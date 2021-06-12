Награжденные Путиным Герои труда подняли флаг на Поклонной горе в Москве

«Единая Россия» провела праздничные флешмобы в регионах страны

В российских регионах активисты партии «Единая Россия» (ЕР) провели флешмобы ко Дню России: разворачивали флаги, проносили их по улицам городов, вручали жителям трехцветные ленты.

В Подмосковье члены местного отделения «Единой России» и активисты «Молодой Гвардии» при поддержке культурно-досугового клуба «Мечта» и жителей округа устроили флешмоб в рамках партийного проекта «Историческая память». Полотнище размером 14 на 100 метров растянули на главной площади поселка Нахабино в Красногорске, говорится в сообщении на сайте ЕР.

Велосипедисты, скейтеры и роллеры Благовещенска провезли флаг страны от памятника основателю города Муравьеву-Амурскому до общественно-культурного центра, где их встретили активисты «Молодой Гвардии» вместе с юнармейцами и сотрудниками регионального МЧС. Все вместе они развернули 12-метровый триколор под звуки гимна страны, а прохожим раздали ленты цвета российского флага.

На городской набережной Благовещенска прошел праздничный концерт. Во время одной из композиций представители различных диаспор города также развернули 12-метровый флаг России на берегу реки Амур.

«Сила страны – в ее гражданах, в их стремлении построить современное общество, сохранить исторические традиции и культурное многообразие», – сказал депутат фракции «Единой России» законодательного собрания Амурской области Евгений Тюхаев.

В Омской области 12 июня партийные активисты развернули российский флаг размером 8 на 18 метров в сквере 70-летия Победы в Омске. Местным жителям участники акции раздали ленты-триколор. В завершение в небо запустили воздушного змея.

«Нам есть, чем гордиться, что помнить и чем дорожить, ведь мы живем в стране с великим культурным, историческим и духовным наследием», – сказал секретарь регионального отделения «Единой России» Вадим Бережной.

В Екатеринбурге колонна единороссов с семьями развернула флаг России длиной более 50 метров, прошла по историческому скверу и присоединилась к празднованию на центральной площадке города.

Активисты «Единой России» в Чувашии также организовали флешмоб, в рамках которой на берегу Волги развернули семиметровый флаг страны.

Ранее президент России Владимир Путин на церемонии вручения госпремий и награждения героев труда поздравил всех собравшихся в Кремле и жителей страны с Днем России.

День России отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году.