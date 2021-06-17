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Синоптики рассказали о погоде в столице
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В четверг синоптики пообещали москвичам теплую погоду.
По прогнозу синоптиков, в четверг утром столбики термометров в столице покажут 15 градусов тепла. К обеду воздух в Москве прогреется до 22 градусов. Ветер прогнозируется северный, силой 2-3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.
Путин: У России есть только одно обязательство по Украине
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе переговоров согласились с тем, что урегулирование на Украине должно проходить по Минским соглашениям, заявил российский лидер на пресс-конференции после саммита.
«Что касается Украины, то да, эта тема затрагивалась. Не могу сказать, что уж очень подробно. Но насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что тема вступления Украины в Североатлантический альянс затрагивалась «мазком».
Путин также заявил, что у России только одно обязательство по Украине – реализация минских соглашений, если Киев готов к этому.
«Что касается обязательств по поводу Украины, у нас обязательство только одно - способствовать реализации минских соглашений. Если украинская сторона готова к этому, мы пойдем по этому пути, без всякого сомнения», – рассказал российский лидер.
Путин также обратил внимание, что еще в ноябре прошлого года украинская делегация представила свои соображения о том, как она думает реализовывать минские соглашения. По его словам, это не секретный документ, в нем написано, что прежде всего нужно представить предложения по политической интеграции Донбасса в украинскую правовую систему и в конституцию. Для этого нужно внести изменения в саму конституцию – там так прописано, отметил Путин.
Он также отметил, что в документе обозначено, что граница между РФ и Украиной по донбасской линии начинает заниматься пограничными войсками Украины на следующий день после проведения выборов.
«Что предложила Украина? Она предложила первым шагом вернуть вооруженные силы Украины к местам своей постоянной дислокации. Что это означает? Это значит, что войска Украины должны зайти на Донбасс. Первое. Второе: они предложили закрыть границу между Россией и Украиной в этой части. И третье - выборы провести через три месяца после этих двух шагов», – отметил Путин. Он добавил, что это ничего общего не имеет с минскими соглашениями.
Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.
Переговоры завершились в 17.05 по местному времени (18.05 мск).
В рамках встречи президенты намеревались обсудить вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
Журналисты США устроили стычку перед встречей Путина и Байдена
Американские журналисты «устроили колоссальную свалку на входе внутрь виллы Ла Гранж перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
«Журналисты устроили битву за право первыми попасть на открытую часть переговоров Путина и Байдена», сообщает Life Shot.
«Давка, неразбериха и даже немного драка», – подтверждает в Telegram Смирнов.
В результате, по его словам, «пресса на протокольную часть встречи Путина и Байдена не попала», поскольку «американцы пошли не через свою дверь, устроили давку, президентам надоело слушать крики на пороге, и они ушли в другой зал».
«Сейчас журналистов от двери отогнали и ее охраняет усиленная команда американских секьюрити. Переговоры Путина и Байдена продолжаются», – добавил российский журналист.
В среду днем Путин прибыл на женевскую виллу Ла Гранж на встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Российского лидера встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. После Путина на виллу прибыл Байден. Перед началом встречи Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием, сделали совместное фото и затем удалились на переговоры в узком составе.
В рамках встречи президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
Зеленский озвучил условия для согласия Киева на запуск «Северного потока – 2»
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Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул России и Европе условия, при соблюдении которых Киев согласен на запуск газопровода «Северный поток – 2», отметив, что страна хочет получить энергетическую безопасность.
Украинский президент пожаловался, что если трубопровод введут в эксплуатацию, то Россия может принудить Киев к прямому диалогу с самопровозглашенными республиками Донбасса. По его мнению, Москва «всех переигрывает» в вопросе «Северного потока – 2», сообщает РИА «Новости».
«Мы должны получить гарантии безопасности, я считаю это вполне справедливым. А самое главное в гарантиях безопасности – это возвращение наших территорий», – отметил Зеленский.
Отвечая на вопрос о том, какую компенсацию Украина хочет от России и Запада, он заявил, что рассчитывает на прекращение войны, спокойствие и стабильность, возвращение контроля над территориями и энергетическую безопасность. В противном случае, как подчеркнул Зеленский, Киев «будет бороться за свою государственность и против «Северного потока – 2», невзирая на то, нравится это Европе или нет.
Президент уточнил, что и сам не верит, что эта позиция позволит «вернуть» Крым и Донбасс.
«Мы не можем благодаря одному вопросу решить все те кейсы, о которых я говорил», – отметил он.
При этом Зеленский затруднился ответить на вопрос, как Украина собирается давить на западные страны, чтобы они для нее что-то сделали. По его словам, несправедливо, что украинцы гибнут за принципы Евросоюза и НАТО.
«Я говорю это не к тому, чтобы умирали другие люди, из европейских стран или из США. <…> Только мы конкретными шагами, а не только на словах, отстаиваем эти принципы много лет», – посетовал он.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что условием запуска газопровода «Северный поток – 2» должна быть «деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины». По его словам, он поднимал этот вопрос на переговорах в Берлине. При этом депутат бундестага Германии Вальдемар Гердт («Альтернатива для Германии») назвал чушью предложение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «обменять» запуск газопровода «Северный поток – 2» на Крым.
Напомним, 4 июня президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Глава государства также отметил, что Россия могла бы прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке.
Лавров в Женеве пошутил по поводу теста на коронавирус
Министр иностранных дел Сергей Лавров, прибывший в Женеву на переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, шуткой ответил на вопрос о результатах теста на коронавирус.
«Лавров в Женеве сдал тест на коронавирус. На вопрос, какой результат, ответил: «Вскрытие покажет». Best Boss (лучший начальник – прим. ВЗГЛЯД)», – написала официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram.
В январе Лавров сообщил, что «в легкой форме» переболел коронавирусом и у него сформировались антитела. Министр также говорил, что раздумывает над возможностью сделать прививку.
Российская сборная победила в матче с командой Финляндии на Евро-2020
Сборная России по футболу обыграла команду Финляндии в матче второго тура группового этапа ЧЕ-2020, единственный мяч забил полузащитник Алексей Миранчук. Это первая победа России на Евро-2020.
Российская команда обыграла финскую со счетом 1:0, матч проходил в Петербурге, на нем присутствовали 24 тыс. 540 зрителей, передает ТАСС.
Мяч забил полузащитник Алексей Миранчук в добавленное к первому тайму время. До этого финские футболисты забили мяч в ворота российской команды, но гол отменили из-за офсайда.
Зеленский пригрозил создать «самую мощную армию в Европе»
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если западные страны прекратят оказывать поддержку Украине в конфликте с самопровозглашенными республиками в Донбассе, Киеву придется создать «самую мощную армию в Европе».
Как рассказал Зеленским в интервью иностранным СМИ, речь идет о достижении технического и военного превосходства при помощи человеческого потенциала, однако в этом мало хорошего, сообщает РИА «Новости».
«Вместо того чтобы становиться учеными, технологически развивать свою страну, люди будут думать о том, как защищать семью, дом», – подчеркнул он.
Президент Украины добавил, что в настоящее время украинский народ гибнет в Донбассе за те же принципы, что отстаивают НАТО и Евросоюз. При этом он предупредил европейские страны о риске возникновения новых конфликтов рядом с их границами в случае невмешательства.
Ранее на Украине признали зависимость армии от топлива из России и Белоруссии. Кроме того, военный эксперт Борис Рожин рассказал о недовольстве украинских солдат «голодом» в армии. По его словам, с 1 января по 15 мая 2021 года задолженность Минобороны Украины перед военными выросла почти в три раза, армию буквально нечем кормить.
Стоит отметить, что это не первый раз, когда в украинских ВС происходит «голодный бунт», который назвали трагедией Украины.
В Кремле оценили слова Байдена о возможности вступления Украины в НАТО
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Москва обратила внимание на слова президента США Джо Байдена о возможности вступления Украины в Североатлантический альянс, при необходимости лидер России Владимир Путин обозначит позицию по этому поводу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.
«Что касается Украины, мы слышали, что гипотетически президент Байден допустил возможность вступления Украины в НАТО. Это новый элемент. Ранее таких заявлений не делалось. Конечно, в Москве мы обратили на него внимание в полном объеме. Я не сомневаюсь, что при необходимости президент четко обозначит нашу позицию», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». Вопрос о том, заслуживает ли Украина предоставления плана, по мнению Байдена, остается открытым. При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины.
В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал, что Организация Североатлантического договора на данном этапе не рассматривает вариант предоставления Киеву и Тбилиси плана действий, направленного на прием Украины и Грузии в свои ряды.
Путин заявил о возвращении к работе послов России и США
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Президент России Владимир Путин заявил, что послы России и США возвращаются к работе.
«Что касается возвращения послов в места своей работы, в Москву соответственно американского посла, в Вашингтон – российского, мы договорились о том, что этот вопрос решен. Они возвращаются к месту своей службы постоянной. Когда конкретно – завтра, послезавтра – это вопрос чисто технического характера», – заявил Путин на пресс-конференции после саммита в Женеве, передает РИА «Новости».
В Женеве в 17.05 по местному времени (18.05 мск) завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Ранее в Вашингтоне допустили возвращение послов в столицы США и России после саммита в Женеве.
Напомним, замглавы МИД Сергей Рябков не исключил, что послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан примут участие во встрече Путина и Байдена, однако, по его словам, окончательных решений по этому вопросу пока нет.
Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков заявил, что возвращение посла в США будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина.
16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон. 22 апреля Салливан вылетел из Москвы в Вашингтон.
Путин дал характеристику Байдену
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Президент России Владимир Путин охарактеризовал своего американского коллегу Джо Байдена как опытного политика и конструктивного собеседника.
«Разговор был весьма конструктивным, я лишний раз убедился в том, что президент Байден очень опытный. Мы с ним с глазу на глаз разговаривали почти два часа. Не со всеми лидерами так подробно идет разговор с глазу на глаз», – сказал российский президент на пресс-конференции после саммита в Женеве, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что Байден – очень взвешенный и конструктивный собеседник.
Ранее Путин заявил, что переговоры с американским лидером Джо Байденом прошли хорошо.
Встреча мировых лидеров в Женеве завершилась в 17.05 по местному времени (18.05 мск).
Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин благодарил Байдена за инициативу встретиться лично.
Первый гол финской команды в ворота российской сборной отменили
Сборная Финляндии забила мяч в ворота российской команды на третьей минуте встречи, но гол отменили.
Гол на третьей минуте матча в ворота российской сборной забил Йоэль Похьянпало, передает «Чемпионат».
Футболист зашел в офсайд, его заметили судьи с помощью системы видеоповторов (VAR), и гол отменили.
Матч проходит в Петербурге. Кот-оракул Ахилл предсказывал, что российская сборная по футболу победит в матче с финской командой.
Путин и Байден закончили переговоры в узком составе
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Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в узком составе завершены, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Закончили узкий [состав]», – сказал Песков, передает ТАСС.
Переговоры в узком составе длились почти два часа, хотя по плану они должны были идти час с четвертью.
Представитель Кремля отметил, что в переговорах решили сделать перерыв, после него пройдет встреча в расширенном составе, сообщает РИА «Новости».
В среду днем Путин прибыл на женевскую виллу Ла Гранж на встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Российского лидера встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. После Путина на виллу прибыл Байден. Перед началом встречи Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием, сделали совместное фото и затем удалились на переговоры в узком составе.
Планировалось, что лидеры будут обсуждать вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
Путин приехал на переговоры с Байденом на «Аурусе»
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Президент России Владимир Путин на лимузине отечественного производства Aurus прибыл на женевскую виллу Ла Гранж, где пройдет его встреча с главой Белого дома Джо Байденом.
Ил-96 Специального летного отряда «Россия» приземлился в аэропорту Женевы на пару минут раньше планировавшегося времени. Путин в темном костюме спустился по трапу и сразу сел в поданный к борту самолета лимузин отечественного производства Aurus, капот которого украшен флагом России.
Кортеж главы российского государства, состоящий из более чем десяти автомобилей, который направился на виллу Ла-Гранж, сопровождал почетный эскорт мотоциклистов, передает РИА «Новости».
Путин прибыл на место переговоров первым. После того, как президент России вышел из машины, у крыльца перед главным входом его встретил швейцарский коллега. Лидеры пожали друг другу руки и обменялись парой фраз. После этого они прошли на крыльцо ближе ко входу – там установлены флаги двух стран – и сделали совместное фото. Затем президенты зашли внутрь здания, где пройдет саммит.
Живописная вилла Ла Гранж на берегу озера активно используется властями Женевы и федеральным правительством Швейцарии, она создает хорошие условия для переговоров.
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
Путин о Навальном: Он сознательно шел на то, чтобы быть задержанным
Президент России Владимир Путин считает, что блогер Алексей Навальный знал, что объявлен в России в розыск, он сознательно шел на то, чтобы его задержали.
«Он не явился (на регистрацию после выписки из больницы в Германии), проигнорировал требование закона, его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал (в Россию). Я исхожу из того, что он хотел, сознательно шел на то, чтобы быть задержанным. Он сделал то, чего он хотел, поэтому о чем здесь можно говорить», – заявил Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве, отвечая на вопрос об аресте и осуждении Навального. Об этом сообщает РИА «Новости».
Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В колонии Навальный должен провести около двух с половиной лет.
Байден утвердительно ответил на вопрос о доверии Путину
Президент США Джо Байден утвердительно кивнул головой, отвечая на вопрос о том, доверяет ли он российскому лидеру Владимиру Путину, сообщает пресс-пул Белого дома.
Как передает дежурная по пресс-пулу корреспондент газеты Politico Анита Кумар, «Байден утвердительно покивал головой вверх-вниз», когда ему прокричали вопрос о том, доверяет ли он Путину, передает ТАСС.
В среду днем Путин прибыл на женевскую виллу Ла Гранж на встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Российского лидера встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. После Путина на виллу прибыл Байден. Перед началом встречи Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием, сделали совместное фото и затем удалились на переговоры в узком составе.
В рамках встречи президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
Назван размер штрафа для столичных организаций за невыполнение требований о вакцинации
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Организациям, которые не выполняют требования правительства Москвы о вакцинации сотрудников, грозит штраф от 50 тыс. до 1 млн рублей, сообщили власти города.
Такие штрафы затронут юридические лица, которые не выполняют требования руководства Москвы о вакцинации сотрудников, сообщает RT в своем Telegram-канале. Штраф за невыполнение требований о вакцинации 60% сотрудников для юрлиц составит до 1 млн рублей.
Кроме того, с 1 июля станет доступен сервис для предоставления информации о вакцинации сотрудников, сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий РИА «Новости».
«С 1 по 15 июля 2021 года организациям, индивидуальным предпринимателям необходимо предоставить в электронном виде с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте мэра и правительства Москвы mos.ru сведения по форме, установленной приложением 2 к указу мэра Москвы № 68-УМ. Сервис подачи сведений на mos.ru будет доступен с 1 июля 2021 года», – уточнили в департаменте.
Ранее в Москве приняли постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.