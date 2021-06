Актриса Вера Алентова госпитализирована в Москве Вирусолог назвал негативные последствия для здоровья при попытках обмануть ПЦР-тест на COVID «Круг добра» начал принимать заявки на лекарство для детей с СМА 28 июня 2021, 21:57 Текст: Елена Мирошниченко

Фонд «Круг добра» начал прием заявок на закупку незарегистрированного в России препарата Золгенсма для детей со спинальной мышечной атрофией, заявили в пресс-службе Минздрава. Сейчас собирают медицинские документы и уточняют, какова потребность в лекарстве в различных регионах страны, а также дозировки и сроки поставок, сообщает РИА «Новости». «Препаратом Золгенсма будут обеспечиваться дети в возрасте до двух лет, имеющие соответствующие показания по решению врачебных консилиумов», – говорится в сообщении. Фонд уже обеспечил лекарственными препаратами 1083 ребенка с тяжелыми заболеваниями, включая детей со СМА. «Круг добра» создали в январе указом Владимира Путина. Среди приоритетных задач фонда –реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения медпомощи детям с тяжелыми заболеваниями, хроническими и теми, что угрожают жизни, в том числе редкими, а также обеспечение их лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в России.

Врач сравнила пользу клубники и черешни 28 июня 2021, 15:59

Фото: Красильников Станислав/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Антиоксиданты, которые содержатся в клубнике, способны укреплять зрение и нервную систему, черешня будет полезна тем, кто укрепляет кровеносные сосуды, рассказала валеолог, терапевт Надежда Чернышова. «В клубнике есть антиоксиданты, которые укрепляют органы зрения и нервную систему, то есть они полезны для зрения и для памяти. Есть исследования, которые говорят, что клубника полезна как профилактика болезни Альцгеймера. В ней содержится эллаговая кислота, которая служит средством для профилактики рака. То есть клубнику можно использовать в профилактических целях, чтобы не развивались онкологические заболевания», – приводит ее слова «Ридус». Что касается черешни, на нее стоит обратить внимание тем, кто хочет укрепить кровеносные сосуды. «Все ягоды винного цвета, вот такие темно-красные, включая вишню и черешню, полезны для здоровья вен, потому что они содержат вещества, укрепляющие стенки сосудов», – рассказала врач. По ее словам, не имеет значение, когда именно употреблять ягоды, не будет вреда, если использовать клубнику или черешню в качестве полноценного перекуса, однако нежелательно это делать людям с инсулинорезистентностью. Тем, кто следит за сахарным обменом, людям с сахарным диабетом, людям с метаболическим синдромом, с толерантностью к глюкозе, необходимо с осторожностью включать в рацион, так как ягоды достаточно сладкие. Терапевт предостерегла от употребления переспелых ягод с мятыми боками. По ее словам, они могут вызвать отравление. Ранее врач-диетолог Ольга Шмелева заявила, что употребление неограниченного количества ягод может стать причиной лишнего веса. Меркель собралась закрыть британцам въезд в ЕС 28 июня 2021, 06:58

Фото: Thierry Roge/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в понедельник намерена обсудить с европейскими коллегами возможность введения запрета на въезд в страны Евросоюза для граждан Великобритании из-за распространения индийского штамма коронавируса «Дельта», сообщила The Times. По имеющимся у издания сведениям, Меркель хочет предложить объявить Великобританию страной, «вызывающей озабоченность», и запретить британцам приезжать в страны ЕС. Уточняется, что этот запрет может коснуться как непривитых, так и вакцинированных граждан Великобритании, передает ТАСС. При этом, по словам источника издания в правительстве Соединенного Королевства, ряд стран, в том числе Греция, Испания, Кипр, Мальта и Португалия, намерены выступить против такого предложения со стороны ФРГ. Напомним, в апреле в Британии обнаружили новый опасный штамм коронавируса. У россиян рейса Москва – Афины с сертификатами о вакцинации нашли коронавирус 28 июня 2021, 12:13

Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis

Текст: Алексей Дегтярев

У нескольких российских пассажиров рейса Москва – Афины нашли коронавирус, при этом у них были сертификаты о вакцинации, сообщил источник в туристической отрасли. «В субботу, 26 июня, была проведена поголовная проверка всех пассажиров самолета «Эгейских авиалиний» (Aegean). Все они прошли экспресс-тест. У четырех туристов тест был положительный, всех их поместили на карантин в Афинах», – пояснил собеседник РИА «Новости». При этом у этих четверых был сертификат о вакцинации, однако тест показал положительный результат. «Речь не идет о фальшивых сертификатах, эти люди были вакцинированными», – сказал источник. Он пояснил, что на границе ранее выявляли единичные случаи коронавируса у привитых. Он пояснил, что инфицированных туристов с сертификатами выявили и на Кипре. Напомним, прибывающие в Грецию туристы из России теперь будут обязаны предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус вне зависимости от того, вакцинированы они или нет. Тест они должны будут проходить на месте въезда, там же дожидаться результата. Взрыв произошел в центре Лондона 28 июня 2021, 17:03

Фото: кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярев

В центре Лондона у станции метро прогремел мощный взрыв, на место уже прибыли пожарные. Инцидент произошел у станции Elephant and Castle, около 70 пожарных пытаются справиться с огнем, передает РИА «Новости». «Мы находимся на связи с лондонскими пожарными, которые прибыли на место происшествия», – сообщил совет лондонского района Саутуарк, сообщает ТАСС. Местные СМИ уточнили, что движение поездов через станцию временно приостановили. Лондонская пожарная служба в своем Twitter сообщила, что им поступили почти 60 тыс. звонков с сообщениями о пожаре. На месте работают десять пожарных машин и порядка 100 пожарных. Ведомство попросило горожан избегать места ЧП, пока не закончатся работы. Огонь охватил железнодорожные арки, шесть автомобилей и телефонную будку. В этом районе находятся несколько знаменитых достопримечательностей города, например колесо обозрения. Elephant and Castle также оживленная транспортная развязка и крупный железнодорожный узел, там проходят линии, соединяющие Южный и Северный Лондон. Пользователь Twitter Tommy H сообщил, что взрыв мог произойти из-за работ по ремонту в местном автосервисе. «Похоже, пожар произошел из-за взрыва автомобиля в автосервисе», – написал он. Другие пользователи соцсети также предполагают взрыв в автосервисе. Позже в соцсетях опубликовали видеозапись, на которой запечатлено, как взрывается горящий гараж.



Elephant and Castle #tfl #explosion pic.twitter.com/PdSttKR80b — Megan Jearum (@MeganJearum) June 28, 2021 Между тем, по данным местной полиции, жертв нет. Правоохранители предполагают, что взорвались опасные химические вещества. В Москве арестованы три офицера управления авиации ФСБ 28 июня 2021, 07:57 Текст: Антон Никитин

Военный суд в Москве арестовал трех офицеров шестого отдела управления авиации (УА) ФСБ по обвинению в крупном мошенничестве, сообщили в 235-м Гарнизонном военном суде. «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Юрию Кравченко, Артему Сохину и Сергею Романову на срок два месяца», – цитирует источника в суде «Коммерсант». Однако источник в правоохранительных органах пояснил, что Кравченко занимает должность начальника 6-го отдела управления авиации (УА) ФСБ, Сохин является его заместителем, а Романов – одним из офицеров этого подразделения. «Всем троим военнослужащим авиации ФСБ предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере)», – отметил он. Как отмечается в публикации, сотрудники управления авиации ФСБ проходят по делу, связанному с хищением 63 499 600 рублей. Речь идет о контрактах, которые заключались в 2017–2019 годах между УА ФСБ и компанией ООО «АсСтрой». Она занимается поставкой различной техники и оборудования воинским частям, в частности расположенным в Ставрополе подразделениям погранвойск. Как отмечается в материале, компания «АсСтрой» должна была по контракту в рамках гособоронзаказа поставить и установить в Воркуте сборно-разборный складской комплекс хранения авиационно-технического имущества для воздушных судов, используемых для нужд авиации ФСБ, однако эти обязательства не были выполнены. По делу проходят предприниматель Вазген Бабаханян и трое офицеров, которые, по версии следствия, причастны к этому мошенничеству. Как отмечается в статье, обвиняемые не признают вину и утверждают, что все обязательства по госконтракту были исполнены в срок. Напомним, 19 июня военный суд в Московской области санкционировал арест замначальника отдела ФСБ по Клинскому району Подмосковья Максима Катина, подозреваемого в получении взятки за общее покровительство при незаконной добыче щебня в клинском карьере. Стало известно об успешном пуске новейшей МБР с Плесецка 28 июня 2021, 11:30

Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Успешный пуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) разработки Московского института теплотехники (МИТ, входит в Роскосмос) прошел с Первого Государственного испытательного космодрома Минобороны, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «В середине июня с космодрома Плесецк был произведен успешный пуск новейшей уникальной баллистической ракеты разработки МИТ», – сказал источник ТАСС. Официальные комментарии МИТ не поступали. МИТ является разработчиком МБР «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава». Сообщалось, что предприятие в рамках модернизации стратегического вооружения приступило к разработке перспективной МБР «Кедр» шахтного и мобильного базирования, опытно-конструкторская работа начнется на рубеже 2023-2024 годов. Продление договора России и Китая о добрососедстве назвали сигналом для США 28 июня 2021, 14:58

Фото: kremlin.ru

Текст: Наталья Макарова,

Елена Лексина

«Сообщение о продлении договора – это закономерное событие после встречи Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве», – заявил газете ВЗГЛЯД китаист Николай Вавилов, комментируя решение лидеров России и Китая объявить о продлении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. «Это сигнал США о том, что Россия сохраняет партнерские отношения с Китаем и не собирается под давлением Вашингтона менять свой внешнеполитический курс», – убежден китаист Николай Вавилов. «Но в еще большей степени в этом заинтересован Китай. Си Цзиньпин настоял на видеовстрече именно сейчас для того, чтобы продемонстрировать Вашингтону сохранение стратегического партнерства между Москвой и Пекином. Это закономерное событие после встречи Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве», – считает эксперт. Собеседник также обратил внимание на слова Путина о том, что российско-китайская граница станет «поясом вечного мира и друбы». «Пекин в преддверии продления договора намеревался внести эпохальные изменения, которые касались создания общего пояса безопасности на границе России и Китая, а также на границах сопредельных государств. В открытой конференции этого не прозвучало, но очевидно, что стороны работают над дальнейшим углублением содержания этого договора», – отметил собеседник. «К сожалению, пока мы знаем мало деталей этой встречи. Известно, что китайская сторона полгода назад активно настаивала на внесении изменений в этот договор, приближая его по степени глубины к оборонительному союзу. Но из открытой части переговоров мы видим, что Си Цзиньпин назвал Владимира Путина своим другом. В отношении лидеров других государств китайский лидер не использует такие формулировки. Это также довольно значимо», – добавил эксперт. В то же время генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов назвал продление договора формальностью. «Было ясно, что соглашение устраивает обе стороны, оно прошло проверку временем и вряд ли оно может быть существенно пересмотрено», – отметил он и призвал «не искать в этом хитрую интригу». «Что касается возможных сигналов со стороны Москвы и Пекина Вашингтону на фоне недавней встречи Владимира Путина и Джо Байдена, то мы не скоро узнаем, в какой степени в Женеве поднималась тема Китая. Если он был упомянут американской стороной, то продление договора – это очередной ответ на попытки каким-то образом мешать российско-китайскому сотрудничеству. Решение о времени продления также принималось с учетом последних международных событий», – убежден собеседник. В понедельник президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеоконференции официально объявили о продлении российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. «В этом документе закреплены такие принципиальные договоренности, как взаимная поддержка в деле защиты государственного единства и территориальной целостности, отказ от применения первыми ядерного оружия и от взаимного нацеливания стратегических ракет (в современном мире серьезное значение имеют такие договоренности), уважение суверенного права выбора общественного устройства, пути развития, невмешательство во внутренние дела», – отметил Путин. «Важно, что отфиксировано отсутствие взаимных территориальных претензий и решимость двух стран превратить общую границу в пояс вечного мира и дружбы. Мы много для этого и сделали, в том числе в работе по границе, годами работали над этим – мы и наши команды – и достигли нужного нам результата, приемлемого и для Китая, и для России», – добавил президент. «К настоящему времени, следуя букве и духу договора, нам удалось вывести российско-китайские отношения на беспрецедентную высоту, сделать их образцом межгосударственного сотрудничества в 21-м веке», – сказал Путин. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Байден вбивает клин между Россией и Китаем. Чехия потребовала от России компенсацию по взрывам во Врбетице 28 июня 2021, 18:16

Фото: Vladimir Prycek/CTK/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Чешские власти потребовали от российского руководства компенсировать ущерб от взрывов во Врбетице, в которых Прага обвиняет спецслужбы России. Замглавы МИД Чехии Мартин Смолек вручил российскому послу в Чехии Александру Змеевскому дипломатическую ноту, в которой изложены требования полностью возместить ущерб, нанесенный взрывами, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Ущерб, по этим данным, оценен в 650 млн крон (примерно 25,5 млн евро). В воскресенье чешский премьер Андрей Бабиш заявил, что чешское руководство не рассматривает иных версий взрывов на складах во Врбетице, кроме вмешательства российских спецслужб. Все другие версии происшествия он назвал «нехорошими» для Чехии. Глава верхней палаты парламента Чехии Милош Выстрчил заявил, что высказывания президента страны Милоша Земана о нескольких версиях взрывов безответственны. Минск решил перенаправить экспорт калийных удобрений в Россию и Китай 28 июня 2021, 00:56 Текст: Антон Никитин

Санкции Запада в отношении экспорта белорусского хлористого калия продиктованы борьбой за мировые рынки удобрений, поэтому Минск перенаправит экспорт этой статьи в другие страны, в том числе Россию и Китай, сообщил вице-премьер республики Александр Субботин. «Как бы кто не говорил и какие декорации не ставил: демократия, права человека, благо нашего народа, хотя здесь не понятно, что за благо. Но виной всему деньги. Все упирается в борьбу за деньги. Мы значительную часть мирового рынка калийных удобрений держим за счет того, что у нас есть «Беларуськалий», – приводит слова Субботина ТАСС. Он напомнил, что, кроме рынка Запада, есть Китай и Россия. «Конечно, эти потоки будут направлены туда. Мы активно работаем, чтобы получить [возможность сбыта] там, где еще не сертифицированы наши удобрения. Попасть на тот рынок, куда еще не попали, а куда попали – [стараемся] расширить [объем поставок].», – сказал Субботин в эфире телеканала «Беларусь 1». Накануне в Белоруссии оценили влияние санкций Запада на экономику республики. Напомним, в прошлый четверг Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии в рамках пятого пакета экономических рестрикций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как новые санкции ЕС против Белоруссии скажутся на отношениях Минска с Москвой. Кроме того, США с 3 июня возобновили действие санкций в отношении ряда экспортных компаний Белоруссии. Позже президент США Джо Байден продлил действие американских санкций против властей Белоруссии. В ответ Минск ввел санкции против Соединенных Штатов. Белоруссия также подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами. Лукашенко не исключил введения военного положения для противодействия влиянию санкций Запада. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Лавров усомнился в способности Запада держать слово 28 июня 2021, 01:58

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что на Западе российский обычай без всяких документов свято держать слово не приживется. В своей статье, опубликованной в «Коммерсанте» и журнале «Россия в глобальной политике», глава МИД указал на то, как страны Североатлантического альянса оправдывают «безоглядное расширение на восток к российским границам», передает ТАСС. «Когда мы напоминаем о дававшихся Советскому Союзу заверениях, что этого не произойдет, нам отвечают: ну, ведь это были просто устные обещания, документов никто не подписывал. Не приживется на Западе древний российский обычай, когда ударили по рукам – без всяких документов – и свято держат свое слово», – отметил Лавров. В минувший вторник президент России Владимир Путин в статье к 80-летию начала Великой Отечественной войны указал, что расширение Североатлантического альянса на восток и вступление ряда бывших советских республик в НАТО похоронило надежды на континент без разделительных линий. Ранее научный руководитель Российского военно-исторического общества Михаил Мягков заявил, что у экс-президента СССР Михаила Горбачева после распада Организации Варшавского договора (ОВД) был шанс заключить соглашение о том, что Североатлантический блок не будет расширяться на Восток, но он этого не сделал, проявив излишнюю доверчивость к западным лидерам. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Захарова заявила о провале западного проекта «Косово» 28 июня 2021, 10:45 Текст: Алина Назарова

Западный проект «Косово» провалился, несмотря на вложенные в него огромные средства и информационно-политическое сопровождение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Что касается нынешнего положения в Косово, то это «черная дыра» Европы, где процветают оргпреступность и коррупция, находятся вербовочные ячейки экстремистов и террористов, нагнетается атмосфера национальной и религиозной ненависти и нетерпимости, насаждается идеология оправдания массовых этнических чисток неалбанского населения. При этом новые косовские «власти» во главе с господином (премьер-министром) Альбином Курти проповедуют откровенный политический экстремизм. Вот результат агрессии НАТО и политики Запада. Западный проект «Косово» провалился, несмотря на закачанные туда огромные деньги, информационно-политическое сопровождение – полный провал», – заявила Захарова в интервью сербской газете «Курир», передает ТАСС. Она напомнила, что десять лет назад по CNN крутили рекламу «Косово – страна возможностей». «И сейчас Косово – не государство, и никаких «возможностей» нет. Наоборот, за этот период Косово превратилось в проблему Европейского континента», – подчеркнула официальный представитель МИД. Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что Соединенные Штаты Америки и Германия требуют от Сербии признания независимости самопровозглашенного Косова. Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств – членов Евросоюза. В Европарламенте признались в отсутствии элементарных знаний о Грузии 28 июня 2021, 11:15

Фото: Postimees/Scanpixs Baltics/Reuters

Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Депутат Европарламента, экс-глава МИД Эстонии Марина Кальюранд заявила, что из 705 депутатов этого законодательного органа мало кто имеет представление о Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Большинство из них не ответят, что является столицей Грузии, где находится регион Южного Кавказа или какие страны входят в программу ЕС «Восточное партнерство». К сожалению, реалии таковы», – сказала она, сообщает еженедельник «Квирис палитра» («Палитра недели») в понедельник. По ее словам, Грузия должна больше общаться со скептически настроенными к ней странами. «Я чувствую за это ответственность как глава комитета, который работает по вопросам Грузии, стран «Восточного партнерства», – заявила Марина Кальюранд. – При этом не надо создавать у граждан Грузии ложные ожидания. Вспомните хотя бы вопрос получения безвиза. Грузия была готова к этому раньше Украины, но из-за политических соображений Грузии пришлось дожидаться Украину». По словам евродепутата, нет политического консенсуса и по вопросам расширения Евросоюза, куда Грузия хочет подать заявку в 2024 году. Она сказала, что сегодня ЕС «не готов к расширению» и это «надо воспринимать без эмоций». Лавров обвинил США в стремлении расколоть мировое православие 28 июня 2021, 00:32

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Соединенные Штаты стали во главе откровенного государственного вмешательства в дела Церкви, в открытую добиваются раскола мирового православия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В своей статье, опубликованной в «Коммерсанте» и журнале «Россия в глобальной политике», глава МИД отметил, что концепция «правил» Запада проявляется и в покушении не только на международное право, но и на саму природу человека, передает ТАСС. «В школах ряда западных стран детей в рамках учебных программ убеждают, что Иисус Христос был бисексуалом. Попытки вменяемых политиков оградить детей от агрессивной пропаганды ЛГБТ наталкиваются на воинственные протесты в «просвещенной Европе», – указал Лавров. «Идет атака на основы всех мировых религий, на генетический код ключевых цивилизаций планеты. США возглавили откровенное государственное вмешательство в дела Церкви, в открытую добиваясь раскола мирового православия, в ценностях которого усматривается мощное духовное препятствие на пути либеральной концепции безграничной вседозволенности», – подчеркнул министр. В субботу перед зданием Госдепартамента США в Вашингтоне вывесили флаг ЛГБТ. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что Госдеп пытается спрятать за радужным флагом. Макрон и Ле Пен проиграли региональные выборы во Франции 28 июня 2021, 10:38

Фото: Blondet Eliot/ABACA/Reuters

Текст: Алина Назарова

Второй тур региональных выборов во Франции в воскресенье, 27 июня, обернулся провалом для «Республики на марше» президента Эммануэля Макрона и «Национального объединения» под председательством Марин Ле Пен, наиболее убедительно выступили консерваторы, «левые» и «зеленые». Центристы, набрав в целом по стране от 7 до 10% голосов, не победили ни в одном из 13 регионов. Ультраправые, которые имели реальные шансы одержать верх лишь в регионе Прованс – Альпы – Лазурный берег (с Марселем и Ниццей), в итоге все же не смогли получить над ним контроль, получив по стране чуть больше 20% голосов, передает Deutsche Welle. Наиболее убедительно выступили консерваторы из «Республиканцев» Жана Леонетти – по данным опросов, они заручились поддержкой порядка 38% голосов, передало агентство AFP. Сопоставимый с ними результат (34%) продемонстрировал блок в составе Левой партии и «Европа – Экология – Зеленые». Из 12 регионов материковой Франции семь, включая Иль-де-Франс, будут контролировать консерваторы, пять – как и прежде – социалисты. Как отмечает агентство AFP, голосование является последней серьезной проверкой общественных настроений перед выборами президента Франции в апреле 2022 года. «Сегодня вечером мы не выиграли ни в одном регионе», – констатировала разочарованная Ле Пен, обвинив «неестественно сложившиеся альянсы» противников в оттягивании голосов на себя и добавив, что «мобилизация является ключом» к победам в будущем. Главный делегат правящего движения «Республика на марше», руководитель партийного аппарата Станислас Герини признал, что выборы стали «разочарованием для президентского большинства». В свою очередь заявивший о готовности быть кандидатом в президенты от консерваторов Ксавье Бертран отметил, что результаты выборов «придали ему сил». Бывший министр здравоохранения был утвержден на пост главы региона О-де-Франс, в который входит такой город, как Кале, набрав около 53% голосов. Голосование проходило при самой низкой явке в истории страны. На участки не пришли, по предварительным данным, почти две трети французских избирателей. Во Франции региональные парламенты играют важную роль в таких областях, как культура, социальный сектор, общественный транспорт, образование и стимулирование экономики. Членов советов избирают во всех 13 регионах страны путем прямого всеобщего голосования на основе пропорционального представительства по спискам. Каждая партия представляет список своих кандидатов для каждого региона. Если ни один из претендентов на депутатский мандат не набирает более половины голосов в первом туре, устраивается второй тур с участием всех кандидатов, набравших более 10% голосов. Эксперт оценил жалобы Литвы на поток азиатских мигрантов из Белоруссии 28 июня 2021, 12:12

Фото: Gili Yaari/ZUMA/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Литва – ультранационалистическое государство, потому любой мигрант для нее – это проблема», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич, комментируя сообщения о возросшем потоке ближневосточных мигрантов из Белоруссии в Литву, что воспринимается Вильнюсом как «гибридная война» со стороны президента Александра Лукашенко. «У каждой страны свое отношение к мигрантам. Есть страны, которые толерантно относятся к мигрантам, особенно если у них хорошая квалификация и есть знание языка страны пребывания. Это США, Канада, Новая Зеландия», – отмечает главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич. Вторая группа – это государства, где преобладают коренные народы, но в силу исторических, политических или иных причин на их территории живут представители других стран, указывает эксперт. К этой группе относятся Великобритания, Россия, Индия, Китай и другие. «И есть небольшие страны, которые являются национальными государствами, где любой иностранец заметен и воспринимается частью населения и политического класса как нечто чуждое и враждебное. К ним относится Литва», – пояснил собеседник. «Это ультранационалистическое государство. При этом уровень образования или внешние данные литовца не так важны, как его национальная принадлежность, – отмечает Межевич. – А все остальные – русские, поляки, белорусы, евреи, латыши, немцы, малайзийцы – чужие. И даже получение гражданства не сделает их для литовцев своими». Поэтому, как отмечает эксперт, «любой мигрант для Литвы – это проблема». Представление о том, что «мигрант – это враг», входит в политическое поле страны, уточняет политолог. При этом большинство мигрантов рассматривают Литву не как конечную остановку, а как перевалочный пункт. «Человек приехал в Вильнюс, сел на автобус и доехал до Германии, где отправился в службу по размещению беженцев. Затем в лагере мигрантов он получит социальное пособие, которое в несколько раз выше средней заработной платы в Литве», – рассказывает эксперт. Кроме того, «вопрос о мигрантах – это улица с двусторонним движением». «Обычно пограничные службы взаимодействуют друг с другом. После соответствующего церемониала люди встречаются на переходе и, отдав друг другу честь, обмениваются необходимой информацией и передают друг другу нелегальных мигрантов или случайно забредшую на территорию соседнего государства живность. Но все это работает только в условиях нормальных или квазинормальных отношений между странами», – объясняет он. Литва же взяла курс на непризнание действующей власти в Белоруссии. «В какой степени белорусские пограничники обязаны защищать литовскую территорию от нелегальных мигрантов в этом случае?» – задается вопросом Межевич. «Непризнание президента – это еще не все. Литва не признает белорусские парламент, кабинет министров, а значит, и пограничные войска. Отсюда – попустительство нелегальной миграции с территории Белоруссии в Литву», – считает политолог. Эксперт также указал на недавнее высказывание главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что он больше не будет защищать Европу от мигрантов. «В условиях недружественного отношения Литвы к Белоруссии решение не охранять в должной мере границу с Литвой от нелегальных мигрантов выглядит достаточно жестким, но логичным. Если стороны отказываются от закона и играют не по правилам, то это взаимно. Литва ведет игру без правил и сталкивается с последствиями своей политики», – считает Межевич. По его словам, России эта проблема не касается. «В нашей стране тоже есть мигранты, но это совсем другая история. Люди, приезжающие в нашу страну из Средней Азии, готовы принимать российские реалии. Это люди, которые понимают, что зарплата в России будет меньше, но свободы больше. Никто не будет тыкать пальцем в мусульманина или буддиста, потому что у нас многонациональное государство с разными конфессиями. Все мы разные, но все мы – россияне», – заключил эксперт. В воскресенье новостной портал Литвы Delfi сообщил, что в 2021 году из Белоруссии в Литву пытались попасть 555 нелегальных мигрантов, что в семь раз больше, чем за весь 2020 год. Среди задержанных на границе с Белоруссией больше всего граждан Ирака или иностранцев, представившихся гражданами этой страны – 328 человек. Также задержаны 46 граждан Ирана, 42 – Сирии, 39 белорусов, 17 россиян, 11 граждан Турции, 10 – Шри-Ланки, шесть – Таджикистана, три гражданина Афганистана, по два иностранца из Йемена и Египта и один гражданин Сомали. Министр внутренних дел Агне Билотайте считает нелегальную миграцию «средством в гибридной войне режима Лукашенко против Литвы». По ее словам, у Литвы есть доказательства того, что в этот процесс вовлечены белорусские пограничники. «У нас действительно есть доказательства причастности белорусских пограничников к этому процессу, это факт. Это организованная деятельность, определенная схема – хорошо организованная, спланированная. Это большие деньги, ведь перевозка одного человека стоит около 15 тысяч долларов. Таким образом, это очевидно прибыльное преступление с участием режима и самих чиновников», – заявила министр в передаче Delfi «События недели». По словам министра, «это угроза для литовской миграционной системы, потому что страна действительно никогда не сталкивались с такими огромными потоками. Если сравнивать этот год с прошлым, количество нелегальной миграции увеличилось минимум в пять раз». Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Лукашенко придумал нестандартный способ давления на своих главных противников – ЕС в целом и Литву в частности. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД