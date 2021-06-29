Боррель написал статью об отношениях с Россией

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель написал статью «Как быть с Россией», в которой поделился представлениями о том, как Брюсселю необходимо действовать в отношениях с Москвой.

«Россия – наш самый большой сосед. Он никуда не денется, и маловероятно, что в ближайшем будущем произойдут политические изменения, которые приведут к существенному изменению модели поведения», – отметил он, передает РИА «Новости».

В статье Борреля декларируются основные направления действий в двусторонних контактах с Россией, которые он определяет триадой: давать отпор, сдерживать и вовлекать: противостоять «преднамеренным нарушениям международного права Россией»; препятствовать попыткам Кремля подорвать единство ЕС; взаимодействовать с Москвой для решения глобальных и региональных проблем.

В первом случае глава европейской дипломатии приводит в пример ситуацию на Украине. По его словам, Брюссель должен обеспечить выполнение российской стороной Минских соглашений и продолжить оказывать давление на Кремль в связи с делом MH17.

Для реализации второго принципа он призывает обеспечить соблюдение европейского законодательства для противодействия якобы исходящим из России кибератакам и попыткам дезинформации.

Говоря о третьем постулате, Боррель подчеркнул, что Кремль был и остается крупным игроком на международной арене, а за последнее время ему даже удалось увеличить свое влияние во многих регионах мира. Также он призвал сотрудничать с Россией для борьбы с пандемией коронавируса и ее последствиями.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз будет работать над выстраиванием более предсказуемых отношений с Россией в интересах сообщества. Между тем стало известно, что главы государств и правительств Евросоюза поручили внешнеполитической службе ЕС под руководством Борреля изучить варианты введения новых антироссийских санкций для противодействия возможной будущей деятельности России.