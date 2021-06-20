Анонсирована встреча Путина с депутатами Госдумы

В Совфеде заявили о попытках дискредитировать выборы в Госдуму

Глава мониторинговой группы комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Владимир Джабаров предоставил главе комиссии Андрею Климову промежуточный отчет о попытках зарубежного вмешательства в российские парламентские выборы 2021 года.

В частности, по словам Джабарова, рабочей группой комиссии зафиксированы попытки организовать дискредитацию выборов в Госдуму. Как следует из отчета, «иностранные центры, прежде всего, американские, стран ЕС, НАТО и Украины еще до официального объявления российских парламентских выборов начали активную, масштабную и системную работу по их дискредитации», говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

В комиссии уточнили, что конкретная деструктивная работа по поводу сентябрьских выборов 2021 года была начата весной и координируется госдепартаментом США.

Как указали в комиссии, «при реализации деструктивных антироссийских планов, имеющих характер прямого вмешательства в суверенные дела России, предполагается активно использовать прямых ставленников Запада и их пособников как за рубежом, так и внутри России». В частности, планируется выдвижение многочисленных кандидатов в депутаты Госдумы из числа лиц, которые заведомо не имеют законных оснований быть зарегистрированными, либо цель которых не получить статус кандидата, а получить отказ в регистрации. То есть главная задача этих лиц создать условия для раздувания скандалов и информационных поводов для антироссийской пропаганды, указали в Совфеде.

Кроме того, с использованием современных информационно-компьютерных технологий, включая технологии «искусственного интеллекта», предусмотрена фабрикация видеоматериалов на основе записей с веб-камер на участках для голосования. Впоследствии такого рода подтасовки предполагается использовать в качестве псевдодоказательств неких массовых нарушений в период голосования, уточнили в комиссии.

«Уже сегодня есть все основания полагать, что в ближайшее время с использованием русскоязычных лиц за рубежом будут проводиться имитации протестных акций антироссийской направленности для их последующего использования прозападными СМИ, социальными сетями и соответствующими НКО в целях дискредитации избирательной системы России. Наконец, эти и подобные им действия будут получать скоординированную помощь и поддержку со стороны политических деятелей, дипломатов, недобросовестных иностранных наблюдателей и разнообразных экспертов для обоснования заранее сделанного вывода о «непризнании результатов российских выборов» в Государственную думу восьмого созыва. Как это может быть сделано внешними силами, мы недавно наблюдали на примере соседней Белоруссии», – указывается в отчете.

«При этом, судя по всему, конечной целью этой работы является максимальная дискредитация всей избирательной системы России к президентской избирательной кампании 2024 года. Понимая невозможность реально повлиять на подлинное волеизъявление российских граждан, иностранными центрами ставится задача вызвать недоверие к самим итогам российских выборов», – отмечается в документе.

Между тем, в Совфеде подчеркнули, что российская политическая система надежно защищена, а ее законодательство, включая недавно принятые законы, закрывает многие лазейки, которыми пытались пользоваться различные антироссийские зарубежные центры. Поэтому очевидно, что основные усилия внешние оппоненты будут сосредотачивать на дискредитации самих выборных процедур и опровержении результатов волеизъявления граждан, создания вокруг парламентских выборов и их итогов обстановки недоверия.

«Комиссия сделает все возможное для дальнейшего выявления и разоблачения подобных противоправных попыток. Мы рассчитываем, что собранная нашей мониторинговой группой информация будет использована Центральной избирательной комиссией и Общественной палатой России», – заключили в Совфеде.