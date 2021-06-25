В МИД оценили возможность обмена осужденными между Россией и США

Динамики в вопросе обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном нет, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

«Движения нет, вопрос не имеет никакой динамики. Мы стоим строго на тех позициях, о которых говорили много раз», – цитирует ТАСС Рябкова.

При этом он отметил, что Соединенные Штаты пока не готовы менять «деструктивную» практику невыдачи виз российским дипломатам. Американская сторона не готова менять свое мнение в этом вопросе даже после саммита в Женеве, отметил он.

«Ситуация такова, что здесь нужно действовать строго на основе взаимности», – добавил он.

Также Рябков подчеркнул, что Россия не намерена препятствовать командированию персонала американского посольства в Москве с учетом запрета на наем россиян.

«Если американцы примут решение заместить персонал в том или ином количестве командируемыми из США, то мы, разумеется, этому препятствовать не будем. Мы понимаем, что посольство должно функционировать, но общий потолок, который был введен несколько лет назад, – 455 человек – сохраняется», – сказал он.

По его словам, Россия и США обсуждают работу проверочных комиссий в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

«Понятно, что ситуация с ковидом меняется достаточно динамично, но некоторое время назад мы приступили к обсуждению этого вопроса, договоренностей пока нет», – сказал Рябков.

Ранее Рябков заявлял, что в рамках механизма Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц Россия готова передать США американских граждан, но осужденный за шпионаж Пол Уилан в их число не входит.

Напомним, президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что может рассмотреть обмен заключенными между Россией и США. На вопрос, не желает ли Россия освободить заключенных американцев Тревора Рида и Пола Уилана, Путин ответил: «Я знаю, что есть граждане США, которые находятся в тюрьме, были осуждены. Но если сравнить это с числом российских граждан, которые находятся в тюрьмах США, эти цифры несопоставимы».