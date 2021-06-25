Белоруссия пообещала ответить на санкции ЕС в ближайшие недели

Министерство иностранных дел Белоруссии пообещало, что в ближайшие недели страна ответит на новые санкции Евросоюза.

«Беларусь не собирается молча за этим наблюдать. В ближайшие недели постепенно будут запущены в действие ответные меры, о которых мы неоднократно заявляли», – сообщается на сайте дипведомства.

МИД Белоруссии подчеркнул, что «европейским политикам давно пора уяснить: давление и санкции – это не тот язык, на котором стоит разговаривать с Беларуссией».

В свою очередь заместитель премьер-министра страны Анатолий Сивак заявил, что западные санкции приостановили реализацию ряда инвестпроектов в Белоруссии, передает БелТА.

«Санкционное давление со стороны европейских и других стран хоть напрямую и не затронуло организации строительного комплекса, но повлияло на инвестиционную активность. Часть инвестиционных проектов была приостановлена из-за неопределенности с их финансированием», – отметил вице-премьер.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко резко ответил на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса о необходимости секторальных санкций против Минска, подчеркнув, что Белоруссия не станет защищать ЕС от нелегальной миграции, контрабанды и наркотиков.

В начале июня Евросоюз запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство и аэропорты ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой. В Европарламенте также предложили отключить Белоруссию от SWIFT.

США с 3 июня возобновили действие санкций в отношении ряда экспортных компаний Белоруссии. Позже президент США Джо Байден продлил действие американских санкций против властей Белоруссии. В ответ Минск ввел санкции против Соединенных Штатов. Белоруссия также подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами. Лукашенко не исключил введения военного положения для противодействия влиянию санкций Запада.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как новые санкции ЕС против Белоруссии скажутся на отношениях Минска с Москвой, а также, чем Минск может ответить на санкции Запада.