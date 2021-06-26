Онлайн-марафон «ЯМолодость» посмотрели 1,6 млн человек

Онлайн-марафон Росмолодежи «ЯМолодость», запущенный в преддверии Дня молодежи, посмотрело более 1,6 млн человек, зрители смотрели лекции российского общества «Знание», знакомились с историями успеха участников платформы «Россия – страна возможностей» и узнавали о проекте «Другое дело».

Зрителей эфира с наступающим Днем молодежи поздравил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Будущее страны – в ваших руках. Я убежден, что сейчас у нас в стране – замечательное поколение молодежи. Вы очень неравнодушные, вы настоящие, любопытные, и это здорово», – обратился Кириенко к слушателям.

Российское общество «Знание» представило три лекции. Гостем первого выпуска «Город-Герой Севастополь» стал глава Севастополя Михаил Развозжаев, который провел ребятам экскурсию по исторической части города. У зрителей эфира была возможность увидеть интервью с первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой. Она рассказала о своем непростом детстве в военное время, космическом полете, трогательно назвав Землю «колыбелью». Завершающую лекцию провел актер Константин Хабенский, который побеседовал с юными любителями театра. Они стали зрителями благотворительного спектакля.

Советник главного редактора Russia Today Екатерина Макеева рассказала о «Школе RT». «Проект полезен прежде всего потому, что он дает практические навыки работы. В отличие от обучения в университете вы общаетесь с действующими специалистами. Если мы видим, что человек горит журналистикой и хочет этим заниматься, мы всегда только помогаем», – обратилась к слушателям гостья эфира.

Вместе с Екатериной Макеевой в студию пришла выпускница «Школы RT» Александра из специальной группы Росмолодежи. «Обучающие ролики сами по себе не такие длинные, их удобно смотреть, пока ты передвигаешься от одного места к другому. Понравилось, что материал подан не сухо, а с личной историей корреспондента», – поделилась впечатлениями девушка.

На марафоне стартовал флешмоб «Молодость объединяет». Самые яркие воспоминания родителей, бабушек и дедушек о своей молодости озвучили в прямом эфире.

Участники конкурса «Большая перемена» дали старт эстафете «Молодежь меняет мир». Каждый из вас может присоединиться к акции и рассказать в видео о своих достижениях. Школьники поделились своими историями о том, как конкурс помог им определиться со своим будущим. «Большая перемена» – это большие возможности. И место, где можно найти своих единомышленников», – сказала участница.

Онлайн-марафон стал площадкой презентации летней волонтерской школы от KFC – компании-победителя программы «Лучшие социальные проекты России-2020». О деятельности компании рассказала генеральный директор KFС по России и СНГ Раиса Полякова, а руководитель соцпроектов KFС, генеральный директор благотворительного фонда «Открывая горизонты» Анна Семерикова поделилась со зрителями тем, как молодежь может развиваться в добровольчестве.

На дискуссионной площадке «Нацпроекты – для молодых!» молодые экологи волонтеры, медики и предприниматели рассказали о том, на что важно обратить внимание в привлечении молодежи к развитию нацпроектов.

Напомним, всероссийский сбор идей, которые войдут в молодежные треки нацпроектов, стартовал 21 июня. С инициативой в соцсетях Росмолодежи выступила руководитель ведомства Ксения Разуваева.

27 июня на онлайн-марафоне состоится презентация лучших идей молодежи по включению в национальные проекты России. В эти дни по всей стране проходят неформальные встречи губернаторов с молодыми людьми. На городских мостах появляются арт-инсталляции, отражающие ценности молодежи.