РФПИ ответил на претензии Гватемалы по «Спутнику V»

Два самолета с российской вакциной «Спутник V» на этой и следующей неделе прибудут в Гватемалу в рамках исполнения контрактных обязательств, заявил представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Один самолет с вакциной «Спутник V» должен прибыть в Гватемалу на этой неделе. Еще один борт с грузом вакцины прибудет уже в начале следующей недели в рамках исполнения контрактных обязательств», – цитирует РИА «Новости» представитель РФПИ.

Ранее министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес заявила, что из-за задержек в поставках добивается от России возврата средств, выплаченных для приобретения вакцины «Спутник V».

Применение вакцины «Спутник V» в Гватемале было одобрено в конце февраля, а первые партии препарата были поставлены в мае 2021 года. В настоящий момент власти также используют в программе иммунизации населения препараты Moderna и AstraZeneca, поставленные безвозмездно или в рамках международного механизма COVAX.