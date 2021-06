Байден утвердительно ответил на вопрос о доверии Путину Путин и Байден выступят с ремарками после встречи в узком составе В Минобороны опровергли сообщения о нарушении границы Эстонии российскими Су-35 16 июня 2021, 15:15 Текст: Ксения Панькова

Два российских самолета Су-35 выполняли во вторник плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря, воздушные судна от маршрута не отклонялись, говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны. Как указывается в сообщении, «полет проходил по строго установленному маршруту. Как отметили в Минобороны «во время полета самолеты от маршрута не отклонялись, что подтверждается данными объективного контроля». передает РИА «Новости». Подчеркивается, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств. Ранее в Эстонии заявили, что два российских самолета Су-35 во вторник якобы «нарушили воздушную границу». Российская сторона неоднократно заявляла, что все полеты самолетов России выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.

В Польше приняли резолюцию против строительства «Северного потока – 2» 15 июня 2021, 17:44

Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Сейм Польши принял резолюцию против строительства газопровода «Северный поток – 2», сообщают СМИ. «Сейм Польши в знак солидарности с нашими соседями из Центральной Европы, опасности российской экспансии, в частности для Украины, призывает Европейский союз и его государства-члены, в том числе, прежде всего, ФРГ, в качестве нашего союзника по НАТО и партнера в Европейском союзе, для отказа от какой-либо поддержки реализации проекта газопровода «Северный поток – 2», а также для принятия мер, направленных на немедленное и эффективное прекращения его строительства», – цитирует резолюцию РИА «Новости». Резолюцию депутаты объяснили уважением «к ценностям, на которых основан Европейский союз», а также солидарностью «с Украиной» и заботой «о стабильности и безопасности в Европе, а также для повышения устойчивости Союза к давлению со стороны России». Уточняется, что сейм призвал США «как нашего союзника в НАТО, поддерживать и расширять санкции против организаций, участвующих в строительстве газопровода». Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что условием запуска газопровода «Северный поток – 2» должна быть «деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины». По его словам, он поднимал этот вопрос на переговорах в Берлине. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке. 4 июня президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Глава государства также отметил, что Россия могла бы прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. В РСТ посоветовали туристам не конфликтовать с местным населением на отдыхе в Абхазии 15 июня 2021, 19:10

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Планируя отдых в Абхазии, нужно осознавать повышенные риски, вести себя в общественных местах очень осторожно и избегать конфликтов любого характера, рассказал газете ВЗГЛЯД вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, комментируя ранение двух российских туристов в Пицунде. В ночь с 14 на 15 июня в ресторане, расположенном в абхазском городе Пицунда, местный житель в ходе ссоры с россиянами открыл стрельбу из пистолета. В результате оба отдыхавших получили ранения, их доставили в больницу в Сочи и оказывают необходимую медицинскую помощь. В МВД страны сообщили, что стрелявший был задержан. «Любые выезды из правового поля нашего государства несут повышенные риски. Будь то Абхазия, Малайзия или другие страны, мы находимся на территории другого государства. Поэтому надо понимать, что риски в любом случае повышены», – говорит Барзыкин. Тем не менее, он отмечает, что Абхазия для России является дружественной страной, в которой живет доброжелательный и веселый народ. При этом туристу нужно понимать социальные последствия «после прошедших катаклизмов». Также стоит учитывать тот факт, что местное население имеет при себе огнестрельное оружие, поэтому прибегать вообще к каким-либо конфликтам, даже мелкого характера, не следует. «Были проявления противоправных действий в отношении наших туристов и в предыдущие годы, но граница не закрыта, люди туда ездят. А такие бытовые конфликты, как произошел в Пицунде, конечно, вопиющие, но они случаются, к сожалению. Причем не только в Абхазии. Но там сейчас с оружием «лихие 90-е», у нас давно про это забыли. Поэтому надо это иметь в виду, и при планировании поездки уже прикладывать все усилия к тому, чтобы не попадать в такие ситуации», – рекомендует собеседник. Эксперт убежден, что данный инцидент не спровоцирует резкого падения спроса на Абхазию, и она по-прежнему останется востребованной страной. Хотя, по его мнению, в республике недостаточно хорошая инфраструктура, не хватает мест для отдыха, а объекты представлены частным сектором. Тем не менее, данный отдых считается достаточно бюджетным: море, солнце, пляж. «Сказать, что там опасно, как в Нигерии, я не могу, но риски повышены. И последний случай тому подтверждение. Место отдыха полностью никогда не обезопасишь. Просто нужно вести себя очень осторожно в общественном месте, ресторане, быть культурными. И местным органам власти, если они хотят, чтобы к ним ездили, стоит усиливать профилактику, и правоохранительным органам работать в этом направлении. Особенно если тенденция таких случаев увеличится, то нужно более радикальные меры принимать», – считает Барзыкин. Во вторник в пресс-службе президента Абхазии сообщили, что глава республики Аслан Бжания поручил усилить меры по обеспечению безопасности туристов. Напомним, Абхазия доступна для туристов еще с 4 августа 2020 года и пользуется популярностью среди россиян в течение всего года. Иммунолог рассказал о «московском» штамме коронавируса 15 июня 2021, 16:51

Фото: King Abdullah University Of Scie/Keystone Press

Agency/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Причиной роста заболеваний коронавирусом в России мог стать «московский» штамм коронавируса, необходимо заново разрабатывать все схемы лечения от COVID-19, считает аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «Может быть, московский штамм возник и не в Москве, просто, попав в Москву из какого-нибудь периферийного города, стал сильно распространяться», – сказал Болибок Ura.ru. Врач напомнил, что о мутациях коронавируса ранее заявлял и главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко. По его словам, он неделю назад говорил, что в больницу поступают более тяжелые и более молодые пациенты. «И, к сожалению, много погибших, ввиду того, что старые схемы лечения, которые были обкатаны на прежних штаммах, не очень помогают при новом. Надо заново все схемы лечения разрабатывать», – добавил Болибок. О том, что причиной наступающей третьей волны является более заразный вирус, заявил и вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки России Анатолий Альтштейн. «Похоже, что у нас начинается третья волна. И очень похоже на то, что появился более заразный вирус, который ведет к повышению заболеваемости. Это может быть индийский штамм или же какой-то наш собственный вариант вируса. Но пока никаких официальных заявлений об этом нет», – подчеркнул он. Напомним, 12 июня мэр Москвы Сергей Собянин отправил москвичей на каникулы до 20 июня после того, как в столице был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19. Ограничения вводятся и в некоторых других регионах, например в Ивановской области, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Собянин сообщил, что число выявленных случаев коронавируса в Москве за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%. Главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что коронавирус стало сложнее лечить, так как «вирус тоже за эти полтора года несколько изменил свое лицо, мутировал». Между тем директор центра Александр Гинцбург заявил, что эффективность вакцины «Спутник V» против «московского» штамма COVID-19 изучается в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, ожидается, что препарат будет защищать и от этого вида инфекции. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как коронавирус приспособился к лекарствам. Саакашвили заявил об «исчезновении Грузии с карты мира» 15 июня 2021, 17:22 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Бывший президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили выразил обеспокоенность тем, что США не упоминают его родину как «проблему для России», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Заочно осужденный на родине за коррупцию и злоупотребление служебным положением экс-президент Грузии сказал, что во время его пребывания на посту главы государства «президенты США регулярно упоминали Грузию – я не сходил с экранов, я стучался во все двери, я беспокоил всех». По его словам, ныне Грузия «исчезает с карты мира». Как отметил Саакашвили, «происходит катастрофа, так как президент США Джозеф Байден не упоминает Грузию как проблему для России, и это очень опасно». Он сказал, что «как никогда занят тем, чтобы сместить власти Грузии» – оппозиция рассчитывает победить на осенних местных выборах. Между тем, по итогам саммита НАТО, где Грузии вновь было обещано в будущем членство в Североатлантическом альянсе, президент Саломе Зурабишвили поблагодарила натовцев за внимание к ее стране. Она заявила, что НАТО продолжит политику открытых дверей и поддерживать безопасность в регионе Черного моря. Лавров в Женеве пошутил по поводу теста на коронавирус 16 июня 2021, 11:00

Фото: кадр из видео

Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел Сергей Лавров, прибывший в Женеву на переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, шуткой ответил на вопрос о результатах теста на коронавирус. «Лавров в Женеве сдал тест на коронавирус. На вопрос, какой результат, ответил: «Вскрытие покажет». Best Boss (лучший начальник – прим. ВЗГЛЯД)», – написала официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram. В январе Лавров сообщил, что «в легкой форме» переболел коронавирусом и у него сформировались антитела. Министр также говорил, что раздумывает над возможностью сделать прививку. В Госдуме призвали ограничить въезд в Сочи 15 июня 2021, 19:11

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов призвал ввести в аэропортах Сочи дополнительные меры защиты, чтобы препятствовать распространению коронавируса. Как отметил Кривоносов, в городе наблюдается увеличение туристического потока. «Это нас радует, но я предложу исполнительным органам власти проработать вопрос о том, чтобы ввести какие-то барьеры на внутреннем туризме», – сказал Кривоносов Ura.ru. Он предложил запрашивать у въезжающих свежие ПЦР-тесты, а также экспресс-тесты в аэропорту. По его словам, пока в Сочи нет всплеска заболеваемости коронавирусом, но, несмотря на ограничения в Москве и Санкт-Петербурге, граждане продолжат путешествовать. «Конечно, поедут, поэтому я буквально сегодня проводил обсуждение с Роспотребнадзором. Пока в Сочи не наблюдается всплеска, но мы будем мониторить. Нужно найти баланс (с точки зрения экономики и здоровья), какие именно барьеры ввести, чтобы не навредить внутреннему въездному туризму и не допустить новой вспышки эпидемии», – добавил Кривоносов. В конце мая сочинцы пожаловались на то, что инфраструктура уже не выдерживает натиск гостевого потока. В связи с серьезными пробками жители Сочи попросили туристов рассмотреть для отпуска другие регионы или по крайней мере не приезжать на курорт на личных автомобилях. В Кремле оценили слова Байдена о возможности вступления Украины в НАТО 16 июня 2021, 10:23

Фото: facebook.com/modofukraine

Текст: Алина Назарова

Москва обратила внимание на слова президента США Джо Байдена о возможности вступления Украины в Североатлантический альянс, при необходимости лидер России Владимир Путин обозначит позицию по этому поводу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Первому каналу. «Что касается Украины, мы слышали, что гипотетически президент Байден допустил возможность вступления Украины в НАТО. Это новый элемент. Ранее таких заявлений не делалось. Конечно, в Москве мы обратили на него внимание в полном объеме. Я не сомневаюсь, что при необходимости президент четко обозначит нашу позицию», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». Вопрос о том, заслуживает ли Украина предоставления плана, по мнению Байдена, остается открытым. При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины. В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал, что Организация Североатлантического договора на данном этапе не рассматривает вариант предоставления Киеву и Тбилиси плана действий, направленного на прием Украины и Грузии в свои ряды. Жирков покинул сборную России на Евро-2020 15 июня 2021, 16:39 Текст: Елена Мирошниченко

Из-за полученной травмы защитник сборной России Юрий Жирков больше не будет играть на Евро-2020. «Защитник сборной России Юрий Жирков в матче с Бельгией получил повреждение одной из мышц бедра. Учитывая тяжесть повреждения, тренерский штаб решил отпустить футболиста из расположения команды. В ближайшее время он приступит к реабилитации в одной из профильных клиник в Москве», – говорится в Telegram-канале сборной России по футболу. Уточняется, что остальные игроки готовятся к предстоящему матчу Евро-2020 против сборной Финляндии. Напомним, сборная России по футболу проиграла команде Бельгии со счетом 0:3. В Австралии развеяли миф об «упадке» России 16 июня 2021, 07:56 Текст: Антон Никитин

Миф об «упадке» России не соответствует действительности; военная и экономическая мощь России гарантируют, что страна останется крупным игроком на поколение вперед, отмечает Адам Крейтон в статье, опубликованной в австралийском издании The Australian. Россия, пишет Крейтон, занимает шестое место в мире по объему военных исследований и разработок, уделяя приоритетное внимание инвестициям в беспилотные летательные аппараты, автономные транспортные средства и технологии «машинного обучения» для повышения эффективности кибервойны, передает РИА «Новости». Валютные резервы – 600 млрд долларов – также свидетельствуют о хорошем состоянии государственных финансов страны, отмечается в материале. Россия, даже если она слабее по некоторым показателям (западных стран) может иметь больший контроль над внушительным количеством ресурсов, резюмирует Крейтон. Напомним, в декабре прошлого года глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что Россия, несомненно, является великой державой с высоким уровнем боеготовности вооруженных сил, что нельзя недооценивать. Путин приехал на переговоры с Байденом на «Аурусе» 16 июня 2021, 14:05

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин на лимузине отечественного производства Aurus прибыл на женевскую виллу Ла Гранж, где пройдет его встреча с главой Белого дома Джо Байденом. Ил-96 Специального летного отряда «Россия» приземлился в аэропорту Женевы на пару минут раньше планировавшегося времени. Путин в темном костюме спустился по трапу и сразу сел в поданный к борту самолета лимузин отечественного производства Aurus, капот которого украшен флагом России. Кортеж главы российского государства, состоящий из более чем десяти автомобилей, который направился на виллу Ла-Гранж, сопровождал почетный эскорт мотоциклистов, передает РИА «Новости». Путин прибыл на место переговоров первым. После того, как президент России вышел из машины, у крыльца перед главным входом его встретил швейцарский коллега. Лидеры пожали друг другу руки и обменялись парой фраз. После этого они прошли на крыльцо ближе ко входу – там установлены флаги двух стран – и сделали совместное фото. Затем президенты зашли внутрь здания, где пройдет саммит. Живописная вилла Ла Гранж на берегу озера активно используется властями Женевы и федеральным правительством Швейцарии, она создает хорошие условия для переговоров. Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден. Станции РЭБ в Крыму переведут в активный режим работы перед встречей Путина и Байдена 16 июня 2021, 09:46

Фото: Алтайская Правда/YouTube

Текст: Алина Назарова

Станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на границе Крыма и Украины будут переведены в активный режим работы, чтобы не допустить возможные провокации Киева в российском воздушном пространстве перед встречей президентов России и США, сообщил источник в силовых структурах полуострова. «Станции РЭБ в Крыму будут переведены в активный режим, чтобы предотвратить возможные провокации с украинской стороны. Это максимально сдержанный, но необходимый шаг по недопущению инцидентов», – заявил источник РИА «Новости». По его словам, любое вхождение украинского беспилотника в воздушные границы Крыма будет считаться актом нападения, после чего последует его уничтожение. «Чтобы не допустить возможность подобного инцидента, проводится активизация станций РЭБ. Мы четко будем видеть, куда направляется дрон, и сразу же его «погасим» до захода в наше воздушное пространство или перехватим управление и развернем его в обратную сторону», – отметил источник. Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что России необходимо не допустить возможность любой провокации со стороны Украины перед саммитом Россия – США, именно поэтому станции РЭБ на границе с Украиной в Крыму являются оптимальным решением. «Не сомневаюсь, что официальному Киеву нужна любая провокация, чтобы привлечь к себе внимание в период важных российско-американских переговоров, украинской власти любой пограничный инцидент рядом с Крымом нужен как воздух. Ворваться в повестку переговоров, попытаться потянуть повестку дня на себя – для них это важно. А для нас важно не допустить этого, поэтому предотвратить возможные провокации, используя станции РЭБ – самое мирное и безболезненное решение проблемы», – сказал Белик. По его словам, Украина мечтает о том, чтобы на границе спровоцировать инцидент, например с использованием дронов. «Они хотят, чтобы мы их сбили, а мы этого не сделаем. Мы просто развернем в случае чего этот дрон обратно к хозяевам, возможно, даже с радиоприветом. Мы мирная страна, и даже с таким агрессивным и непредсказуемым соседом предпочитаем улаживать вопросы не ракетами, а радиоэлектронной аппаратурой», – отметил Белик. Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. Во вторник вечером в Женеве приземлился самолет с российской делегацией. Байден также прибыл в Женеву. Президент России прибудет в Женеву непосредственно перед переговорами. В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов. В косметике ведущих брендов обнаружили токсичные вещества 15 июня 2021, 20:11 Текст: Ксения Панькова

Американские ученые протестировали косметику известных брендов и обнаружили, что во многих средствах содержаться токсичные вещества, которые могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. По данным исследования, опубликованного в журнале Environmental Science & Technology, ученые проверили более 200 косметических средств, в том числе консилеры, тональные кремы, средства для глаз и бровей, а также различные средства для губ. Было установлено, что 56% тональных кремов и средств для глаз, 48% средств для губ и 47% туши для ресниц содержат высокий уровень фтора, что указывает на использование PFAS – группа химических веществ, с которыми связан ряд серьезных заболеваний, передает ТАСС. «Эти результаты вызывают особую озабоченность, если учесть риск воздействия на потребителя в сочетании с масштабом многомиллиардной индустрии, которая ежедневно поставляет эти продукты миллионам потребителей», – отметил профессор физики Грэм Писли, который работал над исследованием. Как отметил профессор, в полной мере оценить масштабы использования в косметической продукции фторированных химических веществ сложно «из-за отсутствия строгих требований к маркировке» как в США, так и в Канаде. По словам профессора, вещества PFAS часто используются из-за их водостойкости и пленкообразующих свойств. Ряд веществ, отнесенных к классу PFAS, связывают с раком почек, раком яичек, гипертонией, заболеваниями щитовидной железы, а также недостаточным весом при рождении и иммунотоксичностью у детей. Исследователи протестировали косметику десятков брендов, включая L'Oréal, MAC, Maybelline, NARS, Estée Lauder и другие. Ранее американские ученые заявили, что сладкие напитки негативно влияют на память и способности к обучению у детей. В Минздраве рассказали о распространении индийского штамма COVID в России 15 июня 2021, 20:32 Текст: Елена Мирошниченко

Заболевание некоторыми новыми штаммами коронавируса может вызвать более тяжелое течение болезни, заявил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев. «К сожалению, вирус мутирует и при мутации проявляет более агрессивные свойства, такие как контагиозность. С индийским, или «Дельта»-штаммом, связана более высокая контагиозность – на 50-60%. И, возможно, сегодня можно делать осторожные выводы о более тяжелом течении при инфицировании некоторыми новыми мутантными штаммами», – рассказал он ТАСС. Он добавил, что идет работа по секвенированию вируса, индийский штамм коронавируса постепенно распространяется в России. «У нас есть статистика, которую ведет Институт гриппа (Научно-исследовательский институт гриппа им. А. А. Смородинцева), то есть идет работа по секвенированию вируса, <...> 30% сегодняшних штаммов в России – [это] индийский штамм. Распространяется он достаточно равномерно. У меня нет точной статистики <...>, но 30% – это общее число, доля из того, что циркулирует в России», – уточнил Авдеев. Ранее эпидемиолог назвала отличие симптомов при индийском штамме COVID. При индийском варианте коронавируса больше свойственны проявления со стороны желудочно-кишечного тракта, а вот кашель и лихорадка встречаются значительно реже, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Суд в Гааге признал права «Союзплодоимпорта» на водочные товарные знаки 16 июня 2021, 12:28 Текст: Алина Назарова

Окружной суд Гааги установил право ФКП «Союзплодоимпорт» на водочные товарные знаки «Столичная» и «Московская» в пяти странах ЕС – Ирландии, Кипре, Швеции, Италии, Чехии, а также Великобритании. «Суд постановил, что ФКП («Союзплодоимпорт») является владельцем товарных знаков «Столичная» и «Московская» в шести из 13 стран: Великобритании, Ирландии, Кипре, Швеции, Италии и Чехии», – говорится в постановлении суда, передает РИА «Новости». Эти шесть стран поддержали претензии российского «Союзплодоимпорта» в нарушении своих авторских прав на товарные знаки на водку. В суде также сообщили, что в остальных семи странах – Швейцарии, Франции, Норвегии, Дании, Испании, Португалии и Польше – эти бренды остаются зарегистрированными на имя Spirits. В конце октября окружной суд Гааги постановил снять арест товарных знаков на водку «Столичная» и «Московская», которого ранее добились бывшие акционеры ЮКОСа. Тогда же суд также поручил ответчикам оплатить расходы ФКП «Союзплодоимпорт» по этим разбирательствам, которые на сегодняшний день оцениваются в 2209,38 евро. Верховный суд Нидерландов в январе окончательно признал «Союзплодоимпорт» единственным законным правообладателем товарных знаков «Столичная» и «Московская» на территории Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Решение суда стало окончанием многолетнего спора между «Союзплодоимпортом» и SPI Group Юрия Шефлера о правах на водочные бренды в странах Бенилюкса. Проценко предупредил о сокращении инкубационного периода коронавируса 15 июня 2021, 20:57 Текст: Елена Мирошниченко

Инкубационный период коронавируса укоротился до четырех-пяти дней, заявил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко. «Укоротился период инкубационный, сейчас четыре-пять дней. Клиническая картина, наверное, сильно не поменялась», – рассказал он RT. Проценко не стал прогнозировать, связан ли взрыв заболеваемости с индийским штаммом коронавируса. Также он уточнил, что вакцинация – «это единственный выход из создавшейся ситуации пандемии, и вопрос, как она регулироваться должна». Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что заболевание некоторыми новыми штаммами коронавируса может вызвать более тяжелое течение болезни.