Правообладатели смогут самостоятельно удалять пиратский контент из поисковой выдачи

«Легальный рынок видео-и аудиопроизведений получит защиту и дополнительный стимул для развития», – заявил газете ВЗГЛЯД глава Ассоциации интернет-видео Алексей Бырдин. Так он прокомментировал внесенный в Госдуму законопроект, позволяющий правообладателям самостоятельно удалять из Сети пиратский контент.

«Это законопроект не просто своевременный, но и долгожданный для участников отрасли, поскольку он развивался в духе Антипиратского меморандума. В самом меморандуме была заложена подготовка такого закона. Проект – закономерный итог усилий профессионального сообщества», – сказал генеральный директор Ассоциации интернет-видео Алексей Бырдин.

По словам собеседника, текст будущего закона переводит в нормативно-правовую базу то, что было ранее закреплено в меморандуме и касалось саморегулирования участников процесса. «Самое главное: у нас впервые появится механизм удаления ссылок на пиратский контент из поисковой выдачи через централизованную систему, в которую сами правообладатели смогут вносить эти ссылки», – отметил Бырдин.

К такой схеме пришлось прибегнуть потому, что в Рунете популярно сразу несколько поисковых систем – и российских, и зарубежных, сообщил эксперт, добавив, что и тех, и других необходимо было заставить исполнять эти требования в равной мере. Новый закон, по его свидетельству, защитит не только правообладателей, но и легальные онлайн-кинотеатры, рынок которых быстро развивается в России.

«Но нам предстоит еще с помощью законодателей внести в законопроект много дополнений, чтобы повысить его эффективность. Дело в том, что с 2018 года, когда начал действовать меморандум, эксперты выявили некоторые его недостатки и «уязвимости», которые надо исправить на уровне закона», – рассказал Бырдин.

Собеседник уточнил, что дорабатывать законопроект придется уже на осенней сессии Госдумы в новом ее составе. «Уверен: когда закон вступит в силу, он сильно огорчит только пиратов, но не рядовых пользователей. Переход на официальные платные сервисы не станет для них болезненным. Конкуренция на этом рынке такова, что цены остаются вполне разумными. И уже большинству наших сограждан проще платить небольшие деньги за качественный продукт, чем рыскать по пиратским ссылкам и получать нечто второсортное», – подытожил Бырдин.

Во вторник в Госдуму был внесен законопроект об исключении из поисковиков ссылок на сайты с пиратским контентом после внесения в специальный реестр. Автор проекта – первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский («Единая Россия»). В случае вступления в силу, новый документ позволит всем правообладателям в течение шести часов самостоятельно удалять нелегальный контент из поисковой выдачи в интернете.

Напомним, в ноябре 2018 года на площадке Роскомнадзора был подписан меморандум о защите авторских прав в интернете. Его участниками стали представители 12 крупнейших производителей кино- и телепродукции и российских интернет-площадок. Документ ввел досудебный порядок разрешения спорных вопросов между правообладателями и поисковыми системами по поводу незаконного размещения ссылок на пиратский контент. Действие меморандума не раз продлялось. В январе в Роскомнадзоре сообщали, что меморандум будет действовать до 1 августа 2021 года.

Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил о подготовке изменений в законодательство, согласно которым правообладатели получат возможность удалять из поисковой выдачи ссылки на пиратский контент. «Мы планируем реализовать комплекс технологических мер, которые будут уменьшать объемы пиратства и позволят правообладателям на это оперативно реагировать и исключать распространение такого рода контента», – заверил глава Минцифры.