Выборы-2021: Ковид вмешался в распорядок съезда ЕР, эсеры заступились за Приднестровье

Из-за новой вспышки коронавируса в столице на съезде «ЕР» будет втрое меньше участников, чем планировалось. В «Справедливой России» потребовали не дать Молдавии и Украине ввести блокаду Приднестровья. Партия пенсионеров обнародовала манифест против возрастной дискриминации, а «Гражданская платформа» выступила за введение цифрового рубля.

Намеченный на 19 июня съезд «Единой России» пройдет с повышенными мерами безопасности, при этом число его участников пришлось сократить в три раза, сообщил сайт партии. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Москве организаторы форума решили, что все делегаты, гости, представители прессы накануне должны будут пройти ПЦР-тестирование и иметь при себе справку об отсутствии COVID-19.

На площадке Съезда дополнительно организуют пункты экспресс-тестирования и вакцинации. Все участники съезда получат возможность не только получить при входе защитную маску, но и менять ее потом каждые полчаса. Также строго организаторы пообещали соблюдать меры социального дистанцирования.

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов резко прокомментировал решение властей Украины и Молдавии установить с 1 сентября транспортную блокаду непризнанной Приднестровской республики, многие жители которой имеют российские паспорта. «Нас не может не волновать судьба граждан, проживающих на этой территории, которых практически хотят поставить в режим реальной блокады», – заявил Миронов. Он пообещал, что Москва не позволит ни Киеву, ни Кишиневу «поставить на колени» граждан РФ. «Последствия пусть расхлебывают сами руководители этих стран, так как последствия будут для них тяжелыми», – заявил политик.

Партия пенсионеров выступила с предвыборным манифестом, в котором обещает последовательно бороться против ущемления прав пожилых соотечественников. В заявлении на сайте партии говорится, что в обществе укоренились предрассудки о том, что люди с возрастом не могут осваивать современные технологии или приобретать новые профессиональные навыки. Как отметили в Партии пенсионеров, из-за подобного эйджизма многие преподаватели, ученые, инженеры, врачи, которые «могли бы приносить несомненную пользу обществу, вынуждены прекращать свою трудовую деятельность».

Партия также подвергла резкой критике действующую Госдуму. «Обеспечив себе комфортную старость, нынешние депутаты за пять лет работы так и не нашли времени и желания побеспокоиться о правах остальных сорока с лишним миллионов российских пенсионеров», – отметили в партии.

Председатель политического комитета партии «Гражданская платформа», депутат Госдумы Рифат Шайхутдинов выступил в поддержку идеи цифрового рубля, анонсированной в недавнем докладе председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

«Доверие наших граждан к рублю – очень важный фактор доверия к власти в целом. Как определить это доверие? В чем они накапливают. Накапливают в основном в долларах, в евро. Реже в рублях», – цитирует Шайхутдинова сайт партии. Он предложил развить этот проект «обеспеченным накопительным рублем» – «в котором могли бы люди накапливать». По его мнению, таким образом можно также решить вопрос обеспеченной старости и пенсионного обеспечения.

Директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев считает, что ужесточение мер санитарной безопасности на не помешает работе делегатов-единороссов. «Как обеспечивать безопасность мероприятия, как и где проводить форум, – это внутреннее дело партии, однако методы, заявленные на сайте «ЕР», вполне достаточны и соответствуют нормам», – сказал эксперт.

Григорьев полагает, что вспышка коронавируса не помешает позднее и оппозиционным партиям провести свои предвыборные съезды, причем организаторы этих мероприятий могут позаимствовать опыт единороссов. «Гораздо важнее другой вопрос: как эта вспышка COVID-19 скажется на общем предвыборном раскладе сил. На мой взгляд, усилия по решению общей проблемы сыграют в пользу «Единой России», а не других партий, поскольку она предлагает конкретные решения по борьбе с пандемией, а многие из ее представителей работают в органах власти», – подчеркнул собеседник.

«При увеличении серьезной внешней угрозы возрастает и запрос граждан на более активную роль государства. Растет уважение к власти и потребность в ее помощи. Единороссы активно поддерживают действия правительства по борьбе с коронавирусом, по защите здоровья граждан. Вообще социальный компонент в предвыборных предложениях партии достаточно большой. Поэтому новое наступление ковида естественным образом может привести к увеличению рейтинга партии», – считает эксперт.

Заявление лидера эсеров Сергея Миронова по Приднестровью – правильно по сути, считает Григорьев. «Конечно, оно добавит «Справедливой России» популярности среди живущих там граждан России, тем более, что у эсеров в Приднестровье – давние и сильные позиции. Но большинство избирателей соотносит обещания политика и реальные его возможности повлиять на ход событий. В этом плане не совсем понятно, какие рычаги есть у Миронова, чтобы «не дать поставить на колени» жителей Приднестровья», – рассуждает эксперт.

Поддержал Григорьев и манифест Партии пенсионеров против предрассудков в отношении пожилых. «Это системная проблема. По сравнению с другими странами у нас чаще задвигают в сторону пожилых, хотя их опыт нужен и полезен. При этом в других странах усиливается совершенно иная тенденция: там, скажем, президентам уже за 80 лет – и они продолжают работать», – отметил эксперт.

Не согласен Григорьев лишь с критикой в адрес действующих депутатов. «Партия пенсионеров – пока не в парламенте, она только стремится попасть туда. Вот если они получат думскую фракцию, то, наверное, смягчат риторику», – предположил Григорьев.

А вот идеию создания накопительного цифрового рубля, с которой выступила «Гражданская платформа», политолог не разделяет. «Понятно, что партия Рифата Шайхутдинова стремится как-то заявить о себе на старте думской кампании. Но вряд ли этот призыв будет понятен широким массам избирателей, вряд ли принесет большие очки», – уверен Григорьев. По его мнению, он может заинтересовать лишь молодежь, как и все, что имеет приставку «цифровой». «Вот если Шайхутдинов выйдет с оригинальной программой цифровизации России, содержащей элементы, отличные от программы правительства, это поможет как-то нарастить рейтинг партии», – заключает политолог.

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