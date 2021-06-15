Черчесов счел оправданной критику сборной России

Критика российской сборной по футболу справедлива, заявил главный тренер команды Станислав Черчесов перед матчем с командой Финляндии на ЧЕ.

«Что касается болельщиков и критики, то, во-первых, критика абсолютно заслуженная. Во-вторых, она бывает даже после побед, и в таких случаях она иногда тоже бывает заслуженной. Правы обе стороны – та, что критикует, и та, что поддерживает, потому что они за нас болеют. Наша задача – перед ними реваншироваться», – цитирует Черчесова ТАСС.

По его словам, к матчу с финской командой российская подготовила несколько тактических моделей игры, российские футболисты готовятся к турниру целиком и к каждому матчу по отдельности.

«У нас сегодня была тактическая тренировка, мы наигрывали несколько вариантов, но о них, конечно, я говорить не буду», – пояснил специалист.

«Вы сказали, что [в матче с бельгийцами] не сработала связка Дзюба – Головин, но матч был непростой и с непростым соперником. К тому же в начале игры выпали два игрока, которые готовились непосредственно к этой игре и должны были делать определенные вещи. Когда по ходу матча какие-то вещи ломаются, то это и к нам вопрос, хотя, понятно, во время игры сложно докричаться и подсказать. Другое дело, что некоторые моменты не получились, чего греха таить», – подвел итог Черчесов.

В среду сборная России сыграет со сборной Финляндии во втором туре группового этапа ЧЕ, матч пройдет в Петербурге.

Российская сборная проиграла команде Бельгии со счетом 0:3, в ходе матча Юрий Жирков получил травму, он может пропустить весь турнир.