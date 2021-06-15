США обнародовали первую стратегию по борьбе с «внутренним терроризмом»

Администрация президента США Джо Байдена опубликовала первую национальную стратегию по борьбе с «внутренним терроризмом», который, как указывается, является наиболее актуальной террористической угрозой для страны.

В релизе Белого дома указывается, что «администрация Байдена публикует первую национальную стратегию по борьбе с внутренним терроризмом, направленную на то, чтобы справиться с этой угрозой национальной безопасности Америки и усовершенствовать ответные меры федерального правительства», передает РИА «Новости».

Отмечается, что американский лидер «поручил своей команде по нацбезопасности провести (...) обзор мер правительства США для того, чтобы решить проблему внутреннего терроризма, который стал наиболее актуальной террористической угрозой для США».

Также указывается, что госдепартамент изучит возможность признания террористическими иностранных организаций, подозреваемых в стране в связях с актами «внутреннего терроризма» или к «специально признанным глобальным террористам» (Specially Designated Global Terrorist, SDGT) в соответствии с установленными критериями.

Напомним, в США активно заговорили о «внутреннем терроризме» после того, как в январе сторонники Дональда Трампа, занимавшего тогда пост президента США, ворвались в Конгресс во время утверждения итогов всеобщих выборов.

В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия.