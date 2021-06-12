Награжденные Путиным Герои труда подняли флаг на Поклонной горе в Москве

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НОВОСТЬ ЧАСА

Собянин продлил выходные до 20 июня для ослабления скорости распространения COVID

12 июня, суббота  |  Последнее обновление — 17:32  |  vz.ru
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Армянский коньяк сдался Евросоюзу

Армения лишается права называть свой алкоголь коньяком Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press
Армения отдает европейцам всего за три миллиона евро свое советское алкогольное наследие – армянский коньяк. Ереван не сможет его больше называть коньяком. А этих денег ни на какую помощь коньячной промышленности, конечно, не хватит. Почему Армения так легко отдала то, что ее кормит, в отличие от России, которая отстояла свои права и на коньяк, и на шампанское?  Подробности...
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США компенсировали Зеленскому позор щедрым подарком

В отличие от Байдена, Блинкен уже встречался с Зеленским Ukrainian Presidential Office/XinHua
/Global Look Press
Офис президента Украины провел большую работу, чтобы выжать для Зеленского максимум пользы из грядущих переговоров Путина и Байдена. В итоге информационная спецоперация вылилась в позор – Байден отказался от встречи с Зеленским, а Белый дом потребовал от Киева срочно переписать сообщения об итогах их телефонного разговора. Но в дело вмешался госсекретарь Блинкен с очень щедрым подарком для Зеленского. Подробности...
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Почему коронавирус не уходит из России

COVID-19 гораздо опаснее прочих вирусных инфекций, напоминают врачи Валерий Шарифулин/ТАСС
Российские медики фиксирует рост числа случаев COVID-19. Несмотря на доступность уже нескольких отечественных вакцин, далеко не все россияне готовы прийти на прививочный пункт. Такими темпами потребуется более года, чтобы вакцинировать до 50% населения России. Как стране добиться коллективного иммунитета? Подробности...
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США испуганы технологическим прорывом Китая

Китайские технологии стремительно догоняют и обгоняют американские SOPA Images/Reuters
Американская элита начинает реализацию грандиозной задачи – первой такой со времен лунной гонки с СССР. Сотни миллиардов долларов будут вложены в развитие национальной науки и технологии, и все потому, что буквально в затылок Америке дышит Китай. В каких областях знаний и изобретений КНР уже обошла США? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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В чем был смысл декларации о суверенитете России

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
О конфликтах и войнах, случившихся по итогам распада СССР, жалеют сегодня не только на Украине. Не только в Грузии, Армении и Азербайджане. Жители стран Прибалтики хотят вернуть утраченные экономические связи с Россией. Даже поляки сегодня любят и понимают русских. Подробности...
Обсуждение: 57 комментариев

Почему «раскололся» Протасевич

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
В Гозманах, Быковых, Шендеровичах, сколь бы они, возможно, ни были кому-то неприятны, все же есть чего ломать. В Протасевиче – здравствуй, племя младое, незнакомое – ломать нечего. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария

Без свободы человек может обходиться свободно

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Можно считать оптимизм привычкой видеть плюсы даже на кладбище. Как по мне, кладбище, на котором еще не лежишь – уже повод для оптимизма. Подробности...
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Байден на «сосисочной войне»

Украине запретили «героев» и «славу»

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«Литва краснеет от стыда»

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Празднование Дня России 12 июня

12 июня отмечается государственный праздник – День России. По всей стране проходят праздничные мероприятия, среди которых выставки, концерты и конкурсы. Многие акции оказались массовыми и запоминающимися
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Морская слизь из Турции угрожает Черному морю

Берег Мраморного моря в районе Стамбула покрылся густой морской слизью. Турецкие ученые бьют тревогу, уровень кислорода в воде серьезно снизился. Разрастание слизи угрожает различным морским организмам, в том числе устрицам, мидиям и морским звездам
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В Красноярском крае в начале лета появились глубокие сугробы

В природном парке «Ергаки» на юге Красноярского края установилась холодная температура и выпало большое количество снега. Отдыхающие в парке туристы фотографируют глубокие сугробы, стоя по пояс в снегу
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Собянин продлил выходные до 20 июня для ослабления скорости распространения COVID
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    Награжденные Путиным Герои труда подняли флаг на Поклонной горе в Москве

    12 июня 2021, 17:09

    Текст: Вера Басилая

    Герои Труда, которых сегодня наградил Владимир Путин, подняли российский флаг над Поклонной горой в Москве.

    Флаг России подняли на вершину флагштока под звуки оркестра. После гимна участники церемонии возложили красные гвоздики к Вечному огню напротив Музея Победы.

    Цветы к Вечному огню возложили капитан-наставник отдела департамента безопасности и качества филиала ПАО «Дальневосточное морское пароходство» Геннадий Антохин, тракторист общества с ограниченной ответственностью им. Кирова Александр Бондоренко, машинист крана доменного цеха АО «Евраз» ЗСМК Людмила Суслякова и президент благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» Фаина Захарова, передает РИАМО.

    В мероприятии также участвовали юнармейцы, кадеты, суворовцы, Волонтеры Победы, поисковики.

    День России отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году.


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    Путин поздравил жителей страны с Днем России
       12 июня 2021, 12:44
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на церемонии вручения госпремий и награждения героев труда поздравил всех собравшихся в Кремле и жителей страны с Днем России.

    Президент отметил, что эта дата «знаменует не только современное развитие отечества, но и весь его многовековой, непрерывный путь, величие его истории, его свершений, побед и достижений». По его словам, «это богатейшее наследие создавалось многими поколениями наших предков», передает РИА «Новости».

    «Их трудовые и ратные подвиги, бесконечная преданность родине вызывают уважение и гордость, стремление быть достойными их героических судеб, хранить, утверждать в своей жизни завещанные нам ценности, которые и сегодня имеют колоссальное значение для всего нашего движения вперед», – заявил Путин.

    День России отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году.

    Коментарии (18)
    Собянин продлил выходные до 20 июня для ослабления скорости распространения COVID
       12 июня 2021, 15:21
    Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников столицы.

    «Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников», – сообщается в блоге Собянина.

    Мэр уточнил, что «длинные выходные» в Москве продлятся девять дней – с 12 по 20 июня. По его словам, это решение касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным (воскресеньям).

    Также, по словам мэра, с 13 по 20 июня 2021 временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях. Кроме того, в организациях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00 (за исключением обслуживания на вынос).

    В крупных городских парках и на природных территориях будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений.

    «Длинные выходные» помогут справиться с ростом заболеваемости только в том случае, если каждый из нас проявит в эти дни максимальную осторожность. И конечно, надо активнее вакцинироваться. Пока мы не обеспечим действительно массовую вакцинацию, город будет постоянно лихорадить. Все пункты вакцинации в выходные дни будут работать, приходите», – добавил Собянин.

    За минувшие сутки в России выявили 13 510 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6701.

    Коментарии (59)
    В Москве снизили скорость движения электросамокатов

    11 июня 2021, 21:12

    Текст: Дарья Григоренко

    Правила работы сервисов проката электросамокатов изменились в Москве, теперь рядом с парками у самокатов будет автоматически снижаться скорость, сообщили в столичном департаменте транспорта.

    В Telegram-канале департамента говорится, что вблизи и на территории парков, а также на наиболее проблемных участках дорог будут внедрены «медленные зоны» – автоматическое снижение скорости.

    Также в дептрансе уточнили, что скорость самокатов в установленных зонах, где много пешеходов, будет подниматься только до отметки в 15 км/ч. В Москве уже создано 45 подобных зон.

    В новых правилах указанно, что крупные операторы смогут иметь у себя в парке не более 10 тыс. самокатов. Кроме того, минимум 30% электросамокатов должны будут находиться в пределах Садового кольца, 30% – между Садовым кольцом и Третьим транспортным кольцом (ТТК), а 40% – за пределами ТТК. Помимо этого, на одной велопарковке будут размещены не более шести самокатов каждого оператора в радиусе 10 метров.

    В дептрансе подчеркнули, что устанавливать новые парковки для самокатов теперь будут и сами операторы. «Парковки будут установлены равномерно по всей зоне в пределах МКАД. В июне планируется установка не менее 500 велопарковок, в июле и в августе по 1000 велопарковок», – добавили в сообщении.

    Отмечается, что с этого года небольшие проекты с парком до одной тысячи самокатов будут располагаться за пределами ТТК – в пилотных зонах, согласованных с Департаментом транспорта и Центром организации дорожного движения. Помимо этого, по новым правилам, на самокатах должен быть передний амортизатор.

    Кроме того, по обновленным правилам теперь запрещается ездить на самокатах вдвоем; запрещено передвигаться на самокате в состоянии алкогольного опьянения; запрещается брать в аренду самокаты лицам младше 18 лет.

    Ранее мэрия Москвы разработала новые правила езды на электросамокатах: на проезжей части будут регулироваться ГИБДД, в пешеходных зонах – двигаться со скоростью пешеходного потока, прокатные самокаты ограничат по скорости до 25 км/ч.

    Коментарии (36)
    Орейро в кокошнике поздравила россиян с Днем России
       12 июня 2021, 05:58
    Фото: twitter.com/EmbRusiaEnArgEs
    Текст: Антон Никитин

    Латиноамериканская актриса и певица Наталия Орейро надела кокошник и записала видеопоздравление с Днем России, которое опубликовало посольство РФ в Аргентине.

    «Россия для меня – тоже Родина. Я вас люблю!», – сказала актриса на русском языке видеопоздравлении, которое опубликовало посольство РФ в Аргентине на странице дипломатического представительства в Twitter.

    На видео, которое сопровождается фразой «С Днем России», Орейро предстала в кокошнике.

    Напомним, в июне 2020 года певица также сообщила, что подала документы на оформление российского гражданства. Орейро пояснила, что не собирается жить в России, но хочет получить российское гражданство в знак признательности за любовь россиян. Позже посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов сообщил, что процесс получения гражданства России Наталией Орейро затянулся из-за ситуации с распространением коронавируса.

    Коментарии (4)
    «Писающего мальчика» в Брюсселе одели в костюм русского гвардейца
       12 июня 2021, 13:34
    Фото: Wilfried Wirth/
    imagebroker/
    Global Look Press
    Текст: Наталья Ануфриева

    Знаменитую скульптуру «Писающий мальчик», которая считается самым узнаваемым символом бельгийской столицы, в субботу одели в исторический костюм русского гвардейца.

    Костюм во время торжественной церемонии в мэрии Брюсселя передал в дар городским властям российский посол в Бельгии Александр Токовинин, передает РИА «Новости».

    «Мальчика не первый раз облачают в русский костюм, я могу вспомнить, что его уже одевали в костюм космонавта. Теперь же я имею честь передать костюм, созданный по мотивам формы офицера императорской гвардии», – сказал российский дипломат на церемонии.

    Бронзовую скульптуру-фонтан время от времени наряжают в различные костюмы, чтобы отметить фестивали или какие-либо важные события для страны и мира.

    Основная цветовая гамма переданного костюма для «мальчика» – цвет морской волны. В наряде отражены основные детали исторического костюма русской императорской гвардии: шляпа-треуголка, мундир, бриджи и манжеты.

    Костюм позднее станет частью постоянной экспозиции Музея Брюсселя, где в специальном зале хранятся все переданные городу для «брюссельского модника» наряды из разных стран.

    Однако Ассоциация друзей «Писающего мальчика» предложила надевать русский наряд ежегодно 12 июня, чтобы отмечать таким образом День России. «Предлагаю сделать так, чтобы костюм не залеживался в музее», – сказал представить ассоциации.

    При этом уже к 14 июня «мальчик» должен будет примерить новый костюм: на этот раз его облачат в цвета НАТО в честь предстоящего саммита организации, который пройдет в штаб-квартире в Брюсселе.

    Коментарии (13)
    Российский триколор запустили в стратосферу в честь Дня России
       12 июня 2021, 09:28
    Фото: ОНФ
    Текст: Наталья Ануфриева

    Российский триколор запущен в стратосферу в честь Дня России, он поднялся во Владимирской области на высоту более 26 километров, рассказали в Общероссийском народном фронте (ОНФ).

    В сообщении указывается, что «накануне Дня России активисты Народного фронта вместе с партнерами подняли один из главных символов страны – российский триколор – в стратосферу», летательный аппарат с ним «стартовал с аэродрома Раздолье во Владимирской области и поднялся на высоту 26,6 тыс. метров», передает РИА «Новости».

    Для проведения акции Народный фронт обратился к организации «Стратонавтика», которая специализируется на запуске в стратосферу исследовательских, развлекательных и других миссий.

    «Сложная задача перед запуском – согласовать маршрут полета. Мы выбрали точку взлета – аэропорт в Раздолье. Средняя продолжительность полета в стратосферу полтора-два часа. Все это время наши камеры ведут съемку миссии», – объяснил руководитель «Стратонавтики» Денис Ефремов, отметив, что из-за розы ветров точки старта и приземления аппарата могут различаться на десятки километров.

    На борту, кроме флага, проходил летные испытания новый образовательный конструктор «стратосферный спутник», разработанный для инженерного обучения школьников. Отмечается, что такие конструкторы разосланы по детским командам в разные города России.

    «Сейчас ребята собирают свои модели спутников с различной, придуманной самостоятельно полезной нагрузкой, а через две недели все команды соберутся на очный этап в Черноголовке, где вместе с наставниками и при поддержке Роскосмоса запустят собственные аппараты на испытания в стратосферу», – добавили организаторы.

    Единственным «врагом» запуска могла стать непогода, но за 15 минут до старта ветер стих, а грозовая туча прошла буквально в паре сотен метров от аэродрома. Поднявшись на высоту около трех тысяч метров, камера на борту летающего объекта передала на землю абсолютно солнечное небо. Подъем до пиковой высоты занял примерно два часа, после чего аппарат стал опускаться на землю.

    Коментарии (21)
    Пейзаж с девушкой на фоне маков украсил трассу «Таврида» ко Дню России
       12 июня 2021, 10:50
    Фото: instagram.com/ludmila.kazarina
    Текст: Наталья Ануфриева

    Арт-объект в цветах государственного флага России украсил федеральную трассу «Таврида» в Крыму: изображение девушки на фоне маков и моря создали художники арт-кластера «Таврида» ко Дню России, сообщила пресс-служба арт-кластера.

    Арт-объект создавали шесть художников в течение пяти дней. Для росписи высотой 10 метров и длиной 43 метра потребовалось 200 литров фасадной краски и еще 300 аэрозольных баллончиков с краской, передает РИА «Новости».

    Для того, чтобы передать красоту природы Крыма, художники использовали более 25 оттенков белого, синего и красного цветов.

    Пейзаж передает образы крымской природы: белый цвет триколора – это белые облака, синий – море, красный – поле цветущих маков, рассказали в арт-кластере.

    «Проект рассчитан на несколько лет, за это время мы создадим вдоль трассы «Таврида» около 90 арт-объектов. Важнейшая дорога Крыма станет еще и самой крупной в мире галереей стрит-арта протяженностью 250 километров», – сказал руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.

    Отмечается, что это уже седьмое изображение, которое художники арт-кластера нарисовали вдоль главной дороги Крыма. Стрит-арт-проект стартовал в 2020 году в рамках фестиваля «Таврида.АРТ». Тогда вдоль трассы «Таврида» создали пять первых муралов.

    В 2021 году к празднованию Дня Победы художники оформили еще один тематический мурал по мотивам картины «Гвардейский тральщик «Защитник Т-411» В. И. Овчинникова. Проект реализуется арт-кластером «Таврида» совместно с министерством транспорта России и Росавтодором.

    Коментарии (7)
    Блинкен от лица США поздравил россиян с Днем России
       12 июня 2021, 08:26
    Фото: Lenin Nolly/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Наталья Ануфриева

    Госсекретарь Энтони Блинкен от лица США поздравил россиян с Днем России и подтвердил приверженность Вашингтона к конструктивному диалогу с Москвой для развития стабильных двусторонних отношений.

    Блинкен заявил, что США поддерживают желание россиян сотрудничать с международным сообществом и содействовать в представляющих глобальный интерес вопросах, передает РИА «Новости».

    «От лица правительства США я поздравляю граждан России, когда вы празднуете День России (...) я воспользуюсь этой возможностью, чтобы подтвердить стремление США к конструктивному взаимодействию с правительством России в интересах продвижения более стабильных и предсказуемых двусторонних отношений», – сказал он.

    Госсекретарь добавил, что Вашингтон остается «твердо приверженным» поддержке народа России и стремлению российской стороны «работать вместе с международным сообществом и мирно сотрудничать в вопросах, представляющих глобальный интерес».

    При этом ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США сохраняют за собой возможность принятия новых мер в отношении России, несмотря на проведение саммита в Женеве.

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    Коментарии (13)
    Иностранцы рассказали, за что они любят Россию

    12 июня 2021, 11:14

    Текст: Вера Басилая

    «Покорила космос», «родина вакцины от коронавируса», «сила добра и справедливости во всем мире», – иностранцы рассказали, за что любят Россию в двух роликах, которые снял МИД России в честь праздника.

    В рамках глобальной акции «Россия – это» друзья нашей страны за рубежом поделились, с чем она у них ассоциируется и чем нравится. МИД РФ в честь Дня России разместил в своем аккаунте в Telegram два ролика, в которых иностранцы рассказывают, за что любят Россию.

    Например, в Марокко отметили, что Россия покорила космос, а во Вьетнаме упомянули, что наша страна является родиной вакцины от коронавируса «Спутник V», а в Бенине считают, что «без России мир бы не был таким, какой он есть», передает РИА «Новости».

    Кроме того, зарубежные участники акции «Россия – это» заявили, что «Россия – это сила добра и справедливости во всем мире», «страна, которая всегда заставляет мечтать», «страна, которая объединяет миллионы людей разных национальностей», а по словам участника акции из Танзании, еще и «борщ, пельмени и блины».

    Зарубежные знаменитости также высказались о своей любви к России. В частности, кинорежиссер Эмир Кустурица рассказал, что Россия – это «страна, о которой давно сказано, что она единственная граничит с Богом».

    «Дорогие друзья, поздравляю с этим прекрасным праздником вас и вашу большую прекрасную страну, к которой я особенно привязана», – заявила певица Мирей Матье.

    День России отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году.

    Коментарии (5)
    Власти столицы не планируют вводить спецпропуска из-за ситуации с COVID

    12 июня 2021, 16:27

    Текст: Ксения Панькова

    Контроль за соблюдением COVID-требований в Москве будет усилен, сообщили в пресс-службе аппарата мэра столицы, уточнив, что введение спецпропусков на фоне ухудшения ситуации по коронавирусу пока не обсуждается.

    «Обязательно будет усилен контроль за исполнением требований. Ранее мы усилили контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах и на транспорте, а также за исполнением санитарных требований предприятиями и организациями. Сегодня речь идет о том, что с 13 июня начинают работать дополнительные ограничения, и контроль за ними тоже будет установлен», – приводит РИА «Новости» сообщение.

    При этом в пресс-службе уточнили, что власти Москвы пока не обсуждают введение спецпропусков на фоне ухудшения ситуации по коронавирусу.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил выходные до 20 июня для ослабления скорости распространения COVID. Также с 13 по 20 июня приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в ТЦ и других аналогичных организациях. Кроме того, в организациях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00. В крупных городских парках будут закрыты аттракционы, детские и спортплощадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений.

    Коментарии (2)
    МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

    12 июня 2021, 13:58

    Текст: Вера Басилая

    Гроза и сильный ветер ожидаются в ближайшее время в Москве, горожан просят не парковать авто под деревьями, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

    «По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 13:30 до 23:00 мск в субботу в Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 17 м/с», – говорится в сообщении ведомства.

    Спасатели просят в непогоду водителей снизить скорость и соблюдать дистанцию, избегать маневров.

    «Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили», – сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

    Ранее синоптики предупреждали о грозе в столице в День России.

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    Песков заявил об отсутствии решения объявить «длинные выходные» по всей России

    12 июня 2021, 16:45

    Текст: Вера Басилая

    Решений о возможности распространения выходных дней с 15 по 19 июня на всю Россию в настоящее время нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, объяснив московские антиковидные меры реализацией полномочий региона.

    «По федеральному уровню в настоящее время решений нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждается ли введение мер, аналогичных московским, на уровне всей страны, передает РИА «Новости».

    Также он назвал полномочиями региона решение московских властей ввести в городе «длинные выходные» с новыми ограничениями в связи с ростом числа заболевших коронавирусом.

    «Главы регионов реализуют свои особые полномочия», – приводит ТАСС слова Пескова.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников столицы.

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    Российские компании поздравили граждан страны с Днем России

    12 июня 2021, 13:19

    Текст: Наталья Ануфриева

    Российские компании, в числе которых Роснефть, Газпром, Росатом и РЖД, подготовили праздничные ролики, в которых поздравили граждан страны с Днем России.

    ООО «Газпром трансгаз Ухта» подготовило праздничный ролик с участием работников предприятия.

    «Мы раскрываем крылья, мы обретаем силы, вперед, Россия!» – спели они.

    Госкорпорация «Росатом» подготовила видео с участием юных россиян: детсадовцы, одетые в белые, красные и голубые футболки, с воздушными шариками в руках, образовали российский триколор.

    ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» (Астраханская область) подготовило видео с участием своих сотрудников под песню группы «Любэ» «Рассея», а ПАО «Химпром» (входит в ГК «Ренова») решило поздравить россиян видео под лозунгом «Химики трудятся на благо страны»: работники провели семейные спортивные соревнования, а также исполнили гимн России, держа в руках флаги предприятия и страны.

    В аэропорту Курумоч (Самара) продемонстрировали «вальс» работающей в воздушной гавани техники с развевающимися на ней триколорами, а в ролике международного аэропорта «Гагарин» (Саратов) показана работа сотрудников в формате флешмоба с передачей флага России; затем они вышли колонной, держа в руках лозунг: «Наша сила – быть вместе».

    В аэропорту «Платов» (Ростов-на-Дону) сотрудники организовали флешмоб, а также продемонстрировали работу спецтехники авиаузла.

     

    Компания «Аэрофлот» поздравила пассажиров на борту самолета.

    В Мончегорске на Кольском полуострове сотрудники «Норникеля» устроили праздничный флешмоб на проходной Кольской ГМК, поздравляя коллег с праздником.

    Волонтеры РЖД подарили красно-сине-белые цветы сотрудникам и пассажирам вокзала Восточный (Москва). Затем около здания вокзала растянули огромный флаг России, который держали как сотрудники вокзала, так и прохожие.

    Сотрудники компании «Транснефть», которые трудятся на территории «от Балтики до Тихого океана», спели гимн России, а работники из Москвы выстроились в форме сердца в цветах триколора.

    Горьковский автомобильный завод (Нижний Новгород) записал ролик с танцевальным номером, а инженер-испытатель Ярославского моторного завода Илья Бондаренко записал рэп-композицию и клип о любви к России.

    Ранее в Mail.ru Group представили арт-визитки городов ко Дню России, а художники арт-кластера «Таврида» украсили федеральную трассу «Таврида» в Крыму. Также МИД опубликовал ролик, в котором иностранцы рассказали, за что они любят Россию.

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    «Единая Россия» провела праздничные флешмобы в регионах страны

    12 июня 2021, 14:29

    Текст: Наталья Ануфриева

    В российских регионах активисты партии «Единая Россия» (ЕР) провели флешмобы ко Дню России: разворачивали флаги, проносили их по улицам городов, вручали жителям трехцветные ленты.

    В Подмосковье члены местного отделения «Единой России» и активисты «Молодой Гвардии» при поддержке культурно-досугового клуба «Мечта» и жителей округа устроили флешмоб в рамках партийного проекта «Историческая память». Полотнище размером 14 на 100 метров растянули на главной площади поселка Нахабино в Красногорске, говорится в сообщении на сайте ЕР.

    Велосипедисты, скейтеры и роллеры Благовещенска провезли флаг страны от памятника основателю города Муравьеву-Амурскому до общественно-культурного центра, где их встретили активисты «Молодой Гвардии» вместе с юнармейцами и сотрудниками регионального МЧС. Все вместе они развернули 12-метровый триколор под звуки гимна страны, а прохожим раздали ленты цвета российского флага. 

    На городской набережной Благовещенска прошел праздничный концерт. Во время одной из композиций представители различных диаспор города также развернули 12-метровый флаг России на берегу реки Амур.

    «Сила страны – в ее гражданах, в их стремлении построить современное общество, сохранить исторические традиции и культурное многообразие», – сказал депутат фракции «Единой России» законодательного собрания Амурской области Евгений Тюхаев. 

    В Омской области 12 июня партийные активисты развернули российский флаг размером 8 на 18 метров в сквере 70-летия Победы в Омске. Местным жителям участники акции раздали ленты-триколор. В завершение в небо запустили воздушного змея. 

    «Нам есть, чем гордиться, что помнить и чем дорожить, ведь мы живем в стране с великим культурным, историческим и духовным наследием», – сказал секретарь регионального отделения «Единой России» Вадим Бережной. 

    В Екатеринбурге колонна единороссов с семьями развернула флаг России длиной более 50 метров, прошла по историческому скверу и присоединилась к празднованию на центральной площадке города. 

    Активисты «Единой России» в Чувашии также организовали флешмоб, в рамках которой на берегу Волги развернули семиметровый флаг страны. 

    Ранее президент России Владимир Путин на церемонии вручения госпремий и награждения героев труда поздравил всех собравшихся в Кремле и жителей страны с Днем России.

    День России отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году.

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    Власти Москвы рассказали о работе детсадов и больниц в «длинные выходные»

    12 июня 2021, 17:18

    Текст: Вера Басилая

    График работы детских садов и поликлиник в Москве в «длинные выходные» не изменится, в прежнем режиме пройдет сдача ЕГЭ, однако учреждения дополнительного образования работать не будут, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

    «С 15 по 19 июня <…> все городские поликлиники, больницы, медицинские учреждения, а также детские сады продолжат свою работу в привычном режиме. Кампания по сдаче ЕГЭ также продолжится. Городские учреждения дополнительного образования временно приостановят свою деятельность», – приводит ТАСС слова Раковой.

    Ранее Собянин продлил выходные до 20 июня для ослабления скорости распространения COVID в Москве. Также с 13 по 20 июня приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в ТЦ и других аналогичных организациях. Кроме того, в организациях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00. В крупных городских парках будут закрыты аттракционы, детские и спортплощадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений.

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