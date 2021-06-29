Политолог: Партия пенсионеров может оказаться проблемой для целого ряда «старых» партий

Попадание Партии пенсионеров в выборную повестку может оказаться проблемой для целого ряда партий, которые не готовились к появлению нового игрока, заявил политолог Михаил Виноградов.

«Попадание в выборную повестку Партии пенсионеров – интересная заявка, которая может оказаться неуютной для других участников предвыборной гонки. Расчет здесь очевиден: использовать эффект от нового бренда как во время избирательной кампании (где налицо накопилась усталость от «старых» партий), так и на избирательном участке, где избиратель может обратить внимание на социально одобряемое название в бюллетене», – заявил журналистам Виноградов.

По его словам, если партия соберет ожидания, это может оказаться проблемой для целого ряда партий. «Для «Справедливой России» – в силу усложнения и размывания прежнего бренда «Справедливая Россия», на месте которого избиратель получил труднозапоминаемое название и эклектичную тройку. Для «Единой России» – в силу отсутствия по понятным причинам в пятерке ЕР кандидатов, символизирующих пенсионеров и социальную политику в целом. Для КПРФ – в силу все той же социальной одобряемости пенсионеров. Для части непарламентских партий – появлением нового игрока, к которому мало кто готовился», – указал эксперт.

«Если смотреть на заявленную риторику, самой сильной стороной можно назвать апелляцию к теме «бедности» – абсолютно понятному и актуальному слову, которое в российской повестке принято стесняться и заменять различными эвфемизмами вроде «социальная политика» или «адресная поддержка», – добавил Виноградов.

Напомним, Партия пенсионеров в ходе съезда утвердила федеральный список партии, в который вошли председатель центрального совета Владимир Бураков, Владимир Ворожцов и Андрей Широков.

Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах пройдет с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.