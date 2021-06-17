Захарова высмеяла драку депутатов Рады

Погребинский оценил слова Зеленского о подгузниках и войне

«Заявления Зеленского о памперсах, школах, церкви и войне – это выпендреж перед западными СМИ», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя решение Владимира Зеленского обратиться к Владимиру Путину с предложением встретиться, чтобы «закончить войну и наладить отношения».

«Говорить про памперсы в контексте налаживания отношений с Россией, обращаясь при этом к президенту великой державы, может только глупый и некомпетентный человек», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По словам эксперта, все аргументы Зеленского о последовательности в отношениях России и Украины «просто смешны». В особенности это касается его слов о выполнении Минских соглашений, изучении русского языка и давления на церковь. «Он активно включился в войну против канонической Православной церкви Украины. И даже пригласил Вселенского патриарха Варфоломея, который является пешкой в руках американских деятелей», – отметил Погребинский.

Более того, сам Зеленский участвует в глорификации нацизма, полагает собеседник. «Так, президентский полк принял участие в похоронах члена дивизии СС «Галичина». И в этом же интервью он говорит о том, что никакого фашизма и нацизма на Украине нет и быть не может. О том, что он переворачивает смысл минских договоренностей, также известно. О какой последовательности может идти речь после этого?» – риторически добавил политолог.

Кроме того, Погребинский указал на тот факт, что на Украине по-прежнему закрываются русскоязычные школы. «Зеленский говорит, что это вранье и никто не запрещает говорить по-русски. Но раз закрыты школы – значит, у детей нет возможности изучать русский язык. Как они могут заговорить по-русски? Более того, Зеленский собственноручно подписал закон, дискриминирующий половину жителей Украины», – заметил эксперт.

Добавим, что ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь представил данные, согласно которым за 2020 год на Украине было ликвидировано около 300 школ и более шести тысяч классов с обучением на русском языке. Для сравнения: в 2019 году классов с русским языком обучения было 11 тыс. 563. За год их количество уменьшилось более чем в два раза – до 5421. В Киеве за 2020 год 94 класса с русским языком обучения «перевели» на украинский язык.

Погребинский уверен, что «все заявления Зеленского – это выпендреж перед западными СМИ». «Когда случайный человек попадает в кресло лидера большой страны, он может себе позволить собрать три мировых информационных агентства. В результате у любого человека мозги пойдут набекрень. Ранее Зеленский был клоуном в студии «Квартал 95», теперь вдруг стал президентом и выпендривается перед мировыми СМИ. И ведь он прекрасно знает, что его процитируют тысячи раз», – рассказывает Погребинский.

«Вероятно, ему в этом кресле сложно приходится, отсюда – его попытки артистически представить все эти «памперсы» и прочее. Я бы с удовольствием поучаствовал с ним в дискуссии. Уверен, что от него не осталось бы и мокрого места. Легко было бы показать, что он живет как клоун и действует соответственно – самым пагубным для страны образом», – заключил собеседник.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на русском языке обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с предложением встретиться, чтобы «закончить войну и наладить отношения».

«Мы все недавно слышали, что говорит президент России. «Я за встречу с Украиной, но только мы должны понимать адженду (повестка дня – прим. ВЗГЛЯД). Но про что говорить? У нас есть двусторонние вопросы и так далее». Я считаю, что это такой сигнал людям в России или западному миру – мол, я-то за. Но мы ведь с вами понимаем – честно говоря, какая адженда? Выйди на улицу у нас, я думаю, что и в России, и все точно знают, что происходит», – заявил Зеленский, перейдя с украинского на русский язык.

Он заявил, что Москва оттягивает встречу российских и украинских властей. «Президент Путин сказал, что он готов к встрече, и я считаю, что встреча будет. Сегодня я не знаю причин, но они слишком оттягивают. Но оттягиванием вопрос не решить», – указал Зеленский, слова которого приводятся на сайте президента Украины.

Ранее на этой неделе замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что никаких подвижек по организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет.

В апреле президент Украины заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. В Кремле тогда заявили, что администрация российского лидера и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.

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