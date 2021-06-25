Москва вышла на антирекорд по числу госпитализаций Тонущего в пруду мужчину вытащили из воды в Москве 25 июня 2021, 21:47 Текст: Вера Басилая

Утопающего мужчину вытащили спасатели из Шибаевского пруда на юго-востоке Москвы. «Днем 25 июня спасатели поисково-спасательной станции "Кузьминки" заметили на акватории пруда человека, зовущего на помощь и периодически уходящего под воду. В 30 метрах от берега, выбившегося из сил и нахлебавшегося воды, пловца подняли на катер и доставили на поисково-спасательную станцию», – приводит РИА «Новости» слова представителя департамента ГОЧСиПБ. По его словам, пострадавшему оказали первую помощь, мужчину также осмотрели врачи скорой помощи. От госпитализации гражданин отказался и был передан сотрудникам полиции для профилактической беседы. Ранее в Москве спасли 19-летнего юношу, который упал в реку с Крымского моста.

Москвичам рассказали о необязательности теста на антитела перед вакцинацией от COVID-19 24 июня 2021, 08:35

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Прохождение тестирования на наличие антител перед вакцинацией от COVID-19 не рекомендуется и не является обязательным, как и перед другими прививками, пояснили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусной инфекции. «Да. В силу требований федерального законодательства руководители организаций, индивидуальные предприниматели в период эпиднеблагополучия обязаны обеспечить проведение вакцинации работников (сотрудников) от COVID-19 в сроки, установленные главным государственным санитарным врачом по Москве», – ответили в штабе на вопрос о том, обязаны ли работодатели обеспечить вакцинацию сотрудников от коронавируса. Там также заявили, что отказавшихся от вакцинации от COVID-19 сотрудников могут отстранить от работы. «Работодатель обязан отстранить от работы работника (сотрудника) выразившего отказ от проведения профилактической прививки от COVID-19 (иммунизации) при отсутствии медицинских противопоказаний», – говорится в сообщении, передает ТАСС. Кроме того, наличие высокого уровня антител не является противопоказанием для вакцинирования от COVID. «В перечне медицинских противопоказаний для вакцинации наличие антител не значится. Кроме того, в настоящее время не существует как единой отработанной методики измерения уровня антител, достаточного для создания у человека иммунитета, так и системы оценки эффективности и быстроты адаптации антител к мутирующим штаммам вируса», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». При этом москвичам не требуется проходить тест на антитела перед вакцинацией. «Прохождение тестирования на наличие антител перед вакцинацией от COVID-19 не рекомендуется и не является обязательным, как и перед другими прививками. Перед проведением прививки медицинским работником проводится стандартный осмотр, каких-либо специальных обследований проходить не требуется», – говорится в сообщении. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в России. За последнюю неделю в Москве выявили 53 тыс. заболевших коронавирусом, это максимальное число. Во вторник мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о том, что с 28 июня в заведения общественного питания впустят только посетителей, которые смогут доказать, что защищены от COVID-19. Речь идет о людях, прошедших вакцинацию, переболевших, то есть имеющих в крови достаточное количество антител, либо получивших отрицательный ПЦР-тест. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Москвичей предупредили о редчайшем уровне опасности ультрафиолета 24 июня 2021, 15:32 Текст: Елена Мирошниченко

В Москве до конца недели сохранится опасный уровень ультрафиолетового излучения, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «Крайне редкая ситуация, чтобы в умеренных широтах ультрафиолетовое излучение достигало такой величины – отметки шесть–семь – опасной величины. И до конца недели, мы прогнозируем, в Москве ультрафиолетовое излучение будет находиться в этом диапазоне», – рассказал он АГН «Москва». Также эксперт предупредил об опасности долгого нахождения под прямыми солнечными лучами при таком УФ-излучении. Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что ближайшие пять суток один температурный рекорд будет сменять другой, но в начале следующей недели в Москве можно ждать снижение температуры. Синоптик сказал, когда москвичам ждать похолодания 23 июня 2021, 14:59 Текст: Елена Мирошниченко

Ближайшие пять суток один температурный рекорд будет сменять другой, но в начале следующей недели в Москве можно ждать снижение температуры, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Жара в столице спадет не раньше 28 июня. Ближайшие пять суток температура в Москве будет держаться на таком же уровне: от 31 до 36 градусов тепла. Только в понедельник 28 июня начнет проскальзывать холодный фронт, и он понизит температуру до 23-28 градусов тепа. Но это все равно выше климатической нормы. Станет дышать свежей и дожди пойдут с грозами и ливнями. Атмосфера может выстрелить так, что мало не покажется. Можем получить жестокие сюрпризы от природы после такой жары. Но это только на следующей неделе, а на ближайшие пять суток нужно набраться терпения и выживать, потому что температура за гранью», – рассказал синоптик «Ридусу». Тишковец отметил, у организма происходит климатический стресс, который негативно влияет на здоровье, если температура воздуха поднимается выше 28 градусов тепла. «Вчера побит температурный рекорд по жаре 1917 года. Сегодня, у меня нет сомнений, мы побьем еще один рекорд - 1948 года. Ожидаемая температура воздуха в Москве до +34...+36 градусов, а рекорд в 1948 году у нас был +33,6 градусов. Тоже самое произойдет и завтра, тоже рекорд до +35 градусов. В общем, рекорд за рекордом будет до конца недели», – рассказал эксперт. Тишковец также отметил, что температура воздуха аномально превышает климатическую норму и ночью. «У нас ночью так тепло, как должно быть по климату июня днем. Потому что у нас климатическая норма для ночи в июне в Москве составляет +11,5 градусов, а дневная норма +21,7 градус. По факту у нас сейчас ночь +18...+20 градусов, а днем +34...+36 градусов», – рассказал он. Ранее сообщалось, что самый большой тепловой стресс среди жителей городов России в среду будут переживать москвичи: их ждут семь часов опасной для здоровья жары. Собянин заявил о рекордных показателях по заболевшим коронавирусом 23 июня 2021, 15:55 Текст: Елена Мирошниченко

За последнюю неделю в Москве выявили 53 тыс. заболевших коронавирусом, это максимальное число, заявил мэр столицы Сергей Собянин. «За последнюю неделю мы зафиксировали рекордные показатели выявляемости – 53 тысячи. Такого объема выявляемости не было ни в мае прошлого года, ни в конце 2020 года, когда были пиковые значения», – рассказал он в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства. Об этом сообщает РИА «Новости». Он также добавил, что за последнюю неделю в Москве было госпитализировано 12 тыс. человек. «По госпитализации мы тоже приблизились уже к максимальным показателям – 12 тысяч за неделю, и мы видим, что эта неделя, скорее всего, покажет максимальную госпитализацию за весь период пандемии», – рассказал Собянин. По его словам, «медицинская система справляется, и мы обеспечиваем всем необходимым граждан, но тем не менее понятно, что медицинские возможности не безграничны. Хотя пока запас по Москве достаточно серьезный сделан». Также Собянин заявил, что в ближайшее время ситуация с коронавирусом будет сложной, оптимистических прогнозов делать не приходится. «Каковы прогнозы на ближайшее время? На мой взгляд, ситуация будет сложной. В общем, пока не то что расслабляться, но и каких-то оптимистических прогнозов делать не приходится», – сказал Собянин. Мэр также рассказал, что «по Москве около 90% всех заболевших болеют новой мутацией COVID – индийским штаммом, так называемым дельта. В Москве он практически подавил все остальные штаммы. Начиналось проникновение этого штамма в апреле, в мае нарастало и вот «дельта» выстрелила сейчас, когда стала массовой». По его словам, это объясняет большую долю молодых людей среди заболевших, увеличение смертности. «Перед таким штаммом, перед такой агрессивной инфекцией, конечно, многие снова оказались беззащитными», – отметил мэр Москвы. При этом президент Владимир Путин пообещал продолжать в оперативном режиме обсуждать с Собяниным меры по снижению рисков заражения коронавирусом для жителей столицы. «Сергей Семенович, вы мне регулярно докладываете о том, что происходит, и о мерах, которые предпринимаются вами для того, чтобы снизить риски для наших людей, для жителей столицы. Продолжим с вами работать в таком же оперативном режиме по обмену информацией и по предлагаемым вами мерам по борьбе с ковидом», – сказал Путин. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в России. В МВД назвали самые угоняемые автомобили в Москве 24 июня 2021, 14:45 Текст: Елена Мирошниченко

Самыми популярными машинами среди угонщиков в Москве с начала года были Hyundai, ВАЗ, KIA, рассказали в столичном главке МВД. С 1 января по 24 декабря 2020 года подразделениями столичной полиции было объявлено в федеральный розыск 1640 автомобилей. Среди них больше всего автомобилей марок Hyundai, ВАЗ, KIA, Mercedes, Toyota, Ford. С 1 января по 31 мая текущего года в розыск объявлено 496 похищенных транспортных средств, рассказали «Вечерней Москве» в ведомстве. Автоэксперт Дмитрий Славнов отметил, что угоняют те машины, которые пользуются спросом на рынке. По его словам, бывают машины-доноры, которые после кражи оперативно разбираются и продаются на запчасти. Он также отметил, что бывают машины, за которыми следят долгое время. Для них угонщики готовят документы и идентификационные номера (VIN). Такие транспортные средства называют заказными. «Если от этого абстрагироваться, то еще удачные модели определенных брендов также вызывают интерес у угонщиков. Все диктует только рынок, определенные сегменты», – рассказал эксперт. По его словам, на предпочтение воров влияет не только ценность запчастей тех или иных марок машин, а также желание угнать определенное транспортное средство на заказ, но еще и развитие противоугонных систем конкретных брендов, преступники теряют интерес к угону машин с более сложными системами. «Все зависит от спроса на рынке. Например, УАЗ не угоняют, потому что спроса нет. KIA Rio, Volkswagen Polo, Hyundai Solaris воруют, потому что это доноры. Их много в такси, машины бьются, нужны запчасти. Новые и оригинальные покупать дорого, проще взять с разбора. А там либо машина после ДТП, либо разобранные. ВАЗ – покататься пацанам, и их больше всего по отношению к другим автомобилям», – заключил эксперт. Ранее сообщалось, что в Петербурге воры, крадущие из автомобилей, начали похищать рули, сразу о нескольких таких случаях стало известно в Выборгском районе, в соцсетях тема вызвала бурные обсуждения. Собянин: Москва находится практически на пике заболеваемости COVID 23 июня 2021, 13:00 Текст: Алина Назарова

Ситуация с коронавирусом в Москве сложная, мы находимся практически на пике заболеваемости, но за последние сутки москвичи записались на вакцинацию рекордное количество раз – порядка 60 тысяч, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра новой поликлиники в районе Коптево. «К сожалению, ситуация сложная, сегодня мы находимся практически на пике заболеваемости по сравнению даже с предыдущим периодом (волной). Но, что радует, все-таки у нас активнее стали и вакцинироваться... Вчера записалось рекордное количество – около 60 тысяч (человек), еще недавно мы «падали» до уровня около 6 тысяч (записей) в день, – то есть практически в десять раз разница в записях», – сказал Собянин, передает РИА «Новости». Накануне он сообщил, что число вакцинированных от коронавируса жителей Москвы превысило 2 млн человек. Во вторник мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о том, что с 28 июня в заведения общественного питания впустят только посетителей, которые смогут доказать, что защищены от COVID-19. Речь идет о людях, прошедших вакцинацию, переболевших, то есть имеющих в крови достаточное количество антител, либо получивших отрицательный ПЦР-тест. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Разыграны первые пять машин среди вакцинированных жителей Москвы 23 июня 2021, 21:19 Текст: Алексей Дегтярев

Власти Москвы разыграли первые пять автомобилей среди привившихся от коронавирусной инфекции в рамках акции «Вакцина рулит». Победителями стали Лусинэ Ашотовна, Сергей Евгеньевич, Ирина Борисовна, Дмитрий Игоревич и Светлана Сергеевна, сообщает телеканал «Москва 24», в эфире которого проходил розыгрыш. Участники акции получили первый компонент препарата в период с 14 по 20 июня, победителей определяли при помощи случайного выбора на компьютере. Организаторы акции свяжутся с ними и объявят порядок получения приза. Победителям вручают автомобили Renault Logan, раз в неделю разыгрываются пять машин. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с 14 июня по 11 июля москвичи, получившие первый компонент вакцины от коронавируса, станут участниками розыгрыша автомобилей. Москвичам разрешили посещать летние кафе без QR-кода до 12 июля 24 июня 2021, 10:53 Текст: Евгения Шестак

Летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина. Соответствующий документ опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы 24 июня. «Установить, что с 24 июня 2021 года по 11 июля 2021 года (включительно) допускается посещение сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания без предъявления QR-кода», – говорится в указе. Отмечается, что детей в сопровождении взрослых, предъявивших QR-код, будут пускать в кафе и рестораны в Москве без QR-кодов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Также система QR-кодов для посещения заведений общепита вводится с 28 июня в Подмосковье, исключение составляют летние веранды. Новый рекорд жары установлен в Москве 23 июня 2021, 15:40 Текст: Алексей Дегтярев

В Москве побит суточный рекорд температуры для 23 июня, воздух прогрелся до 34,3 градуса Цельсия, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «В 14.00 на базовой столичной метеостанции ВДНХ температура воздуха составила плюс 34,3, что является очередным рекордом тепла. Прежний максимум держался с 1948 года, когда было плюс 33,6. Будьте осторожны», – цитирует синоптика РИА «Новости». Также Тишковец в среду сообщал, что в ближайшие пять суток один температурный рекорд будет сменять другой, но в начале следующей недели в Москве можно ждать снижение температуры. Напомним, во вторник в Москве был установлен рекорд для 22 июня – плюс 31,9 градуса, последний раз такая жаркая погода была зафиксирована 142 года назад, в 1879 году. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Аптекам и продуктовым магазинам в Москве разрешили работать без QR-кодов 24 июня 2021, 12:13 Текст: Евгения Шестак

Система QR-кодов в Москве не будет распространяться на продуктовые магазины и аптеки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. «Действующий указ мэра Москвы № 35-УМ от 22 июня 2021 г. не распространяет свое действие на продуктовые магазины и аптеки», – сообщили в штабе, передает ТАСС. Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. Также система QR-кодов для посещения заведений общепита вводится с 28 июня в Подмосковье, исключение составляют летние веранды. Грудной ребенок погиб на жаре в Подмосковье 25 июня 2021, 17:21 Текст: Вера Басилая

Следователи в Подмосковье возбудили уголовное дело по факту гибели четырехмесячного мальчика, оставленного родителями на жаре, сообщили в Следственном комитете России. «По факту обнаружения тела 4-месячного мальчика без видимых телесных повреждений в коляске возле дома, возбуждено уголовное дело по факту заведомого оставления в опасности (ст. 125 УК РФ)», – сообщается на сайте ведомства. По данным следствия, 24 июня в Электростали родители ребенка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проводили время на улице с 14:00 при средней температуре воздуха плюс 34 градуса. Около 19:30 мать мальчика обнаружила, что ребенок погиб. Следователи допросили родителей мальчика, назначена судебно-медицинская экспертиза по результатам которой будет установлена точная причина смерти. Также проверкой по факту смерти ребенка занялась прокуратура Московской области. «В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей», – говорится в сообщении на сайте прокуратуры Московской области. Напомним, что самый большой тепловой стресс среди жителей городов России пережили москвичи. В столице был побит 142-летний рекорд жары. Минкультуры озвучило новые правила для развлекательных учреждений в Москве 23 июня 2021, 15:39 Текст: Елизавета Булкина

Заполняемость залов в культурных учреждениях Москвы должна составлять не более 50% и не превышать 500 человек, однако число посетителей может быть увеличено при условии введения системы QR-кодов, сообщили в пресс-службе Министерства культуры. «В федеральных учреждениях культуры, расположенных на территории Москвы, вводятся дополнительные ограничения... Допускается одновременное присутствие не более 50% посетителей от общей вместимости места проведения концертных, развлекательных, зрелищных мероприятий, но не более 500 человек. Обязательным условием остается наличие посадочных мест для всех присутствующих», – передает сообщение ведомства РИА «Новости». Минкультуры рекомендует ввести систему QR-кодов. «При этом для федеральных театров, а также кинотеатров, обеспечивших наличие пунктов контроля и дополнительных ограждений в целях недопущения на мероприятия посетителей, не имеющих QR-кода, снимается ограничение на присутствие на мероприятии не более 500 человек, но сохраняется требование по заполняемости зала не более 50%», – добавили в министерстве. Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о том, что с 28 июня в заведения общественного питания впустят только посетителей, которые смогут доказать, что защищены от COVID-19. Речь идет о людях, прошедших вакцинацию, переболевших, то есть имеющих в крови достаточное количество антител, либо получивших отрицательный ПЦР-тест. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Москва вышла на антирекорд по числу госпитализаций 25 июня 2021, 18:29 Текст: Елена Мирошниченко

Около 15% больных коронавирусом в Москве находятся в реанимации, заявила заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «Увеличивается количество людей, которое госпитализируется, и по этому показателю мы тоже перешли рубикон и вышли на новый антирекорд», – сказала Ракова в эфире «Первого канала», ее слова приводит РИА «Новости». Ракова уточнила, что увеличивается число людей в реанимации. Ранее сообщалось, что наибольшее число заболевших в России за сутки зарегистрировано в Москве – 7916, Московской области – 2436, Санкт-Петербурге – 1194. Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому работодатели должны с 28 июня перевести не менее 30% работников на дистанционный режим работы. Также Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет. Фестиваль «Жара» в Москве закрыли для зрителей 24 июня 2021, 15:51 Текст: Елена Мирошниченко

В Москве фестиваль «Жара» пройдет в онлайн-формате, зрителям предложат вернуть билеты на мероприятия или обменять их на билеты на следующий год, сообщили организаторы фестиваля. «В связи с ограничениями, введенными постановлением губернатора Московской области... с сожалением вынуждены сообщить вам о невозможности проведения мероприятия «Жара Фест. Москва» с 24 по 27 июня 2021 года в запланированном формате в связи с запретом нахождения зрителей в КЗ «Крокус Сити Холл». Таким образом билеты, купленные на мероприятие на 24-25-26-27 июня соответственно, не действительны на вход», – сообщается на странице фестиваля в Facebook. Отмечается, что фестиваль продолжится, но в онлайн-формате. Зрителям предложили вернуть билеты, а также обменять их на «Жара Music Awards», который пройдет 4 апреля 2022 года, или на фестиваль в Баку, запланированный на 27-31 июля 2022 года. Ранее сообщалось, что соцсеть «ВКонтакте» решила перенести свое мероприятие VK Fest на 28 и 29 августа из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Роспотребнадзор обязал вакцинировать 60% курьеров Москвы 24 июня 2021, 09:33 Текст: Алина Назарова

Московское управление Роспотребнадзора обязало привить от коронавируса 60% занятых в сфере доставки товаров и продуктов питания. «Дополнить подпункт 1.1 пункта 1 постановления главного государственного санитарного врача по городу Москве … «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям» абзацем следующего содержания: - доставки товаров и продуктов питания, в том числе курьерской», – говорится в документе на сайте московского управления Роспотребнадзора. Ранее главный государственный санитарный врач столицы Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации не менее 60% от числа сотрудников организаций, работающих в сфере услуг. Оперштаб Москвы дал пояснения по контролю за обязательной вакцинацией. В среду вице-премьер Татьяна Голикова заявила о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в России. За последнюю неделю в Москве выявили 53 тыс. заболевших коронавирусом, это максимальное число. Во вторник мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о том, что с 28 июня в заведения общественного питания впустят только посетителей, которые смогут доказать, что защищены от COVID-19. Речь идет о людях, прошедших вакцинацию, переболевших, то есть имеющих в крови достаточное количество антител, либо получивших отрицательный ПЦР-тест. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.