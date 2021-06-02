Путин: Для развития туризма на Дальнем Востоке «копеечку надо вкладывать»

Президент России Владимир Путин заявил, что для развития туризма на Дальнем Востоке необходимо «вкладывать копеечку», и в первую очередь финансовых вложений требует инфраструктура региона.

«Что касается развития туризма на Дальнем Востоке, в том числе на Камчатке, здесь копеечку надо вкладывать в инфраструктуру, постепенно, аккуратненько, по плану просто работать, да и все», – цитирует РИА «Новости» Путина.

Такое заявление российский лидер сделал в ходе совещания с членами правительства, в рамках которого вице-премьер Дмитрий Чернышенко доложил о развитии туризма на Камчатке. Глава государства призвал Чернышенко продолжать уделять внимание этому вопросу и довести намеченные планы до реализации.

Накануне Путин раскритиковал вице-премьера Чернышенко за слова о туристах в Долине гейзеров. «Даже пометил – говоря про Долину гейзеров, вы сказали: «Там больше народу нельзя допустить, они там все вытопчут». Я понимаю, что ничего плохого вы не имели в виду, это понятно, но как-то меня это задело все-таки. Они там «вытопчут все», так, как будто совсем какие-то уже люди, которых мы не хотим там видеть», – сказал глава государства, обращаясь к вице-премьеру.

После этого губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что вместе с федеральным правительством будет прорабатывать механизмы для увеличения доступности туризма в заповедных местах полуострова.