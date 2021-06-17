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Выборы-2021: Ковид вмешался в распорядок съезда ЕР, эсеры заступились за Приднестровье
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Из-за новой вспышки коронавируса в столице на съезде «ЕР» будет втрое меньше участников, чем планировалось. В «Справедливой России» потребовали не дать Молдавии и Украине ввести блокаду Приднестровья. Партия пенсионеров обнародовала манифест против возрастной дискриминации, а «Гражданская платформа» выступила за введение цифрового рубля.
Намеченный на 19 июня съезд «Единой России» пройдет с повышенными мерами безопасности, при этом число его участников пришлось сократить в три раза, сообщил сайт партии. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Москве организаторы форума решили, что все делегаты, гости, представители прессы накануне должны будут пройти ПЦР-тестирование и иметь при себе справку об отсутствии COVID-19.
На площадке Съезда дополнительно организуют пункты экспресс-тестирования и вакцинации. Все участники съезда получат возможность не только получить при входе защитную маску, но и менять ее потом каждые полчаса. Также строго организаторы пообещали соблюдать меры социального дистанцирования.
Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов резко прокомментировал решение властей Украины и Молдавии установить с 1 сентября транспортную блокаду непризнанной Приднестровской республики, многие жители которой имеют российские паспорта. «Нас не может не волновать судьба граждан, проживающих на этой территории, которых практически хотят поставить в режим реальной блокады», – заявил Миронов. Он пообещал, что Москва не позволит ни Киеву, ни Кишиневу «поставить на колени» граждан РФ. «Последствия пусть расхлебывают сами руководители этих стран, так как последствия будут для них тяжелыми», – заявил политик.
Партия пенсионеров выступила с предвыборным манифестом, в котором обещает последовательно бороться против ущемления прав пожилых соотечественников. В заявлении на сайте партии говорится, что в обществе укоренились предрассудки о том, что люди с возрастом не могут осваивать современные технологии или приобретать новые профессиональные навыки. Как отметили в Партии пенсионеров, из-за подобного эйджизма многие преподаватели, ученые, инженеры, врачи, которые «могли бы приносить несомненную пользу обществу, вынуждены прекращать свою трудовую деятельность».
Партия также подвергла резкой критике действующую Госдуму. «Обеспечив себе комфортную старость, нынешние депутаты за пять лет работы так и не нашли времени и желания побеспокоиться о правах остальных сорока с лишним миллионов российских пенсионеров», – отметили в партии.
Председатель политического комитета партии «Гражданская платформа», депутат Госдумы Рифат Шайхутдинов выступил в поддержку идеи цифрового рубля, анонсированной в недавнем докладе председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной.
«Доверие наших граждан к рублю – очень важный фактор доверия к власти в целом. Как определить это доверие? В чем они накапливают. Накапливают в основном в долларах, в евро. Реже в рублях», – цитирует Шайхутдинова сайт партии. Он предложил развить этот проект «обеспеченным накопительным рублем» – «в котором могли бы люди накапливать». По его мнению, таким образом можно также решить вопрос обеспеченной старости и пенсионного обеспечения.
Директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев считает, что ужесточение мер санитарной безопасности на не помешает работе делегатов-единороссов. «Как обеспечивать безопасность мероприятия, как и где проводить форум, – это внутреннее дело партии, однако методы, заявленные на сайте «ЕР», вполне достаточны и соответствуют нормам», – сказал эксперт.
Григорьев полагает, что вспышка коронавируса не помешает позднее и оппозиционным партиям провести свои предвыборные съезды, причем организаторы этих мероприятий могут позаимствовать опыт единороссов. «Гораздо важнее другой вопрос: как эта вспышка COVID-19 скажется на общем предвыборном раскладе сил. На мой взгляд, усилия по решению общей проблемы сыграют в пользу «Единой России», а не других партий, поскольку она предлагает конкретные решения по борьбе с пандемией, а многие из ее представителей работают в органах власти», – подчеркнул собеседник.
«При увеличении серьезной внешней угрозы возрастает и запрос граждан на более активную роль государства. Растет уважение к власти и потребность в ее помощи. Единороссы активно поддерживают действия правительства по борьбе с коронавирусом, по защите здоровья граждан. Вообще социальный компонент в предвыборных предложениях партии достаточно большой. Поэтому новое наступление ковида естественным образом может привести к увеличению рейтинга партии», – считает эксперт.
Заявление лидера эсеров Сергея Миронова по Приднестровью – правильно по сути, считает Григорьев. «Конечно, оно добавит «Справедливой России» популярности среди живущих там граждан России, тем более, что у эсеров в Приднестровье – давние и сильные позиции. Но большинство избирателей соотносит обещания политика и реальные его возможности повлиять на ход событий. В этом плане не совсем понятно, какие рычаги есть у Миронова, чтобы «не дать поставить на колени» жителей Приднестровья», – рассуждает эксперт.
Поддержал Григорьев и манифест Партии пенсионеров против предрассудков в отношении пожилых. «Это системная проблема. По сравнению с другими странами у нас чаще задвигают в сторону пожилых, хотя их опыт нужен и полезен. При этом в других странах усиливается совершенно иная тенденция: там, скажем, президентам уже за 80 лет – и они продолжают работать», – отметил эксперт.
Не согласен Григорьев лишь с критикой в адрес действующих депутатов. «Партия пенсионеров – пока не в парламенте, она только стремится попасть туда. Вот если они получат думскую фракцию, то, наверное, смягчат риторику», – предположил Григорьев.
А вот идеию создания накопительного цифрового рубля, с которой выступила «Гражданская платформа», политолог не разделяет. «Понятно, что партия Рифата Шайхутдинова стремится как-то заявить о себе на старте думской кампании. Но вряд ли этот призыв будет понятен широким массам избирателей, вряд ли принесет большие очки», – уверен Григорьев. По его мнению, он может заинтересовать лишь молодежь, как и все, что имеет приставку «цифровой». «Вот если Шайхутдинов выйдет с оригинальной программой цифровизации России, содержащей элементы, отличные от программы правительства, это поможет как-то нарастить рейтинг партии», – заключает политолог.
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Путин: У России есть только одно обязательство по Украине
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе переговоров согласились с тем, что урегулирование на Украине должно проходить по Минским соглашениям, заявил российский лидер на пресс-конференции после саммита.
«Что касается Украины, то да, эта тема затрагивалась. Не могу сказать, что уж очень подробно. Но насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что тема вступления Украины в Североатлантический альянс затрагивалась «мазком».
Путин также заявил, что у России только одно обязательство по Украине – реализация минских соглашений, если Киев готов к этому.
«Что касается обязательств по поводу Украины, у нас обязательство только одно - способствовать реализации минских соглашений. Если украинская сторона готова к этому, мы пойдем по этому пути, без всякого сомнения», – рассказал российский лидер.
Путин также обратил внимание, что еще в ноябре прошлого года украинская делегация представила свои соображения о том, как она думает реализовывать минские соглашения. По его словам, это не секретный документ, в нем написано, что прежде всего нужно представить предложения по политической интеграции Донбасса в украинскую правовую систему и в конституцию. Для этого нужно внести изменения в саму конституцию – там так прописано, отметил Путин.
Он также отметил, что в документе обозначено, что граница между РФ и Украиной по донбасской линии начинает заниматься пограничными войсками Украины на следующий день после проведения выборов.
«Что предложила Украина? Она предложила первым шагом вернуть вооруженные силы Украины к местам своей постоянной дислокации. Что это означает? Это значит, что войска Украины должны зайти на Донбасс. Первое. Второе: они предложили закрыть границу между Россией и Украиной в этой части. И третье - выборы провести через три месяца после этих двух шагов», – отметил Путин. Он добавил, что это ничего общего не имеет с минскими соглашениями.
Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.
Переговоры завершились в 17.05 по местному времени (18.05 мск).
В рамках встречи президенты намеревались обсудить вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
Зеленский озвучил условия для согласия Киева на запуск «Северного потока – 2»
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Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул России и Европе условия, при соблюдении которых Киев согласен на запуск газопровода «Северный поток – 2», отметив, что страна хочет получить энергетическую безопасность.
Украинский президент пожаловался, что если трубопровод введут в эксплуатацию, то Россия может принудить Киев к прямому диалогу с самопровозглашенными республиками Донбасса. По его мнению, Москва «всех переигрывает» в вопросе «Северного потока – 2», сообщает РИА «Новости».
«Мы должны получить гарантии безопасности, я считаю это вполне справедливым. А самое главное в гарантиях безопасности – это возвращение наших территорий», – отметил Зеленский.
Отвечая на вопрос о том, какую компенсацию Украина хочет от России и Запада, он заявил, что рассчитывает на прекращение войны, спокойствие и стабильность, возвращение контроля над территориями и энергетическую безопасность. В противном случае, как подчеркнул Зеленский, Киев «будет бороться за свою государственность и против «Северного потока – 2», невзирая на то, нравится это Европе или нет.
Президент уточнил, что и сам не верит, что эта позиция позволит «вернуть» Крым и Донбасс.
«Мы не можем благодаря одному вопросу решить все те кейсы, о которых я говорил», – отметил он.
При этом Зеленский затруднился ответить на вопрос, как Украина собирается давить на западные страны, чтобы они для нее что-то сделали. По его словам, несправедливо, что украинцы гибнут за принципы Евросоюза и НАТО.
«Я говорю это не к тому, чтобы умирали другие люди, из европейских стран или из США. <…> Только мы конкретными шагами, а не только на словах, отстаиваем эти принципы много лет», – посетовал он.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что условием запуска газопровода «Северный поток – 2» должна быть «деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины». По его словам, он поднимал этот вопрос на переговорах в Берлине. При этом депутат бундестага Германии Вальдемар Гердт («Альтернатива для Германии») назвал чушью предложение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «обменять» запуск газопровода «Северный поток – 2» на Крым.
Напомним, 4 июня президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Глава государства также отметил, что Россия могла бы прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке.
Журналисты США устроили стычку перед встречей Путина и Байдена
Американские журналисты «устроили колоссальную свалку на входе внутрь виллы Ла Гранж перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
«Журналисты устроили битву за право первыми попасть на открытую часть переговоров Путина и Байдена», сообщает Life Shot.
«Давка, неразбериха и даже немного драка», – подтверждает в Telegram Смирнов.
В результате, по его словам, «пресса на протокольную часть встречи Путина и Байдена не попала», поскольку «американцы пошли не через свою дверь, устроили давку, президентам надоело слушать крики на пороге, и они ушли в другой зал».
«Сейчас журналистов от двери отогнали и ее охраняет усиленная команда американских секьюрити. Переговоры Путина и Байдена продолжаются», – добавил российский журналист.
В среду днем Путин прибыл на женевскую виллу Ла Гранж на встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Российского лидера встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. После Путина на виллу прибыл Байден. Перед началом встречи Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием, сделали совместное фото и затем удалились на переговоры в узком составе.
В рамках встречи президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
В Конгрессе США призвали ввести санкции против России по химоружию
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Республиканец из Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол и его однопартиец из Сената Джеймс Риш призвали американского президента Джо Байдена ввести против России вторую часть санкций по химоружию.
Республиканцы назвали отсутствие второй части санкций «односторонней уступкой, которая демонстрирует слабость». «Не наложив эти обязательные санкции, ваша администрация отказывается от наилучшей возможности противостоять российским нарушениям», – приводит мнение конгрессменов-республиканцев РИА «Новости».
В марте США ввели санкции против России, обвинив ее в применении химоружия. В Кремле подчеркивали, что Россия уничтожила все химическое оружие и рассчитывает, что ее визави, включая США, тоже это сделают. Второй раунд санкций США ожидался до 2 июня.
Ранее президент Владимир Путин указал, что если после саммита в Женеве США введут против России новые санкции, то это очередная упущенная возможность в отношениях.
Напомним также, с 14 июня вступили в силу санкции США против госдолга России.
Эксперт назвал мешающие Украине обрести самую сильную в Европе армию факторы
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С 2014 года украинская армия усилилась, но она не сможет стать самой мощной Европе, потому что не обладает собственным достаточным ВПК и содержится на деньги Запада, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Так он отреагировал на заявление Владимира Зеленского, который пригрозил создать «самую мощную армию в Европе».
«Чтобы создать самую мощную армию в Европе, нужно как минимум два фактора: мощная экономика и соответствующий мировым стандартам военно-промышленный комплекс (ВПК). Также основой армии являются человеческий ресурс и определенного рода мотивация. Все эти факторы должны сложиться, и тогда получится сильная армия», – отметил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
По его словам, вопреки попыткам Украины усилить армию за счет человеческого капитала, в последнее время растет число украинцев, которые не хотят идти на военную службу. «Также есть свидетельства того, что моральный дух в украинской армии не особенно высок. То есть на публику бряцать оружием они могут, а если зайдет вопрос о настоящей войне, то желающих воевать оказывается мало», – считает собеседник.
В среду президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если западные страны прекратят оказывать поддержку его стране в конфликте с самопровозглашенными республиками в Донбассе, Киеву придется создать «самую мощную армию в Европе». «Вместо того чтобы становиться учеными, технологически развивать свою страну, люди будут думать о том, как защищать семью, дом», – сказал Зеленский.
Ранее на Украине признали зависимость армии от топлива из России и Белоруссии. Кроме того, военный эксперт Борис Рожин рассказал о недовольстве украинских солдат «голодом» в армии. По его словам, с 1 января по 15 мая 2021 года задолженность Минобороны Украины перед военными выросла почти в три раза, армию буквально нечем кормить.
Леонков указал на необходимость больших финансовых вложений в военно-промышленный комплекс, который бы поддерживал боеспособность армии и оснащенность современными видами вооружений. «Этого на Украине не наблюдается, – считает он. – Закупка вооружений за рубежом требует больших финансовых средств: затраты на армию с собственным ВПК, и на армию, у которой нет собственного ВПК – это две большие разницы».
Эксперт пояснил, что если у армии отсутствует ВПК, то ее содержание выходит дороже. «И в случае прекращения внешних дотаций и продолжения секвестирования бюджета из-за растущего госдолга, рано или поздно Украина скатится к уровню армий, которые сейчас числятся в Восточной Европе. Там численность некоторых вооруженных сил составляет от 5-10 до 70 тыс. человек», – пояснил Леонков.
В Словении или Словакии и тем более в Польше экономика гораздо сильнее, чем на Украине, но «в этих странах ВПК представлен не так уж широко, и они вынуждены переходить на стандарты вооружения НАТО, они в основном закупают вооружение, оно дорогое, и поэтому держать большую армию они не могут». «Поэтому заявление Зеленского – громкий популистский звук, который прозвучал накануне встречи Владимира Путина и Джо Байдена, чтобы привлечь внимание», – уверен эксперт.
Впрочем, за последние годы армия Украины достигла определенных успехов. «Ее подтянули в техническом плане, натренировали, получили более 2 млрд безвозмездной военной помощи. Украина до сих пор получает военную помощь, чтобы вести военные действия на востоке страны. За счет этого их армия держится, но если убрать эти донаты, то армия Украины на собственном бюджете долго не протянет. Поэтому ключевая фраза Зеленского: "Мы вынуждены будем сами... но не забудьте нам подкинуть на это денег"», – подытожил Леонков.
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Российская сборная победила в матче с командой Финляндии на Евро-2020
Сборная России по футболу обыграла команду Финляндии в матче второго тура группового этапа ЧЕ-2020, единственный мяч забил полузащитник Алексей Миранчук. Это первая победа России на Евро-2020.
Российская команда обыграла финскую со счетом 1:0, матч проходил в Петербурге, на нем присутствовали 24 тыс. 540 зрителей, передает ТАСС.
Мяч забил полузащитник Алексей Миранчук в добавленное к первому тайму время. До этого финские футболисты забили мяч в ворота российской команды, но гол отменили из-за офсайда.
Лавров в Женеве пошутил по поводу теста на коронавирус
Министр иностранных дел Сергей Лавров, прибывший в Женеву на переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, шуткой ответил на вопрос о результатах теста на коронавирус.
«Лавров в Женеве сдал тест на коронавирус. На вопрос, какой результат, ответил: «Вскрытие покажет». Best Boss (лучший начальник – прим. ВЗГЛЯД)», – написала официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram.
В январе Лавров сообщил, что «в легкой форме» переболел коронавирусом и у него сформировались антитела. Министр также говорил, что раздумывает над возможностью сделать прививку.
Зеленский пригрозил создать «самую мощную армию в Европе»
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если западные страны прекратят оказывать поддержку Украине в конфликте с самопровозглашенными республиками в Донбассе, Киеву придется создать «самую мощную армию в Европе».
Как рассказал Зеленским в интервью иностранным СМИ, речь идет о достижении технического и военного превосходства при помощи человеческого потенциала, однако в этом мало хорошего, сообщает РИА «Новости».
«Вместо того чтобы становиться учеными, технологически развивать свою страну, люди будут думать о том, как защищать семью, дом», – подчеркнул он.
Президент Украины добавил, что в настоящее время украинский народ гибнет в Донбассе за те же принципы, что отстаивают НАТО и Евросоюз. При этом он предупредил европейские страны о риске возникновения новых конфликтов рядом с их границами в случае невмешательства.
Ранее на Украине признали зависимость армии от топлива из России и Белоруссии. Кроме того, военный эксперт Борис Рожин рассказал о недовольстве украинских солдат «голодом» в армии. По его словам, с 1 января по 15 мая 2021 года задолженность Минобороны Украины перед военными выросла почти в три раза, армию буквально нечем кормить.
Стоит отметить, что это не первый раз, когда в украинских ВС происходит «голодный бунт», который назвали трагедией Украины.
В Кремле оценили слова Байдена о возможности вступления Украины в НАТО
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Москва обратила внимание на слова президента США Джо Байдена о возможности вступления Украины в Североатлантический альянс, при необходимости лидер России Владимир Путин обозначит позицию по этому поводу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.
«Что касается Украины, мы слышали, что гипотетически президент Байден допустил возможность вступления Украины в НАТО. Это новый элемент. Ранее таких заявлений не делалось. Конечно, в Москве мы обратили на него внимание в полном объеме. Я не сомневаюсь, что при необходимости президент четко обозначит нашу позицию», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». Вопрос о том, заслуживает ли Украина предоставления плана, по мнению Байдена, остается открытым. При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины.
В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал, что Организация Североатлантического договора на данном этапе не рассматривает вариант предоставления Киеву и Тбилиси плана действий, направленного на прием Украины и Грузии в свои ряды.
Путин заявил о возвращении к работе послов России и США
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Президент России Владимир Путин заявил, что послы России и США возвращаются к работе.
«Что касается возвращения послов в места своей работы, в Москву соответственно американского посла, в Вашингтон – российского, мы договорились о том, что этот вопрос решен. Они возвращаются к месту своей службы постоянной. Когда конкретно – завтра, послезавтра – это вопрос чисто технического характера», – заявил Путин на пресс-конференции после саммита в Женеве, передает РИА «Новости».
В Женеве в 17.05 по местному времени (18.05 мск) завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Ранее в Вашингтоне допустили возвращение послов в столицы США и России после саммита в Женеве.
Напомним, замглавы МИД Сергей Рябков не исключил, что послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан примут участие во встрече Путина и Байдена, однако, по его словам, окончательных решений по этому вопросу пока нет.
Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков заявил, что возвращение посла в США будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина.
16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон. 22 апреля Салливан вылетел из Москвы в Вашингтон.
Путин оценил отношения с США цитатой Толстого
Президент России Владимир Путин, говоря о перспективах отношений с США, отметил, что в такой ситуации не может быть семейного доверия, но его зарницы промелькнули.
«Вы знаете, Лев Толстой как-то сказал: «В жизни нет счастья, есть только зарницы его. Дорожите ими». Вот мне кажется, что в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия, но зарницы его, мне кажется, промелькнули», – сказал Путин на пресс-конференции после окончания саммита России и США в Женеве. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что переговоры с американским лидером Джо Байденом прошли хорошо.
В Женеве в 17.05 по местному времени (18.05 мск) завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.
Назван размер штрафа для столичных организаций за невыполнение требований о вакцинации
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Организациям, которые не выполняют требования правительства Москвы о вакцинации сотрудников, грозит штраф от 50 тыс. до 1 млн рублей, сообщили власти города.
Такие штрафы затронут юридические лица, которые не выполняют требования руководства Москвы о вакцинации сотрудников, сообщает RT в своем Telegram-канале. Штраф за невыполнение требований о вакцинации 60% сотрудников для юрлиц составит до 1 млн рублей.
Кроме того, с 1 июля станет доступен сервис для предоставления информации о вакцинации сотрудников, сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий РИА «Новости».
«С 1 по 15 июля 2021 года организациям, индивидуальным предпринимателям необходимо предоставить в электронном виде с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте мэра и правительства Москвы mos.ru сведения по форме, установленной приложением 2 к указу мэра Москвы № 68-УМ. Сервис подачи сведений на mos.ru будет доступен с 1 июля 2021 года», – уточнили в департаменте.
Ранее в Москве приняли постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.
Первый гол финской команды в ворота российской сборной отменили
Сборная Финляндии забила мяч в ворота российской команды на третьей минуте встречи, но гол отменили.
Гол на третьей минуте матча в ворота российской сборной забил Йоэль Похьянпало, передает «Чемпионат».
Футболист зашел в офсайд, его заметили судьи с помощью системы видеоповторов (VAR), и гол отменили.
Матч проходит в Петербурге. Кот-оракул Ахилл предсказывал, что российская сборная по футболу победит в матче с финской командой.
Путин дал характеристику Байдену
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Президент России Владимир Путин охарактеризовал своего американского коллегу Джо Байдена как опытного политика и конструктивного собеседника.
«Разговор был весьма конструктивным, я лишний раз убедился в том, что президент Байден очень опытный. Мы с ним с глазу на глаз разговаривали почти два часа. Не со всеми лидерами так подробно идет разговор с глазу на глаз», – сказал российский президент на пресс-конференции после саммита в Женеве, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что Байден – очень взвешенный и конструктивный собеседник.
Ранее Путин заявил, что переговоры с американским лидером Джо Байденом прошли хорошо.
Встреча мировых лидеров в Женеве завершилась в 17.05 по местному времени (18.05 мск).
Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин благодарил Байдена за инициативу встретиться лично.
Путин и Байден закончили переговоры в узком составе
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Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в узком составе завершены, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Закончили узкий [состав]», – сказал Песков, передает ТАСС.
Переговоры в узком составе длились почти два часа, хотя по плану они должны были идти час с четвертью.
Представитель Кремля отметил, что в переговорах решили сделать перерыв, после него пройдет встреча в расширенном составе, сообщает РИА «Новости».
В среду днем Путин прибыл на женевскую виллу Ла Гранж на встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Российского лидера встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. После Путина на виллу прибыл Байден. Перед началом встречи Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием, сделали совместное фото и затем удалились на переговоры в узком составе.
Планировалось, что лидеры будут обсуждать вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.