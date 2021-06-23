В России заявили о попытках США вовлечь Индию в новый военный альянс

Антонов указал на неспособность США изменить политику России санкциями

Выбор Вашингтоном продолжения санкционной линии не приведет к позитивным результатам, не повлияет на политику России, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

Если США «выберут разговор или линию на продолжение дискуссий через санкции, это не приведет к положительному результату», сказал он, указав, что «против России были введены сотни санкций», но Россия «спокойно может жить, работать», а «санкции не могут повлиять» на внешнюю или внутреннюю политику российского государства. Антонов призвал «заниматься конкретными проблемами, а не пытаться угрожать» Москве, ведь «с помощью угроз, шантажа, санкций вряд ли кто-то может рассчитывать на то, что в Москве пересмотрят свою внешнюю или внутреннюю политику и будут следовать указке из Вашингтона», передает ТАСС.

Антонов сообщил, что передал «ряд просьб, обращений в различные организации США» для начала переговоров с «руководством тех или иных структур» и обсуждения того, что необходимо сделать для реализации «позитивного настроя» саммита лидеров двух стран. Он рассчитывает на «стабилизацию российско-американских отношений, которая позволит в дальнейшем говорить об улучшении этих двухсторонних связей». Российскому послу «удалось связаться сегодня с коллегами из госдепартамента, в ближайшие дни состоятся конкретные встречи». По его мнению, «потребуется немного времени», чтобы можно было говорить о «конкретных результатах», передает РИА «Новости».

Антонов заявил, что ожидает диалога с США по стратегической стабильности уже в ближайшие дни. Россия в сфере стратегической стабильности надеется на выработку с США уравнения безопасности по итогам саммита в Женеве, которое позволит Москве и Вашингтону чувствовать себя комфортно.

Кроме того, по его словам, в ближайшие дни возобновится «разговор с американскими коллегами по визовым проблемам». «Проблема нашей собственности, вы помните, она была захвачена. Мы были лишены многих зданий, объектов недвижимости. И мы будем настаивать, и никогда не смиримся с ситуацией, когда мы лишены возможности использовать те или иные объекты российской государственной собственности», – заявил он, подчеркнув, что права на использование этих объектов за Россией, только она «имеет право распоряжаться этой собственностью и решать, что с ней делать».

Он «подчеркнул конструктивный настрой российской стороны к выстраиванию равноправных, прагматических отношений с США». Как заявил посол, сейчас «все зависит от политической воли» Вашингтона. «Готовы ли они на деле реализовать те положительные слова, которые были сказаны двумя президентами в Женеве», – сказал он.

Российский посол сказал, что участники саммита России и США покинули Женеву с надеждой на стабилизацию отношений Москвы и Вашингтона. «Конечно, мы рассчитываем на то, что завтра будет лучше, лучше не только России и США, но и всему миру», – сказал он, отметив, что «от того, как поговорили наши президенты, о чем они договорились, зависит не только положение в России и США, но и во всем мире».

Москва надеется на позитивный ответ Вашингтона на свои предложения по кибербезопасности. Как заявил Антонов, пора отходить от общения только через СМИ, получать озабоченности только оттуда.

Напомним, в марте Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В воскресенье вечером Антонов вернулся в США. Дипломат после возвращения в США заявил, что намерен заниматься восстановлением диалоговых механизмов между странами.

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