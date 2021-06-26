Болгарская делегация поделилась впечатлениями от поездки в Крым

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26 июня, суббота | Последнее обновление — 19:43 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Американский ракетный эсминец зашел в Черное море для учений
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Простодушный американский президент продолжает нас учить основам своей американской декларации, словно это какое-то откровение. Не надо. Это не истина в последней инстанции. Это вообще никакая не истина.
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Естественный иммунитет рассчитан не на вас, а на популяцию, чтобы, например, личности с самыми невинными хроническими болезнями и отклонениями побыстрее подохли или достались хищникам и не передали свои недостатки потомству.
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Существует мнение, что на слова майданных политиков не стоит обращать внимание – все сделают, как прикажут из США. Но не все так просто. Даже если Вашингтон попробует принудить Киев к исполнению Минска-2, не факт, что он исполнит. Но Вашингтон и не будет пробовать.
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В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
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В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Болгарская делегация поделилась впечатлениями от поездки в Крым
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Руководитель делегации Болгарии в Крыму Пламен Милетков заявил, что в ходе визита на полуостров их встречали как дорогих гостей.
Делегация из 13 человек посетила Крым, в ходе поездки они поучаствовали в международном форуме болгарской культуры «Розафест», проходивший при поддержке Фонда президентских грантов, передает РИА «Новости».
«Меня каждую поездку трогает больше всего то, что тут нас встречают как дорогого гостя. У меня есть полное ощущение того, что я в Крыму как дома», – пояснил Милетков.
Он отметил, что большая часть делегации приехали на полуостров в первый раз, они смогли собственными глазами оценить происходящее. «Я уверен, они вернутся домой и расскажут об этом, так как я рассказываю о развитии Крыма все шесть лет, что приезжаю сюда», – сказал глава делегации.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
ПАСЕ призвала не применять в Крыму российские законы
Парламентская ассамблея Совета Европы выступила с утверждением, что в Крыму якобы не следует применять российское законодательство, говорится в резолюции, принятой в среду по докладу представителя Исландии Сунны Эварсдоттир о положении крымских татар.
В резолюции ПАСЕ заявила о своем «непризнании аннексии Крыма». При этом ассамблея призвала российские власти «прекратить применение российского законодательства в Крыму, в том числе в области терроризма и экстремизма, и <…> использовать законы, действующие на Украине», передает ТАСС.
ПАСЕ также призывает «положить конец переводу задержанных лиц на территорию РФ». Кроме того, ассамблея потребовала «освободить лиц, незаконно задержанных или заключенных в тюрьму в связи с неправомерным применением российского законодательства в Крыму».
Накануне украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что после «возвращения» Крыма с полуострова выдворят всех переехавших в республику с материковой части страны россиян. В Крыму заявления Украины о «выдворении» россиян с полуострова назвали абсурдом.
Ранее сенатор Алексей Пушков усомнился в целесообразности пребывания России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), отметив, что с момента возвращения страны в организацию обстановка в ней не только не улучшилась, но даже ухудшилась.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Выяснилось, кто принимал решение о проходе британского эсминца возле Крыма
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Окончательное решение о проходе британского эсминца «Дефендер» (HMS Defender) вблизи берегов Крыма принимал премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, маршрут предложил министр обороны Бен Уоллес, сообщил источник The Daily Telegraph в министерстве обороны королевства.
По словам источника издания, идея о проходе «Дефендера» стала причиной спора между главой МИД Британии Домиником Раабом и министром обороны Беном Уоллесом, который, как утверждается в статье, и предложил подобный маршрут, передает ТАСС.
По версии издания, глава британского внешнеполитического ведомства опасался, что Москва якобы может использовать этот инцидент в свою пользу и предупреждал об этом. «Весь спор был между Раабом и Уоллесом, затем это перешло к премьер-министру, чтобы он принял решение. В понедельник «Дефендеру» было направлено решение о том, что он должен совершить мирный проход через эти воды», – заявил источник изданию.
Сам Джонсон ушел от ответа на вопрос о том, отдавал ли он распоряжение о том, чтобы «Дефендер» прошел вблизи крымского побережья. Представитель главы правительства Соединенного Королевства добавил, что не будет обсуждать тему «принятия оперативных военных решений». При этом сотрудники британского правительства заверили, что в кабинете министров не было разногласий по поводу предполагаемой миссии.
В статье приводятся слова источника в британском министерстве обороны, который сказал: «Мы все одна большая семья». Источник же в МИД в свою очередь сказал, что Рааб «поддерживает право «Дефендера» на мирный проход через украинские воды».
Накануне ФСБ обнародовала видеозапись предупредительной стрельбы российского пограничного корабля по курсу британского эсминца у берегов Крыма. Экипаж пограничника несколько раз предупредил британский корабль об открытии огня в случае пересечения государственной границы России, после чего выполнил предупредительную стрельбу. Корабль-нарушитель продолжил движение в территориальных водах России, в связи с чем фронтовой бомбардировщик Су-24М выполнил бомбометание по курсу движения эсминца.
В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. После инцидента с эсминцем королевских ВМС в Черном море британского посла вызвали в МИД для жесткого демарша. В МИД подчеркнули, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить».
При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. Однако позже капитан британского эсминца подтвердил, что один из кораблей береговой охраны открыл предупредительный огонь в ходе инцидента в Черном море у берегов Крыма.
В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи и спланированной провокации. Москва также обвинила НАТО в превращении Черноморского региона в арену военного противостояния и предупредила, что ситуация взрывоопасна и не исключены непреднамеренные инциденты, которые могут привести к реальному конфликту и абсолютно непредсказуемым последствиям.
Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила мнение, что проход британского эсминца через территориальные воды России у побережья Крыма не мог не согласовываться с «большим братом», так как корабль находился в северо-западной части Черноморской акватории в рамках подготовки к учениям Sea Breeze, проводимым под командованием США, а в момент инцидента на корабле проводились тренировочные мероприятия спецназа США, Британии и Украины. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма.
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Би-би-си опубликовала кадры с британского эсминца у берегов Крыма
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Британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си опубликовала в Сети видео с эсминца Defender, который в среду нарушил границы российских территориальных вод у берегов Крыма.
На записи Би-би-си, чей корреспондент был на борту во время инцидента, видны пролеты российских бомбардировщиков и корабли пограничной охраны.
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Ранее корреспондент Би-би-си Джонатан Бил, находившийся на борту корабля, сообщил, что британский эсминец преднамеренно зашел в территориальные воды Крыма. По его словам, российская береговая охрана пыталась маневрировать с тем, чтобы эсминец поменял курс, но военный корабль продолжил идти по признанному морскому маршруту в 12 милях от берега Крыма.
Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание.
При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша.
Ливни заполнили водохранилища Крыма более чем на 50%
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Уровень заполнения водохранилищ в Крыму, где на минувшей неделе прошли ливни, превысил 50% от общего объема, следует из сводной таблицы Госкомитета Республики Крым по водному хозяйству и мелиорации.
Согласно документу, при полном проектном объеме крымских водохранилищ естественного стока в 253 050 млн кубических метров в настоящее время в них накоплено 127 177 млн кубических метров, передает ТАСС.
При этом Аянское водохранилище наполнено на 100%, Счастливенское – на 90,7%, Загорское – на 76,6%, Чернореченское – на 70,7%, Кутузовское – на 62,8%, Льговское – на 48,9%, Белогорское – на 46,7%, Изобильненское – на 40,7%, Партизанское – на 39,8%, Альминское – на 33,3%, Симферопольское – на 23,5%. Уровень заполнения Старокрымского, Бахчисарайского, Тайганского и Балановского водохранилищ – менее 20% от максимального.
На минувшей неделе глава администрации Ялты Янина Павленко сообщала, что после дождей в питающих город водохранилищах накоплено 24,5 млн кубических метров воды, что превышает годовой запас.
Ранее сообщалось, что ливни в Севастополе пополнили годовой запас водохранилища.
Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 54 человека, один мужчина погиб, без вести пропавшей числится одна женщина. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
В результате ЧП в республике оказались повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Ведется расчистка территории, восстанавливается водоснабжение, а также подача газа. Спасатели достали из крымских рек более 70 затопленных автомобилей.
США отреагировали на стрельбу по британскому эсминцу в водах России
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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что сообщения о предупредительной стрельбе по курсу движения британского эсминца «Дефендер» (HMS Defender) у побережья Крыма якобы являются «примером дезинформации» со стороны Москвы.
Как отметил пресс-секретарь Пентагона, британская сторона «открыто заявила о том, что никаких предупредительных выстрелов не было». По мнению Кирби, «это просто российская дезинформация, очередной пример стремления русских представить события таким образом, чтобы они соответствовали их версии произошедшего». По словам Кирби, «этого просто не было», передает ТАСС.
Накануне ФСБ обнародовала видеозапись предупредительной стрельбы российского пограничного корабля по курсу британского эсминца у берегов Крыма. Экипаж пограничника несколько раз предупредил британский корабль об открытии огня в случае пересечения государственной границы России, после чего выполнил предупредительную стрельбу. Корабль-нарушитель продолжил движение в территориальных водах России, в связи с чем фронтовой бомбардировщик Су-24М выполнил бомбометание по курсу движения эсминца.
В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. После инцидента с эсминцем королевских ВМС в Черном море британского посла вызвали в МИД для жесткого демарша. В МИД подчеркнули, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить».
При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. Однако позже капитан британского эсминца подтвердил, что один из кораблей береговой охраны открыл предупредительный огонь в ходе инцидента в Черном море у берегов Крыма.
В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи и спланированной провокации. Москва также обвинила НАТО в превращении Черноморского региона в арену военного противостояния и предупредила, что ситуация взрывоопасна и не исключены непреднамеренные инциденты, которые могут привести к реальному конфликту и абсолютно непредсказуемым последствиям. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма.
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Туристам рассказали о правилах посещения курортов в Крыму
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Для туристов Крым остается открытым, россиянам на отдыхе в регионе не нужно сдавать тесты на COVID-19 и оставаться на карантине, сообщила пресс-служба минкурортов республики.
«Крым открыт для туристов. Гражданам Российской Федерации предъявлять справку об отрицательном тесте на COVID-19 и оставаться на карантине по приезде не нужно. Въехать на территорию региона можно всеми видами транспорта», – заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Уточняется, что на ж/д вокзале, на Крымском мосту проводят термометрию и осматривают прибывающих на наличие внешних признаков ОРВИ. Общественный транспорт работает без ограничений, при этом действует масочный режим.
«При заселении в санаторий необходимо предоставить справку об эпидокружении, а также отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию от коронавируса. При заселении в другие средства размещения – отели, пансионаты, гостиницы и др. справки не требуются», – пояснили в министерстве.
Кроме того, в министерстве также добавили, запрещены массовые мероприятия, в том числе публичные, деловые, спортивные, культурные и развлекательные. Исключения составляют мероприятия, разрешенные указом главы Крыма.
Кафе, рестораны работают в дневное время, при этом посадочные места должны составлять до 50% от общего количества. С 23.00 до 08.00 возможна только доставка и обслуживание на вынос. Музеи, выставочные залы проводят экскурсии группами до десяти человек. Театры, кинотеатры работают при условии продажи билетов до 75% от общего количества мест. Исключение составляют Алушта, Ялта, Симферополь и Симферопольский район – там залы можно заполнять не более чем на 50%.
«Купание в море временно запрещено в акваториях городских округов Ялта (от Гурзуфа до Фороса) и Керчь, в связи с выпадением обильных осадков и подтоплением. На пляжах во всех остальных регионах и населенных пунктах Республики Крым купание разрешено», – подчеркнули в министерстве.
Помимо этого, в Ростуризме подчеркнули, что страхование здоровья является неотъемлемым элементом безопасности при поездках, особенно за рубеж, поэтому каждый турист должен в полной мере осознавать последствия отказа от приобретения страхового полиса, передает ТАСС.
«Без страховки есть большой риск вообще остаться без медицинской помощи, либо ее стоимость будет значительно выше самого путешествия. Поэтому, как и в прошлом году, мы призываем наших граждан обязательно приобретать медицинскую страховку, а туроператоров –информировать наших граждан как о возможностях страхования, так и о тех рисках, которые берет на себя турист, отказываясь это делать», – сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Кроме того, по ее словам, Ростуризм попросил власти Краснодарского края продолжить после 1 августа принимать туристов с отрицательным ПЦР-тестом, а не только вакцинированных.
«На данный момент никакие изменения не рассматриваются», – пояснили в пресс-службе.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова обратилась к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой рассмотреть возможность принимать после 1 августа туристов в том числе и с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.
Напомним, что в четверг Кондратьев заявил, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации.
Глава болгарской делегации назвал Крым законной частью России
Глава посещающей Крым болгарской делегации Пламен Милетков заявил, что полуостров является законной частью России.
Делегация в составе 13 человек находится с официальным визитом в Крыму. В ее состав вошли два мэра и один вице-мэр болгарских городов. Делегация прибыла в Крым для участия в международном форуме болгарской культуры «Розафест», который проходит при поддержке Фонда президентских грантов.
«Крымчане сделали выбор самостоятельно, и референдум был легитимным – это факт. Мы, как народные дипломаты, признаем Крым законной частью Российской Федерации, и каждый наш приезд способствует тому, чтобы в Болгарии начинали понимать эту ситуацию, не искажая факты», – передает РИА «Новости» слова Милеткова.
Он также пожаловался на неудобства из-за санкций против полуострова. Среди них – длительный перелет, закрытые границы, отсутствие возможности использовать банковские карты и номера своих мобильных телефонов.
При этом, считает Милетков, на развитии самого Крыма санкции никак не сказываются.
«Санкции Запада считаю несостоятельными. Крым не просто приспособился к условиям, а динамично развивается. На улицах я вижу счастливых людей, уверенных в своем будущем», – заключил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма закрыт окончательно.
Житель Симферополя задержан за сбор данных для спецслужб Украины
Сотрудники ФСБ России задержали жителя Симферополя, подозреваемого в сборе данных о полетах российской военной авиации для спецслужб Украины, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«Федеральной службой безопасности РФ вскрыта и пресечена противоправная деятельность жителя Симферополя, действовавшего в интересах разведывательных органов Украины. В течение длительного времени российский гражданин с использованием специального антенного и приемного оборудования получал по заданию спецслужб Украины информацию о полетах российской военной авиации», – сообщили в ЦОС, передает ТАСС.
В ФСБ подчеркнули, что данные сведения «планировалось использовать против безопасности Российской Федерации». Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).
В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По ст. 275 УК РФ предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.
В Крыму призвали внести Британию в список недружественных стран
После инцидента с британским эсминцем у берегов Крыма Великобританию следует включить в список недружественных стран, считает вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.
«Великобритания уже давно заслужила быть включенной в список недружественных государств, как и все участники покушения на нашу территориальную целостность. Инцидент с эсминцем тому подтверждение», – сказал Мурадов РИА «Новости».
По его мнению, Великобритании будет отводиться особая роль в создаваемой Украиной антироссийской коалиции государств, которых планируется собрать на так называемом международном саммите «Крымская платформа». «Пунктом номер один этой готовящейся большой провокации является свобода натовского судоходства в Черном море», – выразил мнение постпред.
Британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. Чтобы его выдворить из территориальных вод, поднятой в воздух авиации пришлось применить предупредительное бомбометание. Российский МИД расценил нарушение границы как провокацию. Военные эксперты полагают, что вторжение корабля НАТО в российские территориальные воды носило разведывательный характер.
Захарова допустила участие США в провокации Британии у берегов Крыма
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Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила мнение, что проход британского эсминца через территориальные воды России у побережья Крыма не мог не согласовываться с «большим братом», так как в момент инцидента на корабле проводились тренировочные мероприятия спецназа США, Британии и Украины.
Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала рекомендацию пресс-службы Белого дома и Пентагона адресовать вопросы по инциденту с участием британского «прогулочного» эсминца у побережья Крыма к властям Британии, а не Соединенных Штатов.
«А что так? Он все-таки находился в северо-западной части Черноморской акватории в рамках подготовки к учениям Sea Breeze, проводимым под командованием США. Американские эксперты отмечают, что в момент инцидента на корабле проводились тренировочные мероприятия спецназа США, Британии и Украины. В таких условиях «мирный проход» британского эсминца не мог не согласовываться с «большим братом», – написала Захарова.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что сообщения о предупредительной стрельбе по курсу движения британского эсминца «Дефендер» у побережья Крыма якобы являются «примером дезинформации» со стороны Москвы.
Накануне ФСБ обнародовала видеозапись предупредительной стрельбы российского пограничного корабля по курсу британского эсминца у берегов Крыма. Экипаж пограничника несколько раз предупредил британский корабль об открытии огня в случае пересечения государственной границы России, после чего выполнил предупредительную стрельбу. Корабль-нарушитель продолжил движение в территориальных водах России, в связи с чем фронтовой бомбардировщик Су-24М выполнил бомбометание по курсу движения эсминца.
В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. После инцидента с эсминцем королевских ВМС в Черном море британского посла вызвали в МИД для жесткого демарша. В МИД подчеркнули, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить».
При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. Однако позже капитан британского эсминца подтвердил, что один из кораблей береговой охраны открыл предупредительный огонь в ходе инцидента в Черном море у берегов Крыма.
В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи и спланированной провокации. Москва также обвинила НАТО в превращении Черноморского региона в арену военного противостояния и предупредила, что ситуация взрывоопасна и не исключены непреднамеренные инциденты, которые могут привести к реальному конфликту и абсолютно непредсказуемым последствиям. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма.
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Главком ВМФ назвал безумием действия британского эсминца у берегов Крыма
Военно-морской флот (ВМФ) России действовал грамотно и безопасно в ходе инцидента с британским эсминцем в Крыму, заявил главком ВМФ адмирал Николай Евменов.
«Наш флот действовал в первую очередь грамотно, безопасно, чтобы не допустить дальнейшего развития этой провокации, этого безумия со стороны командования корабля Великобритании», – заявил Евменов, передает ТАСС.
Ранее он заявил, что инцидент с британским эсминцем представляет собой наглый вызов со стороны Великобритании.
Замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить».
Британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. Чтобы выдворить его из территориальных вод, поднятой в воздух авиации пришлось применить предупредительное бомбометание. Российский МИД расценил нарушение границы как провокацию. Военные эксперты полагают, что вторжение корабля НАТО в российские территориальные воды носило разведывательный характер.
Автобус с детьми попал в ДТП в Крыму
В результате ДТП с автобусом с детьми в Крыму пострадали два человека, сообщил советник главы республики Олег Крючков.
По его словам, автобус перевозил детский патриотический отряд из Ямало-Ненецкого автономного округа.
«Дети, Ямало-Ненецкий. 19 человек. Пострадали двое легко. Все живы», – передает ТАСС слова чиновника.
Ранее на 535-м км дороги Астрахань – Ставрополь столкнулись три автомобиля, включая грузовик и автобус, перевозивший детей. По информации МВД, в ДТП погибли пять человек. Водитель грузовика рассказал, что его обогнали два автомобиля: иномарка и ВАЗ. Первую машину он пропустить успел, а вторая въехала в его колесо, когда он завершал маневр.
Рябков предложил Британии переименовать зашедший в российские воды эсминец
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender («Защитник»), предложил переименовать корабль в «Агрессора».
«Предлагаю королевским военно-морским силам Великобритании подумать над тем, чтобы переименовать этот корабль из «Защитника – Defender – в «Агрессора», – сказал он, передает РИА «Новости».
Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание.
При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша.
В Крыму пригрозили тюрьмой экипажам британских кораблей
Британские власти должны учиться на чужих ошибках, в частности, на примере инцидента с вторжением украинских кораблей в территориальные воды России у берегов Крыма, иначе повторение ситуации доведет экипажи до цугундера, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
«Повторение провокационной и противоправной выходки с участием британских кораблей у берегов Крыма доведет их до цугундера. Поэтому господину Джонсону хочется сказать только одно: Борис, ты не прав», – цитирует РИА «Новости» Молохова.
Он отметил, что властям Британии пора учиться на чужих ошибках и изучить плачевный опыт Украины, корабли которой несколько лет назад были задержаны при попытке осуществить несанкционированный проход через Керченский пролив.
Накануне ФСБ обнародовала видеозапись предупредительной стрельбы российского пограничного корабля по курсу британского эсминца у берегов Крыма. Экипаж пограничника несколько раз предупредил британский корабль об открытии огня в случае пересечения государственной границы России, после чего выполнил предупредительную стрельбу. Корабль-нарушитель продолжил движение в территориальных водах России, в связи с чем фронтовой бомбардировщик Су-24М выполнил бомбометание по курсу движения эсминца.
В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. После инцидента с эсминцем королевских ВМС в Черном море британского посла вызвали в МИД для жесткого демарша. В МИД подчеркнули, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить».
При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. Однако позже капитан британского эсминца подтвердил, что один из кораблей береговой охраны открыл предупредительный огонь в ходе инцидента в Черном море у берегов Крыма.
Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила мнение, что проход британского эсминца через территориальные воды России у побережья Крыма не мог не согласовываться с «большим братом», так как корабль находился в северо-западной части Черноморской акватории в рамках подготовки к учениям Sea Breeze, проводимым под командованием США, а в момент инцидента на корабле проводились тренировочные мероприятия спецназа США, Британии и Украины.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма.
В Ялте из-за подтопления обрушилась подпорная стена музея под открытым небом
В результате наводнения в Ялте обрушилась подпорная стена музея под открытым небом «Поляна сказок» в Ялте, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
«В нашем музее под открытым небом произошло огромное обрушение подпорной стены, которую просто снесло, протяженностью 300 метров. Начался оползень. Фактически, до верхней точки, до беседки, осталось 3 метра», – пояснила Павленко на заседании оперативного штаба по ЧС, передает РИА «Новости».
По ее словам, 25 июня начнутся работы по ликвидации последствий обрушения и укрепления подпорной стены.
Уточняется, что «Поляна сказок» – музей скульптур на сказочную тематику под открытым небом. Расположен в окрестностях Ялты возле водопада Учан-Су, в лесу у подножия скалы Ставри-Кая.
Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим также оказывают военные моряки.
Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб от последствий разгула стихии, причем первый транш уже выделен. Вместе с этим выпавшие в Ялте обильные осадки позволили накопить в питающем город водохранилище больше годового запаса воды.
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