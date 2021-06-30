Эксперт назвал эффективные способы заставить иностранные IT-компании соблюдать законы РФ

«Российские власти регулярно заявляют о том, что не ставят перед собой цель блокировать иностранные онлайн-ресурсы. Однако у них есть обязанность добиваться от IT-гигантов исполнения отечественного законодательства», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Вадим Виноградов, комментируя слова Владимира Путина о необходимости открытия западными интернет-компаниями представительств в РФ.

«Российская Федерация должна отстаивать законные интересы своих граждан и бизнеса и не может игнорировать мировые регуляторные тенденции», – считает декан факультета права Высшей школы экономики Вадим Виноградов, руководитель рабочей группы Общественной палаты по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации.

По словам эксперта, наличие в стране официальных представительств иностранных интернет-компаний имеет большое значение для выстраивания с ними эффективного диалога и вывода их деятельности из «серой зоны».

В этой связи Виноградов напомнил об одобрении Совфедом законопроекта о «приземлении» IT-гигантов, который обяжет крупные иностранные цифровые компании открыть официальные представительства на территории России.

«Наша страна не препятствует работе иностранного IT-бизнеса в своей юрисдикции, но должна следить за соблюдением своего законодательства всеми участниками рынка. Российские власти регулярно заявляют о том, что не ставят перед собой цель блокировать иностранные онлайн-ресурсы, считая блокировку крайней мерой. Однако у них есть обязанность добиваться от IT-гигантов исполнения отечественного законодательства», – подчеркивает Виноградов.

Эксперт считает, что замедление трафика для недобросовестных онлайн-платформ может быть наиболее эффективной мерой для побуждения IT-гигантов к соблюдению российских законов и цифровых прав граждан. «В долгосрочной перспективе такая мера угрожает прибыли этих фирм. А ни одна частная компания не хочет терять деньги», – добавил он.

«Российские регуляторы обязаны отстаивать конституционное право граждан на свободу слова и получение информации. При этом россияне и граждане других стран периодически сталкиваются с цензурой со стороны онлайн-платформ», – подчеркнул Виноградов.

В среду в ходе ежегодной прямой линии президент Владимир Путин заявил, что у властей нет планов по блокировке иностранных соцсетей и видеохостингов, однако они должны подчиняться российским законам.

«Мы настоятельно требуем, чтобы эти международные платформы открывали у нас свои официальные представительства. Юридические лица, с которыми мы могли говорить», – сказал президент, отвечая на вопрос блогера Никиты Левинского. Проблема, по словам Путина, заключается в том, что международные платформы игнорируют требования российских властей, в частности, они не соблюдают закон о блокировке запрещенного контента.

«Мы видим, что нас слышат, некоторые коллеги собираются открывать представительства», – отметил российский лидер. В случае неисполнения этих требований, существуют различные технологии, в частности, для замедления зарубежных платформ. Однако Путин еще раз подчеркнул, что планов закрыть кого-то нет. При этом глава государства надеется, что и отечественные соцсети будут развиваться еще активнее.

Ранее член Общественной палаты Александр Малькевич, активно выступавший в поддержку законопроекта «о приземлении» западных IT-гигантов, назвал удаление своего аккаунта на Facebook местью.

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