Роскосмос рассмотрел возможность выхода туриста в открытый космос Астронавты пожаловались на жару в американском модуле МКС 14 июня 2021, 13:03 Текст: Алина Назарова

Астронавты сообщили НАСА о жаре в американском модуле Международной космической станции (МКС), из которого через два дня планируется осуществить выход в открытый космос, следует из переговоров экипажа с Землей. В понедельник утром командир станции японец Акихико Хосиде проинформировал специалиста хьюстонского Центра управления полетами, что в шлюзовом модуле Quest, из которого астронавты осуществляют выходы в открытый космос, намного теплее, чем в остальных модулях. В ответ специалист пообещал охладить модуль, передает РИА «Новости». Два выхода астронавтов ожидаются 16 и 20 июня, их совершат француз Тома Песке и американец Шейн Кимброу. Им предстоит установить снаружи американского сегмента МКС две новые панели солнечных батарей IROSA, которые в начале июня доставил на станцию грузовой корабль Cargo Dragon. Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.

Польское телевидение заменило флаг Украины на российский 13 июня 2021, 15:10

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Польский телеканал TVP Sport, анонсируя встречу украинской сборной с Нидерландами, перепутал флаги России и Украины. Напротив украинской сборной оказался российский триколор. Оказалось, что телеканал по ошибке оставили в календаре флаги команд, которые играли накануне. Поэтому вместо флага Украины был показан флаг России, а Нидерланды превратились в Бельгию. Также были перепутаны флаги Англии, Хорватии, Австрии и Северной Македонии, сообщает телеканал «360». На данную ситуацию отреагировала официальный представитель МИД Мария Захарова «Польское телевидение огонь», – написала Захарова в Telegram-канале. Ранее в Wildberries сообщили, что спрос на товары для болельщиков перед чемпионатом Европы по футболу в России вырос на 227%, а больше всего футбольной атрибутики приобрели покупатели из Московского региона и Санкт-Петербурга. Байден сказал, почему Путин не меняет позицию из-за давления США 13 июня 2021, 17:55

Фото: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Текст: Елена Мирошниченко

Президент США Джо Байден заявил, что не может дать гарантии изменения позиции России. На вопрос о том, почему российский лидер Владимир Путин не меняет позицию из-за давления Вашингтона, Байден ответил, потому что «он Владимир Путин». «Нет гарантии, что я смогу изменить поведение человека или поведение страны. У автократов есть огромная власть, им не надо отвечать перед обществом, и очень может случиться, что если я буду отвечать (Путину) должным образом, что я и буду делать, это его не переубедит, и он продолжит в том же духе», – цитирует Байдена РИА «Новости». Байден выступил на пресс-конференции в Корнуолле по итогам встречи «Большой семерки». Также на пресс-конференции Байден согласился с оценкой Путина, что отношения между Россией и США находятся на низкой точке. «Я думаю, он прав, что они (отношения) находятся на низкой точке», – сказал американский лидер. На вопрос о том, почему российский лидер Владимир Путин не меняет позицию из-за давления Вашингтона, Байден ответил, потому что «он Владимир Путин». «Не буду вдаваться в это, потому что мне надо сесть за стол переговоров с ним, буду рад потом с вами поговорить», – добавил он. Говоря о решении не проводить совместную пресс-конференцию с российским лидером Владимиром Путиным, заявил, что это не конкурс, кто лучше выступит перед журналистами. Он отметил, что на пресс-конференции намерен ясно обозначить условия улучшения отношений с Россией. Накануне президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет. Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Захарова прокомментировала заявление G7 о России 13 июня 2021, 20:24 Текст: Елена Мирошниченко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила G7, что предсказуемость России подтверждена годами, дело за «семеркой». «Семерка высказала заинтересованность в «стабильных и предсказуемых» отношениях с Россией. Раньше они заявляли, что Россия должна быть более стабильной и предсказуемой. Теперь эта задача считается сферой совместных отношений, то есть зависящей от всех сторон. Учитывая, что наша предсказуемость подтверждена годами и делами, дело за «семеркой», у которой с этой сферой не очень», – написала Захарова в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что лидеры Группы семи (G7) выступают за стабильные и предсказуемые отношения с Россией, однако призывают Москву прекратить поведение, которое они считают дестабилизирующим. У Нетаньяху отобрали пост премьера Израиля 13 июня 2021, 21:00

Фото: Yoav Dudkevitch/POOL/ТАСС

Новым премьер-министром Израиля стал лидер партии «Ямина» Нафтали Беннет, трансляцию голосования ведет официальный телеканал Кнессета. Кнессет проголосовал за вотум доверия новому правительству Израиля, которое на ближайшие примерно два года возглавит Беннет, затем, согласно коалиционным договорённостям, его сменит лидер «Еш Атид» Яир Лапид. За проголосовали 60 парламентариев, против – 59. Об этом сообщает РИА «Новости». Ожидается, что после голосования министры принесут присягу, затем состоится первое заседание кабинета. Нафтали Беннет с 2006 по 2008 год присоединился к тогдашнему лидеру оппозиции Биньямину Нетаньяху и работал в качестве начальника его канцелярии. В 2010 году Беннет был избран генеральным директором Совета поселений Иудеи, Самарии и Газы и возглавил борьбу против замораживания строительства поселений в 2010 году. В 2011 года стал соучредителем внепарламентского движения «Мой Израиль». В 2012 году основал движение «Израильтяне». Впоследствии Бенет ушел из «Ликуда» и присоединился к партии «Еврейский дом». После занял пост партийного лидера «Еврейского дома». В 2018 году покинул партию «Еврейский дом» и стал одним из основателей партии «Новые правые». С 2013 года Нафтали Беннет в разное время возглавлял пять министерств Израиля: он занимал посты министра экономики, министра по делам религий, министра по делам диаспоры, министра образования и министра обороны. Беннет неоднократно отмечался как сторонник дружеских отношений между Израилем и Россией. Беннет заявлял, что «у Израиля тесные и прочные, даже теплые отношения с Россией. У нас много выходцев из России живут в Израиле. У меня у самого предки приехали в Израиль из Российской Империи, нас многое связывает. Российские лидеры и президент Путин делают много для того, чтобы у нас цели совпадали, а всякого рода несогласия очень быстро разрешались. Конечно, есть большие вопросы со связями с террористами и Ираном, но эти вопросы сложные и долгоиграющие. Я считаю, что Россия надежный сторонник Израиля». Ранее бывший премьер-министр Израиль Биньямин Нетаньяху заявил, что выступит в качестве лидера оппозиции на специальной сессии Кнессета для утверждения нового правительства. Нетаньяху занимал пост премьер-министра 12 лет. Сообщалось, что правительство Израиля в ротации возглавят лидер партии «Ямина» Нафтали Беннет и лидер «Еш Атид» Яир Лапид. В мае действующий глава кабмина Израиля Биньямину Нетаньяху не смог сформировать коалиционное правительство. 23 марта в Израиле прошли четвертые за два года досрочные парламентские выборы: Кнессет был автоматически распущен в декабре из-за истечения сроков утверждения госбюджета, а в 2019 году парламентариям дважды не удавалось сформировать коалицию. На Украине захотели получить часть акций оператора «Северного потока – 2» 14 июня 2021, 08:36

Фото: Jens Büttner/dpa/picture-alliance/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Украина сможет заработать на «Северном потоке – 2», если после запуска газопровода ей передадут часть акций компании-оператора, заявил украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. «Окей, мы понимаем, что «Северный поток – 2» может быть выгодней для вас. Давайте, из-за того, что мы теряем, это вопрос политический, сделаем Украину сособственником «Северного потока – 2», дайте нам 5-7-10%, чтобы мы могли компенсировать свои убытки», – заявил эксперт, передает РИА «Новости». По его словам, часть газа, который пойдет через трубопровод, может попадать в украинские газовые хранилища. «Давайте об этом говорить, что Украина станет участником «Северного потока – 2»... Продайте или передайте украинскому Нафтогазу 5% стоимости этого «Потока», и мы будет акционерами, будем зарабатывать на нем», – сказал он. Бортник добавил, что пока газопровод не запущен, данный вариант «возможен». При этом, по его мнению, более реальны варианты с созданием российско-европейского консорциума, который станет владельцем украинской ГТС и обеспечит через нее транзит газа, или заключение долгосрочного контракта на прокачку топлива через Украину с Газпромом. «Но это надо взять свою позицию, отказаться от позиции американских партнеров и продвигать свой нарратив, свои национальные интересы», – отметил эксперт. При этом он предположил, что после истечения текущего контракта, который действует до 2024 года, Киев могут вынудить снизить цену на транзит, так как прокачка через «Северный поток – 2» будет дешевле, или же украинскую ГТС «просто вырубят». 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке. 4 июня президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Глава государства также отметил, что Россия могла бы прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. Киев выразил готовность обсудить компенсацию Украине за «Северный поток – 2» 14 июня 2021, 04:05

Фото: Hennadii Minchenko/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Украина рассмотрит возможность получения компенсации в случае запуска газопровода «Северный поток – 2», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Как пояснил министр, если Киеву «предложат переговоры о компенсациях», украинская сторона «на них посмотрит», но «не будет непременно соглашаться на то, что будет предложено». Кулеба не стал говорить, от кого Украина ждет соответствующего предложения. Когда его спросили об устраивающей Киев сумме, министр ответил: «До этого пункта мы пока не дошли». Кулеба сказал, что «в последнее время значительно выросла» готовность США добиться таких компенсаций для Киева, но решение снизить санкционное давление на оператора Nord Stream 2 AG «стало разочарованием» для Украины, передает ТАСС со ссылкой на Die Welt. Напомним, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, если все ухищрения вокруг «Северного потока – 2», направленные на сохранение прокачки российского раза по территории Украины, не сработают, украинцам компенсируют финансовые потери за утерянные транзитные сборы. «Это то, за что нужно будет взяться европейцам», – добавил Блинкен. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД МХАТ оценил отказ режиссера от сотрудничества из-за спектакля с Бузовой 14 июня 2021, 02:50

Фото: MK-TV МК-ТВ/Youtube

Текст: Антон Антонов

Пресс-служба МХАТ имени Горького прокомментировала решение режиссера Антона Адасинского о прекращении сотрудничества с театром из-за спектакля с участием певицы Ольги Бузовой. В пресс-службе заявили, что «значимых последствий для театра точно не будет». Адасинский «делал мюзикл семейный «Золото». При этом «последний спектакль был 1 июня, в День Защиты детей, сейчас уже конец сезона», а «на следующий сезон репертуар еще не составлен, известны только даты «Чудесного грузина», говорится в сообщении. Отмечается, что договор с режиссером «в некоторой степени уникальный» – Адасинский был приглашенным режиссером. В связи с этим потребуется некоторое время для того, чтобы разорвать договор. В театре выразили надежду, что Адасинский изменит отношение к спектаклю, который «рассказывает без оценок о молодом Сталине». «Абсолютно авангардный спектакль, публика приняла его очень тепло», – приводит РИА «Новости» текст сообщения. В минувшее воскресенье Бузова сообщила, что стала актрисой и готовится к дебюту на сцене МХАТа имени Горького в спектакле «Чудесный грузин», посвященном молодости Иосифа Сталина. Позже худрук МХАТа признался, что Московский художественный академический театр имени Горького «хайпанул» на решении пригласить Бузову в спектакль о Сталине. Видеофрагмент выступления Бузовой на сцене МХАТа с оригинальным звуком появился в социальных сетях. На Украине наливали бесплатное пиво за поражение сборной России на Евро-2020 13 июня 2021, 17:38 Текст: Дарья Григоренко

Во Львове посетители Lviv Fan Festival бесплатно получили 300 бокалов пива по случаю поражения сборной России по футболу в матче с командой Бельгии на Евро-2020, а сервис такси пообещал жителям Киева бесплатные поездки. По словам организаторов фестиваля, посетителям наливали по 100 бокалов пива за каждый гол, забитый в ворота российской команды, передает РИА «Новости». Кроме того, если Россия проиграет Бельгии, сервис такси «Бонд» обещал жителям Киева по 50 гривен на счет. Накануне сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы в Петербурге. Встреча завершилась со счетом 0:3 в пользу команды Бельгии. Бельгийцы набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы B. Второе место занимает сборная Финляндии, ранее в субботу обыгравшая команду Дании со счетом 1:0. Россияне идут четвертыми. Основатель Pink Floyd Уотерс послал «придурка» Цукерберга к черту 14 июня 2021, 07:58

Фото: Emerson Santos/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс в резкой форме ответил отказом на предложение руководителя Facebook Марка Цукерберга использовать песню Another Brick in the Wall в фильме компании за «гигантские» деньги. Уотерс зачитал письмо от Цукерберга на форуме в поддержку основателя Wikileaks Джуллиана Ассанжа. В письме содержалась «просьба на право использовать песню Another Brick in the Wall (Part) 2 при создании фильма для продвижения Instagram». Уотерс отметил, что «официальное послание» от Цукерберга содержит предложение «гигантской суммы денег». «И мой ответ: иди к черту! Ни за что!» – приводит слова Уотерса РИА «Новости». Основатель Pink Floyd отказался участвовать в «чуши», предложенной Цукербергом. Он заявил, что основная идея песни «очень актуальна и необходима сегодня». «Они хотят использовать ее, чтобы сделать Facebook и Instagram еще больше и мощнее, чем они есть, чтобы продолжать подвергать цензуре всех нас в этой комнате и не допустить, чтобы эта история о Джулиане Ассанже стала достоянием общественности», – сказал Уотерс. Он заявил, что Цукерберг – это «один из самых властных придурков в мире» и «мелкий мерзавец». Отметим, что у Уотерса есть страница в Instagram, на него подписано около одного миллиона пользователей. Напомним, Еврокомиссия начала расследование возможного неконкурентного поведения американской компании Facebook. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на необходимость регуляции действий интернет-гигантов. При этом в феврале Facebook вынудила власти Австралии пойти на ряд уступок компании. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Испании восхитились «подвигами» нацистского пилота под Ленинградом 14 июня 2021, 08:55

Фото: кадр из видео

Текст: Алина Назарова

Одна из ведущих газет Испании ABC опубликовала статью о «подвигах» нацистского пилота Ганса-Ульриха Руделя на Восточном фронте в Советском Союзе в годы Второй мировой войны. Автор статьи Мануэль Вильяторо рассказывает, как Рудель, самый результативный пилот пикирующего бомбардировщика Junkers Ju-87, в сентябре 1941 года во время наступления немцев на Ленинград подбил линкор «Марат», считавшийся гордостью Балтийского флота. В результате взрыва погибли более 300 моряков, а корабль весом почти 24 тыс. тонн лег на грунт. «Марат» исчез в облаке дыма высотой около 400 метров; должно быть моя бомба попала в снарядный погреб», – цитирует автор статьи мемуары Руделя, передает РИА «Новости». Рудель, как говорится в статье, также «прославился» уничтожением бронетехники. Так, на его счету свыше 500 подбитых танков. После поражения нацистской Германии Рудель, который был членом партии нацистов, сначала сдался американцам, а затем сбежал в Аргентину. Там он публиковал памфлеты, в которых выражал готовность снова сражаться против большевиков и за «жизненное пространство» на Востоке, по-прежнему необходимое для выживания немецкой нации и выступал в защиту действий Адольфа Гитлера. НАТО решило пересмотреть стратегическую концепцию из-за России 13 июня 2021, 22:50

Фото: Jaap Arriens/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В связи с политикой России и Китая НАТО пересмотрит свою стратегическую концепцию, заявил Белый дом. Администрация США заявила, что члены НАТО согласятся пересмотреть «основу, которая будет определять подход» альянса к «меняющейся стратегической среде». В частности, речь идет о реакции на «агрессивную политику и действия России», а также «вызовы, которые ставит перед коллективной безопасностью» Китай. Новая концепция будет подготовлена для принятия на саммите НАТО в 2022 году. При этом государства НАТО «возьмут на себя обязательства по реализации новых военных концепций и стратегий, которые укрепят потенциал сдерживания и обороны» для «противодействия угрозам со стороны России и других стран». Кроме того, указывается, что альянс «продолжит отслеживать российские развертывания в и вокруг Украины», передает РИА «Новости». Президент США Джо Байден на предстоящем саммите НАТО подтвердит «прочную трансатлантическую связь через НАТО и нерушимую приверженность» Вашингтона принципу «атака на одного – это атака на всех», которая «встретит коллективный ответ». Сообщается, что лидеры НАТО выступят с набором амбициозных инициатив, чтобы гарантировать безопасность своих граждан до 2030 года и далее. Также НАТО «одобрит новую политику киберзащиты» от действий, совершаемых «государственными и негосударственными субъектами, включая разрушительные атаки программ-вымогателей на критически важную инфраструктуру». «Лидеры подтвердят свою приверженность политике открытых дверей НАТО, которая обеспечивает путь к членству для любой европейской страны, разделяющей наши ценности и выполняющей необходимые обязанности и обязательства», – говорится в заявлении Белого дома. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что «последняя стратегическая концепция была написана в 2010 году, среди прочего она определяет Россию в качестве «конструктивного партнера», и едва ли говорит о Китае вовсе». По его словам, пришло «время обновить стратегическую концепцию НАТО». Как сообщил глава бельгийского правительства Александер Де Кроо, Байден прибыл в воскресенье в Бельгию, где 14 июня примет участие в очном саммите НАТО и 15 июня в саммите ЕС – США. Напомним, СМИ сообщали, что в черновом варианте коммюнике, которое будет опубликовано по итогам саммита НАТО в Брюсселе, содержится пункт, согласно которому «союзники по НАТО готовятся официально выступить против развертывания альянсом ядерных ракет наземного базирования в Европе». Москвичам напомнили о штрафе за использование детских площадок в парках 13 июня 2021, 20:51 Текст: Елена Мирошниченко

За нарушение действующего с 13 по 20 июня запрета на использование объектов городской инфраструктуры в парках, в том числе детских и спортивных площадок, скамеек и беседок москвичам грозит штраф до 4 тыс. рублей, рассказал начальник Главконтроля Евгений Данчиков. «За последние сутки выявлены неоднократные случаи нарушений горожанами ограничений установленных указом мэра Москвы по использованию инфраструктуры парков. За эти нарушения граждане будут привлечены к административной ответственности в размере до 4 тыс. рублей. Главное, чтобы граждане не подвергали себя и детей риску заразиться COVID-19», – цитирует его ТАСС. Напомним, в Москве продлили выходные до 20 июня для ослабления скорости распространения коронавируса. Также с 13 по 20 июня приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в ТЦ и других организациях. Кроме того, в ресторанах, кафе, барах, а также в ночных клубах запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00. В крупных городских парках будут закрыты аттракционы, детские и спортплощадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений. Украинские пограничники не пустили в страну российскую актрису дубляжа 13 июня 2021, 19:22 Текст: Елена Мирошниченко

Из-за поездок в Крым российскую актрису дубляжа не впустили в Украину, ей запретили въезд в страну на три года, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел. «Вчера в пункт пропуска «Паланка-Маяки-Удобное» на украинско-молдавской границе на въезд в Украину прибыла гражданка России. Во время мероприятий контроля пограничники Белгород-Днестровского отряда установили, что иностранка незаконно находилась в Крыму. Правоохранителям 59-летняя россиянка сообщила, что направляется в Одессу, чтобы выступить в театре. Женщина известна в России как актриса озвучивания и дубляжа, а также певица. Поскольку на полуостров она попала с нарушением установленного порядка въезда и выезда, во въезде на территорию Украины ей отказали. Кроме того, пограничники запретили ей въезд в Украину сроком на три года», – говорится на сайте МВД. Имя актрисы на сайте не указывается, по данным одесского новостного портала «Думская», речь идет о Ларисе Брохман. Ранее российским актерам, которые ехали на Украину со спектаклем «Идеальный свидетель», запретили въезд в страну, в сообщении на официальном сайте погранслужбы не указаны фамилии актеров, но оно сопровождается афишей с фотографиями и именами Игоря Ливанова, Павла Баршака и Елены Кориковой. Дерипаска проиграл суд в США об отмене санкций 14 июня 2021, 07:23

Фото: Pravda Komsomolskaya/

Russian Look/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Окружной суд по округу Колумбия отказал российскому бизнесмену Олегу Дерипаске в требовании отменить санкции США против него и закрыл дело, говорится в решении суда. Судья Амит Мехта удовлетворил ходатайство минфина США. Дерипаска может обжаловать его решение в вышестоящем суде. Дерипаска утверждал, что офис по контролю за иностранными активами американского министерства превысил полномочия. Кроме того, он жаловался, что минфин волюнтаристски отклонил его петицию с требованием отмены санкций. Также сторона россиянина заявила, что ему предоставили недостаточно подробное описание причин введения санкций под предлогом секретности информации. Дерипаска возражал и против включения в «список олигархов». Суд отверг все претензии бизнесмена, передает РИА «Новости». Весной 2018 года Минфин США ввел санкции против Дерипаски и его компаний, включая «Группу ГАЗ». Однако сроки, в которые инвесторы должны были избавиться от акций, постоянно переносились. В конце января 2019 года Вашингтон снял санкции с компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго» в связи со снижением в них долей Дерипаски. При этом сам бизнесмен и другие его компании остались в черном списке. «Большая семерка» выступила за стабильные отношения с Россией 13 июня 2021, 15:43 Текст: Ксения Панькова

Лидеры Группы семи (G7) выступают за стабильные и предсказуемые отношения с Россией, однако призывают Москву прекратить поведение, которое они считают дестабилизирующим, говорится в проекте коммюнике. «Мы подтверждаем нашу заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией. Мы будем продолжать взаимодействовать [с Россией] там, где есть сферы, представляющие взаимный интерес. Мы подтверждаем наш призыв к России прекратить свое дестабилизирующее поведение и злонамеренную деятельность, включая вмешательство в демократические системы других стран, а также [призываем] выполнить свои международные обязательства в области прав человека», – отмечается в проекте итогового заявления, которое должно быть принято в воскресенье по итогам трехдневного саммита «семерки», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. Россия неоднократно отвергала утверждения западных стран о том, что ее действия носят дестабилизирующий характер. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что главы государств Группы семи (G7) договорились активизировать борьбу с дезинформацией и киберпреступностью.