Путин выразил надежду на безупречную реализацию детского туристического кешбэка Выплаты в 10 тыс. рублей выделят на 19,5 млн детей школьного возраста 2 июня 2021, 15:23 Текст: Елизавета Булкина

Подача заявлений на выплаты в 10 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет начнется с 15 июля. Поддержка будет выделена 19,5 млн детей школьного возраста, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. «Еще одна мера это единовременная выплата в августе 2021 года 10 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет с особым порядком выплаты для школьников-инвалидов. (…) Выплаты начнутся в августе и продолжатся вплоть до конца 2021 года. Прием заявлений планируется начаться с 15 июля 2021 года», – передает ее слова ТАСС. «Общее количество получателей сейчас оценивается в 19,5 миллионов человек», – добавила Голикова. Президент Владимир Путин уточнил, что выплату по 10 тыс. рублей на ребенка должны получить и те семьи, где дети пошли в школу с шести лет, передает РИА «Новости». «Татьяна Алексеевна, вот имею ввиду и ваш доклад, и ваши предложения, надо будет там скорректировать некоторые вещи в соответствии с теми предложениями, которые вы сделали в ходе доклада. У меня есть некоторые вопросы... Смотрите, в соответствии с тем проектом указа президента, который ваш покорный слуга должен будет подписать, разработан Минтрудом, дети или семьи, у которых дети идут в школу 1 сентября, в этом проекте указа обозначено, что эта выплата будет касаться детей, которым исполнилось шести лет в марте текущего года. Март. Апрель. Май. Июнь. Июль. Август. Сентябрь», – сказал глава государства. «Мы скорректировали эту позицию, Владимир Владимирович», – ответила Голикова. Она рассказала, что проводила совещание по этому поводу.



«Понятно. Хорошо. То есть проект указа придет исправленный, да? Хорошо. Отлично. И могут получать эту поддержку в том числе семьи, дети которых, а нормативная база это позволяет, по заявлению родителей пойдут в школу с шести лет», – сказал Путин. Напомним, в послании к Федеральному собранию Путин объявил о своем решении осуществить единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками. Кроме того, с 1 июля будут назначены выплаты на детей в неполных семьях. Путин также предложил поддержать беременных женщин, оказавшихся в сложных материальных условиях. На заседании Совета законодателей при Федеральном собрании Владимир Путин заявил, что власти продолжат поэтапно выстраивать меры поддержки российских семей, и призвал парламентариев держать под контролем реализацию социальных мер, в том числе отраженных в его послании парламенту. Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что единовременная выплата на школьников должна быть предоставлена по одному заявлению.

В Армении издали букварь-комикс для изучения русского языка 1 июня 2021, 16:32 Армянские дети смогут учить русский язык по букварю-комиксу, главным героем которого стал Александр Грибоедов – драматург и посол, убитый в 1829 году в Тегеране. «Это интересный и увлекательный способ научить детей русскому языку. Причем они изучают не только язык, но и знакомятся с приключениями и биографией писателя-дипломата Александра Грибоедова, историей России», – сообщает Sputnik Армения. Отмечается, что особенность букваря в том, что в армянский текст постепенно вставляются русские буквы. Автор идеи – руководитель Русского дома в Ереване Вадим Фефилов. Текст написал детский писатель и сценарист Армен Ватьян. В первое издание вошли 11 букв. Еще два аналогичных комикса будут опубликованы в ближайшее время, в них войдут остальные буквы русского алфавита. Ранее сообщалось, что русский язык стал обязательным в учебных заведениях Турции, готовящих кадры для туристической отрасли. В Британии заявили о проблеме массового сексуального насилия над девочками со стороны мигрантов 1 июня 2021, 22:16 Текст: Елена Мирошниченко

Газета The Times провела расследование и пришла к выводу, что полиция не в силах защитить тысячи девочек от сексуального насилия, в Британии тысячи детей регулярно пропадают без вести, подвергаясь сексуальному насилию со стороны «азиатских банд». «За последние три года в Великобритании дети, которым грозит жестокое обращение, пропадали без вести более 55 тысяч раз, причем некоторым из них было всего 11 лет», – цитирует газету ИноСМИ. Уточняется, что власти замалчивают проблему. Отмечается, что в основном жертвами становятся несовершеннолетние девушки. Считается, что большинство из них убегают к взрослым насильникам добровольно, потому что те дают им деньги, спиртное и наркотики. Читатели считают, что сложившаяся ситуация является следствием политики «мультикультурализма», по мнению людей, властям наплевать на «белых детей» из неблагополучных районов. Ранее Папа Римский изменил систему наказаний за педофилию и коррупцию. Медведев назвал дискриминацией повышенный тариф на такси с детским креслом 31 мая 2021, 16:45

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Ситуация с наценкой на заказ такси с детским креслом является дискриминацией, считает председатель «Единой России», замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. «Дискриминация на самом деле, это правда... Я, честно говоря, даже не знал, что звонишь (в службу заказа такси), а тебе говорят: «Так, у тебя ребенок есть? Тогда поездка будет дороже». Это кроме возмущения ничего не вызывает...», – цитирует его ТАСС. При этом Медведев сделал оговорку, что понимает, что у таксистов «хлеб не простой». Лидеров единоросов считает, что задача компаний-перевозчиков и самих таксистов состоит в том, чтобы их транспортное средство соответствовало предъявляемым требованиям. «Мы же не сомневаемся в том, что машина должна быть исправной? Сомнений нет. Если вышел на трассу, не дай Бог что не исправно – все, уголовная ответственность. А здесь чего? Ну приведи тогда машину в соответствие, чтобы там могли дети размещаться», – сказал Медведев. По мнению председателя «Единой России», в случае такси должно быть тоже самое, что и в сфере услуг, где в кафе созданы условия для посетителей с детьми, для них есть специальные столики и кресла. Руководитель Центра социально-культурного развития семьи и молодежи в Перове Татьяна Яковлева рассказала, что сейчас в России недостаточно машин такси оборудовано детскими креслами. «Когда такая машина появляется и есть возможность ее заказать, то с родителей взимается дополнительная плата за услугу детского удерживающего устройства, что, на мой взгляд, является необоснованным, скажем так, налогом на детей и дискриминацией. Плата, взимаемая с ребенка, не должна превышать оплаты проезда в такси взрослого», – сказала она. Ранее сообщалось, что в столице и Московской области завершился первый этап тестирования системы цифрового профиля водителя такси, в полном объеме система заработает в столичном регионе в августе. Появились данные о состоянии пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге девочки 31 мая 2021, 00:12 Текст: Антон Никитин

Врачи областной детской клинической больницы № 1 в Екатеринбурге проводят операцию пострадавшей в результате стрельбы девятилетней девочке, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Идет операция, врачи борются за ее жизнь. Также оказывается помощь второму раненому, который доставлен в другую больницу Екатеринбурга. Врачи также оказывают ему необходимую помощь», – приводит слова представителя пресс-службы ТАСС. Напомним, в воскресенье бывший полицейский открыл стрельбу из охотничьего карабина по прохожим со своего балкона в Екатеринбурге, в результате пострадали два человека, среди которых девочка и сотрудник Росгвардии, который одним из первых приехал на место стрельбы в Екатеринбурге. Стрелявший задержан. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь правоохранителя. Соседка открывшего стрельбу рассказала, что мужчина якобы служил в Чечне, после чего у него «поехала крыша». По ее словам, стрелявший ранее уже совершил убийство. В Общественной палате разъяснили идею выплаты отцовского капитала 1 июня 2021, 13:42

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

На данный момент в России очень мало мер поддержки многодетных семей, поэтому отцовский капитал материально поможет семьям с тремя и более детьми, а также, возможно, повысит рождаемость в стране, сказала газете ВЗГЛЯД заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова. Председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, член Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко выступил с предложением ввести в России многодетный (отцовский) капитал, который будет выдаваться при рождении трех и более детей в одной семье в размере федерального материнского капитала 639,4 тыс. рублей. «Третьего ребенка, как правило, рожают в семьях, где совершенно точно есть папа. Поэтому обычно шуточно говорят, что первого ребенка рожают для общества, второго – для себя, а третьего – для папы, потому и капитал ему. Материнский капитал есть, да и третий ребенок появляется в семьях, где есть папа, который там уже достаточно долго находится. Соответственно, это своего рода поддержка и мотивация отца», – говорит Зимова. Она рассказывает, что общественники предлагают тратить отцовский капитал именно на автомобиль, поскольку когда в семье рождается третий ребенок, появляется необходимость в собственной машине. За рулем зачастую находится именно отец семейства, поэтому актуально именно ему выдавать капитал. «Это еще одна мера поддержки для многодетных, но все зависит от того, как это будет реализовано правительством. На данный момент у нас очень мало в стране мер поддержки для многодетных, поэтому это может быть разовый отцовский капитал, либо ежемесячная поддержка. По опыту Сахалина мы можем увидеть, что там большой пакет мер социальной поддержки семей с детьми, серьезно поднялась рождаемость за несколько лет», – поясняет собеседник. Одной из самых популярных мер Сахалинской области была признана регулярная выплата в размере 2,5 тыс. рублей на ребенка в многодетной семье, продолжает член ОП. Соответственно, она не исключает того, что отцовский капитал может быть не разовой выплатой, а регулярной, и осуществляться в течение определенного времени, например, до совершеннолетия каждого ребенка. «Может быть этот отцовский капитал будет потрачен на лечение или еще что-то. Но главное, что акцент будет сделан именно на поддержке многодетной семьи. Она им так или иначе важна. Для семьи с одним или двумя детьми у нас сейчас достаточно много мер поддержки, поэтому им на данный момент достаточно», – заключила Зимова. Во время форума «Большой семейный совет», который проводился в одном из центров детского творчества в Москве, участники предложили ввести ряд новых мер, касательно многодетных семей. В том числе рассмотрели возможность снижения налоговой нагрузки, получать компенсацию вместо земельного участка и другие инициативы. В ОП предложили ввести отцовский капитал в размере 639,4 тыс. рублей 1 июня 2021, 04:56 Текст: Антон Никитин

Председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, член Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко предложил ввести в России отцовский многодетный капитал в 639,4 тыс. рублей. «По итогам ежегодного послания президента Правительству поручено до 1 июля подготовить предложения по формированию единой системы поддержки российских семей с детьми. С целью реализации данного поручения предлагаем разработать новый федеральный проект «Многодетная страна», включив его в национальный проект «Демография», – приводит РИА «Новости» текст письма Рыбальченко в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой. Так, в новый федеральный проект общественники предлагают включить дополнительные меры поддержки многодетных семей, которые учитывали бы успешный опыт ряда регионов, в частности, Сахалинской области, где доля инвестиций на поддержку многодетных семей составляет более 40% от всех инвестиций в семейную политику. Сейчас на поддержку многодетных семей направляется менее восьми процентов от всех инвестиций, однако этого, считает Рыбальченко, недостаточно. «В рамках данной инициативы федерального проекта «Многодетная страна» предлагаем реализовать следующий комплекс мер: ввести федеральный многодетный (отцовский) капитал в размере федерального материнского капитала 639,4 тыс. рублей, предоставляемый при рождении трех и более детей в одной семье... Расширить направления использования федерального материнского капитала при рождении третьего или последующих детей. Ввести ежемесячное пособие в размере 2,5 тыс. рублей на каждого ребенка в многодетной семье, выплачиваемое до совершеннолетия младшего ребенка», – говорится в обращении. Кроме того, общественники предлагают ежемесячную выплату на третьего и последующих детей в возрасте до трех лет во всех регионах всем семьям, независимо от доходов. Среди прочих инициатив – разработка и введение системы семейного налогообложения для многодетных семей как альтернативы индивидуальному налогообложению на доходы физических лиц, с понижением налоговой ставки с увеличением числа детей в семье и работающих членов семьи. Семья с пятью детьми и вовсе не должна платить налогов. «Обеспечить возможность получения бесплатного высшего профессионального образования для детей из многодетных семей на условиях целевого контракта. Освободить от налогов на единственное имущество (земельный участок, дом, жилье, дачу, автомобиль и другое транспортное средство). ... Ввести субсидии при найме жилья для многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в размере не менее 50% от стоимости найма», – прописано в предлагаемом комплексе мер. Общественники также считают необходимым утроить размер родового сертификата для многодетных мам, предусмотрев дополнительные медицинские услуги, обеспечить индексацию пенсии работающих многодетных родителей на уровне неработающих пенсионеров, снизить пенсионный возраст для многодетных отцов на один год за каждого ребенка и предусмотреть государственную поддержку семейного отдыха многодетных семей до 50%. Напомним, в марте в ОП предложили создать программу отцовского капитала. В марте 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий программу материнского капитала. Теперь выплаты могут получить семьи, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Девушка пять раз ударила девятилетнего брата ножом в Камчатском крае 2 июня 2021, 04:57 Текст: Антон Антонов

В Петропавловске-Камчатском 16-летняя девушка напала с ножом на девятилетнего брата, сообщает СУ СК по Камчатскому краю. Как сообщается на сайте управления, утром 31 мая брат и сестра «находились без родителей в квартире», девушке «не нравилось поведение брата». В результате «она нанесла ему не менее пяти ударов ножом в область жизненно важных органов». Мальчик госпитализирован, открыто уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего. Представитель следственного управления Елена Ильина сообщила, что мама детей уехала с третьим ребенком на конкурс в другой регион, а отец находился на работе. Сейчас пострадавший мальчик находится в стабильном состоянии, передает РИА «Новости». Около 60% россиян назвали правомерным физическое наказание детей 31 мая 2021, 18:02

Фото: Андрей Стенин/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Приблизительно 60% россиян, считают, что в определенных ситуациях физическое наказание детей является правомерным, сообщила социолог, генеральный директор «Михайлов и партнеры. Аналитика» Людмила Горюнова. «Около 60% россиян считают правомерным физическое наказание для детей в определенных ситуациях. Чаще всего, конечно, называли различные делинквентные случаи – это (наказание) за наркотики, воровство, алкоголь. Но в том числе звучали варианты «за хамство, неуважение». <...> Есть даже позиции «за невыполнение домашних обязанностей», – цитирует ее ТАСС. Уточняется, что всего 36% опрошенных заявили, что нельзя наказывать детей ни в какой ситуации. 50% респондентов старшего поколения отметили, что видят отрицательные последствия физического наказания детей: они становятся агрессивнее, срываются на младших братьях и сестрах. 61% опрошенных рассказали, что их регулярно наказывали в детстве. «Исходя из этого мы можем сделать вывод, что двое из трех детей подвергаются физическому наказанию в достаточной степени регулярности. Причем, в принципе, четверть опрошенных сказали, что это было либо периодически, либо часто», – рассказал Горюнова. Исследование было проведено агентством «Михайлов и партнеры» в рамках социологического проекта «Мы считаем» среди 1600 человек в возрасте от 14 до 55 лет во всех регионах России. Президент группы компаний «Михайлов и Партнеры» Марианна Максимовская заявила, что наиболее важной целью проведения опросов такого плана должно стать ускорение принятия закона о борьбе с домашним насилием. «Также очень важно, чтобы было более четкое понимание у людей, куда идти в том случае, если что-то происходит дома или в другой семье ты видишь что-то ужасное. Было бы, наверно, очень здорово, если бы мы могли помочь этим процессам более четко сформироваться в стране и умах всех россиян», – сказала она. Ранее сообщалось, что Конституционный суд (КС) России обязал законодательные власти изменить норму Уголовного кодекса, чтобы защитить жертв домашнего насилия, и признал несоответствующей конституции ст. 116.1 УК России о нанесении побоев лицом, подвергнутым административному наказанию. В Пензе спустя 13 лет судят мужчину за убийство 12-летней девочки 31 мая 2021, 22:19 Текст: Елена Мирошниченко

В Пензе состоится суд над мужчиной, который уже отбывает срок за убийства и аферы, по обвинению в ограблении и убийстве 12-летней девочки в 2008 году, сообщило областное управление СК России. «Завершено расследование уголовного дела по обвинению 36-летнего жителя Пензы... Следствием собраны доказательства, включая результаты судебно-генетической экспертизы, позволившие установить личность злоумышленника и подтвердить его причастность к грабежу и убийству 12-летней девочки... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – цитирует сообщение РИА «Новости». Мужчина обвиняется по статьям УК РФ «Убийство малолетней с целью скрыть другое преступление» и «Грабеж». Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Уточняется, что он уже судим за совершение убийства двух лиц и несколько эпизодов мошенничества, в связи с чем в настоящее время отбывает наказание в виде 19 лет лишения свободы. Как сообщается, следствие в октябре 2020 года сообщило о раскрытии убийства прошлых лет. По данным следствия, вечером 26 апреля 2008 года молодой человек на улице Гагарина в Пензе заметил 12-летнюю девочку, которая шла в сторону магазина, затащил ее в недостроенное здание, потребовал передать мобильный телефон и золотые украшения – цепочку с крестиком, серьги и кольцо, после чего расправился с жертвой, избив ее до смерти найденным на месте камнем. Ранее сообщалось, что суд назначил убийце девятилетней девочки из Борского района Нижегородской области пожизненное заключение в колонии особого режима. Из школы-интерната в Нигерии похитили 200 учеников 31 мая 2021, 00:46 Текст: Антон Никитин

Группа вооруженных лиц в воскресенье напала на школу-интернат в городе Тегина на западе Нигерии и похитила 200 учеников, сообщило местное издание Vanguard. По словам местных жителей, в воскресенье во второй половине дня боевики ворвались на территорию школы, захватили 200 учеников и скрылись, передает ТАСС. Официальный представитель штата Нигер подтвердил Reuters факт нападения на школу и похищения учеников, однако отказался назвать число захваченных боевиками школьников. Напомним, в марте боевики напали на колледж в нигерийском штате Кадуна и похитили десятки учениц. В феврале боевики похитили около 300 учениц в нигерийском штате Замфара, однако девочек удалось освободить. По имеющимся данным, с начала 2021 года из школ и вузов в Нигерии было похищено более 700 учащихся. Решением местных властей на севере Нигерии с марта закрыты более 600 школ. Учащиеся переведены в другие учебные заведения в более безопасных районах страны. Одновременно усилены меры безопасности в работающих школах и вузах. Пострадавшую при стрельбе в Екатеринбурге девочку прооперировали 31 мая 2021, 08:00 Текст: Антон Никитин

Пострадавшую при стрельбе в Екатеринбурге девятилетнюю девочку прооперировали ведущие хирурги Областной детской клинической больницы, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии, передает РИА «Новости». Накануне в Екатеринбурге мужчина открыл со своего балкона стрельбу по прохожим из охотничьего карабина. В результате пострадали девочка и сотрудник Росгвардии, который одним из первых приехал на место происшествия. Стрелявший задержан. Им оказался бывший инспектор ППС. Задержанного направят на психиатрическую экспертизу. Следственный комитет опубликовал видеокадры задержания. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь правоохранителя. По словам соседки открывшего стрельбу, мужчина якобы служил в Чечне, после чего у него «поехала крыша». Она также утверждает, что стрелявший ранее уже совершил убийство. В Алтайском крае объявили внеплановую проверку аттракционов 30 мая 2021, 16:47 Текст: Елена Мирошниченко

После опрокидывания батута в Барнауле, на котором играли дети, губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил провести внеплановую проверку аттракционов в регионе, сообщает пресс-служба правительства. «В связи с происшествием с детьми на батуте в Барнауле 30 мая губернатор Виктор Томенко поручил заместителю председателя правительства Александру Лукьянову организовать внеплановую проверку аттракционов. Проверку будет проводить инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. Деятельность этой краевой инспекции координирует Лукьянов», – цитирует сообщение РИА «Новости». Напомним, в воскресенье в Барнауле перевернулся батут, на котором играли дети, следствие начало проверку. В результате падения пострадали два ребенка, они находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. В Екатеринбурге убивших приемного сына-инвалида родителей признали виновными 31 мая 2021, 18:24 Текст: Ксения Панькова

Суд Екатеринбурга рассматривал дело семейной пары, которую обвиняют в убийстве приемного сына-инвалида, произошедшем в 2018 году, присяжные признали их виновными, сообщили в прокуратуре. «Присяжные признали их виновными в совершении преступления (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), – приводит E1.ru сообщение. В июле 2018 года супруги находились в своей квартире на улице Колхозников с детьми. Среди них был опекаемый ребенок 2011 года рождения. По данным прокуратуры, приемные родители плохо относились к нему из-за плохого поведения. Отмечается, что обвиняемые, зная, что мальчик находится в беспомощном состоянии и не может оказывать сопротивление, совместно нанесли ему множество ударов в область головы, шеи, туловища и конечностей руками, ногами и твердыми предметами. «От действий опекунов на теле ребенка осталось множество ран и ссадин, также он получил закрытую черепно-мозговую травму, осложнившуюся отеком головного мозга, которая стала причиной смерти мальчика, – добавили в ведомстве. Для женщины-опекуна попросили 9 лет лишения свободы, для ее мужа – 9 лет и 11 месяцев. В мае 2020 года женщину приговорили к 12 годам колонии, она успела отсидеть 4 месяца. А дело мужа рассматривали отдельно. Оба дела вернули в прокуратуру для устранения многочисленных нарушений. Мы пообщались с Гилой после выхода на свободу, она рассказала, что у ребенка была тяжелая болезнь. Отмечается, что эту семью еще до преступления обвиняли в жестоком обращении с собакой. Семья уверяла, что ребенка не били, а он сам упал в ванной. В апреле жительница Калифорнии Лилиана Каррильо призналась, что убила трех своих детей, чтобы «защитить» их от отца, якобы замешанного в торговле людьми. Ребенок упал в емкость с дезраствором в детсаду на Сахалине 31 мая 2021, 08:20 Текст: Дмитрий Зубарев

Ребенок попал в емкость с дезинфицирующим раствором в детском саду на Сахалине, вертолет санитарной авиации готовится доставить его в больницу, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона. «Борт санитарной авиации готовится к вылету в Ноглики. Экстренная помощь потребовалась полуторагодовалому ребенку. Утром мальчик был доставлен в ЦРБ из детского сада. В дошкольном учреждении ребенок попал в емкость с дезинфицирующим средством», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. На месте ребенку оказал первую помощь медицинский работник детского сада, после чего малыша доставили в районную больницу, сообщили в пресс-службе «В ЦРБ была экстренно оказана помощь реанимационной бригадой, проведены КТ-исследования и другие диагностические и лечебные мероприятия», – сообщили в правительстве, отметив, что сейчас состояние ребенка стабилизировано, принято решение о его направлении в детскую больницу Южно-Сахалинска для дальнейшего наблюдения и лечения. Ранее ребенок отравился конфетой с метадоном в петербургском детсаду. Анонсирована встреча Путина с кавалерами ордена «Родительская слава» 31 мая 2021, 15:32 Текст: Ксения Панькова

В Международный день защиты детей, 1 июня, президент Владимир Путин в режиме видеосвязи проведет встречу с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», сообщила пресс-служба Кремля. «В беседе в режиме видеосвязи примут участие многодетные семьи из Калужской, Волгоградской, Омской и Амурской областей, из Ингушетии, Пермского края, а также Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов», – приводит РИА «Новости» сообщение. Отмечается, что орденом «Родительская слава» награждаются родители (усыновители), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин в понедельник примет уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову, а также по видеосвязи примет участие в открытии завода Aurus в Татарстане.