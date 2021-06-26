Москвичей предупредили о сильной грозе

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НОВОСТЬ ЧАСА

Кандидат в канцлеры ФРГ назвал возможную причину остановки «Северного потока – 2»

26 июня, суббота  |  Последнее обновление — 21:45  |  vz.ru
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Санкции ЕС против Белоруссии сблизят Минск с Москвой

Европа впервые вводит экономические санкции против Белоруссии Karolis Kavolelis/Reuters
Евросоюз впервые ввел секторальные санкции против Белоруссии. Основной удар европейцы пытаются нанести по поступлениям валюты в республику от экспорта двух главных товаров – калийных удобрений и нефтепродуктов. Речь может идти о потере Белоруссией 1,2 млрд долларов. Однако у Минска есть множество вариантов для обхода санкций. Правда, большинство из них требует участия России.  Подробности...
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Пандемия вмешалась в ход выборов в Госдуму

Система видеофиксации и наблюдатели защитят трехдневное голосование от подтасовок Юрий Смитюк/ТАСС
Старт думской кампании почти совпал с новой волной ковида в России. Однако это вряд ли приведет к падению явки избирателей на сентябрьских выборах. Пример Южной Кореи, Канады и других стран, проводивших выборы на фоне пандемии, говорит о том, что явка может быть даже выше, чем в обычные годы. По мнению экспертов, достичь такого результата помогли новые практики голосования. Подробности...
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Как в Крыму спасались от большой воды

Ялта. Идет разбор завалов после потопа Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Наводнение в Керчи, Ялте и других городах Крыма стало крупнейшим природным испытанием для полуострова с момента воссоединения с Россией. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в зоне чрезвычайной ситуации, чтобы выяснить, кто и как помогает жителям пострадавших районов. Подробности...
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В США начали новый этап борьбы с «Северным потоком – 2»

США видят в «Северном потоке – 2» геополитического конкурента Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
США смирились с тем, что «Северный поток – 2» будет запущен, но теперь решили не допустить его превращения в «орудие принуждения» России. Именно об этом вел переговоры в Берлине госсекретарь США Энтони Блинкен. В Киеве уже выразили готовность получить материальное возмещение и сожалеют об отказе Вашингтона вводить новые санкции. На какие компенсации может рассчитывать Украина и придется ли России участвовать в этих процессах? Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Американская идеология основана на сказках

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Простодушный американский президент продолжает нас учить основам своей американской декларации, словно это какое-то откровение. Не надо. Это не истина в последней инстанции. Это вообще никакая не истина. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев

Ваш естественный иммунитет не может защитить даже от кариеса

Александр Баунов
Александр Баунов, главный редактор Carnegie.ru
Естественный иммунитет рассчитан не на вас, а на популяцию, чтобы, например, личности с самыми невинными хроническими болезнями и отклонениями побыстрее подохли или достались хищникам и не передали свои недостатки потомству. Подробности...
Обсуждение: 89 комментариев

Что ждет Донбасс после встречи Путина и Байдена

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Существует мнение, что на слова майданных политиков не стоит обращать внимание – все сделают, как прикажут из США. Но не все так просто. Даже если Вашингтон попробует принудить Киев к исполнению Минска-2, не факт, что он исполнит. Но Вашингтон и не будет пробовать. Подробности...
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Лукашенко разоряют

Правила войны с Россией для украинца

Кого в России чаще обманывают

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Москвичи спасаются от аномальной жары

В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
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В Крыму из-за сильных ливней введен режим ЧС

В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
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Переговоры лидеров России и США в Женеве

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Что вас больше мотивирует сделать прививку от COVID?
  • Вспышка заболеваемости

  • Невозможность посещать кафе и рестораны

  • Невозможность поехать на российские курорты

  • Требование работодателя привиться
Как вы отнесетесь к появлению представителя ЛГБТ в сборной России по футболу?
  • Положительно

  • Отрицательно

  • Будет зависеть от его результатов
Как изменилось отношение к риску заболеть коронавирусом за период пандемии в вашем окружении?
  • Тревожность усилилась

  • Тревожность ослабла

  • Стабильно высокая тревожность

  • Стабильно низкая тревожность
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Кандидат в канцлеры ФРГ назвал возможную причину остановки «Северного потока – 2»
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    «квартирный вопрос»


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    не все так просто


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    реальная угроза


    Глеб Простаков: Чем Минск может ответить на санкции Запада

    роль надсмотрщика


    Владимир Можегов: Большая игра Британии – втравить Россию в войну

    на ваш взгляд


    Что вас больше мотивирует сделать прививку от COVID? Вспышка заболеваемости

    Москвичей предупредили о сильной грозе

    26 июня 2021, 21:45

    Текст: Алексей Дегтярев

    Москву вечером ожидают сильный дождь, ветер и гроза, предупредили в МЧС по столице.

    «По информации синоптиков (Росгидромет), 27 июня на территории города Москвы прогнозируется температура воздуха ночью с 26 на 27 июня 20-22 градусов Цельсия, в центре города 23-25 градусов Цельсия, днем 27 июня 31-33 градусов Цельсия. Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Гроза. Ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду, днем при грозе порывы ветра до 17 метров в секунду», – сообщается на сайте ведомства.

    Также на территории города прогнозируются ЧС не выше локального уровня.

    Напомним, синоптики прогнозировали к выходным в городе формирование «атмосферного монстра», чреватого ливнями, ураганом, градом и другими стихийными явлениями.


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    Москвичам рассказали о необязательности теста на антитела перед вакцинацией от COVID-19
       24 июня 2021, 08:35
    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Прохождение тестирования на наличие антител перед вакцинацией от COVID-19 не рекомендуется и не является обязательным, как и перед другими прививками, пояснили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусной инфекции.

    «Да. В силу требований федерального законодательства руководители организаций, индивидуальные предприниматели в период эпиднеблагополучия обязаны обеспечить проведение вакцинации работников (сотрудников) от COVID-19 в сроки, установленные главным государственным санитарным врачом по Москве», – ответили в штабе на вопрос о том, обязаны ли работодатели обеспечить вакцинацию сотрудников от коронавируса.

    Там также заявили, что отказавшихся от вакцинации от COVID-19 сотрудников могут отстранить от работы. «Работодатель обязан отстранить от работы работника (сотрудника) выразившего отказ от проведения профилактической прививки от COVID-19 (иммунизации) при отсутствии медицинских противопоказаний», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

    Кроме того, наличие высокого уровня антител не является противопоказанием для вакцинирования от COVID. «В перечне медицинских противопоказаний для вакцинации наличие антител не значится. Кроме того, в настоящее время не существует как единой отработанной методики измерения уровня антител, достаточного для создания у человека иммунитета, так и системы оценки эффективности и быстроты адаптации антител к мутирующим штаммам вируса», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

    При этом москвичам не требуется проходить тест на антитела перед вакцинацией. «Прохождение тестирования на наличие антител перед вакцинацией от COVID-19 не рекомендуется и не является обязательным, как и перед другими прививками. Перед проведением прививки медицинским работником проводится стандартный осмотр, каких-либо специальных обследований проходить не требуется», – говорится в сообщении.

    Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в России. За последнюю неделю в Москве выявили 53 тыс. заболевших коронавирусом, это максимальное число.

    Во вторник мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о том, что с 28 июня в заведения общественного питания впустят только посетителей, которые смогут доказать, что защищены от COVID-19. Речь идет о людях, прошедших вакцинацию, переболевших, то есть имеющих в крови достаточное количество антител, либо получивших отрицательный ПЦР-тест. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.

    Коментарии (38)
    Москвичей предупредили о редчайшем уровне опасности ультрафиолета

    24 июня 2021, 15:32

    Текст: Елена Мирошниченко

    В Москве до конца недели сохранится опасный уровень ультрафиолетового излучения, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

    «Крайне редкая ситуация, чтобы в умеренных широтах ультрафиолетовое излучение достигало такой величины – отметки шесть–семь – опасной величины. И до конца недели, мы прогнозируем, в Москве ультрафиолетовое излучение будет находиться в этом диапазоне», – рассказал он АГН «Москва».

    Также эксперт предупредил об опасности долгого нахождения под прямыми солнечными лучами при таком УФ-излучении.

    Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что ближайшие пять суток один температурный рекорд будет сменять другой, но в начале следующей недели в Москве можно ждать снижение температуры.

    Коментарии (9)
    В МВД назвали самые угоняемые автомобили в Москве

    24 июня 2021, 14:45

    Текст: Елена Мирошниченко

    Самыми популярными машинами среди угонщиков в Москве с начала года были Hyundai, ВАЗ, KIA, рассказали в столичном главке МВД.

    С 1 января по 24 декабря 2020 года подразделениями столичной полиции было объявлено в федеральный розыск 1640 автомобилей. Среди них больше всего автомобилей марок Hyundai, ВАЗ, KIA, Mercedes, Toyota, Ford. С 1 января по 31 мая текущего года в розыск объявлено 496 похищенных транспортных средств, рассказали «Вечерней Москве» в ведомстве.

    Автоэксперт Дмитрий Славнов отметил, что угоняют те машины, которые пользуются спросом на рынке. По его словам, бывают машины-доноры, которые после кражи оперативно разбираются и продаются на запчасти. Он также отметил, что бывают машины, за которыми следят долгое время. Для них угонщики готовят документы и идентификационные номера (VIN). Такие транспортные средства называют заказными.

    «Если от этого абстрагироваться, то еще удачные модели определенных брендов также вызывают интерес у угонщиков. Все диктует только рынок, определенные сегменты», – рассказал эксперт. По его словам, на предпочтение воров влияет не только ценность запчастей тех или иных марок машин, а также желание угнать определенное транспортное средство на заказ, но еще и развитие противоугонных систем конкретных брендов, преступники теряют интерес к угону машин с более сложными системами.

    «Все зависит от спроса на рынке. Например, УАЗ не угоняют, потому что спроса нет. KIA Rio, Volkswagen Polo, Hyundai Solaris воруют, потому что это доноры. Их много в такси, машины бьются, нужны запчасти. Новые и оригинальные покупать дорого, проще взять с разбора. А там либо машина после ДТП, либо разобранные. ВАЗ – покататься пацанам, и их больше всего по отношению к другим автомобилям», – заключил эксперт.

    Ранее сообщалось, что в Петербурге воры, крадущие из автомобилей, начали похищать рули, сразу о нескольких таких случаях стало известно в Выборгском районе, в соцсетях тема вызвала бурные обсуждения.

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    ГАИ предупредила водителей о возросшей опасности из-за жары

    24 июня 2021, 08:12

    Госавтоинспекция предупреждает, что установившаяся в европейской части России жаркая погода может спровоцировать рост аварийности на дорогах.

    «Погода – значимый фактор аварийности. Установившаяся жара – непривычное явление для жителей Центрального федерального округа. И это обстоятельство прогностически неблагоприятно, в том числе и применительно к безопасности дорожного движения. Анализ статистики аварийности прошлых лет показывает, что аномально высокие для региона температуры провоцируют рост ДТП. Эта ситуация требует особого контроля как со стороны Госавтоинспекции, так и со стороны самих участников дорожного движения», – приводит ТАСС слова представителя Госавтоинспекции.

    Он также сообщил, что в целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения автоинспекторы проинструктированы: «Сотрудники ГАИ ориентированы на оказание всесторонней помощи водителям и пешеходам и максимально оперативное оформление дорожно-транспортных происшествий», – заявил представитель ГУОБДД МВД России. Он подчеркнул однако, что многое в этой ситуации зависит от сознательности самих участников дорожного движения, в первую очередь водителей.

    «Повышенная утомляемость, раздражительность, агрессия создают дополнительные риски на дорогах. И если вы не в состоянии с ними справиться, лучше не садиться за руль. Для гипертоников и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями такая погода – прямое противопоказание к вождению. Но и относительно здоровым людям не стоит недооценивать негативное влияние высокой температуры», – добавил он.

    Также в российской Госавтоинспекции обратили внимание на то, что с наступлением жары водители стали чаще пренебрегать обязанностью обозначать свои действия предупреждающими сигналами. Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с ч. 1. ст. 12.14 КоАП РФ невыполнение требований ПДД о подаче сигнала перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей, и призывает водителей строго следовать правилам дорожного движения. Учитывая неблагоприятные температурные условия, лучше вовсе отказаться от частых маневров и перестроений даже там, где они разрешены, избегать резких разгонов и торможений, соблюдать скоростной режим и чаще отдыхать, особенно в поездках на дальние расстояния.

    Представитель ГУОБДД МВД подчеркнул, что техническое состояние автомобиля – не менее важное условие безопасности. «Есть водители, для которых подготовка к летнему сезону ограничивается заменой резины. Необходимо провести профилактику системы охлаждения, тормозной системы, проверить состояние покрышек и следить за давлением в шинах», – отметил собеседник.

    Особое внимание следует уделять недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Свидетелям таких фактов на дороге следует незамедлительно сообщать об этом ближайшему наряду ДПС или позвонить в полицию, порекомендовал представитель ГУОБДД.

    «Будьте внимательны к себе и к другим участникам движения, следите за техническим состоянием автомобиля, контролируйте дорожную ситуацию, строго соблюдайте ПДД. Это главные рекомендации от Госавтоинспекции о том, как провести лето безопасно», – заключил он.

    Между тем ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил РИА «Новости», что четверг в Москве может стать рекордно жарким, столбики термометров повысятся до плюс 36.

    «Антициклон по-прежнему остается над столичным регионом. В таких условиях в Москве в четверг ожидается небольшая облачность, без осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 34-36, по области – до плюс 32-37», – сообщил Леус.

    Синоптик отметил, что в Москве может быть обновлен рекорд дня, который был зафиксирован в 1948 году, тогда температура повысилась до плюс 33,5 градуса.

    Ветер юго-западный, слабый, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление начнет понижаться и составит 750 миллиметров ртутного столба.

    Накануне в Москве был установлен очередной рекорд жары для 23 июня, воздух прогрелся до 34,3 градуса Цельсия.

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    Грудной ребенок погиб на жаре в Подмосковье

    25 июня 2021, 17:21

    Текст: Вера Басилая

    Следователи в Подмосковье возбудили уголовное дело по факту гибели четырехмесячного мальчика, оставленного родителями на жаре, сообщили в Следственном комитете России.

    «По факту обнаружения тела 4-месячного мальчика без видимых телесных повреждений в коляске возле дома, возбуждено уголовное дело по факту заведомого оставления в опасности (ст. 125 УК РФ)», – сообщается на сайте ведомства.

    По данным следствия, 24 июня в Электростали родители ребенка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проводили время на улице с 14:00 при средней температуре воздуха плюс 34 градуса. Около 19:30 мать мальчика обнаружила, что ребенок погиб.

    Следователи допросили родителей мальчика, назначена судебно-медицинская экспертиза по результатам которой будет установлена точная причина смерти.

    Также проверкой по факту смерти ребенка занялась прокуратура Московской области.

    «В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей», – говорится в сообщении на сайте прокуратуры Московской области.

    Напомним, что самый большой тепловой стресс среди жителей городов России пережили москвичи. В столице был побит 142-летний рекорд жары.

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    Москва вышла на антирекорд по числу госпитализаций

    25 июня 2021, 18:29

    Текст: Елена Мирошниченко

    Около 15% больных коронавирусом в Москве находятся в реанимации, заявила заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

    «Увеличивается количество людей, которое госпитализируется, и по этому показателю мы тоже перешли рубикон и вышли на новый антирекорд», – сказала Ракова в эфире «Первого канала», ее слова приводит РИА «Новости». Ракова уточнила, что увеличивается число людей в реанимации.

    Ранее сообщалось, что наибольшее число заболевших в России за сутки зарегистрировано в Москве – 7916, Московской области – 2436, Санкт-Петербурге – 1194.

    Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому работодатели должны с 28 июня перевести не менее 30% работников на дистанционный режим работы.

    Также Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. 

    При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.  

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    В аэропортах Москвы задержали или отменили свыше 60 рейсов

    26 июня 2021, 17:24

    Текст: Алексей Дегтярев

    В московских аэропортах в субботу отменили или задержали более 60 рейсов, об этом сообщили соответствующие сервисы.

    На 16.16 мск во Внуково задержано пять рейсов, отменено семь, в Домодедово задержано 29 и семь отменено, в Шереметьево задержано восемь, и отменено пять, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Яндекс.Расписание».

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    Торнадо в Чехии связали с аномальной погодой в России

    25 июня 2021, 14:59

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Сильный торнадо в Чехии, который привел к гибели трех человек, возник на периферии блокирующего антициклона, стоящего над центром Европейской России, такие явления обычно предсказуемы и связаны, сообщил старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский.

    По словам ученого, смерчи и торнадо связаны с процессами глубокой конвекции в атмосфере. Смерчи (по типу наших черноморских) образуются снизу вверх, а торнадо сверху вниз, то есть ветер закручивается в облаке. Торнадо возникает, когда очень влажный воздух начинает подниматься и образуется закрученное мощное облако. Также важно, чтобы был сдвиг ветра с высотой: изменение скорости и направления.

    «Для Европы смерчи – это не такое редкое явление: 300-500 смерчей случается. В Чехии был торнадо. Там была и мощная конвекция, и сдвиг ветра. Также отмечается связь торнадо с блокингами. В настоящее время на Европейской части России стоит блокинг, а восточная Европа оказалась на его западной периферии. Там повышенный риск возникновения таких явлений. Не обязательно торнадо. Вся эта зона «бурлит», подходит более холодный воздух, на стыке тепла и холода начинается подъем», – передает РИА «Новости» слова ученого.

    Климатолог отметил, что появление смерчей – это редкое и экстремальное явление, но не уникальное.

    «Влияние на количество смерчей изменения климата разнонаправленно, и говорить о том, что с изменением климата смерчей будет больше, неправильно. В США, например, условия для формирования торнадо становятся более редкими. Европа тоже пестрая – где-то больше, где-то меньше. В России преобладает рост повторяемости условий, благоприятных для формирования смерчей», – сказал Чернокульский.

    Как заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, 2 тыс. жилых домов были полностью или частично разрушены торнадо в районах городов Бржецлав и Годонин в Южноморавском крае на юго-востоке Чехии.

    «Это стихийное бедствие, которого у нас еще не было.Мы привлекли армию [к ликвидации последствий природный катастрофы]. Пострадали 2 тыс. [жилых] домов. Ущерб исчисляется сотнями миллионов крон (десятками миллионов евро)», – передает ТАСС слова Бабиша.

    В результате торнадо, прошедшего в четверг вечером по территории юго-восточной Чехии, значительные разрушения произошли в восьми населенных пунктах, погибли не менее трех человек, ранения получили более 200 человек.

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    Москвичам разрешили посещать летние кафе без QR-кода до 12 июля

    24 июня 2021, 10:53

    Текст: Евгения Шестак

    Летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.

    Соответствующий документ опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы 24 июня.

    «Установить, что с 24 июня 2021 года по 11 июля 2021 года (включительно) допускается посещение сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания без предъявления QR-кода», – говорится в указе.

    Отмечается, что детей в сопровождении взрослых, предъявивших QR-код, будут пускать в кафе и рестораны в Москве без QR-кодов. 

    Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.

    Также система QR-кодов для посещения заведений общепита вводится с 28 июня в Подмосковье, исключение составляют летние веранды.

    Коментарии (3)
    В аварии с такси на МКАД погибли три человека

    26 июня 2021, 08:28

    Текст: Елизавета Булкина

    Автомобиль такси столкнулся на МКАД с поливальной машиной, в результате ДТП погибли две пассажирки такси и водитель, сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

    «В такси трое погибших, водитель и две пассажирки, водитель поливальной машины госпитализирован», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

    В пресс-службе ГУ МВД по Москве уточнили, что авария произошла на 41-м км МКАД в 5.35 утра.

    На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП уточняются.

    Ранее сообщалось, что на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись семь машин, в том числе одно такси.

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    Тонущего в пруду мужчину вытащили из воды в Москве

    25 июня 2021, 21:47

    Текст: Вера Басилая

    Утопающего мужчину вытащили спасатели из Шибаевского пруда на юго-востоке Москвы.

    «Днем 25 июня спасатели поисково-спасательной станции "Кузьминки" заметили на акватории пруда человека, зовущего на помощь и периодически уходящего под воду. В 30 метрах от берега, выбившегося из сил и нахлебавшегося воды, пловца подняли на катер и доставили на поисково-спасательную станцию», – приводит РИА «Новости» слова представителя департамента ГОЧСиПБ.

    По его словам, пострадавшему оказали первую помощь, мужчину также осмотрели врачи скорой помощи. От госпитализации гражданин отказался и был передан сотрудникам полиции для профилактической беседы.

    Ранее в Москве спасли 19-летнего юношу, который упал в реку с Крымского моста.

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    Москвичей предупредили о редкой погодной аномалии

    25 июня 2021, 12:23

    Текст: Дмитрий Зубарев

    В Московском регионе в воскресенье ожидаются сухие грозы, рассказала завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

    «Сухие грозы бывают при очень жаркой погоде. То есть воздух настолько раскален, что влага не долетает до поверхности земли», – пояснила специалист «Российской газете».

    Она отметила, что это редкое явление происходит из-за столкновения разнозаряженных частиц пыли и капель воды в облаках, как следствие, происходят раскаты грома без осадков.

    Ранее москвичей предупредили о редчайшем уровне опасности ультрафиолета.

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    Аптекам и продуктовым магазинам в Москве разрешили работать без QR-кодов

    24 июня 2021, 12:13

    Текст: Евгения Шестак

    Система QR-кодов в Москве не будет распространяться на продуктовые магазины и аптеки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

    «Действующий указ мэра Москвы № 35-УМ от 22 июня 2021 г. не распространяет свое действие на продуктовые магазины и аптеки», – сообщили в штабе, передает ТАСС

    Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.

    При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. 

    Также система QR-кодов для посещения заведений общепита вводится с 28 июня в Подмосковье, исключение составляют летние веранды.

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    Фестиваль «Жара» в Москве закрыли для зрителей

    24 июня 2021, 15:51

    Текст: Елена Мирошниченко

    В Москве фестиваль «Жара» пройдет в онлайн-формате, зрителям предложат вернуть билеты на мероприятия или обменять их на билеты на следующий год, сообщили организаторы фестиваля.

    «В связи с ограничениями, введенными постановлением губернатора Московской области... с сожалением вынуждены сообщить вам о невозможности проведения мероприятия «Жара Фест. Москва» с 24 по 27 июня 2021 года в запланированном формате в связи с запретом нахождения зрителей в КЗ «Крокус Сити Холл». Таким образом билеты, купленные на мероприятие на 24-25-26-27 июня соответственно, не действительны на вход», – сообщается на странице фестиваля в Facebook. Отмечается, что фестиваль продолжится, но в онлайн-формате.

    Зрителям предложили вернуть билеты, а также обменять их на «Жара Music Awards», который пройдет 4 апреля 2022 года, или на фестиваль в Баку, запланированный на 27-31 июля 2022 года.

    Ранее сообщалось, что соцсеть «ВКонтакте» решила перенести свое мероприятие VK Fest на 28 и 29 августа из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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    Роспотребнадзор обязал вакцинировать 60% курьеров Москвы

    24 июня 2021, 09:33

    Текст: Алина Назарова

    Московское управление Роспотребнадзора обязало привить от коронавируса 60% занятых в сфере доставки товаров и продуктов питания.

    «Дополнить подпункт 1.1 пункта 1 постановления главного государственного санитарного врача по городу Москве … «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям» абзацем следующего содержания: - доставки товаров и продуктов питания, в том числе курьерской», – говорится в документе на сайте московского управления Роспотребнадзора.

    Ранее главный государственный санитарный врач столицы Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации не менее 60% от числа сотрудников организаций, работающих в сфере услуг. Оперштаб Москвы дал пояснения по контролю за обязательной вакцинацией.

    В среду вице-премьер Татьяна Голикова заявила о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в России. За последнюю неделю в Москве выявили 53 тыс. заболевших коронавирусом, это максимальное число.

    Во вторник мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о том, что с 28 июня в заведения общественного питания впустят только посетителей, которые смогут доказать, что защищены от COVID-19. Речь идет о людях, прошедших вакцинацию, переболевших, то есть имеющих в крови достаточное количество антител, либо получивших отрицательный ПЦР-тест. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. 

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