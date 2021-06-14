Минск не получил от Польши и Ирландии данные контроля по инциденту с Ryanair

Белоруссия до сих пор не получила от Польши и Ирландии данные объективного контроля по инциденту с самолетом авиакомпании Ryanair, заявил директор департамента по авиации Минтранса республики Артем Сикорский.

«С просьбой предоставить данные объективного контроля мы первого июня обратились в Польшу, страну регистрации воздушного судна, и в Ирландию – страну-эксплуатанта воздушного судна, ответа мы до сих пор не получили», – цитирует ТАСС Сикорского.

По его словам, комиссия ИКАО по расследованию инцидента с самолетом Ryanair не собирается в Белоруссию.

«Только 4 июня ИКАО уведомила Беларусь о собрании комиссии. До сих пор неизвестен ни ее состав, ни компетенции ее участников. О визите в Беларусь речь пока не идет. Нас просто попросили выслать информацию», – сказал он.

Между тем председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора сообщил, что Минск заинтересован найти авторов сообщения о «минировании» самолета Ryanair, передает РИА «Новости».

«Мы заинтересованы найти человека, лиц, которые направили сообщение (о минировании самолета Ryanair) и были заинтересованы в том, чтобы произошло то, что произошло. Были бы признательны за международное сотрудничество», – сказал Гора. В то же время он отметил, что сотрудничество «оставляет желать лучшего.

Также глава СК привел пример, как в январе 2020 года белорусская сторона направила в Швейцарию запрос о правовой помощи относительно расследования сообщений о якобы минировании осенью 2019 года нескольких объектов в Белоруссии. Он пояснил, что то сообщение было направлено с сервиса Protonmail, как и в случае с ложным сообщением о минировании самолета Ryanair. Гора подчеркнул, что спустя полтора года ответ так и не был получен.

Он добавил, что белорусская сторона готовит международные запросы об оказании правовой помощи по инциденту с рейсом Ryanair.

Ранее глава МИД Британии Доминик Рааб заявил, что у Лондона нет доказательств какой-либо причастности России к посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске.

Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными, однако после посадки был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия «бросает вызов ценностям» ЕС, а Белоруссия «атакует» суверенитет Европы.