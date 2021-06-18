Турция провела испытания высокоточной противокорабельной ракеты

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НОВОСТЬ ЧАСА

Киев назвал выдачу российских паспортов в Донбассе основанием для пересмотра «Минска»

18 июня, пятница  |  Последнее обновление — 23:29  |  vz.ru
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Европа ради выгоды пошла на предательство

Помочь Европе перестать жечь уголь поможет «Северный поток – 2» Malte Ossowski/SVEN SIMON/picture alliance/ТАСС
Западная Европа, которая по факту возглавила «зеленую» революцию, резко нарастила потребление самого грязного энергоносителя – угля. Это огромный шаг назад в климатической политике Евросоюза. И это уже не первый случай, когда Брюссель отступает от своих экологических убеждений. Причина банальна – сжигать уголь сейчас выгодней, чем газ. Спасти репутацию Европы, которая «топит» за снижение выбросов в атмосферу, может только «Северный поток – 2». Подробности...
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Байден вбивает клин между Россией и Китаем

На встрече в Женеве Байден призвал Путина задуматься, стоит ли России увеличивать свою зависимость от Китая Patrick Semansky/AP/ТАСС
Дипломатичный тон и конструктивный подход, продемонстрированный президентом США на саммите в Женеве, вызвал удивление, а подчас и неодобрение у многих в Америке. Не исключено, что все это объясняется не столько желанием Джо Байдена найти общий язык с Владимиром Путиным, сколько хитрой интригой, направленной на разрушение русско-китайского альянса. Подробности...
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Современное безумие Запада было придумано в СССР

Оригинальное фото делегатов съезда Второго Интернационала в 1920 году. При советском ретушировании из множества человек остались лишь Ленин и Горький общественное достояние
Ровно 40 лет назад, 16 июня 1981 года, уже высланный из СССР писатель Владимир Войнович был лишен советского гражданства. Это стало одним из тысяч примеров того, как советская власть практиковала «культуру отмены» – феномен, который сегодня снова пытается прийти в нашу страну, на этот раз с Запада. Как «культуру отмены» изобрели в СССР? Подробности...
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База Турции в Азербайджане станет опасным вызовом для России

Де-факто турецкие военные давно обосновались в Азербайджане Валерий Шарифулин/ТАСС
Страна НАТО Турция анонсировала создание первой военной базы на территории бывшего СССР – в Азербайджане. Правда, сообщая об этом, турецкий лидер Эрдоган дал понять, что база не появится там без разрешения Москвы. Но не смогут ли турки в итоге построить в Закавказье свою базу вопреки воле России или использовать этот вопрос для торга? Очевидно, что после карабахской войны Азербайджан ориентируется на мнение Турции сильнее, чем на мнение России. Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Роналду поступил как ответственный человек

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Мультимиллионер Роналду позволил себе просто убрать из кадра бутылки с «Кока-Колой», заменив их водой, да еще и очевидным образом это подчеркнув. После чего капитализация «Коки» рухнула на четыре миллиарда. Подробности...
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Россия должна жить по заветам Киплинга

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Многие национально ориентированные силы Европы именно так и смотрят сегодня на консервативную Россию – как на единственную защиту от мультикультурного разложения. Подробности...
Обсуждение: 54 комментария

Украинские олигархи рассчитывают на компенсацию за Крым

Елена Герасимова
Елена Герасимова, Журналист, Донецк
Крым давно находится в составе России, однако все это время украинские олигархи пытаются вернуть свою собственность или хотя бы получить за нее компенсацию. Ирония судьбы в том, что проще им это будет сделать, если в Киеве признают Крым частью России. Подробности...
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Футбол и «война напитков»

Как запретить женщинам пить

Встреча Путина и Байдена: главное

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В Крыму из-за сильных ливней введен режим ЧС

В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
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Переговоры лидеров России и США в Женеве

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
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Умер дважды Герой Советского Союза космонавт Шаталов

Дважды Герой Советского Союза, совершивший три космических полета, Владимир Шаталов ушел из жизни на 94-м году жизни. Во время одного из его полетов впервые в мире была осуществлена ручная стыковка космических кораблей
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Киев назвал выдачу российских паспортов в Донбассе основанием для пересмотра «Минска»
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    Турция провела испытания высокоточной противокорабельной ракеты

       18 июня 2021, 23:29
    Фото: Savunma Sanayii Dergilik/Youtube
    Текст: Антон Антонов

    Последнее испытание высокоточной противокорабельной ракеты морского базирования Atmaca («Ястреб») перед поступлением на вооружение прошло успешно, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    Эрдоган сообщил, что ракета, которую он назвал «стальным мечом родины», «впервые поразила цель в виде корабля во время последнего испытания», передает РИА «Новости».

    Atmaca может быть установлена на корветах, фрегатах и эсминцах, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    Напомним, Atmaca производится турецкой компанией Roketsan, которая является одним из крупнейших производителей оружия в стране и оборонным подрядчиком. Первые испытания этой ракеты были проведены в 2016 году.


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    На Украине показали видео с «уничтожением» российского танка Т-90

    17 июня 2021, 08:38

    Текст: Алина Назарова

    Украинские инженеры показали макет многоцелевого ударного малозаметного беспилотника ACE ONE, который на опубликованном на YouTube видео поражает ракетой другой беспилотник, похожий на российский (БПЛА) «Орион», после чего уничтожает боевой танк Т-90.

    По замыслу разработчиков, дрон сможет нести и использовать высокоточное управляемое вооружение против наземных и воздушных целей. Планируется, что сверхбыстрый боевой дрон будет переносить оружие весом до тонны, передает РИА «Новости».

    Как сообщается, над проектом работают 25 украинских ученых и специалистов в области авиакосмической отрасли.

    В апреле турецкая оборонная компания Roketsan опубликовала анимационный видеоролик, в котором разрабатываемый в Турции новейший беспилотник Akinci уничтожает цель, напоминающую российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».

    Коментарии (81)
    Американская Lockheed Martin предложила Украине заменить советские истребители на F-16
       18 июня 2021, 11:05
    Фото: U.S. Air Force/Staff Sgt. David Salanitri
    Текст: Алина Назарова

    Американская компания Lockheed Martin предложила Украине приобрести у нее партию подержанных истребителей четвертого поколения F-16 в модификации Block 70/72 вместо советских самолетов Су-27.

    «Украина стремится модернизировать свои военно-воздушные силы. В этой связи предложены самолеты F-16 Block 70/72, которые позволят ей провести такую модернизацию в оптимальном варианте», – сообщает американское издание Defence Blog.

    Отмечается, что американские истребители помогут Украине заменить парк «старых советских самолетов Су-27». При этом указывается на то, что Киев «не хочет сотрудничать с Москвой в плане обновления этих самолетов, а избрал курс на партнерство с НАТО и на переход на натовские стандарты». В этой связи, как указывается, Украине «нужно обратить внимание на воздушную составляющую», пишет «Военное обозрение».

    В публикации также отмечается, что «Украина уже приобрела турецкие ударные дроны Bayraktar. Теперь есть смысл в покупке натовских самолетов».

    Ранее сообщалось, что под прикрытием военно-морских учений Sea Breeze НАТО собирается поставить на Украину современное оружие, а также боеприпасы и материальное имущество для передачи ВСУ и националистическим формированиям в Донбассе. 

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    Эрдоган заявил о планах создать военную базу в Азербайджане
       17 июня 2021, 14:35
    Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
    Текст: Елизавета Булкина

    В Азербайджане может быть создана военная база Турции, это возможно в рамках подписанной с Баку Шушинской декларации, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

    «Это [вариант с созданием базы] не выходит за рамки положений [декларации]. Развитие этого вопроса возможно. Эта тема может получить свое развитие в ходе консультаций президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом РФ Владимиром Путиным. И в ходе наших переговоров она тоже может реализовываться по-своему», – передает слова президента Турции ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

    При этом Эрдоган заявил, что «первоочередным на данный момент является вопрос об обеспечении гарантий [безопасности] на протяжении всей границы [Азербайджана] и ее защите».

    Турецкий лидер находился в Азербайджане с визитом 15-16 июня. Во вторник Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в карабахском городе Шуша декларацию о союзнических отношениях стран. Эрдоган также сообщил, что в Шуше планируется открыть консульство Турции. При этом МИД Армении осудил визит президентов Турции и Азербайджана в Шуши, отметив, что город – «армянский исторический и культурный центр» в Карабахе. Между тем Эрдоган заявил, что Анкара и Баку полностью восстановят Нагорный Карабах.

    Политолог Станислав Ткаченко заявил газете ВЗГЛЯД, что соглашение, подписанное Турцией и Азербайджаном в карабахском городе Шуша, можно рассматривать как попытку усиления влияния Эрдогана в этом регионе.

    Коментарии (50)
    Россия возобновляет авиасообщение с США и Турцией
       18 июня 2021, 19:21
    Фото: Марина Лысцева/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Оперштаб решил возобновить авиасообщение с рядом стран, в том числе с Турцией, США, Болгарией, Италией и Кипром, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, уточнив, что возобновление и увеличение числа перелетов произойдет с 28 июня.

    Голикова заявила, что по заключению российских специалистов было принято решение о целесообразности восстановления авиасообщения с Турцией с 22 июня.

    «Начну с завершившегося визита нашей инспекционной группы в Турцию. Как мы и договаривались с представителями турецкой стороны, такой инспекционный визит состоялся», – приводит РИА «Новости» слова Голиковой.

    Делегация, по словам вице-премьера, осмотрела аэропорт, изучила алгоритмы выявления пассажиров с повышенной температурой, организацию проведения тестов ПЦР в случае подозрения на коронавирус.

    «Кроме того, прошла встреча с представителями национального здравоохранения, на которой была представлена презентация по оказанию медицинской помощи туристам, оснащению больниц, динамике заболеваемости и занятости коечного фонда на сегодняшний день».

    По ее словам, в Турции организована вакцинация персонала, уровень вакцинирования в отелях составляет от 60% до 90%. В отелях ежемесячно проводится лабораторный контроль воды в бассейнах, морской воды, пищевой продукции, смывов с контактных поверхностей, рук персонала и тех, кто занят в организациях обслуживания, добавила она.

    Голикова также сообщила, что оперштаб принял решение возобновить воздушное сообщение на регулярной основе с США, но с ограничением количества рейсов.

    «Что касается возобновления авиационного сообщения, то принято решение о возобновлении воздушного сообщения на регулярной основе, но пока с ограничениями по количеству рейсов с Соединенными Штатами», – приводит ТАСС слова вице-премьера.

    Также было решено возобновить авиасообщение с Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией. 

    Помимо этого, принято решение об увеличении числа полетов в Катар, Финляндию, Хорватию, Швейцарию.

    «Предложено увеличить количество рейсов с Республикой Австрия, с Азербайджанской Республикой, Республикой Армения, с Греческой Республикой, включая острова, входящие в состав Греческой Республики – Ираклион, Родос, Корфу, Араксос. И так же, как и в случае с другими государствами, авиационное сообщение с Греческой Республикой будет возобновлено по ряду международных аэропортов, находящихся на территории субъектов Российской Федерации», – сказала вице-премьер.

    По словам Голиковой, возобновление авиасообщения и увеличение числа перелетов произойдет с 28 июня. 

    Также оперштаб России включил КНР и Лихтенштейн в перечень государств, граждане которых могут въезжать в Россию.

    Напомним, Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в этих странах. Вместе с тем Роспотребнадзор рекомендовал россиянам ориентироваться на внутренний туризм. 

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    Байден и Эрдоган договорились об охране аэропорта Кабула турецкими военными

    17 июня 2021, 20:11

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президенты США и Турции Джо Байден и Тайип Эрдоган договорились, что турецкие военные станут обеспечивать безопасность аэропорта столицы Афганистана, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

    «Они детально обсудили потенциальную миссию по защите аэропорта по мере завершения операции... Президент Эрдоган дал понять, что нужна поддержка, и президент Байден заявил, что эта поддержка будет оказана... Есть приверженность тому, что Турция будет играть ключевую роль в безопасности (кабульского) аэропорта имени Хамида Карзая», – цитирует Салливана РИА «Новости».

    Он добавил, что американская сторона также прорабатывает ситуацию, при которой Турции не удастся выполнить свои планы в этом отношении.

    Вместе с тем Байдену и Эрдогану в ходе переговоров не удалось договориться по российским комплексам С-400, стороны условились продолжать диалог по этой теме.

    В начале июня афганские боевики убили 10 сотрудников британо-американской НКО. Тремя днями ранее в результате нападения боевиков запрещенной в России террористической организации «Талибан» в провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана погибли по меньшей мере 14 силовиков, еще 37 попали в плен.

    Ранее президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны по ухода американских войск. 7 мая в Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в России террористическим движением «Талибан» на фоне вывода американских сил. Госдеп США призвал американцев срочно покинуть Афганистан. Также стало известно о планах вывода посольств стран Запада из Афганистана.

    3 мая появилась информация, что США и запрещенное в России террористическое движение «Талибан» обсуждают возможность завершения вывода американских войск из Афганистана к началу июля. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не собираются уходить из Афганистана, несмотря на вывод американских войск. Между тем сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.

    Коментарии (17)
    Эксперт: НАТО признал отставание от России в новейших вооружениях
       16 июня 2021, 12:52
    Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
    Текст: Елена Лексина,
    Наталья Макарова

    «Соглашаться на ограничение гиперзвукового оружия ни в коем случае нельзя. Для нас этот вид вооружений является главным инструментом обеспечения национальной безопасности на морских рубежах», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя заявление генсека НАТО о необходимости разработать режимы контроля над новыми видами вооружений, включая гиперзвуковые и автономные системы.

    «Очевидно, что НАТО серьезно отстает от России как в разработке гиперзвукового оружия, так и в создании боевых роботов. У нас на вооружении имеются масштабная линейка автономного оружия и системы гиперзвукового оружия, в то время как американцы являются лидерами в сфере производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», – отметил доктор военных наук Константин Сивков.

    По его мнению, заявление Столтенберга означает, что Североатлантический альянс признает свое отставание в производстве новейших вооружений и понимает, что догнать Россию в ближайшей перспективе не получится.

    Сивков указал на схожесть предложения генсека НАТО и сути Вашингтонского соглашения 1922 года по ограничению морских вооружений. «После Первой мировой войны Великобритания понесла гигантские экономические потери. Ее возможности по поддержанию господства на море были утрачены. В результате этого Британия вместе с США, Японией, Францией и Италией пошли на организацию конференции по ограничению морских вооружений, по итогам которой был закреплен предельный тоннаж крупных боевых кораблей. Аналогичную ситуацию мы наблюдаем сегодня в сфере гиперзвукового оружия и автономных боевых систем», – пояснил эксперт.

    Что касается возможной реакции России на заявление Столтенберга, то «в интересах Москвы было бы сделать контрпредложение – заморозить разработку беспилотных летательных аппаратов, где лидируют американцы, и согласиться на ограничение беспилотных боевых средств наземного базирования, где превосходство имеем мы». «Но соглашаться на ограничение гиперзвукового оружия ни в коем случае нельзя. Для нас этот вид вооружений является главным инструментом обеспечения национальной безопасности на морских рубежах», – заключил Сивков.  

    Ранее генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг призвал Россию, Китай, США и другие ведущие мировые державы к началу выработки режимов контроля над новыми видами вооружений, в том числе гиперзвуковыми и автономными системами.

    «Мы, конечно, приветствуем продление Нового ДСНВ. Но нам нужен контроль над вооружениями, который охватывает больше оружейных систем, особенно сейчас, когда у нас больше нет ДРСМД», – сказал Столтенберг.

    Он имел в виду продление Москвой и Вашингтоном в феврале двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. В России этот договор чаще всего называют в неофициальном порядке СНВ-3. В США он известен как Новый ДСНВ. Упомянутый Столтенбергом российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил существование после того, как Вашингтон вышел из него в августе 2019 года, обвинив Москву в несоблюдении соглашения. Россия такие выводы США категорически отвергала.

    По его словам, участники саммита НАТО, состоявшегося в понедельник, «активно поддержали то, что президент [США Джо] Байден и президент [России Владимир] Путин встречаются» в Женеве и «что контроль над вооружениями занимает первые строчки» в их повестке дня.

    В прошлую среду начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун обвинил Китай в наращивании гиперзвуковых вооружений. В начале июня в Пентагоне сообщили, что Соединенные Штаты намерены ускорить развертывание гиперзвуковых вооружений. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках США создать гиперзвуковое оружие против России.

    В апреле глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. В марте стало известно, что госиспытания ракет «Циркон» начнутся в начале лета с борта фрегата «Адмирал Горшков».

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    Коментарии (15)
    Кравчук счел российско-белорусские учения опасными для Украины
       18 июня 2021, 01:28
    Фото: mil.ru
    Текст: Антон Антонов

    Российско-белорусские учения «Запад–2021» могут быть непредсказуемыми с военной точки зрения, заявил глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

    В интервью YouTube-каналу «Ходят слухи» он сказал, что «слышит очень правильные заявления» украинских военных о необходимости «думать об укреплении границы не только с Россией, а с Белоруссией», передает РИА «Новости».

    Как утверждает Кравчук, «при таком скоплении российских войск здесь, в районе Донбасса и других районов, Крыма, плюс Белоруссия сейчас», учения «могут быть для Украины непредсказуемыми с военной точки зрения и опасными». Он призвал Украину «быть готовой ко всему». По словам Кравчука, армия Украины «начеку» и «готова давать отпор любому агрессору».

    Напомним,  генштаб вооруженных сил Белоруссии заявил, что предстоящие совместные учения «Запад-2021» носят исключительно оборонительную направленность, продемонстрируют готовность стран защищать свои суверенитет и независимость. Учения пройдут на территории двух государств с 10 по 16 сентября.

    Коментарии (9)
    В России разработают двухместный вариант Су-57

    16 июня 2021, 08:33

    Текст: Алина Назарова

    Министерство обороны России и КБ «Сухого» планируют разработать двухместный вариант истребителя Су-57 для экспорта, сообщил вице-премьер Юрий Борисов во время рабочей поездки в Приморский край.

    По его словам, такая модификация расширит спрос за рубежом. «Интерес к этой машине есть, и он, на мой взгляд, будет возрастать год от года, по мере того, как будет наша российская армия насыщаться этой моделью. Иностранные заказчики сначала смотрят, как ведет себя тот или иной вид оружия Вооруженных сил России», – добавил Борисов, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что порядка пяти стран, в том числе государства Юго-Восточной Азии, раздумывают над покупкой новейшего истребителя пятого поколения Су-57.

    Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) – российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полет совершил в 2010 году. Самолет считается высокоманевренным, обладает новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и малой заметностью (технология «стелс»). Первую серийную машину для военных поставили в 2020 году.

    Коментарии (9)
    Эксперт: Эрдоган пытается усилить свое влияние в Закавказье
       16 июня 2021, 22:44
    Фото: Murat Cetinmuhurdar/REUTERS
    Текст: Николай Васильев

    Соглашение, подписанное Турцией и Азербайджаном в карабахском городе Шуша, можно рассматривать как попытку усиления влияния Эрдогана в этом регионе, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Любое из ключевых решений, принятых Эрдоганом и Алиевым в Шуше, можно трактовать в пользу этой гипотезы. Хотя на практике, конечно, увеличатся масштабы и турецкого, и российского вовлечения в дела Южного Кавказа» – заявил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. По его мнению, Москва и Анкара будут активнее сотрудничать на этом направлении. 

    «В Закавказье Эрдоган, очевидно, пытается расширить зону своего влияния, это можно считать аксиомой. Правда, у лидера Турции не все получается в этом направлении, в частности в отношениях с Грузией, и, тем более, с Арменией, – отмечает эксперт – На данный момент, усиление позиции выражается только в укреплении военного союза с Азербайджаном». 

    По мнению политолога, подписание соглашений подразумевает создание в будущем полноценного военного союза между Турцией и Азербайджаном: «Пока союза нет, но страны уже на полпути к этому». При этом он не считает, что заявление Эрдогана о совместном с Азербайджаном восстановлении Карабаха говорит о начале экономической интеграции двух стран.

    «Это заявление носит в большей степени политический характер: обе страны хотят представить свои отношения как союзнические. А между союзничеством и экономической интеграцией есть все-таки большая разница», - отметил Ткаченко. При этом, по его словам, в ближайшем будущем стоит ожидать новых инициатив Эрдогана в этом регионе: «Он видит себя лидером всего тюркского мира, поэтому его действия носят трансграничный характер. В ближайшем будущем возможны заявления президента Турции по поводу Ирана и других государств».

    Напомним, что 15 июня президенты Турции и Азербайджана Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев подписали в Шуше декларацию о союзнических отношениях стран. В ней, по словам главы Азербайджана, отражены вопросы партнерства двух стран на международном уровне, взаимодействие в сфере экономики, торговли и культуры. Однако Алиев особо выделил два главных пункта данного документа: это сотрудничество Баку и Анкары в сфере оборонной промышленности и взаимная военная помощь.

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    Корабельный ЗРК «Ресурс» решили показать на «МВМС-2021»

    18 июня 2021, 10:43

    Концерн ВКО «Алмаз-Антей» впервые представит многоканальный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Ресурс» в рамках международного военно-морского салона «МВМС-2021».

    «Являясь разработчиком и производителем корабельных средств ПВО, концерн в рамках этого мероприятия впервые представит широкой публике многоканальный ЗРК «Ресурс», – приводит ТАСС сообщение компании.

    Отмечается, что комплекс предназначен для защиты надводных кораблей от атак пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения на ближнем рубеже, в том числе летящих на предельно малых высотах.

    «Концерн в рамках морского салона делает акцент на средствах ПВО морского базирования. Представленная на салоне продукция позволяет успешно решать задачи по надежному обнаружению, сопровождению и уничтожению любых типов средств воздушно-космического нападения потенциального противника», – сказал гендиректор концерна Ян Новиков.

    Концерн также продемонстрирует различные модификации ракет «Калибр», натурный образец зенитного ракетно-артиллерийского стрельбового комплекса «Пальма», демонстрационный макет турельной установки 3М-47 «Комар», макеты радиолокационных станций «Каста-2Е2» и «Подлет-Е».

    Международный военно-морской салон пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 27 июня.

    Ранее стало известно, что «Алмаз-Антей» решил впервые показать за рубежом ЗРС «Антей-4000».

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    Минобороны решило подключить все военкоматы к интернету

    17 июня 2021, 02:25

    Текст: Антон Никитин

    Все военные комиссариаты в России будут обеспечены доступом в интернет и в защищенный интранет (внутреннюю сеть), сообщил замруководителя Департамента информационных систем Минобороны генерал-майор Александр Осадчук на полях выставки «Связь-2021».

    «Сейчас все военкоматы подключаются к сети интернет. И интернет, и интранет», – приводит слова Осадчука ТАСС.

    Как отметил генерал-майор, подключение военкоматов как к сети интернет, так и ко внутреннему защищенному интранету, позволит им получить доступ к необходимым в повседневной работе данным.

    «В воинских частях мы тоже в этом направлении движемся, многое уже сделано», – сообщил замруководителя департамента информационных систем министерства обороны. Генерал-майор подчеркнул, что российская армия планомерно становится цифровой.

    Напомним, 9 июня министр обороны Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Тверскую область объявил о начале программы обновления военкоматов во всех регионах страны. Днем ранее глава военного ведомства посетил московский военкомат с внезапной проверкой и отчитал подчиненных за отсутствие необходимого оборудования.

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    Эрдоган заявил о планах Турции и Азербайджана отстроить новый Карабах

    16 июня 2021, 15:23

    Текст: Ксения Панькова

    Анкара и Баку полностью восстановят Нагорный Карабах, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в парламенте Азербайджана.

    «Мы вчера проехали по Карабаху, видели какие там разрушения после 30 лет конфликта. Но Турция и Азербайджан вместе все отстроят, построят новый Карабах», – цитирует ТАСС Эрдогана.

    По его словам, урегулирование карабахского конфликта создает возможности для сотрудничества, в том числе для Армении, передает РИА «Новости».

    Как отметил турецкий лидер, Анкара «всеми своими возможностями» будет рядом с Баку. «Пусть весь мир знает, что и завтра будет так», – добавил он.

    Эрдоган прибыл с визитом в Баку в понедельник. Во вторник Эрдоган и Алиев подписали в карабахском городе Шуша декларацию о союзнических отношениях стран. Эрдоган также сообщил, что в Шуше планируется открыть консульство Турции. При этом МИД Армении осудил визит президентов Турции и Азербайджана Шуши, отметив, что город – «армянский исторический и культурный центр» в Карабахе.

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    Новую систему самонаведения торпед испытали в России

    17 июня 2021, 13:36

    Новая аппаратура самонаведения торпед, увеличивающая дальность обнаружения цели и точность поражения, прошла квалификационные испытания в России, сообщили в пресс-службе концерна «Техмаш» (входит в контур управления холдинга «Технодинамика» Ростеха).

    «Электронная аппаратура для систем самонаведения торпед успешно прошла квалификационные испытания. Она может использоваться для комплектации торпед различного калибра, предназначенных для работы по подводным и надводным целям. Разработчики обеспечили увеличение дальности обнаружения цели и повысили вероятность ее поражения», – цитирует ТАСС исполнительного директора концерна «Техмаш» Александра Кочкина.

    По его данным, на сегодня данная разработка превосходит по своим основным параметрам существующие отечественные и зарубежные аналоги.

    Разработчиком новой аппаратуры самонаведения является Новосибирский научно-исследовательский институт электронных приборов (НИИЭП, входит в госкорпорацию «Ростех»). Изделие отличается меньшими габаритами, более низким энергопотреблением и пониженной стоимостью.

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    Турбизнес Турции не исключил ограничения авиасообщения с Россией до осени

    18 июня 2021, 09:21

    Текст: Алина Назарова

    Турецкий туристический бизнес не рассчитывает на восстановление авиасообщения с Россией в ближайшее время, это может произойти не раньше середины июля – августа и даже в сентябре, заявил источник в отрасли.

    В пресс-службе министерства культуры и туризма Турции сообщили, что делегация российских экспертов прибыла в турецкую Анталью в четверг для оценки ситуации с коронавирусом на туристических объектах, передает РИА «Новости».

    «Турецкий турбизнес всерьез не рассчитывает, что в ближайшее время авиасообщение с Россией будет восстановлено. Не раньше середины июля – августа, а может, даже в сентябре», – сказал источник.

    По его словам, прибывшей в Турцию российской делегации показывают все, что она хочет увидеть, даже то, чего нет в программе. Он добавил, что турецкая сторона уверена в безопасности туристических объектов, но пока не видит готовности России быстро возобновить авиасообщение.

    Ранее Турция выразила надежду на восстановление авиасообщения с Россией. В Ростуризме заявляли, что россияне смогут получить возможность отправиться на отдых в Турцию уже к июлю.

    Напомним, Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в этих странах. Вместе с тем Роспотребнадзор рекомендовал россиянам ориентироваться на внутренний туризм. 

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    Российские эксперты прибыли в Турцию для оценки ситуации с COVID

    18 июня 2021, 01:51

    Текст: Антон Антонов

    Делегация российских экспертов прибыла в Анталью для оценки ситуации с коронавирусом и принятия решения о возможности возобновления авиасообщения и туризма, сообщило министерство культуры и туризма Турции.

    В министерстве сообщили, что «российская делегация прилетела» в четверг, эксперты «посещают различные туристические объекты». Источник РИА «Новости» сообщал, что делегацию возглавляет представитель Роспотребнадзора. Кроме того, в нее входит представитель Ростуризма.

    Напомним, Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в этих странах. Роспотребнадзор рекомендовал россиянам ориентироваться на внутренний туризм.

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