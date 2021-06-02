Богомолов заявил о наступлении золотого времени для искусства

Эксперт объяснил решение Судана пересмотреть соглашение о российской базе

«Власти Судана пытаются выторговать себе наилучшие условия, поэтому маневрируют между интересами разных стран», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Игорь Герасимов, комментируя намерение властей Судана пересмотреть соглашение о российской военной базе в Красном море на фоне заявлений о готовности сотрудничать с США и другими странами Запада.

«Начальник военного штаба вооруженных сил Судана Мухаммад Усман аль-Хусейн озвучил официальную точку зрения по поводу российской базы, но на мой взгляд, это больше тактический ход, нежели реальное намерение руководства страны», – считает востоковед, доцент Восточного факультета Санкт-Петербургского госуниверситета Игорь Герасимов.

По его словам, Судан – богатейшая страна, которая своим урожаем может прокормить большую часть населения Ближнего Востока. При этом страна несколько десятилетий находилась под тяжелейшими санкциями со стороны США. Ей не хватает ни людских ресурсов, ни технологий.

«Можно сказать, что Судан имеет очень большой нереализованный потенциал. Поэтому власти страны пытаются выторговать себе наилучшие условия, чтобы встать на ноги. Это попытка маневрировать между интересами различных внешнеполитических сил. Отсюда – переговоры с США, которые в 2020 году исключили Судан из списка стран-пособников терроризма, тем самым открыв окно для сотрудничества, а также переговоры с Израилем и другими странами», – отметил собеседник.

Кроме того, Герасимов заметил, что Судан находится в стадии формирования многих государственных структур, и этот процесс проходит довольно болезненно. Однако, по мнению собеседника, сейчас нельзя говорить о том, что окончательное решение по российской военной базе уже принято. «Существует большая вероятность того, что обе стороны еще вернутся к этому вопросу», – предположил историк.

По мнению Герасимова, наличие пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Красном море имеет много преимуществ для Судана. «Во-первых, любая военная база, находящаяся за пределами нашей страны – это хорошая карантинная зона, потому что пока наши специалисты находятся в Африке, соблюдается режим эпидемиологической безопасности», – уверен он.

Во-вторых, это некая гарантия стабильности для Судана, поскольку исключается возможность вторжения в этот район пиратов или террористов, считает эксперт. Кроме того, база является фактором обеспечения безопасности региона Красного моря. «А в этом заинтересован не только Судан, но и близлежащие страны. В частности, на неофициальном уровне в этом очень заинтересован Йемен. Многие йеменцы до сих пор считают, что присутствие сил Военного-морского флота СССР на острове Сокотра и право захода советских кораблей в Аденский залив способствовало обеспечению безопасности и стабильности в этом регионе», – заметил востоковед.

Но даже если соглашение между Суданом и Россией будет пересмотрено – это не станет катастрофой для Москвы, считает эксперт. «Нам, конечно, важно обозначить свое присутствие в регионе, но если этого не произойдет – мы переживем. Для нас это не вопрос жизни и смерти, а для Судана – вопрос выживания и благополучия. Поэтому я думаю, что нам стоит подождать некоторое время», – резюмировал Герасимов.

Ранее начальник штаба вооруженных сил страны Мухаммад Усман аль-Хусейн заявил, что Судан планирует пересмотреть соглашение по созданию российской военной базы на Красном море. По его словам, военное соглашение не было утверждено законодательным советом в эпоху прошлого правительства, подчеркнув, что договоренности «должны быть одобрены законодательным советом Судана, так как он является органом, ратифицирующим международные соглашения».

При этом Аль-Хусейн заявил, что у его страны есть возможность для внесения поправок или изменений в соглашение, хотя оно «может быть продолжено», если власти Судана «найдут пользу и выгоду». Он также отметил, что «в нынешнюю эпоху, после того, как» США убрали страну из списка стран-пособников терроризма, появилась возможность «сотрудничать с США и странами Запада».

Напомним, США внесли Судан в список стран-пособников терроризма в 1993 году. Осенью 2020 года Вашингтон решил, что за предшествующие шесть месяцев Судан не оказывал поддержки террористам.

В начале декабря Россия заключила соглашение с Суданом о создании на его территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа военных российских кораблей. В апреле СМИ сообщали, что Судан приостановил соглашение о создании российской морской базы. В ответ представитель министерства иностранных дел Судана Аль Мансур Буляд и российское посольство в Хартуме заявили, что утверждения о приостановке соглашения не соответствуют действительности.

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