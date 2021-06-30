Песков: США не отказались от планов по сдерживанию России

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30 июня, среда | Последнее обновление — 12:12 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Началась прямая линия с Владимиром Путиным
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К лету 1934-го было не совсем понятно, кто в итоге победит – у Рёма было два миллиона радикально настроенных сторонников. В Гитлере они видели предателя. Ситуация могла кроваво разрешиться в любую минуту.
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Для начала надо, чтобы европейцы оставили свой менторский тон. И крайне желательно, чтобы они определились, считают ли они Россию иной цивилизацией, или же частью Европы. Тогда потенциальный диалог стал бы более предметным.
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Каждый, кто говорит о примирении или «разрядке» с США и Европой, вольно или невольно ссылается на безнадежно устаревшее представление о Западе как о христианской цивилизации, мире свободы и личных прав, наконец, как о комфортном месте для жизни.
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В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
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В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Песков: США не отказались от планов по сдерживанию России
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Вашингтон после саммита в Женеве не отказывается от планов по сдерживанию Москвы, что негативно влияет на двусторонние отношений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Никто – я имею в виду наших американских товарищей – не отказывался от планов по сдерживанию России. Это не может не иметь негативных последствий», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.
Песков также заявил, что встреча президентов – не главное событие для россиян, граждан больше интересуют внутренние дела, передает РИА «Новости».
«Повлияла ли встреча с Байденом, ну, я не думаю, что для россиян это главное событие. Оно важное, но оно далеко не главное. Наверное, развитие нашей страны, выход из кризиса и так далее, это главнее, чем международные дела», – сказал Песков в эфире Первого канала, отвечая на вопрос, как повлияла встреча президентов России и США на вопросы россиян на прямой линии.
Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что саммит в Женеве открыл для России и США возможности для более продуктивной работы в сфере киберпространства и контроля над вооружениями.
Саммит Россия – США состоялся в Женеве 16 июня. При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что женевская встреча президентов России и США не привнесла «никаких изменений» в политику антироссийских санкций Вашингтона. На этом фоне США начали готовить новые санкции против России. Москва предупредила о закономерном ответе на новые санкции Вашингтона.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Вашингтон допустил новую грубость в адрес Москвы.
США захотели остановить разрыв отношений с Россией
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Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан заявил, что хочет приложить все усилия для предотвращения разрыва отношений Москвы и Вашингтона.
«США и Россию связывают множество отношений не только между нашими правительствами, но и между народами, особенно за последние 30 лет. <…> Я хочу сделать [все], что в моих силах, чтобы остановить разрыв этих отношений», – приводит ТАСС слова Салливана, сказанный американским дипломатом в интервью телеканалу «Дождь». Посол выразил мнение, что отношения России и США представляют «огромную ценность для обеих стран».
Салливан также сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в Женеве обсуждали вопрос о получении российских виз американскими дипломатами.
«Отдельно обсуждалась на встрече в Женеве необходимость получения нами виз для того, чтобы можно было при помощи американских граждан заменить местный персонал, который мы не больше не можем нанимать на работу», – сказал американский посол, выразив мнение, что вопрос о визах для сотрудников американских представительств является основным вопросом, который нужно решить немедленно.
Накануне Салливан сообщил, что после возвращения в Москву встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым. Он также заявил о намерении встретиться с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым и выразил надежду, что после Женевы удастся нормализовать работу американских диппредставительств в России.
В воскресенье посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран.
В минувший четверг посол США Джон Салливан вернулся в Москву. Несколькими днями ранее в Вашингтон вернулся российский посол в США Анатолий Антонов.
Напомним, на встрече в Женеве 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе. 16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД вновь рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон. 22 апреля Салливан вылетел из Москвы в Вашингтон.
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В США указали на использование Россией «направленной энергии» против американских госслужащих
Россия ответственна за загадочные инциденты с американскими служащими за рубежом, которых якобы атаковали с помощью «направленной энергии», полагают в разведсообществе США, пишут СМИ.
Атаки проводились с применением микроволн или других форм «направленной энергии», за них ответственна Россия, полагают в разведсообществе, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Неназванный представитель администрации США высокого ранга пояснил, что необходимо убедиться в том, что «все понято правильно», доказательств вины России в этих атаках он не привел.
В мае американское издание Politico заявило, что российская военная разведка ГРУ может быть ответственна за так называемые акустические атаки против американских дипломатов на Кубе, против них якобы использовалась некая «направленная энергия».
Газета ВЗГЛЯД писала, насколько правдоподобны эти утверждения.
Салливан заявил о проблемах с консульскими услугами посольства США в России
Американское посольство в Москве не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран, сообщил посол Джон Салливан.
«По моему мнению, самой значительной проблемой стал указ, подписанный российским правительством, по которому США и, насколько я понимаю, Чешская Республика были включены в перечень недружественных стран, в результате чего США утратили возможность брать на работу в наши дипломатические представительства как граждан России, так и граждан третьих стран. Это серьезно сказалось и еще скажется в будущем на работе наших дипломатических представительств в России», – заявил Салливан в эфире телеканала «Дождь», передает РИА «Новости».
Он добавил, что посольство должно привести свой состав в соответствие с требованиями к 1 августа. Это очень сильно сказывается на работе дипмиссии, особенно на работе консульских служб.
«Мы практически не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз... Мы собираемся серьезно работать с нашими коллегами, с моими друзьями в МИД России, чтобы найти решение этой ситуации и создать почву для нашего дипломатического присутствия в России, а также, надеюсь, чтобы со временем вновь воссоздать дипломатические представительства, которые были у нас не так много лет назад», – пояснил Салливан.
По его словам, после 1 августа в посольстве будут работать очень мало сотрудников, потому будут проблемы с консульскими услугами.
Лавров обвинил США в стремлении расколоть мировое православие
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Соединенные Штаты стали во главе откровенного государственного вмешательства в дела Церкви, в открытую добиваются раскола мирового православия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
В своей статье, опубликованной в «Коммерсанте» и журнале «Россия в глобальной политике», глава МИД отметил, что концепция «правил» Запада проявляется и в покушении не только на международное право, но и на саму природу человека, передает ТАСС.
«В школах ряда западных стран детей в рамках учебных программ убеждают, что Иисус Христос был бисексуалом. Попытки вменяемых политиков оградить детей от агрессивной пропаганды ЛГБТ наталкиваются на воинственные протесты в «просвещенной Европе», – указал Лавров.
«Идет атака на основы всех мировых религий, на генетический код ключевых цивилизаций планеты. США возглавили откровенное государственное вмешательство в дела Церкви, в открытую добиваясь раскола мирового православия, в ценностях которого усматривается мощное духовное препятствие на пути либеральной концепции безграничной вседозволенности», – подчеркнул министр.
В субботу перед зданием Госдепартамента США в Вашингтоне вывесили флаг ЛГБТ. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что Госдеп пытается спрятать за радужным флагом.
Путин и Си Цзиньпин продлили договор о добрососедстве
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеоконференции официально объявили о продлении российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
«Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин 28 июня провели встречу в формате видеоконференции. Главы двух государств выступили с совместным заявлением, официально объявив о продлении российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве», – цитирует сообщение Центрального телевидения КНР РИА «Новости».
Напомним, Путин и Си Цзиньпин в понедельник провели закрытую видеоконференцию по специальному закрытому каналу под высоким грифом секретности.
Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве был подписан в июле 2001 года, в марте 2021 года Москва и Пекин договорились об автоматическом продлении договора в феврале 2022 года на очередной пятилетний срок.
В администрации Байдена посоветовали американцам не ездить в Россию
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Госдепартамент Соединенных Штатов оставил в силе опубликованные ранее рекомендации американским гражданам не путешествовать в Россию, говорится в письменном заявлении внешнеполитического ведомства США.
В документе подчеркивается, что в составляемом Госдепартаментом США списке стран «28 июня Россия остается на четвертом уровне – не путешествовать», передает ТАСС.
По мнению администрации Джо Байдена, американцам не стоит путешествовать на Северный Кавказ, включая Чечню и гору Эльбрус, «из-за терроризма, похищения людей и риска гражданских беспорядков», а также в «Крым из-за так называемой оккупации Россией украинской территории и злоупотреблений со стороны оккупационных властей».
В документе также утверждается, что граждане США, «включая бывших и действующих должностных лиц, военнослужащих и частных лиц, занимающихся бизнесом», посещающие Россию или проживающие на ее территории, якобы «подвергаются произвольным допросам и угрозам» и «могут стать жертвами притеснений, жестокого обращения и принуждения». «Все американские государственные служащие должны тщательно обдумать необходимость своей поездки в Россию», – утверждается в заявлении.
По версии вашингтонской администрации, власти России «могут необоснованно задерживать оказание американской консульской помощи задержанным американским гражданам». Кроме того, в Госдепартаменте утверждают, будто в России «не гарантированы права на мирные собрания и свободу слова». В связи с этим, указывают в ведомстве, «американские граждане должны избегать любых политических или социальных протестов».
Ранее посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан заявил, что хочет приложить все усилия, чтобы остановить разрыв отношений Москвы и Вашингтона. В понедельник Салливан сообщил, что после возвращения в Москву встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым. Он также заявил о намерении встретиться с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым и выразил надежду, что после Женевы удастся нормализовать работу американских диппредставительств в России.
В воскресенье посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран.
В минувший четверг посол США Джон Салливан вернулся в Москву. Несколькими днями ранее в Вашингтон вернулся российский посол в США Анатолий Антонов.
Напомним, на встрече в Женеве 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе. 16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД вновь рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон. 22 апреля Салливан вылетел из Москвы в Вашингтон.
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Путин анонсировал поставку на боевое дежурство уникальных систем вооружений
Новые уникальные системы вооружений вскоре будут поставлены на боевое дежурство в России, заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с выпускниками военных вузов.
«Уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие – комплексы «Авангард» и «Кинжал». На подходе другие уникальные системы вооружений, среди них – межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», корабельная гиперзвуковая ракета «Циркон», зенитные системы С-500 «Прометей» и другие комплексы», – сказал Путин, передает ТАСС.
В то же время он сообщил, что в этом году приема в Кремле, который традиционно проходил в прошлые годы, не будет из-за пандемии коронавируса. «По традиции наша встреча проходит в Большом Кремлевском дворце. Правда, в условиях эпидемии коронавируса, к сожалению, в этот раз придется обойтись без приема. Но тем не менее в Георгиевском зале, зале русской воинской славы, мы чествуем сегодня лучших из лучших», – сказал Путин.
Он отметил, что учащиеся вузов, академий Министерства обороны, МЧС, правоохранительных органов и специальных служб прошли достойную профессиональную школу, блестяще завершили учебу. «И, уверен, готовы решать самые ответственные задачи, которые подчинены главной цели – обеспечению безопасности России, защите мирной жизни, прав и свобод наших граждан», – обратился президент к выпускникам, передает РИА «Новости».
Также Путин выразил уверенность, что все выпускники военных вузов будут действовать на благо Родины. «Уверен, все вы, каждый на своем посту, будете действительно профессионально, решительно и твердо действовать в интересах Родины. Так, как вас учили ваши наставники, преподаватели и командиры», – сказал он.
Он поблагодарил всех, кто передавал выпускникам опыт, знание, традиции офицерского братства. «Поздравляю вас с завершением учебы. Желаю успехов в службе в интересах народа России и нашей великой Родины», – сказал Путин.
Соратник Навального Волков отчитался о контактах с американскими сенаторами-русофобами
Сторонник Алексея Навального Леонид Волков рассказал в деталях о своей поездке в США, где он встретился с известными своим негативным отношением к России сенаторами Миттом Ромни и Дэном Салливаном.
«За эти две недели у меня состоялось более 20 встреч на разном уровне», – написал Волков в своем Instagram.
Он добавил, что в их числе было несколько «статусных встреч», которые были проведены не «чисто для галочки» или «для фоточки», в ходе них велся «глубокий разговор по существу».
«На фото — сенаторы-республиканцы Дэн Салливан и Митт Ромни (тот самый, что был кандидатом на президентских выборах 2012 года); и ваш покорный слуга, который по такому случаю надел галстук примерно в третий раз в жизни», - похвалился Волков.
Митт Ромни был кандидатом от Республиканской партии в президенты США в 2012 году. Известен своими резкими высказываниями в адрес руководства России, Китая и Ирана. В одной из своих книг назвал Россию «геополитическим врагом Америки №1».
Дэн Салливан в 2019 году обвинял Россию в «милитаризации Арктики». По его словам, Москва и Пекин в Арктическом регионе объединяются и действуют против интересов Вашингтона. Также он заявлял, что нельзя отдавать России контроль над Северным морским путем.
Путин повысил возраст для получения лицензии на оружие
Президент Владимир Путин подписал закон о повышении требований для отказа в выдаче лицензий на оружие и о повышении возраста приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны с 18 до 21 года.
«Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года», – приводит РИА «Новости» текст поправок к закону «Об оружии».
Исключения составят те, кто прошел или проходит военную службу или же службу в государственных военизированных организациях. Порог в 18 лет для получения охотничьего ружья разрешается оставить для коренных малочисленных народов страны.
Об ограничениях, связанных с оружием, заговорили после того, как 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок.
В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.
После случившегося президент Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.
Эксперт оценил первенство США в рейтинге главных кибердержав мира
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«Этот рейтинг заметно перекошен в сторону англосаксонских стран. Но выделение оси «США и остальные» достаточно верное», – сказал газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Игорь Ашманов, комментируя распределение Международным исследовательским институтом стратегических исследований (IISS) стран в три категории по уровню развития киберсферы.
«Выделение в отдельные категории США и других стран отчасти верное. Цифровой суверенитет и самые мощные наступательные возможности в киберпространстве имеют только Соединенные Штаты. Они также лидируют и по внедрению цифровых технологий во все сферы жизни человека», – отметил эксперт в сфере кибербезопасности Игорь Ашманов.
По его словам, частично цифровой суверенитет, защитные и наступательные возможности в киберсфере есть у стран второй категории, где находятся Россия, Китай, Великобритания, Франция и другие. При этом он отмечает наличие градации и внутри нее.
«Китай пока лидирует среди стран этой категории, поскольку у него наиболее развита цифровая независимость. Не знаю, как там оказались Австралия и Канада. Я никогда не слышал про какой-нибудь волшебный австралийский программный продукт. Это либо реверанс в сторону англосаксонских союзников, либо неявное указание на их несамостоятельность в этой сфере и наследование кибервозможностей от своего «старшего брата» – США. Но в целом со второй категорией тоже можно согласиться», – отметил собеседник.
Ашманов отдельно отметил киберпотенциал Франции, России и Израиля. «Франция – страна с развитыми компьютерными возможностями. У них сохранилась хорошая школа в этой сфере. Израиль – тоже кибердержава. Их хакеры – одни из самых сильных в мире. А многими израильскими программными продуктами мы пользуемся, даже не осознавая этого. Так, мы использовали израильскую разработку ICQ еще с 1990-х годов. Кроме того, если посмотреть на технологии фильтрации контента – DPI (Deep packet inspection), то их насчитывается лишь несколько в мире. Одна разработка – канадская, другая – американская и самая мощная – израильская, также есть китайские и российские продукты. Но при этом у Израиля, как и у России, существует зависимость от цифровой индустрии США за счет программного обеспечения Windows, Facebook, Google и других», – пояснил эксперт.
Ашманов заметил, что в данном рейтинге отсутствуют такие технологически развитые страны в киберсфере, как Германия и Южная Корея. «Этот рейтинг заметно перекошен в сторону англосаксов. Для них любой рейтинг – это маркетинговый и социально-психологический инструмент, с помощью которого они достигают своих пропагандистских целей. Примечательно, что в третьей зоне нет арабских и африканских стран, что довольно странно. Наверное, в исследовании должна быть выделена еще четвертая категория под названием «прочие оси», куда относят тех, у кого все показатели слишком низкие», – заключил собеседник.
В понедельник Международный институт стратегических исследований (IISS) подготовил доклад, в котором перечислил 15 основных мировых кибердержав. В рамках двухлетнего исследования авторы доклада рассмотрели возможности стран по семи критериям: стратегия и доктрина; управление, командование и контроль; возможности киберразведки; зависимость от киберпространства; кибербезопасность; глобальное лидерство в вопросах киберпространства, а также наступательный кибернетический потенциал.
Соединенные Штаты стали единственной страной, занявшей первое место по всем критериям. Страны «второго уровня» обладают преимуществами лишь в ряде категорий. В число этих государств вошли Россия, Австралия, Канада, Китай, Франция, Израиль и Великобритания.
«Третий уровень», включающий Индию, Индонезию, Иран, Японию, Малайзию, Северную Корею и Вьетнам, обладает сильным или потенциальным преимуществом в некоторых категориях, но имеет существенные недостатки в других.
Из доклада следует, что даже Китай сможет сравняться с США по кибервозможностям не раньше, чем через десять лет. Остальные страны – и того позже. Так, России нужно улучшить ситуацию в сфере кибербезопасности, увеличить долю на международном цифровом рынке и продолжать разрабатывать наступательные инструменты для военных действий в киберсфере. Москва, считают в IISS, проводит цифровизацию в сфере госуправления, но сильно зависит от зарубежных поставщиков технологий. Достижению амбициозных целей России могут помешать некие «экономические обстоятельства».
Международный институт стратегических исследований финансируется за счет фондов, монополий, частных лиц и организаций США, Великобритании, ФРГ, Италии, Японии и других стран. Он был создан в 1958 году и сначала изучал вопросы предотвращения распространения ядерного оружия и контроля вооружений. Сейчас спектр проблем гораздо шире: это военно-экономический потенциал государств, военные доктрины и состояние вооруженных сил стран мира. Работает с министерствами обороны стран НАТО.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о том, что если Россия не сможет пресечь действия хакеров, совершающих преступления с ее территории, США готовы использовать собственные средства.
«На практике это означает способность американских специалистов вычислить хакеров на территории России, после чего они начнут атаковать нашу инфраструктуру», – сказал газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Сергей Вакулин.
В то же время президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. Путин назвал ее не только «чрезвычайно важной в мире вообще», но и попросил «отбросить инсинуации» по поводу обвинений о причастности России к хакерским атакам.
Ранее жертвами хакеров стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и мясоперерабатывающая компания JBS (контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней).
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США опровергли движение эсминца из Одессы в сторону Крыма
Американский эсминец «Росс» по-прежнему остается в Одессе, сообщил шестой флот США.
Флот прокомментировал появившиеся в интернете слухи о том, что корабль якобы направился в сторону Крыма. В сообщении говорится, что «еще 30 минут назад» эсминец оставался в Одессе, где и «будет находиться в обозримом будущем» для «поддержки учений Sea Breeze», передает РИА «Новости».
В конце прошлой недели эсминец «Росс» вошел в порт Одессы для участия в многонациональных военных учениях Sea Breeze 2021. Напомним, Черноморский флот России совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца «Дефендер».
Бывший замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко предположил, что корабли НАТО вместе с украинскими судами могут пройти вблизи берегов Крыма.
Захарова посоветовала США брать пример с Крошки Енота
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы Госдепа Энтони Блинкена о готовности США «ответить» на «нападение» России.
По ее словам, позиция США «немного напоминает сказку про Крошку Енота, который боялся «того, кто сидит в пруду, у которого палка и который рожи корчит». «Мудрая мама посоветовала малышу сходить туда еще раз, но не брать с собой палку и не корчить рожи «тому, кто сидит в пруду», а улыбнуться», – напомнила Захарова в Telegram.
Она отметила, что сказку придумала Лилиан Муур – американская писательница. В России «это произведение знают и любят», так как в 1974 году сняли прекрасный мультфильм «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду».
«А читали ли ее вашингтонские идеологи выстраивания отношений на международной арене?» – заявила Захарова, указав, что «сказка не длинная». По ее словам, совет из сказки «может стать самой короткой и действенной американской стратегией: не берите палку, не корчите рожу, улыбнитесь».
Напомним, Блинкен заявил, что Вашингтон намерен ответить Москве, если она продолжит проводить агрессивную, по его мнению, политику в отношении США.
США собирали биоматериалы для изучения выносливости российских военных
Вашингтон собирал у россиян биоматериалы, которые позволяют понять, почему российские солдаты выносливее американских, рассказал президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
Выступая в Российском национальном центре хирургии имени Петровского, Ковальчук напомнил, что несколько лет назад США в рамках отдельной программы собирали в России образцы синовиальной (суставной) жидкости россиян.
«А она очень важна для обеспечения выносливости. Наш солдат считается более выносливым, чем у них», – сказал Ковальчук, передает РИА «Новости».
В 2017 году президент Владимир Путин задался вопросом, для чего граждане иностранных государств собирают биологический материал россиян. Позже в ВВС США объяснили, зачем американским военным понадобился биоматериал россиян. В МИД России указали, что объяснения американского министерства обороны причин сбора биоматериала россиян сомнительны и надуманны.
Кремль сообщил о переговорах Путина и Си Цзиньпина под высоким грифом секретности
Президент России Владимир Путин проведет закрытую видеоконференцию с председателем КНР Си Цзиньпином, ее проведут по специальному закрытому каналу, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Буквально через несколько минут начнется пресс-конференция президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Осуществляется она по специальному закрытому каналу видеосвязи, который позволяет лидерам России и Китая осуществлять переговоры с самым высоким грифом секретности», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Он подчеркнул, что само наличие такого канала свидетельствует об особом «доверительном партнерском характере отношений» между странами.
Также в понедельник Путин проведет совещания с экспертами и со своей администрацией по подготовке прямой линии, добавил представитель Кремля. «Аналогичное совещание будет также завтра, тоже будет вестись подготовка», – указал он.
Напомним, прямая линия с президентом пройдет 30 июня, она начнется в полдень по московскому времени.
Ранее на Петербургском международном экономическом форуме президент Владимир Путин сообщал, что Россия и Китай смогли удержать товарооборот на уровне 100 млрд долларов в 2020 году, несмотря на пандемию, и могут выйти на показатель в 200 млрд долларов к 2024 году.
Путин поручил до 1 июля расширить льготную семейную ипотеку
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Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля расширить программу льготной ипотеки на семьи с одним ребенком, родившимся после 1 января 2018 года.
«Обеспечить расширение льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, предусмотрев возможность получения до 31 декабря 2023 года семьями, в которых после 1 января 2018 года родился первый или последующий ребенок, ипотечных жилищных кредитов (займов) (по ставке 6% годовых на весь срок кредита) на покупку жилья на первичном рынке или рефинансирование ранее выданных ипотечных жилищных кредитов...» – говорится в тексте поручений по итогам ПМЭФ, опубликованном на сайте Кремля.
Срок исполнения – до 1 июля 2021 года.
Также Путин поручил обеспечить продление до 1 июля 2022 года срока действия другой льготной ипотечной программы – на покупку жилья на первичном рынке. Ставка по ней должна составить не более 7% (ранее было 6,5%), а максимальный размер кредита не должен превышать 3 млн рублей.
Ранее сообщалось, что Путин предложил, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021), продлить программу льготной ипотеки еще на один год, до 1 июля 2022 года, с повышением ставки до 7%.
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