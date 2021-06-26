На День молодежи в России решили провести онлайн-марафон

Росмолодежь начала онлайн-марафон в своей группе во «ВКонтакте» в честь Дня молодежи: участники могут послушать просветительские лекции российского общества «Знание», узнать об историях успеха участников президентской платформы «Россия – страна возможностей» и о возможностях проекта «Другое дело».

Онлайн-марафон проводится с 26 по 27 июня в официальной группе Росмолодежи во «ВКонтакте», к участникам с приветственным словом обратился первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Ребята, я вас поздравляю с Днем молодежи. Это замечательное время, когда вы делаете выбор, определяете свою судьбу, ищите, где применить свои таланты. В этом, наверное, самое главное, чтобы перед вами были открыты все двери. Эта логика «открытых дверей» лежит в основе всех проектов, которые государство делает для молодежи. Будущее страны – в ваших руках. Я убежден, что сейчас у нас в стране – замечательное поколение молодежи. Вы очень неравнодушные, вы настоящие, любопытные, и это здорово. Вы хотите менять к лучшему не только свою жизнь, вы хотите менять мир, и это у вас получается. Пробуйте, не бойтесь, ошибайтесь. Мы можем попробовать сделать так, чтобы для вас были открыты все двери, но войти в эти двери вы должны сами. Только вы сами можете выбрать свою судьбу, только вы сами можете построить свою жизнь», – сказал Кириенко.

Участники проектов платформы «Россия – страна возможностей» поделились, как добиться успеха в профессии. Победительница конкурса «Учитель будущего» Элина Стрейкмане рассказала, почему решила стать учителем русского языка и литературы, какие особенностями преподавания в школах. Ильмира Гильмутдинова, финалистка трека «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России» 2020 года, кандидат медицинских наук, отметила особенности работы в биомедицине и представила свой проект – онлайн-платформу «COVID – REHAB» для реабилитации и восстановления пациентов, переболевших коронавирусом.

На онлайн-марафоне прошла презентация платформы «Другое дело» АНО «Россия – страна возможностей». Это интернет-портал с игровой механикой. Участник за свои достижения и общественно-полезную активность на платформе и вне ее получает баллы, за которые может получить призы.

27 июня в ходе онлайн-марафона пройдет презентация лучших идей молодежи по включению в национальные проекты России. Также в эти дни по всей стране губернаторы проведут неформальные встречи с молодежью: в Республике Алтай глава и председатель правительства выйдут на пробежку с молодыми активистами, в Брянской области пройдет дружеский хоккейный матч, в Калининградской области – экскурсия на корабле, в ХМАО – мастер-класс по изготовлению открыток древним народным способом.

На городских мостах появятся арт-инсталляции, отражающие ценности молодежи. Участники «Большой перемены» на онлайн-эстафете «Молодежь меняет мир» запишут видеообращения, где поделятся своими достижениями. Волонтеры движения «Мы вместе» со всеми желающими присоединятся к добровольческим акциям «Молодежь помогает».