацию на Украине. По его словам, Брюссель должен обеспечить выполнение российской стороной Минских соглашений и продолжить оказывать давление на Кремль в связи с делом MH17.
Для реализации второго принципа он призывает обеспечить соблюдение европейского законодательства для противодействия якобы исходящим из России кибератакам и попыткам дезинформации.
Говоря о третьем постулате, Боррель подчеркнул, что Кремль был и остается крупным игроком на международной арене, а за последнее время ему даже удалось увеличить свое влияние во многих регионах мира. Также он призвал сотрудничать с Россией для борьбы с пандемией коронавируса и ее последствиями.
Ранее Боррель заявил, что Евросоюз будет работать над выстраиванием более предсказуемых отношений с Россией в интересах сообщества. Между тем стало известно, что главы государств и правительств Евросоюза поручили внешнеполитической службе ЕС под руководством Борреля изучить варианты введения новых антироссийских санкций для противодействия возможной будущей деятельности России.
У Белоруссии отобрали право проводить чемпионат по спортивной ходьбе
Командный чемпионат мира по спортивной ходьбе 2022 года не будет проводиться в Минске, сообщила Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics).
Решение о переносе чемпионата принято из-за «неопределенности в дипломатических отношениях» и ограничений на международные поездки в отношении Белоруссии, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление World Athletics.
«World Athletics по-прежнему доверяет местному оргкомитету и Белорусской федерации легкой атлетики, которые много и плодотворно вызванные пандемией, и сожалеет, что обстоятельства, не зависящие от них, привели к этому решению», – указали в ассоциации.
Новый организатор турнира будет объявлен на следующем заседании совета организации 28-29 июля.
Белорусская столица получила право провести командный чемпионат мира по спортивной ходьбе в 2017 году, турнир планировалось проводить в мае 2020 года, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на 23-24 апреля 2022 года.
В мае у Белоруссии отобрали чемпионат Европы по велогонкам на треке, решение принял Европейский велосипедный союз. В январе Минск лишился права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. Соответствующее решение принял совет IIHF.
Госдеп рекомендовал американцам не ездить в Белоруссию
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Госдепартамент Соединенных Штатов оставил в силе опубликованные ранее рекомендации американским гражданам не путешествовать в Белоруссию, говорится в письменном заявлении внешнеполитического ведомства США.
В документе подчеркивается, что в составляемом Госдепартаментом США списке стран «28 июня Белоруссия остается на четвертом уровне – не путешествовать», передает ТАСС.
«Не путешествуйте в Белоруссию из-за произвольного применения законов и риска задержания», – пояснили в Госдепартаменте Соединенных Штатов, указав также и на ситуацию вокруг пандемии в республике.
«Белоруссия применяет специальные ограничения в отношении граждан, имеющих двойное американское и белорусское гражданство, и может отказать в признании двойного американского и белорусского гражданства, включая отказ или задержку в предоставлении американской консульской помощи задержанным лицам с двойным гражданством», – утверждается в документе.
В понедельник Белоруссия приостановила участие в инициативе Евросоюза «Восточное партнерство» и отозвала в Минск постпреда при ЕС. Кроме того, главу представительства ЕС в Белоруссии попросили выехать в Брюссель. При этом Литва отказалась признавать выход Белоруссии из «Восточного партнерства». Политолог Владимир Жарихин в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил причины решения Минска.
Напомним, в прошлый четверг Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии в рамках пятого пакета экономических рестрикций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как новые санкции ЕС против Белоруссии скажутся на отношениях Минска с Москвой.
Кроме того, США с 3 июня возобновили действие санкций в отношении ряда экспортных компаний Белоруссии. Позже президент США Джо Байден продлил действие американских санкций против властей Белоруссии. В ответ Минск ввел санкции против Соединенных Штатов. Белоруссия также подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами. Лукашенко не исключил введения военного положения для противодействия влиянию санкций Запада.
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