Умер основатель группы «Доктор Ватсон» Георгий Мамиконов

В Москве напали на пошутившего о русских стендап-комика

Белорусский стендап-комик Идрак Мирзализаде, которого обвиняют в оскорблении русских после одного из выступлений, заявил, что на него напали в центре Москвы.

Комик рассказал, что нападение произошло 25 июня, нападавшему якобы пообещали за это деньги, пояснил артист в своем Instagram.

Мирзализаде добавил, что нападение было совершено из-за его высказывания в одной из передач, где шутка была вырвана из контекста. Он пояснил, что СМИ неверно интерпретировали его высказывание, объявив его русофобом, который оскорбляет русский народ.

«Почти все, кто писал угрозы и оскорбления, не ознакомились ни с контекстом, ни с передачей, из которой вырезан фрагмент. С некоторыми из тех, кто мне писал оскорбления, я начинал общение и вместе мы приходили к общему выводу, что людей вводят в заблуждение», – указал он.

Обстоятельства нападения юморист не раскрыл, также не пояснил, получил ли травмы из-за инцидента.