В Кремле назвали действия британского эсминца сознательной провокацией

Москва сожалеет о действиях британского эсминца в Черном море, это сознательно подготовленная провокация, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы считаем, что британский эсминец совершил провокацию, более того, мы сожалеем в связи с тем, что это была сознательная провокация, сознательная и подготовленная. Мы безусловно обеспокоены в связи с подобными действиями британского корабля. Мы считаем подобные действия недопустимыми, и несоответствующими международному праву», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

Он также заявил, что после инцидента с британским эсминцем пограничники и Вооруженные силы России будут и дальше действовать строго в соответствии с законом. «Можно также подтвердить, что, действительно, российские пограничники, российские Вооруженные силы и далее, строго действуя в соответствии с международным правом, будут занимать достаточно жесткую позицию в отношении подобных провокаций», – заявил Песков.

При это пресс-секретарь президента заявил, что ему ничего не известно о возможности внесения Великобритании в список недружественных России.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша.

Британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. Чтобы выдворить его из территориальных вод, поднятой в воздух авиации пришлось применить предупредительное бомбометание. Российский МИД расценил нарушение границы как провокацию. В то же время министерство обороны Великобритании заявило, что корабль ВМС совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительных выстрелов не производилось. Военные эксперты полагают, что вторжение корабля НАТО в российские территориальные воды носило разведывательный характер.