Медик предложил привлекать врачей для разработки машин скорой помощи

«По сравнению с Москвой и Подмосковьем, где машин скорой помощи достаточно, в глубинке ситуация кардинально отличается. Там, конечно же, нужна помощь», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель профсоюза работников скорой помощи «Фельдшер.ру» Дмитрий Беляков, комментируя массовые поставки машин для «скорой помощи» в регионы.

Сама по себе линейка предложений видов автомобилей скорой медицинской помощи (АСМП) в России расширяется, однако у нас до сих пор нет концептуальной научно-обоснованной разработки этих моделей, заявил председатель профсоюза работников скорой помощи «Фельдшер.ру» Дмитрий Беляков. «Такие модели надо проектировать после консультаций с врачами. А сегодня автозаводы просто заполняют медаппаратурой те модели, которые у них уже имеются. При этом, не выверяют их эргономику, удобство использования в работе», – говорит эксперт.

Комиссия, которая будет участвовать в разработке и приемке АСМП, должна включать не только врачей, но и водителей машин «скорой», чтобы они все пощупали сперва своими руками, полагает Баляков. «Для города нужна одна подвеска, для деревень – другая. При этом есть вещи универсальные: например, у врача должна быть возможность подойти к носилкам в салоне с двух сторон. В некоторых нынешних моделях, чтобы вытащить ящик реанимации, требуется сначала выкатить носилки. На полках внутри салона врачам приходится самостоятельно мастерить бортики, чтобы лекарства оттуда не слетали при тряске», – перечислил Беляков.

«В Подмосковье закупили в целом хорошие «Форды», но угол разворота этой машины порой затрудняет въезд во дворы, когда они забиты припаркованными автомобилями. Надо либо освобождать дворы, либо покупать машины с другим углом разворота», – предлагает председатель профсоюза.

Ранее на Всероссийском форуме волонтеров-медиков представители «Единой России» взяли на себя обязательство подготовить и предложить президенту программу обновления парка машин скорой помощи АСМП в регионах. Положительное решение по этой программе Владимир Путин озвучил в послании Федеральному Собранию в апреле. В результате в ближайшие три года в села поступит дополнительно 5 тыс. машин скорой помощи. Кроме этого, президент поручил обеспечить приобретение в 2022-2023 годах дополнительно не менее 500 мобильных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям сельских поселений и малых городов.

Замсекретаря Генерального совета партии «Единая Россия», депутат Госдумы Евгений Ревенко уверен, что программа обновления парка АСМП будет реализована без промедлений. Он добавил, что «обновление должно стать плановым, то есть постоянно действующим механизмом, ведь автомобили скорой помощи изнашиваются, к тому же сама техника развивается».

Собеседник напомнил о том, что во время форума волонтеров-медиков «Мы вместе» к нему обратилась группа добровольцев с просьбой поставить на федеральном уровне вопрос обновления парка АСМП. «Это масштабная, серьезная проблема. Я пообещал поднять ее на уровень президента. Позднее партия проинформировала президента о том, что есть такой запрос, и Владимир Путин поддержал эту инициативу. Он включил этот пункт в свое послание Федеральному собранию», – рассказал Ревенко.

Парламентарий подчеркнул, что это «крупная серьезная программа, которая коснется практически всех регионов нашей страны, в том числе Воронежской области», депутатом от которой он является.

«Когда люди звонят в «02», как правило, речь идет о жизни и смерти человека, о том самом «золотом часе», когда необходимо оказать экстренную медпомощь. Поэтому сотрудники «скорой» должны иметь в своем арсенале самую современную технику, все необходимое оборудование, – убежден депутат. – Причем, нужно обеспечить регионы разными модификациями АСМП – в зависимости от местности».

По данным отчета «Об итогах работы Минздрава», в прошлом году на балансе медучреждений состояло более 20 тысяч АСМП всех классов с разной степенью износа – от 70 до 25 процентов. Считается, что существенный износ «скорой» происходит уже после трех лет работы, а после пяти – машину нужно менять.

Pа счет средств федерального бюджета дополнительно в прошлом году в регионы поставили почти полторы тысячи новых автомобилей скорой помощи класса В и более 1200 реанимобилей. Кроме этого, более 180 машин закупил Минпромторг. Благодаря этому, парк скорой помощи по этим двум классам машин обновился почти соответствено на 14 % и более чем на 23 %.

В прошлом году правительство определило и трех поставщиков автомобилей «скорой помощи»: это «Форд Соллерс», Горьковский и Ульяновский автозаводы.