Попова заявила о возможности создавать в России вакцины за четыре месяца

Кононенко объяснил смысл клипа лидера Rammstein «Я ненавижу детей»

За последние годы в России и мире очень много пафоса ко всему, включая социальные праздники, поэтому новый клип Линдеманна на песню Ich hasse Kinder («Я ненавижу детей») мог быть выпущен с целью пригасить его, заявил газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко.

В Международный день защиты детей солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн представил новый клип на песню Ich hasse Kinder («Я ненавижу детей»). В видеоролике продемонстрированы пионеры, символика СССР, а также примеры жестокого обращения детей к своим сверстникам и школьное насилие.

«Вообще, группа Rammstein все 30 лет своего существования отличалась изрядной провокативностью, причем это отражается и в сольных проектах лидера группы. При этом Тилль Линдеманн очень уютный и добрый дедушка, поэтому все это, конечно, не всерьез. Это своего рода стеб», – говорит Кононенко.

Он отмечает, что в некотором смысле подобные проекты очень полезны в современном обществе, поскольку именно они снижают пафос, которым на сегодняшний день окружено все вокруг.

«У нас очень много пафоса в последние годы, и не только в России, но и вообще везде. Чувствуется какая-то звериная серьезность во всем, и это очень обламывает людей, вроде меня. Тех, кто привыкли относиться ко всему несерьезно. Иногда хочется этот пафос как-то пригасить. Поэтому вполне возможно, что цель клипа была именно такая», – считает собеседник.

Кроме того, он предположил, что использование советской символики и российских пейзажей связано с тем, что музыканту очень нравится Россия и все, что с ней связано, включая, по всей видимости, и ее советское прошлое.

В начале мая гендиректор государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал, что музей поддержал идею Линдеманна записать видео к клипу на песню «Любимый город» и позволил певцу провести съемки.