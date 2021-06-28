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Медик назвала опасность коронавируса для мужчин
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Одна из самых авторитетных специалистов в области изучения коронавируса, доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала почему переболевшим COVID-19 мужчинам нужно три месяца воздерживаться от попыток зачать ребенка.
«Уж сколько раз твердили миру!... Я могу совершенно точно и авторитетно заявить, что у вакцин нет никакого воздействия на репродуктивные способности ни у женщин, ни у мужчин. Но все равно народ не верит! Откуда этот слух взялся? Некоторое время назад был большой мировой конгресс, где выступал миллиардер Билл Гейтс. Конгресс был по вакцинам. Билл Гейтс столько времени посвятил общению с учеными, что нахватался у них терминов. Один из терминов, который он использовал, говоря про вакцину HPV, направленную на вирус папилломы (он вызывает рак шейки матки), был - «стерилизующий иммунитет». Гейтс имел в виду, что вирус садится вам на нос или на слизистую оболочку, и для него там нет ни единого шанса. Он там подох! Это стерилизация против вируса! А люди это слово воспринимают, как стерилизация в плане, чтобы дети не рождались», – рассказала эксперт «Комсомольской правде».
При этом она обратила внимание на то, что происходит с фертильностью при натуральном коронавирусе. «Дамы страдают в меньшей степени. В женских репродуктивных клетках вирусу негде порезвиться: в яичниках каждый цикл сидит только одна яйцеклетка. Остальные находятся в состоянии подвешенном, остановленном. Там нет питательных веществ для вируса. Поэтому у женщины яйцеклетки сохраняются на будущее, даже если вирус какие-то другие клетки повредил. А вот репродуктивные органы мужчины для вируса очень удобная мишень», – отметила Баранова.
По ее словам, вирус спокойно размножается в ткани яичек и портит сперматозоиды. «У мужчин на горизонте три месяца после того, как человек переболел, фертильность значительно ниже. Для мужчин вступать в такие отношения, которые ведут к беременности, в это время нежелательно: в дело пойдут некачественные сперматозоиды. Лучше выждать три месяца, чтобы потом уже свеженькие сперматозоиды участвовали в размножении, а не те, которые пережили коронавирус», – добавила медик.
Говоря о необходимости вакцинироваться переболевшим, Баранова уточнила, что для тех, кто переболел коронавирусом в первой волне и восстановился без особых осложнений есть хорошие новости. «Для них подходит вакцинация даже одним компонентом препарата на фоне когда-то перенесенной натуральной инфекции. Это лучшее сочетание, которое вы можете получить! Если вы переболели коронавирусом в первую волну, а потом получили «Спутник Лайт» или один укол любой вакцины, то вы в золотой сверкающей броне, рыцарь на коне по сравнению со всеми другими в популяции!» – заявила она.
Ученые выяснили, когда впервые произошла вспышка коронавируса
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Эпидемия коронавируса, похожая на пандемию COVID-19, возникла более 20 тыс. лет назад в Восточной Азии, заявила группа ученых, результаты исследования которых публикует журнал Current Biology.
Свидетельства вспышки заражений коронавирусом обнаружили в генетическом наборе древнего населения Восточной Азии, то есть нынешних Китая, Японии, Монголии, КНДР, Южной Кореи и Тайваня. В исследовании принимали участие специалисты из Университета Квинсленда, Аделаиды, Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Университета штата Аризона. Команда экспертов изучила геномы более 2500 современных людей из 26 популяций по всему миру, передает РИА «Новости».
Им удалось установить роль вазоактивного интестинального пептида (ВИП) – белка, который имеется во многих органах и взаимодействует с вирусами, попадающими в организм.
«За миллионы лет эволюции человека естественный отбор привел к выделению нескольких вариантов генов, которые кодируют ВИП. Это происходит в три раза быстрее, чем для других классов генов», – сказано в исследовании.
Таким образом, ученые выявили признаки адаптации в 42 различных генах, кодирующих ВИП.
«Мы обнаружили, что эти гены в основном активны в легких – органе, который больше всего страдает при поражении коронавирусом, и установили, они напрямую взаимодействуют с вирусом, лежащим в основе пандемии COVID-19», – рассказал ведущий автор исследования Яссин Суилми из Школы биологических наук Университета Аделаиды.
В России за время пандемии COVID-19 5 430 753 человека заразились коронавирусом, из которых 4 943 986 человек выздоровели, а умерли – 132 683.
Между тем, американские ученые допустили возможность распространения COVID-19 из научного центра в Китае. При этом Пекин сравнил утверждения о появлении коронавируса в лаборатории Китая с заявлениями о наличии оружия массового уничтожения в Ираке.
Состояние певицы МакSим резко ухудшилось
Процент поражения легких у певицы МакSим (Марина Максимова) составляет 75%, ее перевели в группу «КТ-4», сообщила представитель артистки.
«К категории «КТ-4» относят всех, кто болен коронавирусом с большой площадью поражения легких. Врачи сообщили, что у МакSим поражены более 75% легких. Она остается в состоянии медикаментозной комы и подключена к аппарату ИВЛ», – сообщает издание Wonan.ru.
Также издание пишет, что, по словам менеджера певицы, «певица могла заразиться коронавирусом, даже несмотря на отрицательный тест на инфекцию».
Напомним, певицу ввели в искусственную кому на фоне пневмонии, однако тесты на коронавирус первоначально показали отрицательный результат.
Меркель собралась закрыть британцам въезд в ЕС
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в понедельник намерена обсудить с европейскими коллегами возможность введения запрета на въезд в страны Евросоюза для граждан Великобритании из-за распространения индийского штамма коронавируса «Дельта», сообщила The Times.
По имеющимся у издания сведениям, Меркель хочет предложить объявить Великобританию страной, «вызывающей озабоченность», и запретить британцам приезжать в страны ЕС. Уточняется, что этот запрет может коснуться как непривитых, так и вакцинированных граждан Великобритании, передает ТАСС.
При этом, по словам источника издания в правительстве Соединенного Королевства, ряд стран, в том числе Греция, Испания, Кипр, Мальта и Португалия, намерены выступить против такого предложения со стороны ФРГ.
Напомним, в апреле в Британии обнаружили новый опасный штамм коронавируса.
Слуцкая возмутилась проведением «Алых парусов» в Петербурге
Двукратный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая раскритиковала проведение праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.
«А что, Питер – какой-то особенный город без ковида? Вы это видели? Пока у нас вводят QR-коды на посещение чего угодно, призывают вакцинироваться, отменяют все массовые мероприятия, включая выпускные – в Санкт-Петербурге проводятся «Алые паруса»!» – заявила она в Instagram.
Слуцкая заявила, что «не понимает, как так». По ее словам, заверения в том, что на празднике «соблюдали санитарные меры», не соответствуют действительности – «на видео этого не видно совсем». «Как так-то?» – заявила она.
Напомним, в Санкт-Петербурге состоялся праздник выпускников «Алые паруса». На нем присутствовали только выпускники Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также сопровождающие их учителя. У участников измеряли температуру и проверяли наличие защитных масок.
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Туристам рассказали о правилах посещения курортов в Крыму
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Для туристов Крым остается открытым, россиянам на отдыхе в регионе не нужно сдавать тесты на COVID-19 и оставаться на карантине, сообщила пресс-служба минкурортов республики.
«Крым открыт для туристов. Гражданам Российской Федерации предъявлять справку об отрицательном тесте на COVID-19 и оставаться на карантине по приезде не нужно. Въехать на территорию региона можно всеми видами транспорта», – заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Уточняется, что на ж/д вокзале, на Крымском мосту проводят термометрию и осматривают прибывающих на наличие внешних признаков ОРВИ. Общественный транспорт работает без ограничений, при этом действует масочный режим.
«При заселении в санаторий необходимо предоставить справку об эпидокружении, а также отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию от коронавируса. При заселении в другие средства размещения – отели, пансионаты, гостиницы и др. справки не требуются», – пояснили в министерстве.
Кроме того, в министерстве также добавили, запрещены массовые мероприятия, в том числе публичные, деловые, спортивные, культурные и развлекательные. Исключения составляют мероприятия, разрешенные указом главы Крыма.
Кафе, рестораны работают в дневное время, при этом посадочные места должны составлять до 50% от общего количества. С 23.00 до 08.00 возможна только доставка и обслуживание на вынос. Музеи, выставочные залы проводят экскурсии группами до десяти человек. Театры, кинотеатры работают при условии продажи билетов до 75% от общего количества мест. Исключение составляют Алушта, Ялта, Симферополь и Симферопольский район – там залы можно заполнять не более чем на 50%.
«Купание в море временно запрещено в акваториях городских округов Ялта (от Гурзуфа до Фороса) и Керчь, в связи с выпадением обильных осадков и подтоплением. На пляжах во всех остальных регионах и населенных пунктах Республики Крым купание разрешено», – подчеркнули в министерстве.
Помимо этого, в Ростуризме подчеркнули, что страхование здоровья является неотъемлемым элементом безопасности при поездках, особенно за рубеж, поэтому каждый турист должен в полной мере осознавать последствия отказа от приобретения страхового полиса, передает ТАСС.
«Без страховки есть большой риск вообще остаться без медицинской помощи, либо ее стоимость будет значительно выше самого путешествия. Поэтому, как и в прошлом году, мы призываем наших граждан обязательно приобретать медицинскую страховку, а туроператоров –информировать наших граждан как о возможностях страхования, так и о тех рисках, которые берет на себя турист, отказываясь это делать», – сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Кроме того, по ее словам, Ростуризм попросил власти Краснодарского края продолжить после 1 августа принимать туристов с отрицательным ПЦР-тестом, а не только вакцинированных.
«На данный момент никакие изменения не рассматриваются», – пояснили в пресс-службе.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова обратилась к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой рассмотреть возможность принимать после 1 августа туристов в том числе и с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.
Напомним, что в четверг Кондратьев заявил, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации.
Инфекционист рассказал об особенностях испытаний «Спутника V» на детях
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Исследование вакцины «Спутник V» на детях будет проходить точно так же, как и при других клинических испытаниях, сообщил газете ВЗГЛЯД кандидат медицинских наук, доцент РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист центра «Диавакс», комментируя заявление о скором начале испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» на детях.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбур сообщил, что в следующем месяце в России стартуют клинические исследования применения вакцины от COVID-19 «Спутник V» на подростках в возрасте от 12 до 17 лет, передает ТАСС. Он уточнил, что для каждого возраста подберут определенную концентрацию препарата.
«В детской популяции испытания будут проходить точно так же, как и при других клинических испытаниях. Сначала идет ранжирование по возрасту, полу, каким-либо сопутствующим заболеваниям, состояниям. Затем, соответственно, принимается решение, например, относительно того, требуется или не требуется уменьшение дозы, как в случае с вакцинацией, например, от клещевого энцефалита или гепатита В», – говорит Коновалов.
Он поясняет, что во время испытания оценивается иммунологическая эффективность по приобретению вируснейтрализующих антител, дополнительно испытывается, как правило, клеточная память (клеточный иммунный ответ), а затем оценивается профилактическая эффективность в сравнении категорий привиты и непривитых – как часто они заболевают, особенно в условиях пандемической ситуации.
«Это всегда поэтапный принцип действий: сначала идет испытание вакцины у лиц среднего возраста без каких-либо нарушений состояния здоровья, затем расширяются показания для лиц с хроническими болезнями и пожилого возраста, как это было проведено со «Спутником V», и в дальнейшем идут дополнительные испытания на отдельных категориях: на подростках, позже на детях младшего возраста, поскольку они хоть и редко, но тоже болеют, иногда тяжело, и на беременных, кормящих женщинах. Постепенно расширяются показания на проведение вакцинации исходя из целесообразности, эпидемической обстановки», – рассказывает специалист.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые пришла к выводу, что детей целесообразно вакцинировать от коронавирусной инфекции. Врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что если ребенок находится в группе риска, или же он старше 15 лет и ведет социально активный образ жизни, то родителям стоит задуматься о том, чтобы сделать ему прививку от коронавируса. Однако делать вакцинацию детям, младше 12 лет он не видит необходимости.
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В Иордании мужчина умер через 10 минут после прививки AstraZeneca
В Иордании сразу после вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca умер пожилой мужчина, сообщает иорданское государственное агентство Petra.
Как сообщает агентство, через 10 минут после прививки второй дозой вакцины 66-летний мужчина потерял сознание, врачи не смогли его спасти. Отмечается, что первая прививка ему была сделана 4 апреля, сообщение агентства приводит РИА «Новости».
Министр здравоохранения Иордании Фирас аль-Хавари заявил, что мужчина страдал от хронических заболеваний, но после первой прививки у него не было зафиксировано осложнений, причина смерти устанавливается.
Ранее сообщалось, что испанский военнослужащий 35-летний Франсиско Перес скончался от тромбоза после прививки AstraZeneca.
В апреле Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием. Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.
Между тем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину.
Беременным разрешили прививаться «Спутником V»
Эксперты рекомендовали разрешить беременным прививаться «Спутником V», заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Сегодня с учетом положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде, экспертами принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины «Гам-Ковид-Вак» у беременных», – приводит его заявление на координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией ТАСС.
В конце мая Мурашко сообщил, что получены данные о безопасности «Спутника V» для беременных, клинические исследования применения вакцины среди детей займут до четырех месяцев, протоколы исследования уже разработаны.
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В Москве второй раз за неделю покусали полицейского
Женщина, которую задержали за отказ соблюдения санитарных требований в столичном МФЦ, укусила полицейского, сообщает главк МВД по Москве.
Как сообщается на сайте главка, в пятницу полицию вызвали в многофункциональный центр. Сообщалось, что в центре женщина «на просьбу работников учреждения о соблюдении требований санитарно-эпидемиологического режима не реагирует, ведет себя неадекватно».
По отношению к прибывшим полицейским женщина «начала вести себя агрессивно, кричала, несколько раз ударила по ноге сотрудника полиции и укусила второго правоохранителя». Ее доставили в отдел, составлены административные протоколы. Материалы «по применению насилия в отношении сотрудников переданы в органы следствия для принятия процессуального решения», говорится в сообщении.
24 июня сообщалось, что в Москве на Зубовском бульваре произошел конфликт между мужчинами, в результате один из его участников укусил прибывшего на место полицейского.
Власти Германии решили усилить ограничения для россиян из-за ситуации с коронавирусом
Германия в воскресенье усилит ограничения для приезжающих россиян, а также прекратит транспортное сообщение на фоне осложнения ситуации с коронавирусом в России, сообщил германо-российский форум.
Ожидается, что приезжающим из России будет предписан двухнедельный карантин без возможности досрочного завершения и будет остановлено наземное и авиасообщение с Россией.
«Согласно имеющейся у нас информации, можно ожидать, что германские минздрав, МИД и МВД совместным решением классифицируют Российскую Федерацию как регион распространения штаммов коронавируса. С этой классификацией связаны следующие ограничительные меры: после нахождения в регионе ... карантин длится 14 дней, и досрочно завершить карантин невозможно ... Хотим отметить, что конференция состоится в полном объеме», – цитирует РИА «Новости» сообщение германо-российского форума.
Германский Институт Роберта Коха (RKI), который подчиняется Минздраву ФРГ, включил Россию и Португалию в список стран, где распространяются опасные мутации коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на агентство ДПА.
Это означает, что ужесточаются правила въезда в ФРГ. В частности, сокращается транспортное сообщение, увеличивается срок карантина для въезжающих, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Москва вышла на антирекорд по числу госпитализаций.
Сообщалось, что наибольшее число заболевших в России за сутки зарегистрировано в Москве – 7916, Московской области – 2436, Санкт-Петербурге – 1194.
Кроме того, было анонсировано введение вакцинации от COVID для отдельных групп в восьми регионах. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, «ситуацию сегодня удается сдерживать и на курортах, это сегодня информация непосредственно с места. Но она остается напряженной».
Ранее сообщалось, что на июнь 2021 года постановления о вакцинации приняты более чем в 10 регионах страны. В них для тех сотрудников, которые указаны в постановлении, вакцинация становится обязательной. Процент работников, которые должны быть привиты для предотвращения дальнейшей угрозы распространения коронавируса, устанавливает также главный санитарный врач в субъекте. При этом положения об обязательной вакцинации не распространяются на тех, у кого есть противопоказания к вакцинации.
Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Брянской области
Обязательная вакцинация из-за роста заболеваемости COVID-19 введена в Брянской области для работников здравоохранения, соцзащиты, торговли, банков общественного питания и других групп населения.
«На территории Брянской области продолжается рост заболеваемости COVID-19. Для противодействия дальнейшему распространению коронавирусной инфекции Постановлением Главного санитарного врача №4 от 26.06.2021 вводится обязательное вакцинирование граждан», – передает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб.
Уточняется, что постановление касается жителей области, занятых в торговле, в сфере общественного питания, отделениях финансовых организаций и почтовой связи; многофункциональных центрах, общественном транспорте; образовании, здравоохранении соцзащите.
Так же оно касается работающих в сфере ЖКХ и энергетики, сфере культуры и досуга, массового спорта.
Отмечается, что привиться должны также государственные и муниципальные служащие, работники органов власти Брянской области и подведомственных организаций.
Добавляется, что вакцинироваться можно в 33 медицинских организациях, где развернуты 66 прививочных пунктов. Они работают с 8.00 до 20.00. Ежедневно с 12.00 до 19.00 открыты прививочные пункты в торговых центрах «БУМ-Сити» и «Аэропарк», говорится в сообщении.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что с понедельника еще в восьми регионах России для некоторых групп населения будет введена обязательная вакцинация.
Напомним, на июнь 2021 года постановления о вакцинации приняты более чем в 10 регионах страны. В них для тех сотрудников, которые указаны в постановлении, вакцинация становится обязательной. Процент работников, которые должны быть привиты для предотвращения дальнейшей угрозы распространения коронавируса, устанавливает также главный санитарный врач в субъекте. При этом положения об обязательной вакцинации не распространяются на тех, у кого есть противопоказания к вакцинации.
Первый случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс» выявлен в России
В России выявлен первый зараженный новым штаммом коронавируса «дельта плюс», сообщила замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко.
«Случай единственный и, скорее всего, завозной, – приводит слова Даниленко «Фонтанка». – Также штамм «дельта-плюс» зафиксирован в единичных случаях в США, Великобритании и ряде других стран». В Индии выявлено чуть больше 40 случаев – но на фоне общего уровня заболеваемости в этой стране показатель выглядит незначительным. Эксперт отмечает, что о степени опасности варианта «дельта плюс» говорить пока рано. «Да, мы знаем, что у него появилась мутация в 417-м положении S-белка, – отметила Дарья Даниленко. – Но такая мутация есть в бразильском варианте и в варианте из ЮАР. А по клинической картине у пациентов, у которых зафиксирован именно вариант «дельта плюс», пока нет оснований утверждать, что он является более опасным или смертельным, чем другие известные штаммы».
Отметим, что в пятницу ВОЗ признала «дельту» вдвое более заразным по сравнению с изначальным штаммом коронавируса.
В Индии предупредили о молниеносной заразности нового штамма коронавируса.
Согласно официальным данным ВОЗ, «индийский штамм» коронавируса, или вариант «дельта», названный B.1.617, выявили в этой стране 5 октября 2020 года в городе Нагпур. Как отметила накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова, на данный момент он получил распространение почти в 90 странах мира. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о рекордных показателях по заболевшим коронавирусом, связав это в том числе с появлением нового штамма «дельта».
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В России выявили 20,5 тыс. случаев коронавируса за сутки
За минувшие сутки в России выявлено 20 538 случаев коронавируса, всего в стране зафиксировано 5,4 млн случаев COVID-19, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
Выписано по выздоровлению 12 728 человек, скончались – 599 пациентов с коронавирусом, сообщает портал стопкоронавирус.рф.
В Москве зафиксировано 6723 случая коронавируса, в Московской области – 2608, в Санкт-Петербурге – 1298.
Накануне в России было выявлено 21 665 новых случаев коронавируса, таким образом, число новых случаев инфекции за сутки снизилось на 1127.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
В России выявили 21,6 тыс. новых случаев коронавируса за сутки
За минувшие сутки в России выявлено 21 665 случаев коронавируса, всего в стране зафиксировано 5, 4 млн случаев COVID-19, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
Выписано по выздоровлении 14 347 человек, скончались – 619 пациентов с коронавирусом, сообщает портал стопкоронавирус.рф.
В Москве зафиксировано 8457 тыс. случаев коронавируса, в Московской области – 2504, в Санкт-Петербурге – 1247.
Накануне в России было выявлено 20 393 новых случая коронавируса, таким образом, число новых случаев инфекции за сутки увеличилось на 1 272.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
В Роспотребнадзоре оценили опасность штамма «дельта плюс»
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Об индийском штамме коронавируса «дельта плюс» известно лишь то, что он более заразен, чем оригинал, однако говорить об его уровне опасности пока сложно, сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Сказать, насколько опасен индийский штамм, пока сложно. В настоящее время ясно только, что он более заразный. Один заболевший в Индии, например, мог заразить шестерых», – цитирует ТАСС специалиста.
По ее словам, резкие подъемы заболеваемости коронавирусной инфекцией в России могут возникнуть именно из-за этого при несоблюдении противоэпидемических мер. Она уточнила, что расслабляться сейчас нельзя и следует как можно скорее вакцинироваться от COVID-19.
Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что штамм коронавируса «дельта плюс» поражает «очень много клеток». Она рассказала, что им можно заразиться, даже если просто пройти мимо инфицированного без маски. Она также отметила, что вакцинация от коронавируса может проводиться при любом уровне антител, прививка не может нанести какой-то вред из-за их наличия.