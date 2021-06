Глава минздрава Грузии заболела коронавирусом после прививки AstraZenecа Стало известно о планах Саакашвили прорваться в Грузию через границу с Турцией 2 июня 2021, 11:23 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Экс-президент Грузии, глава украинского Исполкома реформ Михаил Саакашвили планировал в феврале прорваться на родину через границу с Турцией на аджарском участке, где его ожидали бы до 500 активистов, заявил бывший депутат парламента, осведомленный эксперт Мамука Арешидзе. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Саакашвили планировал использовать апробированный метод по прорыву границы, как это он сделал в свое время на Украине», – сказал Арешидзе изданию «Квира» («Неделя»). По его данным, полученным от различных источников, сценарий сорвался в связи с тем, что власти Грузии проявили твердость и арестовали в Тбилиси лидера радикалов Никанора Мелия. Арешидзе пояснил, что экс-президент рассчитывал на слабость правящей «Грузинской мечты» – если бы та не арестовала Мелия, то не рискнула бы и противиться и его действиям. Эксперт напомнил, что находящийся на Украине заочно осужденный на родине Саакашвили за несколько дней до предполагаемого прорыва границы заявил о создании альтернативного правительства и параллельных силовых структур, рассчитывая на то, что действующие сотрудники МВД и Минобороны Грузии публично уйдут в оппозицию. Как отметил Арешидзе, «сценарий был разработан самим Саакашвили» и должен был получить освещение в оппозиционных телеканалах. Кроме того, Арешидзе заявил, что из окружения, подавшего в те дни в отставку с поста премьер-министра Георгия Гахария «устанавливались контакты с Саакашвили и членами его партии». Гахария это заявление пока не прокомментировал. Ранее председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил о «политической капитуляции» оппозиционного «Единого национального движения» экс-президента Михаила Саакашвили, которое накануне объявило о решении войти в парламент, прервав длившийся семь месяцев бойкот.

Кононенко объяснил смысл клипа лидера Rammstein «Я ненавижу детей» 1 июня 2021, 14:40

Фото: Till Lindemann/YouTube

Текст: Татьяна Косолапова

За последние годы в России и мире очень много пафоса ко всему, включая социальные праздники, поэтому новый клип Линдеманна на песню Ich hasse Kinder («Я ненавижу детей») мог быть выпущен с целью пригасить его, заявил газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко. В Международный день защиты детей солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн представил новый клип на песню Ich hasse Kinder («Я ненавижу детей»). В видеоролике продемонстрированы пионеры, символика СССР, а также примеры жестокого обращения детей к своим сверстникам и школьное насилие. «Вообще, группа Rammstein все 30 лет своего существования отличалась изрядной провокативностью, причем это отражается и в сольных проектах лидера группы. При этом Тилль Линдеманн очень уютный и добрый дедушка, поэтому все это, конечно, не всерьез. Это своего рода стеб», – говорит Кононенко. Он отмечает, что в некотором смысле подобные проекты очень полезны в современном обществе, поскольку именно они снижают пафос, которым на сегодняшний день окружено все вокруг. «У нас очень много пафоса в последние годы, и не только в России, но и вообще везде. Чувствуется какая-то звериная серьезность во всем, и это очень обламывает людей, вроде меня. Тех, кто привыкли относиться ко всему несерьезно. Иногда хочется этот пафос как-то пригасить. Поэтому вполне возможно, что цель клипа была именно такая», – считает собеседник. Кроме того, он предположил, что использование советской символики и российских пейзажей связано с тем, что музыканту очень нравится Россия и все, что с ней связано, включая, по всей видимости, и ее советское прошлое. В начале мая гендиректор государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал, что музей поддержал идею Линдеманна записать видео к клипу на песню «Любимый город» и позволил певцу провести съемки. «Меня подставили»: Белорусское ТВ покажет кадры нового допроса Протасевича 1 июня 2021, 21:38

Фото: кадр из видео

Текст: Ксения Панькова

На белорусском телевидении покажут фрагмент допроса создателя телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича, в котором он расскажет о том, кто его подставил. Показ фрагмента допроса задержанного в Минске создателя Nexta анонсировал белорусский телеканал ОНТ. Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии. Кроме того, генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело в отношении Протасевича за участие в боях в Донбассе на стороне Киева. Также об участии Протасевича в боях в Донбассе заявили в КГБ Белоруссии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Лавров сообщил о злонамеренных планах НАТО в отношении России 1 июня 2021, 18:14

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о наличии у НАТО злонамеренных планов в отношении России, подчеркнув, что прекращение приближения альянса к российским границам – это одно из обязательств, взятых НАТО. «Уже даже не просто игнорируют, а когда мы предлагаем переподтвердить то, что было заявлено – например, принцип неделимости безопасности – что никто в Евроатлантике не должен укреплять свою безопасность в ущерб безопасности других, они уходят от этого принципа и боятся его подтвердить. Вывод очень простой. Значит, у них есть некие злонамеренные планы в отношении России. Я хочу ошибаться», – сказал Лавров по итогам СМИД БРИКС, передает РИА «Новости». Накануне бомбардировщики США запланировали облет всех 30 стран НАТО. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в ответ на действия стран НАТО во главе с США на западном стратегическом направлении Россия сформирует в Западном военном округе около 20 новых соединений и воинских частей. Между тем Лавров заявил, что российская сторона готова возобновить диалог с НАТО, Москва ожидает от Североатлантического альянса ответа на свои предложения. Судан захотел пересмотреть соглашение о российской военной базе 2 июня 2021, 00:23

Фото: vk.com/mil

Текст: Антон Антонов

Судан планирует пересмотреть соглашение по созданию российской военной базы на Красном море, заявил начальник штаба вооруженных сил страны Мухаммад Усман аль-Хусейн. По его словам, идет «процесс пересмотра соглашения», которое подписали «бывшее правительство Судана и Россия», о «российском военном проекте на суданском побережье Красного моря». Аль-Хусейн заявил, что у его страны есть возможность для внесения поправок или изменений в соглашение, хотя оно «может быть продолжено», если власти Судана «найдут пользу и выгоду». Он заявил, что военное соглашение не было утверждено законодательным советом в эпоху прошлого правительства, подчеркнув, что договоренности «должны быть одобрены законодательным советом Судана, так как он является органом, ратифицирующим международные соглашения», передает РИА «Новости» со ссылкой на Blue Nile TV. Аль-Хусейн отметил, что прежде «Судан ограничивался военным сотрудничеством с Россией и Китаем», но «в нынешнюю эпоху, после того, как» США убрали страну из списка стран-пособников терроризма, появилась возможность «сотрудничать с США и странами Запада». Напомним, США внесли Судан в список стран-пособников терроризма в 1993 году. Осенью 2020 года Вашингтон решил, что за предшествующие шесть месяцев Судан не оказывал поддержки террористам. В начале декабря Россия заключила соглашение с Суданом о создании на его территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа военных российских кораблей. В апреле СМИ сообщали, что Судан приостановил соглашение о создании российской морской базы. В ответ представитель министерства иностранных дел Судана Аль Мансур Буляд и российское посольство в Хартуме заявили, что утверждения о приостановке соглашения не соответствуют действительности. Байден объяснил цели встречи с Путиным 1 июня 2021, 21:21

Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Текст: Елена Мирошниченко

Президенту США Джозефу Байдену необходима встреча с Владимиром Путиным, чтобы разобраться в истинных намерениях России, заявила на брифинге представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. «Саммит – это не подарок России, а возможность отстаивать американские интересы. Там предстоит много работы», – цитирует ее НТВ. Она также уточнила, что встреча двух лидеров – «это наиболее эффективный способ понять планы и намерения России». Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что ряд сигналов, которые Москва озвучит Вашингтону в ближайшие дни, будут для США некомфортны. При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что подготовка к саммиту продолжается, однако Москва не намерена «стерилизовать» повестку перед этой встречей. Напомним, Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи. Газпром в мае поставил рекордные объемы газа в Германию и Италию 1 июня 2021, 14:22

Фото: Alexander Chaplygin/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Экспорт Газпрома в страны дальнего зарубежья за первые пять месяцев 2021 года вырос на 27,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в мае поставлены рекордные для этого месяца объемы газа в Германию и Италию, сообщили в компании. «Экспорт в страны дальнего зарубежья – 84,2 млрд куб. м газа, что на 27,2% (на 18 млрд куб. м) больше, чем за аналогичный период прошлого года», – говорится в Telegram-канале компании. Отмечается, что Газпром в мае поставил рекордные для этого месяца объемы газа в Германию и Италию. Как отметили в компании, в период с января по май увеличились поставки в большинство стран, в том числе в Турцию (на 166,9%), Германию (на 40%), Италию (на 18%), Францию (на 18,4%), Польшу (на 19,8%), Болгарию (на 47,8%), Румынию (на 194,7%), Сербию (на 125,9%), Грецию (на 29,9%). По данным Газпрома, добыча компании в январе-мае текущего года выросла на 16,2% (31 млрд кубических метров) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 221,9 млрд кубометров газа. Поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок за этот период увеличились на 17%, или на 18,8 кубических метров, добавили в Газпроме. В феврале сообщалось, что поставки газа в страны дальнего зарубежья компанией Газпром в 2021 году выросли на 36,5% (на 7,4 млрд куб. м) – до 27,5 млрд куб. м. В конце 2020 года в Газпроме заявляли, что в 2021 году компания планирует умеренно нарастить экспорт газа в Европу – до 183 млрд кубометров, а поставки голубого топлива в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в тот же период вырастут вдвое. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Киев предложил забронировать мощности ГТС Украины на 15 лет 2 июня 2021, 00:56

Фото: Jan Koller/CTK/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что мощности газотранспортной системы страны можно забронировать на 15 лет. Он прокомментировал слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Россия не намерена отказываться от украинского транзита газа. Макогон заявил в Facebook, что «лучшим подтверждением намерений является подписано соглашение» и что «украинская ГТС – это очень сложная, мощная и уникальная инфраструктура, которая требует значительных средств на ежедневную эксплуатацию», около 1 млрд долларов в год. Поддерживать ее «за средства украинских потребителей нецелесообразно» без «долгосрочного транзитного контракта», сказал Макогон. «Мы не можем просто ждать когда «Северный Поток» встанет не ежегодный ремонт или нужно будет на пару недель увеличить поставки в ЕС зимой», – заявил он, указав, что транзитные мощности ГТС «можно свободно забронировать на следующие 15 лет на ежегодном аукционе, который состоится уже 5 июля». Напомним, Песков указал, что договор о транзите газа в Европу через Украину будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. Белоруссия решила прекратить трансляцию трех российских каналов 2 июня 2021, 01:24 Текст: Антон Антонов

Трансляцию российских каналов «Киномикс», «Телеканал КХЛ» и «Русская ночь» решено прекратить в Белоруссии, сообщило министерство информации страны. Указанные каналы «исключены из списка разрешенных к распространению» в Белоруссии. «Киномикс» и «Телеканал КХЛ» не получили разрешений из-за нарушений закона «О рекламе». Канал «Русская ночь» не обращался за получением нового разрешения, передает ТАСС. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт: Рейсы из Белоруссии в Крым будут выполнять российские авиакомпании 1 июня 2021, 21:12

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Текст: Андрей Самохин

В Минске боятся, что за полеты в Крым «Белавиа» может попасть под санкции. Поэтому рейсы из Белоруссии в Симферополь проще выполнять российским авиаперевозчикам, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Кирилл Коктыш, комментируя слова белорусского президента о возможности авиасообщения между Белоруссией и Крымом. «От признания Крыма частью России и «Белавиа», и в целом Республика Беларусь получат максимальные издержки. Так, «Белавиа» боится санкций за свое авиасообщение с Крымом. Ее авиапарк находится в лизинговых платежах, в связи с этим у компании масса соответствующих ограничений. А вот если рядовые граждане Белоруссии будут летать в Симферополь российскими компаниями, то никаких проблем не будет», – предположил доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. Даже если Минск и признает наконец полуостров частью России, такое решение окажется и запоздалым, и уже не особо важным, считает эксперт. «Событие произошло семь лет назад, Крым интегрирован в российское пространство. Признанием больше или признанием меньше – уже не имеет значения. В конце лета Александр Лукашенко должен снова приехать к Владимиру Путину. Не исключено, что этот вопрос гость прибережет под эту встречу», – сказал Коктыш. Белоруссия и Россия прорабатывают вопрос об открытии рейсов в Крым из-за закрытия воздушного пространства для белорусских авиакомпаний, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко. «Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я сказал: «Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают», – передает его слова «БелТА». Лукашенко уточнил, что поручение о проработке вопроса об открытии авиарейсов в Крым уже дано компетентным ведомствам. Ранее Лукашенко и Путин поручили министрам транспорта двух стран в кратчайшие сроки определить российские города для полетов «Белавиа». Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой. После этого в Симферополе предложили Минску открыть прямое авиасообщение, однако «Белавиа» отказалась выполнять рейсы на полуостров до «политического признания Крыма как части России». В Крыму подчеркнули, что согласие по этому вопросу сейчас важно в равной степени и для жителей полуострова, и для Минска. В свою очередь замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что высказывания Лукашенко о поездках белорусов в Крым никак не предвещают скорого признания российской принадлежности полуострова со стороны Минска. Даже запуск прямого авиарейса «Минск – Симферополь» отнюдь не будет означать, что правительство Лукашенко меняет свою позицию по крымскому вопросу, поясняет эксперт. В связи с этим он напоминает, что еще до 2008 года, до того, как Москва признала суверенитет Абхазии, из Сочи в Сухуми регулярно ходили электрички и автобусы. «Летать будут отдельные граждане Белоруссии на отдых в Крым, а это вовсе не означает официальное признание. Мне все эти разговоры кажутся очередным лукавством Александра Григорьевича: вот, мол, вам рейс в Крым и отстаньте. Не исключаю и еще какого-то очередного двусмысленного «финта» Лукашенко по этому поводу. Вообще мне не нравится история, когда президент союзного государства будет признавать часть нашей суверенной территории в ситуации, когда ему деваться некуда. Что это за союзник?» – задается вопросом Жарихин. Если бы Лукашенко хотя бы сейчас однозначно и во всеуслышание назвал бы Крым частью России, то и не возникало бы вопросов по поводу «косвенного признания» с помощью авиарейсов, посетовал политолог. У экс-депутата Госдумы со счета пропали 182 млн долларов 1 июня 2021, 14:25 Текст: Евгения Шестак

С банковского счета бывшего депутата Госдумы Сергея Шашурина исчезли 182 млн долларов, он обратился в правоохранительные органы Москвы по вопросу кражи, сообщил источник в правоохранительных органах. «Накануне в полицию обратился гражданин Сергей Шашурин, 1957 года рождения, с заявлением о том, что в прошлом году у него был открыт валютный счет в ПАО «Сбербанк», на котором были размещены 182 млн долларов США. В банке ему сообщили, что такого счета не существует», – сказал источник РИА «Новости». Шашурин утверждает, что счет был открыт в отделении Сбербанка на Волгоградском проспекте. По факту обращения мужчины в полицию начата проверка, добавил источник. Напомним, в 2005 году Шашурин был приговорен к одному году восьми месяцам лишения свободы за клевету в адрес руководителей МВД Татарстана. Впоследствии Верховный суд отменил приговор, уголовное дело было прекращено. Также Шашурин был осужден к семи годам лишения свободы за мошенничество по обвинению в хищении денег и имущества, принадлежащих гражданам и юрлицам, на сумму более 37 млн рублей. В октябре 2005 года Верховный суд Татарстана снизил ему срок наказания до четырех лет. Лукашенко: Минск и Москва проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым 1 июня 2021, 16:35

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Белоруссия и Россия прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым из-за закрытия воздушного пространства для белорусских авиакомпаний, заявил президент республики Александр Лукашенко. «Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я Путину [президенту России] сказал: «Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают», – передает его слова «БелТА». Лукашенко утончил, что поручение о проработке вопроса об открытии авиарейсов в Крым уже дано компетентным ведомствам. «Я думаю, тут не будет проблем. Закрыли небо – ну что ж, есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым», – сказал президент Белоруссии. Ранее Лукашенко и российский лидер Владимир Путин поручили министрам транспорта двух стран в кратчайшие сроки определить российские города для полетов «Белавиа». Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой. Крым предложил Белоруссии открыть прямое авиасообщение, однако «Белавиа» отказалась выполнять рейсы на полуостров до «политического признания Крыма как части России». В Крыму подчеркнули, что согласие по этому вопросу сейчас важно в равной степени и для Крыма, и для Минска. Эксперт: Зеленский выдвигает заведомо провальные инициативы 1 июня 2021, 19:35

Фото: ZUMA/ТАСС

Текст: Андрей Самохин

«Зеленский вынужден имитировать конструктивные переговоры по мирному урегулированию, поскольку не может признать свой политический дефолт», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Андрей Золотарев, комментируя предложение президента Украины связать вопрос Донбасса с принадлежностью Крыма и достройкой газопровода «Северный поток - 2» «Попытка Зеленского увязать все вопросы и проблемы в один пакет говорит прежде всего о том, что Минский процесс зашел в тупик и скорее всего уже не будет минским», – сказал руководитель украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. «Последние действия в отношении Белоруссии явно свидетельствует о том, что в ее столице стороны уже собираться не будут, и надо искать другую точку сбора: Астану, Кишинев или в связи с наступлением курортного сезона - Анталью. В любом случае, это затянется по времени и позволит говорить о том, что минский процесс мертв», – считает политолог. Он отметил, что Зеленский не может допустить полного «дефолта» политического урегулирования в Донбассе, поскольку это был один из базовых пунктов его программы. «В этой ситуации ему надо предлагать какие-то идеи, пусть даже они изначально не реализуемы. Увязка Крыма с Донбассом – это уже не новость – Зеленский об этом давно говорил. Новеллой является увязка Донбасса с «Северным потоком-2». Понятно, что ничего изменить президент Украины уже не в силах и это предложение в сторону уходящему поезду. Понятно, что ему надо думать, как смикшировать негативные экономические последствия для Украины, поскольку в перспективе это потеря ежегодных 2-3 млрд. долларов и превращение газотранспортной системы в металлолом», – констатировал собеседник. По его мнению, при этом теряется статус газового транзитера, обеспечивавший хоть в какой-то степени поддержку Украины со стороны коллективного Запада. «В такой патовой позиции Зеленскому все равно приходится что- то предлагать, имитируя политическую активность и готовность к переговорам по принципу Эдуарда Бернштейна «цель – ничто, движение – все», – заключил Золотарев. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил о необходимости создания нового формата переговоров по урегулированию ситуации в стране. Украинский президент посетовал, что в нормандском формате «нет речи ни о Крыме, ни о трубе, ни о гарантиях безопасности». «Нормандский формат и его темы» могли бы стать частью новой конструкции, считает Зеленский. Президент Украины выразил опасение, что со вводом в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», Россия «точно отключит» Украину от транзитной транспортировки газа. Если сооружение газопровода будет завершено в 2021 году, он заработает через два-три года, и в Киеве знают, что будет дальше, заявил Зеленский. Он уверен – «все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было». По мнению Зеленского, Россия использует этот рычаг в вопросах Донбасса и Крыма. «Северный поток – 2» на сегодня – это козырная ставка. Реально у них на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа», – заяил президент Украины. Напомним, в середине мая Киев предложил провести встречу советников и глав МИД «нормандской четверки». Зеленский в очередной раз призвал включить в формат США, Великобританию и Канаду. Замглавы МИД Андрей Руденко заявил, что Москва готова принять участие в новых переговорах в нормандском формате, если предложат значимую повестку дня. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Стивен Кинг назвал напугавший его фильм 1 июня 2021, 12:57

Фото: "Ведьма из Блэр: Курсовая

с того света", Haxan Films

Текст: Дмитрий Зубарев

Американский писатель Стивен Кинг, известный преимущественно произведениями в жанрах хоррор и триллер, в беседе с журналистом портала Dread Central рассказал, какой фильм ужасов считает самым страшным. Казалось бы, создателя историй о клоуне «Оно», сошедшем с ума авторе из «Сияния» и многих других ничем не испугать. Однако Кинг боялся, когда смотрел фильм ужасов «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (1999). «Я был в больнице под обезболивающими, когда впервые увидел это кино. Сын принес мне кассету с записью и сказал: «Ты должен это посмотреть». На половине я не выдержал: «Выключите это! Это слишком жутко и странно», – передает РИА «Новости» слова Кинга. В ленте Эдуардо Санчеса и Дэниэла Мирика рассказывается о группе студентов, которые приезжают в старинный городок Беркиттсвилль (штат Мэриленд, США), чтобы создать документальный фильм, основанный на легенде о ведьме из Блэр. После премьеры картина получила положительные отзывы от зрителей и критиков, а также стала суперуспешной в прокате. При бюджете в 60 тысяч долларов фильм заработал более 248 миллионов и даже попал в Книгу рекордов Гиннесса как лента с лучшим сочетанием расходов и доходов. Ранее Кинг назвал российский сериал Павла Костомарова «Эпидемия» «чертовски хорошим». Немецкий эксперт: Европейские элиты согласились с ролью вассалов США 1 июня 2021, 13:12

Фото: Michael Kappeler/Global Look Press

Текст: Елена Лексина

«Европейские политики не хотят ухудшать взаимоотношения с Вашингтоном, поэтому добровольно принимают на себя роль вассалов», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар, комментируя сдержанную реакцию европейских лидеров на сообщения о прослушке АНБ США. «Европейцы не хотят новых ссор и выяснений отношений с Соединенными Штатами. Они вздохнули с облегчением, когда Дональд Трамп, «раздававший здесь подзатыльники», покинул Белый дом, а на его место пришел Джо Байден. Поэтому европейские политики не хотят ухудшать взаимоотношения с Вашингтоном и не будут портить Байдену его вояж в Европу», – полагает германский политолог Александр Рар. Собеседник признает, что в этом проявляются слабость и зависимость европейцев от Вашингтона. «Европейские политические элиты добровольно берут на себя роль вассалов. По-прежнему считается, что только США могут уберечь Европу от серьезных угроз. Отсюда – готовность европейских лидеров полностью передать решение вопросов о своей безопасности американцам», – пояснил политолог. При этом Рар отметил, что отдельные политики возмущаются зависимым положением Европы, однако даже СМИ, включая немецкие, на стороне Вашингтона. «Когда были первые скандалы, связанные с прослушкой европейских лидеров американцами, то западные СМИ открыто поддерживали США. Якобы американцы правильно делают, что следят за немецкими элитами, поскольку среди них есть пророссийские силы», – уточнил эксперт. Кроме того, Рар указал на то, что американские спецслужбы прослушивают не только лидеров европейских государств, но и ряд высокопоставленных чиновников и ученых. «Более 20 лет назад, когда я только начал работать в исследовательском институте ФРГ, неофициально меня предупредили о прослушке со стороны США. Я думал, что это шутка, но информация подтвердилась», – заметил политолог. Так, по его словам, американцы получают достоверную информацию из телефонных разговоров. «Они этого даже не скрывают. Прослушивают даже частные разговоры политиков, о чем свидетельствуют всплывающие время от времени компроматы на отдельных чиновников», – пояснил Рар. «У меня тоже был такой случай. Однажды электронное письмо, которое я кому-то отправил достаточно конфиденциально, вдруг стало достоянием СМИ. И это не дело рук немецких разведывательных служб. Они, в отличие от американских, действуют в рамках закона. А американские спецслужбы имеют карт-бланш на территории своих союзников», – добавил эксперт. В то же время Рар исключает вероятность существования компромата на канцлера ФРГ Ангелу Меркель у американских спецслужб в обмен на ее политическую лояльность. «Если бы такой компромат существовал, она сразу бы ушла в отставку. Меркель – достаточно честный и бескомпромиссный политик. С момента прихода к власти она почти никогда не перечила американцам. И лишь по вопросу строительства «Северного потока – 2» и расширения НАТО на восток позиции США и Германии расходились. По своему мировоззрению Меркель всегда была настроена на сотрудничество с Вашингтоном и в чем-то даже на преклонение перед США», – заключил собеседник. В начале недели несколько европейских СМИ опубликовали расследование по результатам внутренней проверки, проходившей в датской военной разведке еще в 2015 году. Из отчета следует – разведслужба Дании несколько лет контролировала подводные телекоммуникационные кабели в Балтийском море, а получаемую с них информацию передавала в Агентство национальной безопасности (АНБ) США. Таким образом, велась прослушка ряда европейских политиков, включая канцлера Германии Ангелу Меркель. Слежка Дании и США за европейскими лидерами является лишь вершиной айсберга, ситуация страшнее, сказала по этому поводу в среду представитель МИД России Мария Захарова. При этом реакция не только в Дании, но и в Германии оказалась сдержанной – официальный представитель кабинета Меркель заявил, что правительство «приняло к сведению» сообщения о слежке. Отсутствие реакции на прослушку Меркель и других европейских политиков АНБ США говорит о беспринципности европейских политиков, отметил президент Сербии Александр Вучич. Впервые о слежке за ведущими политиками Евросоюза рассказал бывший сотрудник разведслужб США Эдвард Сноуден еще в 2013 году, но тогда скандал технично замяли. Депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок в прошлом году высказала предположение, что у американцев «есть очень сильный компромат» на канцлера Германии. По словам Жданок, «уже давно ходят небезосновательные разговоры», что Меркель в молодости сотрудничала с Штази – разведслужбой ГДР. «Непонятно другое: почему она боится сделать эту тему открытой. Думаю, что там есть что-то большее», – допустила евродепутат. Экс-зампосла России в Варшаве опроверг рассказ Козырева о «пьяном» Ельцине в Польше 1 июня 2021, 18:38

Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Доцент Дипломатической академии МИД России Лев Клепацкий и бывший зампосла России в Польше поставил под сомнение достоверность мемуаров экс-главы МИДа Андрея Козырева и рассказал свою версию визита Бориса Ельцина в Польшу, в ходе которого Москва поддержала скорейшее вступление страны в НАТО. Козырев заявил, что в 1993 году в Варшаве Ельцин принял приглашение президента Польши Леха Валенсы выпить пива только вдвоем, а позже перебрал с алкоголем и согласился со всеми предложениями коллеги. По словам экс-министра, это стало причиной того, что Россия поддержала скорейшее вступление Польши в НАТО. «Видимо, у Козырева не только наблюдается «раздвоение», но и кое-что другое. Как непосредственный участник переговоров президентов России и Польши информирую, что все было не так», – заявил «Московскому комсомольцу» Клепацкий. Согласно сценарию визита Ельцина, время после прибытия российской делегации в Варшаву было предоставлено для личного знакомства и бесед руководителей министерств и ведомств. Официального ужина не было, и в промежутке между 21–22 часами вечера министры разошлись. «Примерно после 22-х появился посол (Юрий Кашлев) и сообщил нам, что у него был замминистра МИД Польши, который сказал ему, что Лех Валенса поручил вместе с российскими представителями подготовить к утренним официальным переговорам текст вставки в уже готовый и согласованный сторонами документ о том, что Россия не возражает против вступления РП в НАТО», – рассказал бывший заместитель российского посла. При этом, отмечает издание, неофициально от поляков стало известно, что накануне визита российского президента Валенсу посетил американский сенатор Ричард Лугар, который рекомендовал Валенсе заручиться согласием Ельцина на вступление Польши в НАТО. «Посол был в растерянности: он не мог не доверять польскому замминистра, который настаивал немедленно начать работу над текстом. В то же время ни от своего президента, ни от его помощника, ни от министра Козырева поручения он не имел. Руководитель департамента МИД РФ, член делегации, отказался от участия над текстом вставки. Проверить правильность поручения никто не хотел: все официальные лица, включая Козырева, же отдыхали (был 11-й час вечера)», – продолжил Клепацкий. Кашлев рискнул составить проект вставки вместе с поляками. Утром накануне переговоров делегация собралась на вилле главы делегации. Кашлев показал текст Козыреву и сообщил о якобы согласованном поручении президентов. «Мы стояли вчетвером: два министра, посол и я. Прочитав текст (это были четыре–пять строк), Козырев сказал: точку я бы поставил здесь (указал пальцем), а Павел Грачев: а я – здесь (еще более сократив)», – подчеркнул Клепацкий. «Я думал, что Козырев возьмет текст и пойдет к Ельцину, который медленными шагами нарезал круги вокруг цветочной клумбы во внутреннем дворике виллы (то, что Ельцин был после обильного возлияния – ложь: у него были сильные боли в позвоночнике – последствия от жесткой посадки самолета в Испании – и он сидел на обезболивающих. Шеф протокола Владимир Шевченко получил от него суровое указание, чтобы протокольные мероприятия – например, возложение венков и др. – не превышали бы 50 шагов. В одном случае это было нарушено, и Ельцин обложил его матом («я же тебе говорил!»). Так что уже две нестыковки в мемуарах Козырева», – отметил бывший дипломат. Далее, по словам Клепацкого, Валенса напористо поставил вопрос о вступлении Польши в НАТО и письменной фиксации, что Россия не возражает. Ельцин, в свою очередь, в некотором раздражении отреагировал: «Ну я же говорил, что на пресс-конференции скажу об этом». «Валенса настаивал на письменном варианте. Включились министры», – рассказал экс-заместитель посла. «Тогда Валенса стал играть на самолюбии Ельцина: президенты мы или не президенты, почему министры указывают, как нам поступать? Ельцин нехотя согласился. Я от руки вписывал согласованный абзац в текст декларации. Министр иностранных дел Польши Кшиштоф Скубишевский поручил своему начальнику департамента (я услышал, поскольку он стоял недалеко) проследить, правильно ли вписываю в российский текст», – уточнил Клепацкий. Он подчеркнул, что если бы у Козырева «была элементарная ответственность и профессиональная принципиальность, он бы проинформировал главу государства и главу официальной делегации о «странном поручении». «Он этого не сделал. И при этом свою профессиональную никчемность прикрыл ссылкой на «пьяного» Бориса Ельцина», – заключил Клепацкий.