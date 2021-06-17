В «Партии пенсионеров» раскритиковали нынешнюю Госдуму за продвижение интересов богатых

Игнорирование сформированных «Партией пенсионеров» в 2016 году требований привело к повышению налогов для малоимущих, росту сборов и платежей за имущество и землю, а также к продвижению интересов богатых, заявили в политической организации, заявили в партии.

«В то время «Партии пенсионеров» не удалось добиться своего присутствия в высшем представительном органе законодательной власти: по решению Центризбиркома, партии было отказано в заверении ее списка кандидатов в Госдуму по одномандатным округам и из федерального списка были исключены 42 человека. Повод для решения ЦИКа позднее был признан Конституционным судом России неконституционным», – напомнили в партии. Текст заявления опубликован на сайте «Партии пенсионеров».

Пять лет назад партия заявила в качестве одной из важнейших задач противодействие попыткам представителей финансово-экономического блока правительства и поддерживающих его депутатов повышать фискальную нагрузку на пенсионеров и иных социально незащищенных категорий граждан.

«Мы требовали отказаться от попыток введения все новых налогов для малоимущих граждан, постоянного роста сборов и платежей за имущество, земельные участки, дачные строения, капитальный ремонт и многое другое», – указали в организации.

Избранные в 2016 году депутаты Госдумы «не просто полностью проигнорировали» требование, но и сделали все для «усиления и ужесточения налогового бремени для простых граждан», говорится в сообщении.

«Так, поддержав в угоду финансовому блоку правительства механическое увеличение пенсионного возраста, они не только сократили обязательства государства перед миллионами российских граждан, но и заметно усилили фискальную нагрузку на тех, кто рассчитывал получить предписанные законом льготы по оплате налога на недвижимость по мере наступления пенсионного возраста», – указали в партии.

Там обратили внимание, что в Госдуме проводится «неустанная поддержка и продвижение интересов» наиболее высокодоходных групп жителей России.

«Несмотря на то, что Россия считается одним из лидеров по имущественному неравенству и неравенству доходов населения, в нашей стране до прошлого года существовала плоская шкала подоходного налогообложения с 13%-ой ставкой. Только экономическая рецессия, вызванная пандемией коронавируса, побудила депутатов увеличить ставку подоходного налога для обеспеченных граждан до 15%», – говорится в заявлении.

При этом до сих пор существует регрессивная шкала для социальных отчислений, «мизерные налоги на доходы от капитала и финансовых операций, практически нулевой (вместо прогрессивного) налог на наследование и дарение», и не принят налог на роскошь.

«В результате этого из-под налогообложения выводятся огромные средства богатейших россиян, а основным источником поступлений в бюджет остаются налоги с минимальных зарплат рядовых тружеников», – добавили в «Партии пенсионеров».

Вместе с тем происходит заметное усиление налогового бремени на реальный сектор экономики, что препятствует модернизации промышленных предприятий и ведет к их деградации, считают в партии. Там подчеркнули, что это особенно касается предприятий наукоемкого сектора экономики, который обуславливает опережающее развитие страны.

«В результате существующая фискальная политика в отношении отечественной промышленности сокращает возможности занятости населения и не формирует условий для повышения уровня оплаты труда. В конечном итоге это приводит к заметному сокращению отчислений в бюджеты и социальные фонды», – отметили в партии.

Также в заявлении указывается, что появились так называемые «неналоговые платежи», которые «обозначены в официальных документах штрафами», которыми облагают автомобили грузоподъемностью свыше 12 тонн.

«О том, что конечными плательщиками от введения этих санкций по отношению к участникам дорожного движения стали рядовые граждане, вынужденные теперь приобретать товары и услуги с учетом «неналоговых платежей», ни чиновники, ни парламентарии подумать не захотели», – подчеркнули в «Партии пенсионеров».

Депутаты Госдумы превратили штрафы в «регулярные налоговые платежи», чем обеспечили поступления в доходную часть бюджета страны в размере 80 млрд рублей за еще не внесенные, но уже спрогнозированные взыскания, отмечается в тексте.

«Большую часть этих поступлений обеспечит так называемое возмещение вреда, причиняемого транспортными средствами тяжелее 12 тонн и автомобилями, перевозящими тяжеловесные грузы. Объем поступлений от таких штрафов составит 43,9 млрд рублей в 2021 году, 45,8 млрд рублей в 2022 году и 47,7 млрд рублей в 2023 году», – привели в партии данные.

Полученные с оштрафованных водителей деньги передаются на ремонт и поддержание дорог, но Россия, согласно последнему рейтингу стран по качеству этих дорог занимает в «почетное» 99 место из 138 участников, указали в организации.

«Подытоживая итоги работы депутатов Государственной Думы 7 созыва, вынуждены в очередной раз обратить внимание на то, что в нашем государстве достаточно много социально справедливых источников доходов, позволяющих не допустить обнищание подавляющего большинства граждан страны. К сожалению, парламентарии по-прежнему и с удивительным упорством стараются их не замечать, руководствуясь исключительно «бухгалтерской» логикой мышления и отдавая предпочтение апробированным способам усиления и без того значительной фискальной нагрузки», – заключили в «Партии пенсионеров».