Путин анонсировал поставку на боевое дежурство уникальных систем вооружений Путин подписал указ о создании общероссийского центра защиты интеллектуальных прав 28 июня 2021, 14:42 Текст: Елизавета Булкина

В России будет создана общероссийская общественно-государственная организация «Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности», соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. «В целях совершенствования регулирования оборота прав на результаты творческой деятельности, в том числе в научно-технической сфере, стимулирования развития науки и предпринимательства, развития экспортного потенциала, создания условий для самореализации граждан и развития талантов постановляю: Считать целесообразным создание Общероссийской общественно-государственной организации «Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности», – цитирует документ ТАСС. Учредителем «Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности» является Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

В Москве напали на пошутившего о русских стендап-комика 27 июня 2021, 16:04

Фото: Вечерний Ургант/Youtube

Текст: Алексей Дегтярев

Белорусский стендап-комик Идрак Мирзализаде, которого обвиняют в оскорблении русских после одного из выступлений, заявил, что на него напали в центре Москвы. Комик рассказал, что нападение произошло 25 июня, нападавшему якобы пообещали за это деньги, пояснил артист в своем Instagram. Мирзализаде добавил, что нападение было совершено из-за его высказывания в одной из передач, где шутка была вырвана из контекста. Он пояснил, что СМИ неверно интерпретировали его высказывание, объявив его русофобом, который оскорбляет русский народ. «Почти все, кто писал угрозы и оскорбления, не ознакомились ни с контекстом, ни с передачей, из которой вырезан фрагмент. С некоторыми из тех, кто мне писал оскорбления, я начинал общение и вместе мы приходили к общему выводу, что людей вводят в заблуждение», – указал он. Обстоятельства нападения юморист не раскрыл, также не пояснил, получил ли травмы из-за инцидента. Осужденные женщины умерли в канализации в колонии в Ивановской области 27 июня 2021, 17:24

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

В колонии ИК-3 в Ивановской области две осужденные женщины скончались при очистке канализационного колодца, сообщили в региональном следственном управлении СК. Инцидент произошел 26 июня, две осужденные женщины выполняли свои трудовые обязанности по очистке канализационных каналов колодца в колонии, в ходе работ в колодце выделилось неустановленное вещество, сообщается на сайте ведомства. «Осужденные, а также пытавшиеся им помочь выбраться из колодца еще одна осужденная и старший инструктор-кинолог отдела охраны отравились неизвестным веществом. В результате чего двое осужденных скончались на месте, а двое других лиц, оказавших им помощь, госпитализированы в больницы», – указали в СК. Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц». Следователи проводят следственные и другие процессуальные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего. В США указали на использование Россией «направленной энергии» против американских госслужащих 27 июня 2021, 21:11

Фото: "Мстители", Jason Roberts Productions

Текст: Алексей Дегтярев

Россия ответственна за загадочные инциденты с американскими служащими за рубежом, которых якобы атаковали с помощью «направленной энергии», полагают в разведсообществе США, пишут СМИ. Атаки проводились с применением микроволн или других форм «направленной энергии», за них ответственна Россия, полагают в разведсообществе, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post. Неназванный представитель администрации США высокого ранга пояснил, что необходимо убедиться в том, что «все понято правильно», доказательств вины России в этих атаках он не привел. В мае американское издание Politico заявило, что российская военная разведка ГРУ может быть ответственна за так называемые акустические атаки против американских дипломатов на Кубе, против них якобы использовалась некая «направленная энергия». Газета ВЗГЛЯД писала, насколько правдоподобны эти утверждения. Захарова: Зачем нужны «русские хакеры», если есть британские остановки? 27 июня 2021, 15:52

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Фрагменты найденных на остановке секретных документов в Британии демонстрируют, как Лондон пытается прикрыть собственное вранье, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «На деле Лондон продемонстрировал очередную провокацию и порцию вранья для ее прикрытия. Агенты 007 уже не те. А теперь вопрос-загадка для британского парламента: зачем нужны «русские хакеры», если есть британские автобусные остановки?» – пошутила Захарова в своем Telegam-канале. Ранее британские СМИ сообщили, что на автобусной остановке в Кенте были обнаружены секретные документы министерства обороны страны. В них якобы идет речь о возможной реакции России на проход эсминца Defender и британских планах по Афганистану после окончания миссии НАТО. В среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Британский посол была вызвана в МИД для жесткого демарша. Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи. Меркель собралась закрыть британцам въезд в ЕС 28 июня 2021, 06:58

Фото: Thierry Roge/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в понедельник намерена обсудить с европейскими коллегами возможность введения запрета на въезд в страны Евросоюза для граждан Великобритании из-за распространения индийского штамма коронавируса «Дельта», сообщила The Times. По имеющимся у издания сведениям, Меркель хочет предложить объявить Великобританию страной, «вызывающей озабоченность», и запретить британцам приезжать в страны ЕС. Уточняется, что этот запрет может коснуться как непривитых, так и вакцинированных граждан Великобритании, передает ТАСС. При этом, по словам источника издания в правительстве Соединенного Королевства, ряд стран, в том числе Греция, Испания, Кипр, Мальта и Португалия, намерены выступить против такого предложения со стороны ФРГ. Напомним, в апреле в Британии обнаружили новый опасный штамм коронавируса. В Москве арестованы три офицера управления авиации ФСБ 28 июня 2021, 07:57 Текст: Антон Никитин

Военный суд в Москве арестовал трех офицеров шестого отдела управления авиации (УА) ФСБ по обвинению в крупном мошенничестве, сообщили в 235-м Гарнизонном военном суде. «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Юрию Кравченко, Артему Сохину и Сергею Романову на срок два месяца», – цитирует источника в суде «Коммерсант». Однако источник в правоохранительных органах пояснил, что Кравченко занимает должность начальника 6-го отдела управления авиации (УА) ФСБ, Сохин является его заместителем, а Романов – одним из офицеров этого подразделения. «Всем троим военнослужащим авиации ФСБ предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере)», – отметил он. Как отмечается в публикации, сотрудники управления авиации ФСБ проходят по делу, связанному с хищением 63 499 600 рублей. Речь идет о контрактах, которые заключались в 2017–2019 годах между УА ФСБ и компанией ООО «АсСтрой». Она занимается поставкой различной техники и оборудования воинским частям, в частности расположенным в Ставрополе подразделениям погранвойск. Как отмечается в материале, компания «АсСтрой» должна была по контракту в рамках гособоронзаказа поставить и установить в Воркуте сборно-разборный складской комплекс хранения авиационно-технического имущества для воздушных судов, используемых для нужд авиации ФСБ, однако эти обязательства не были выполнены. По делу проходят предприниматель Вазген Бабаханян и трое офицеров, которые, по версии следствия, причастны к этому мошенничеству. Как отмечается в статье, обвиняемые не признают вину и утверждают, что все обязательства по госконтракту были исполнены в срок. Напомним, 19 июня военный суд в Московской области санкционировал арест замначальника отдела ФСБ по Клинскому району Подмосковья Максима Катина, подозреваемого в получении взятки за общее покровительство при незаконной добыче щебня в клинском карьере. В США признали провал проекта польского танка-невидимки 27 июня 2021, 18:53

Фото: Agencja Gazeta/Reuters

Текст: Алексей Дегтярев

Создававшийся в Польше для противодействия России танк-невидимка PL-01, похоже не увидит свет, к таким выводам пришел американский военный эксперт Питер Сичиу (Peter Suciu). Проект Pl-01 был представлен еще в сентябре 2013 года, его разработкой занималась компания Obrum, он основан на шведском легком танке CV90120-T, указал Сичиу в статье для портала 19FortyFive. Он также имел сходство с российским проектом Т-14 «Армата», командир, механик-водитель, и наводчик находились в отдельной капсуле, а управление башней проводилось беспилотно. Танк полагалось оснащать 120-мм пушкой под стандарты НАТО, она должна была уметь запускать и противотанковые управляемые ракеты. Также на машину планировалось установить 7,62-мм пулемет или пулемет калибром 12,7 мм. «Невидимость» машины планировалось осуществить при помощи стелс-технологии, делающей танк неразличимым для стандартных тепловых датчиков. Также его намеревались покрывать материалами, поглощающими радиоволны. Автор материала отметил, что в последние годы об этом проекте нет никаких новостей. «Возможно, технология стелс была настолько хороша, что просто исчезла полностью», – заключил он. Напомним, в октябре 2014 года занимавший тогда пост министра обороны Польши Томаш Семоняк заявлял о готовности поставлять Киеву танки PL-01, при этом на тот момент существовал лишь ходовой макет танка. У россиян рейса Москва – Афины с сертификатами о вакцинации нашли коронавирус 28 июня 2021, 12:13

Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis

Текст: Алексей Дегтярев

У нескольких российских пассажиров рейса Москва – Афины нашли коронавирус, при этом у них были сертификаты о вакцинации, сообщил источник в туристической отрасли. «В субботу, 26 июня, была проведена поголовная проверка всех пассажиров самолета «Эгейских авиалиний» (Aegean). Все они прошли экспресс-тест. У четырех туристов тест был положительный, всех их поместили на карантин в Афинах», – пояснил собеседник РИА «Новости». При этом у этих четверых был сертификат о вакцинации, однако тест показал положительный результат. «Речь не идет о фальшивых сертификатах, эти люди были вакцинированными», – сказал источник. Он пояснил, что на границе ранее выявляли единичные случаи коронавируса у привитых. Он пояснил, что инфицированных туристов с сертификатами выявили и на Кипре. Напомним, прибывающие в Грецию туристы из России теперь будут обязаны предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус вне зависимости от того, вакцинированы они или нет. Тест они должны будут проходить на месте въезда, там же дожидаться результата. Стало известно об успешном пуске новейшей МБР с Плесецка 28 июня 2021, 11:30

Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Успешный пуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) разработки Московского института теплотехники (МИТ, входит в Роскосмос) прошел с Первого Государственного испытательного космодрома Минобороны, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «В середине июня с космодрома Плесецк был произведен успешный пуск новейшей уникальной баллистической ракеты разработки МИТ», – сказал источник ТАСС. Официальные комментарии МИТ не поступали. МИТ является разработчиком МБР «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава». Сообщалось, что предприятие в рамках модернизации стратегического вооружения приступило к разработке перспективной МБР «Кедр» шахтного и мобильного базирования, опытно-конструкторская работа начнется на рубеже 2023-2024 годов. Лавров усомнился в способности Запада держать слово 28 июня 2021, 01:58

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что на Западе российский обычай без всяких документов свято держать слово не приживется. В своей статье, опубликованной в «Коммерсанте» и журнале «Россия в глобальной политике», глава МИД указал на то, как страны Североатлантического альянса оправдывают «безоглядное расширение на восток к российским границам», передает ТАСС. «Когда мы напоминаем о дававшихся Советскому Союзу заверениях, что этого не произойдет, нам отвечают: ну, ведь это были просто устные обещания, документов никто не подписывал. Не приживется на Западе древний российский обычай, когда ударили по рукам – без всяких документов – и свято держат свое слово», – отметил Лавров. В минувший вторник президент России Владимир Путин в статье к 80-летию начала Великой Отечественной войны указал, что расширение Североатлантического альянса на восток и вступление ряда бывших советских республик в НАТО похоронило надежды на континент без разделительных линий. Ранее научный руководитель Российского военно-исторического общества Михаил Мягков заявил, что у экс-президента СССР Михаила Горбачева после распада Организации Варшавского договора (ОВД) был шанс заключить соглашение о том, что Североатлантический блок не будет расширяться на Восток, но он этого не сделал, проявив излишнюю доверчивость к западным лидерам. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Салливан заявил о проблемах с консульскими услугами посольства США в России 27 июня 2021, 21:51 Текст: Алексей Дегтярев

Американское посольство в Москве не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран, сообщил посол Джон Салливан. «По моему мнению, самой значительной проблемой стал указ, подписанный российским правительством, по которому США и, насколько я понимаю, Чешская Республика были включены в перечень недружественных стран, в результате чего США утратили возможность брать на работу в наши дипломатические представительства как граждан России, так и граждан третьих стран. Это серьезно сказалось и еще скажется в будущем на работе наших дипломатических представительств в России», – заявил Салливан в эфире телеканала «Дождь», передает РИА «Новости». Он добавил, что посольство должно привести свой состав в соответствие с требованиями к 1 августа. Это очень сильно сказывается на работе дипмиссии, особенно на работе консульских служб. «Мы практически не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз... Мы собираемся серьезно работать с нашими коллегами, с моими друзьями в МИД России, чтобы найти решение этой ситуации и создать почву для нашего дипломатического присутствия в России, а также, надеюсь, чтобы со временем вновь воссоздать дипломатические представительства, которые были у нас не так много лет назад», – пояснил Салливан. По его словам, после 1 августа в посольстве будут работать очень мало сотрудников, потому будут проблемы с консульскими услугами. Минск решил перенаправить экспорт калийных удобрений в Россию и Китай 28 июня 2021, 00:56 Текст: Антон Никитин

Санкции Запада в отношении экспорта белорусского хлористого калия продиктованы борьбой за мировые рынки удобрений, поэтому Минск перенаправит экспорт этой статьи в другие страны, в том числе Россию и Китай, сообщил вице-премьер республики Александр Субботин. «Как бы кто не говорил и какие декорации не ставил: демократия, права человека, благо нашего народа, хотя здесь не понятно, что за благо. Но виной всему деньги. Все упирается в борьбу за деньги. Мы значительную часть мирового рынка калийных удобрений держим за счет того, что у нас есть «Беларуськалий», – приводит слова Субботина ТАСС. Он напомнил, что, кроме рынка Запада, есть Китай и Россия. «Конечно, эти потоки будут направлены туда. Мы активно работаем, чтобы получить [возможность сбыта] там, где еще не сертифицированы наши удобрения. Попасть на тот рынок, куда еще не попали, а куда попали – [стараемся] расширить [объем поставок].», – сказал Субботин в эфире телеканала «Беларусь 1». Накануне в Белоруссии оценили влияние санкций Запада на экономику республики. Напомним, в прошлый четверг Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии в рамках пятого пакета экономических рестрикций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как новые санкции ЕС против Белоруссии скажутся на отношениях Минска с Москвой. Кроме того, США с 3 июня возобновили действие санкций в отношении ряда экспортных компаний Белоруссии. Позже президент США Джо Байден продлил действие американских санкций против властей Белоруссии. В ответ Минск ввел санкции против Соединенных Штатов. Белоруссия также подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами. Лукашенко не исключил введения военного положения для противодействия влиянию санкций Запада. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Лавров обвинил США в стремлении расколоть мировое православие 28 июня 2021, 00:32

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Соединенные Штаты стали во главе откровенного государственного вмешательства в дела Церкви, в открытую добиваются раскола мирового православия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В своей статье, опубликованной в «Коммерсанте» и журнале «Россия в глобальной политике», глава МИД отметил, что концепция «правил» Запада проявляется и в покушении не только на международное право, но и на саму природу человека, передает ТАСС. «В школах ряда западных стран детей в рамках учебных программ убеждают, что Иисус Христос был бисексуалом. Попытки вменяемых политиков оградить детей от агрессивной пропаганды ЛГБТ наталкиваются на воинственные протесты в «просвещенной Европе», – указал Лавров. «Идет атака на основы всех мировых религий, на генетический код ключевых цивилизаций планеты. США возглавили откровенное государственное вмешательство в дела Церкви, в открытую добиваясь раскола мирового православия, в ценностях которого усматривается мощное духовное препятствие на пути либеральной концепции безграничной вседозволенности», – подчеркнул министр. В субботу перед зданием Госдепартамента США в Вашингтоне вывесили флаг ЛГБТ. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что Госдеп пытается спрятать за радужным флагом. Захарова заявила о провале западного проекта «Косово» 28 июня 2021, 10:45 Текст: Алина Назарова

Западный проект «Косово» провалился, несмотря на вложенные в него огромные средства и информационно-политическое сопровождение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Что касается нынешнего положения в Косово, то это «черная дыра» Европы, где процветают оргпреступность и коррупция, находятся вербовочные ячейки экстремистов и террористов, нагнетается атмосфера национальной и религиозной ненависти и нетерпимости, насаждается идеология оправдания массовых этнических чисток неалбанского населения. При этом новые косовские «власти» во главе с господином (премьер-министром) Альбином Курти проповедуют откровенный политический экстремизм. Вот результат агрессии НАТО и политики Запада. Западный проект «Косово» провалился, несмотря на закачанные туда огромные деньги, информационно-политическое сопровождение – полный провал», – заявила Захарова в интервью сербской газете «Курир», передает ТАСС. Она напомнила, что десять лет назад по CNN крутили рекламу «Косово – страна возможностей». «И сейчас Косово – не государство, и никаких «возможностей» нет. Наоборот, за этот период Косово превратилось в проблему Европейского континента», – подчеркнула официальный представитель МИД. Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что Соединенные Штаты Америки и Германия требуют от Сербии признания независимости самопровозглашенного Косова. Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств – членов Евросоюза. Захарова описала расхождения чешского руководства по взрывам во Врбетице басней Крылова 27 июня 2021, 18:18

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на расхождение в высказываниях премьера Чехии Андрея Бабиша и президента страны Милоша Земана о взрывах во Врбетице басней Крылова. «Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет, и выйдет из него не дело, только мука. Однажды Лебедь, Рак да Щука...» – процитировала Захарова басню в своем Telegram-канале. Дипломат напомнила, что Бабиш уверен в причастности к инциденту во Врбетице российских служб, при этом Земан призывает рассматривать разные версии. В воскресенье Бабиш заявил, что чешское руководство не рассматривает иных версий взрывов на складах во Врбетице, кроме вмешательства российских спецслужб. Все другие версии происшествия он назвал «нехорошими» для Чехии. Глава верхней палаты парламента Чехии Милош Выстрчил заявил, что высказывания Земана о нескольких версиях взрывов безответственны. Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. 23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия. Это стало ответом на высылку российских дипломатов из США и разгоревшийся дипломатический скандал с Чехией.