Песков рассказал о сложной работе посла Антонова в США

Сложная работа ожидает российского посла в США Анатолия Антонова после возвращения в Вашингтон, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Настрой рабочий. Послы возвращаются в свете договоренности двух президентов в столицы, где они работают. Забот у посла России в Вашингтоне больше чем достаточно. Работа предстоит очень сложная», – сказал Песков, передает ТАСС.

Он также указал, что слова российский стороны о конструктивном настрое на саммите президентов России и США не означают отказа от трезвой оценки отношений между двумя странами.

«Слова президента (Владимира Путина) о конструктивном настрое во время саммита (в Женеве 16 июня) не свидетельствуют о том, что мы отошли от трезвой оценки наших двухсторонних отношений с Соединенными Штатами. В этих отношениях главное – прагматизм и трезвость. И то и другое говорит о том, что конструктивные положительные результаты саммита абсолютно не свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты будут отказываться от сути своей политики по сдерживанию России. Мы отдаем себе отчет, что это было и будет продолжаться», – заявил Песков.

В воскресенье вечером Антонов вернулся в США. Дипломат после возвращения в США заявил, что намерен заниматься восстановлением диалоговых механизмов между странами.