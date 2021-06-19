Свидетель рассказала о первых минутах после крушения самолета в Кузбассе

Очевидцы рассказали о «пугающем» самолете L-410 в Кузбассе

Потерпевший крушение самолет L-410 в Кузбассе был самым востребованным на Танае, однако при этом внутри выглядел страшно. Некоторые боялись не столько прыжка, сколько присутствия в этом самолете, рассказали очевидцы.

Местный житель Александр Бочаров рассказал, что самолет, «судя по всему, (...) был самым популярным на Танае для прыжков», передает «Комсомольская правда».

«Я видел, как он круг сделает, парашютисты выпрыгнут, и он на следующий круг уже с новыми людьми заходит, то есть он постоянно летал. И я в том числе с него прыгал. Мой полет мне запомнился страхом, самолет такой старый, что мы больше боялись его, чем прыжка. Я вообще, когда вблизи его увидел, удивился. Думаю: как он еще летает? Ощущение было такое по его виду, что он чуть ли не с военных годов должен быть списан. Как его допускают к полету? Мне было даже страшно в него залезать. Это была та история, когда больше боишься самолета, чем парашюта», – рассказал мужчина.

По словам Бочарова, самолет был в основном востребован у спортсменов.

«В моем случае, а прыгал я с него год назад, было около 10-15 спортсменов и парочка новичков с инструкторами, как я. Помню, что себя успокаивал, что раз все на этом самолете летают, то должно быть все в порядке. Но как мы сейчас видим, все-таки, проблемы с техникой были», – добавил он.

L-410 – это многоцелевой двухмоторный самолет для внутренних полетов, разработан в 70-х годах конструкторским бюро чехословацкого завода Let Kunovice (в данный момент – чешский Aircraft Industries). Способен перевезти до 19 пассажиров или 1800 кг груза на расстояние до 1500 км. Номер борта разбившегося на Кузбассе самолета – RF-94603, в эксплуатации с июля 1989 г. (возраст самолета – почти 32 года).

Ранее сообщалось, что при крушении самолета со спортсменами-парашютистами погибли семь человек, позже стало известно, что число жертв увеличилось до девяти. Губернатор региона Сергей Цивилев сообщал, что четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще 11 – в состоянии средней тяжести.

Выяснилось, что упавший в Кузбассе самолет L-410 с парашютистами находился в исправном состоянии и совершал четвертый вылет за день. При посадке со сгоревшим двигателем он зацепил левым крылом землю и перевернулся.

После крушения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).