Кандидата в канцлеры Германии обвинили в плагиате

Кандидата в канцлеры Германии от партии «Союз-90/Зеленые» Анналену Бэрбок обвинили в заимствовании без ссылки работ других людей для своей книги, сообщает издание Focus.

Как сообщает издание, борец с плагиатом Штефан Вебер выявил ряд заимствований без цитирования в опубликованной 21 июня книге Бэрбок «Сейчас. Как мы обновим нашу страну». Издание перепроверило находки Вебер и приводит пассажи из книги, которые частично или в значительной мере совпадают с работами других людей, в большинстве журналистов, блогеров, при этом никаких ссылок в книге, утверждает издание, на них нет, передает РИА «Новости».

Как рассказал изданию Вебер, всего в книге насчитывается порядка десяти таких заимствований без цитирования, они обнаружены на десяти страницах книги, в которой насчитывается 240 страниц. При этом Вебер обращает внимание, что не известно, писали ли эти части текста сама Бэрбок или ее помощники. Сам Вебер считает, что заимствования были сделаны сознательно, но оценивает такой уровень нецитируемых заимствований, как невысокий. По его мнению, выявленные нарушения не требуют изъятия книги из продажи, более подходящим вариантом он назвал исправление недочетов в следующих изданиях.

Для Бэрбок это не первый подобный инцидент, ранее скандал вызвали выявленные неточности в ее официальной биографии.

Бэрбок является первым кандидатом в канцлеры от «Зеленых» – ранее эта политическая сила не выдвигала кандидата. В 2020 году партия решила сделать это ввиду высоких рейтингов «Зеленых», которые поборятся в сентябре с консерваторами за первое место.