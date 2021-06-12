«Писающего мальчика» в Брюсселе одели в костюм русского гвардейца «Единая Россия» провела праздничные флешмобы в регионах страны 12 июня 2021, 14:29 Текст: Наталья Ануфриева

В российских регионах активисты партии «Единая Россия» (ЕР) провели флешмобы ко Дню России: разворачивали флаги, проносили их по улицам городов, вручали жителям трехцветные ленты. В Подмосковье члены местного отделения «Единой России» и активисты «Молодой Гвардии» при поддержке культурно-досугового клуба «Мечта» и жителей округа устроили флешмоб в рамках партийного проекта «Историческая память». Полотнище размером 14 на 100 метров растянули на главной площади поселка Нахабино в Красногорске, говорится в сообщении на сайте ЕР. Велосипедисты, скейтеры и роллеры Благовещенска провезли флаг страны от памятника основателю города Муравьеву-Амурскому до общественно-культурного центра, где их встретили активисты «Молодой Гвардии» вместе с юнармейцами и сотрудниками регионального МЧС. Все вместе они развернули 12-метровый триколор под звуки гимна страны, а прохожим раздали ленты цвета российского флага. На городской набережной Благовещенска прошел праздничный концерт. Во время одной из композиций представители различных диаспор города также развернули 12-метровый флаг России на берегу реки Амур. «Сила страны – в ее гражданах, в их стремлении построить современное общество, сохранить исторические традиции и культурное многообразие», – сказал депутат фракции «Единой России» законодательного собрания Амурской области Евгений Тюхаев. В Омской области 12 июня партийные активисты развернули российский флаг размером 8 на 18 метров в сквере 70-летия Победы в Омске. Местным жителям участники акции раздали ленты-триколор. В завершение в небо запустили воздушного змея. «Нам есть, чем гордиться, что помнить и чем дорожить, ведь мы живем в стране с великим культурным, историческим и духовным наследием», – сказал секретарь регионального отделения «Единой России» Вадим Бережной. В Екатеринбурге колонна единороссов с семьями развернула флаг России длиной более 50 метров, прошла по историческому скверу и присоединилась к празднованию на центральной площадке города. Активисты «Единой России» в Чувашии также организовали флешмоб, в рамках которой на берегу Волги развернули семиметровый флаг страны. Ранее президент России Владимир Путин на церемонии вручения госпремий и награждения героев труда поздравил всех собравшихся в Кремле и жителей страны с Днем России. День России отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году.

Эксперт объяснил невозможность отказаться от маркировки «коньяк» в России 10 июня 2021, 19:17

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Слово «коньяк» в русском языке является именем нарицательным, поэтому заменить его в России невозможно, считает профессор кафедры общего и русского языкознания, проректор института имени А.С. Пушкина Михаил Осадчий. «Если бы с такой просьбой обратились бы к России, то, наверное, последовал бы логичный отказ, потому что в русском языке слово «коньяк» является не именем собственным, а именем нарицательным, то есть обозначает не какую-то индивидуальную продукцию, а обозначает группу явлений. И естественно, что слово, которое является именем нарицательным, нельзя ограничивать в употреблении, даже если кто-то заплатит за это большие деньги», – оценил он новость о том, что Армения продаст ЕС наименование «коньяк». Об этом сообщает РИА «Новости». Также Осадчий отметил, что в русском языке уже были случаи, когда названия торговых марок становились нарицательными, например, «памперсы», «ксерокс», а также «мультифора» как аналог слова "файл" в регионах Сибири. «Люди как называли все коньяки «коньяком», так и будут называть, как называли все копиры «ксероксами», так и будут называть, это совершенно невозможно остановить», – высказался эксперт. При этом он отметил, что в армянском языке ситуация может быть другой, а номинация – легко изыматься или иметься альтернатива, на которую можно переключиться. Напомним, правительство Армении одобрило финансовое соглашение с ЕС, предусматривающее предоставление Еревану 3 млн евро в рамках процесса плавного отказа от географического указания «коньяк» для армянской алкогольной продукции. Путин поздравил жителей страны с Днем России 12 июня 2021, 12:44

Фото: kremlin.ru

Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин на церемонии вручения госпремий и награждения героев труда поздравил всех собравшихся в Кремле и жителей страны с Днем России. Президент отметил, что эта дата «знаменует не только современное развитие отечества, но и весь его многовековой, непрерывный путь, величие его истории, его свершений, побед и достижений». По его словам, «это богатейшее наследие создавалось многими поколениями наших предков», передает РИА «Новости». «Их трудовые и ратные подвиги, бесконечная преданность родине вызывают уважение и гордость, стремление быть достойными их героических судеб, хранить, утверждать в своей жизни завещанные нам ценности, которые и сегодня имеют колоссальное значение для всего нашего движения вперед», – заявил Путин. День России отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году. Туроператоры попросили оперштаб открыть массовые зарубежные направления 10 июня 2021, 17:24

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Дарья Григоренко

Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила на имя главы оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вице-премьера России Татьяны Голиковой письмо с просьбой рассмотреть предложения по безопасному восстановлению международного выездного туризма в России. В подписанном первым вице-президентом АТОР Владимиром Канторовичем письме Ассоциация туроператоров просит рассмотреть возможность возобновления перевозки в страны, соответствующие эпидемиологическому уровню, установленному Роспотребнадзором, с учётом готовности этих государств принимать вакцинированных российских туристов. «Это снизит социальную напряжённость, предоставив туристам возможность совершить запланированное путешествие, а также позволит туроператорам уменьшить накопившиеся долги по неисполненным обязательствам и избежать, таким образом, резонансных конфликтных ситуаций с потребителями», – цитирует обращение РИА «Новости». АТОР отмечает, что разрешение для въезда российских граждан уже объявили Кипр, Греция, Турция, Египет, Болгария, Хорватия, Черногория, Тунис. Согласно официальным заявлениям органов здравоохранения этих стран, показатели заболеваемости COVID-19 у них не превышают уровень, установленный Роспотребнадзором для признания страны безопасной для въезда россиян, сообщает АТОР.



«Возобновление авиасообщения по перечисленным зарубежным направлениям и восстановление международного выездного туризма для вакцинированных российских туристов позволит увеличить темпы вакцинации в нашей стране и будет способствовать достижению цели, обозначенной президентом России – скорейшей массовой вакцинации населения. Можно прогнозировать, что количество вакцинированных в России только за счет граждан, выезжающих или планирующих выезд за рубеж, может увеличиться на 8-10 миллионов человек», – отмечается в документе.



В ассоциации надеются, что их предложение будет рассмотрено и вопрос об открытии популярных туристических направлений решится в кратчайшие сроки. Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что средняя стоимость востребованного отдыха, как внутри страны, так и за рубежом, выше, чем была в 2019 или в 2020 году, однако повышение цен на отдых не сказалось на спросе со стороны российских туристов. Депутаты «Единой России» отчитаются перед избирателями о своей работе 10 июня 2021, 13:54 Текст: Наталья Ануфриева

Депутаты «Единой России» расскажут, как была выполнена программа, с которой партия шла на выборы в Госдуму седьмого созыва в 2016 году, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе рабочей поездки в Башкирию. Турчак заявил, что «очень важно, что именно с Республики Башкортостан, с Уфы начинается месячник отчетов депутатов Госдумы, региональных парламентов и местных законодательных органов власти», говорится в сообщении на сайте ЕР. «Помимо выборов в Госдуму, в 39 регионах пройдут выборы в региональные парламенты, в 11 регионах выберут депутатов административных центров, и каждый из них выйдет к своим избирателям и расскажет, что партия сделала на федеральном, региональном и местном уровнях», – добавил он. Подчеркивается, что отчетная кампания является залогом грамотного и правильного подхода по формированию будущей программы «Единой России». В документе найдут отражение региональные инициативы, которые можно масштабировать на федеральный уровень. Речь идет, к примеру, об опыте Башкирии, которая ввела своего рода «подъемные» для сельских тренеров и работников культуры. О мере поддержки рассказала депутат Госдумы от Республики Башкортостан Рима Баталова во время своего отчета. «Эти инициативы должны найти отражения в нашей федеральной программе, и мы с Правительством их обязательно отработаем, чтобы к августу они обрели предметные очертания», – заключил Андрей Турчак. Он напомнил, что «Единая Россия» – единственная политическая сила в стране, которая проводит открытое предварительное голосование, депутаты которой публично отчитываются о своей работе. Ранее председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что предвыборная программа ЕР прошла проверку на прочность и была актуальной все пять лет. Орейро в кокошнике поздравила россиян с Днем России 12 июня 2021, 05:58

Фото: twitter.com/EmbRusiaEnArgEs

Текст: Антон Никитин

Латиноамериканская актриса и певица Наталия Орейро надела кокошник и записала видеопоздравление с Днем России, которое опубликовало посольство РФ в Аргентине. «Россия для меня – тоже Родина. Я вас люблю!», – сказала актриса на русском языке видеопоздравлении, которое опубликовало посольство РФ в Аргентине на странице дипломатического представительства в Twitter. Saludo por el Dia de #Rusia de Natalia Oreiro, cantante y actriz@mae_rusia@SilvanaJarmoluk#RussiaDay #Russia1Love, #DiadeRusia #Rusia1Amor #CentroRusoUBA #ФондРусскийМир pic.twitter.com/gf2Khmbi5z — Embajada de Rusia,AR (@EmbRusiaEnArgEs) June 12, 2021 На видео, которое сопровождается фразой «С Днем России», Орейро предстала в кокошнике. Напомним, в июне 2020 года певица также сообщила, что подала документы на оформление российского гражданства. Орейро пояснила, что не собирается жить в России, но хочет получить российское гражданство в знак признательности за любовь россиян. Позже посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов сообщил, что процесс получения гражданства России Наталией Орейро затянулся из-за ситуации с распространением коронавируса. Названы самые интересные достопримечательности России 11 июня 2021, 11:16

Фото: Toni Pfaffenbauer/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Специалисты Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) создали список самых интересных достопримечательностей России, всего их оказалось 15. В первую тройку вошли Долина гейзеров (Камчатский край), Большое Яшалтинское озеро (Республика Калмыкия) и горный хребет Дуссе-Алинь (Хабаровский край), передает RT. Четвертое место досталось Ленским столбам (Республика Саха (Якутия), а пятое – замку Шато-Эркен (Кабардино-Балкарская Республика). Затем в рейтинге представлены Соловецкий монастырь в Архангельской области, Тавдинские пещеры в Алтайском крае, остров Врангеля в Чукотском автономном округе, утес Степана Разина в Саратовской области и Приморский океанариум в одноименном крае. Также интересными для посещения были названы: Иволгинский дацан (Республика Бурятия), Ярославово дворище (Новгородская область), пещеры Хээтэй (Забайкальский край), маяк Анива (Сахалинская область) и водопады Руфабго (Республика Адыгея). Ранее Роспотребнадзор рекомендовал россиянам ориентироваться на внутренний туризм. Медведев: У «Единой России» есть все для победы на выборах в Госдуму 9 июня 2021, 18:08 Текст: Ксения Панькова

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев считает, что у партии есть все возможности победить на предстоящих выборах в Госдуму. «Впереди у всех непростая избирательная кампания, но в то же время у нас есть все, чтобы одержать уверенную победу над нашими оппонентами», – заявил Медведев на совместном заседании Высшего совета и Генсовета партии, передает ТАСС. «Единая Россия» – ведущая политическая сила в нашей стране, правящая партия, представленная во всех органах законодательной власти, в исполнительной власти, партия сторонников президента России Владимира Путина», – подчеркнул Медведев. По его мнению, базовые ценности партии «близки и понятны практически каждому, на практике – это забота о социальном благополучии человека, эффективная экономическая политика, уважение к личности, ответственность перед избирателями». «Мы умеем воплощать в жизнь решения, которые стоят перед нашей страной и соответствуют задачам, которые затрагивают интересы абсолютного большинства людей, принимаются для них и вместе с ними», – отметил председатель «Единой России». Он заверил, что партия руководствуется этим принципом при работе в Госдуме, в правительстве, в законодательных органах субъектов Федерации, в муниципальных структурах. Медведев обратил внимание на то, что нынешнее заседание проходит в преддверии съезда «Единой России», который начнется 19 июня. «Нам предстоит утвердить список кандидатов в депутаты Государственной думы, принять предвыборную программу, от которой во многом, если мы добьемся необходимых результатов на выборах, будет зависеть развитие страны в ближайшие пять лет», – указал он. Медведев призвал единороссов активнее рассказывать гражданам о достижениях партии, потому что «все забывается», а партию в ходе политической борьбы «никто щадить не будет». Председатель отметил, что за прошедшие пять лет партия приложила немало усилий для решения многих вопросов по повышению доступности жилья. Среди принятых мер, в принятии которых участвовала «Единая Россия», он напомнил о бессрочной приватизации жилья, упрощении процедуры оформления прав на жилую недвижимость, продлении дачной амнистии, расселении аварийного жилья, о помощи обманутым дольщикам и реформе долевого строительства, о капитальном ремонте объектов социальной инфраструктуры. «Я об этом специально говорю достаточно подробно, потому что жизнь так устроена, что все забывается, даже те важные решения для граждан, которые мы принимали. Я специально подробно говорю об этом, чтобы каждый из присутствующих вспомнил об этом и мог использовать в своей повседневной политической практике. Нас же никто щадить не будет в ходе политической кампании, политической борьбы. Будут говорить – это не сделано, это плохо, этим мы недовольны», – подчеркнул председатель партии. Медведев отметил, что проблем еще очень много, и партия не смогла сделать все, что обещала, «но достижений очень много, и о них нужно без всякого стеснения рассказывать гражданам, напоминать, как было еще недавно». Он добавил, что необходимо, в частности, продолжать работу в сфере расселения аварийного жилья, развития комфортной городской среды. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на парламентских выборах, утвердят на съезде 19 июня в Москве. Выборы в Госдуму запланированы на 19 сентября. Медведев: Программа «Единой России» оставалась актуальной все пять лет 9 июня 2021, 22:04 Текст: Ксения Панькова

Предвыборная программа «Единой России» прошла проверку на прочность и была актуальной все пять лет. Она выполнена – несмотря на внешнеполитические трудности, санкции и пандемию, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. «Мы всегда старались четко формулировать, что именно и как должна делать партия. Имею в виду работу по обеспечению долгой и достойной жизни граждан нашей страны: качественное образование и здравоохранение, государственные и муниципальные услуги, социальные гарантии, современную инфраструктуру и, конечно, возможность работать и получать достойную зарплату», – заявил Медведев, подводя итоги выполнения предвыборной программы 2016 года на совместном заседании Высшего и Генерального советов «Единой России», сообщается на сайте партии. Он подчеркнул, что в пандемию «Единая Россия» в отличие от других политических сил не ушла на самоизоляцию, а направила все ресурсы на помощь людям. Партия открыла волонтерские центры в каждом регионе – они объединили почти 100 тысяч добровольцев. Принимала законы для помощи пострадавшим от пандемии. «Более 500 миллионов рублей партия направила на закупку защитных костюмов и средств индивидуальной защиты. Были и продуктовые наборы медикам, и реанимобили. Это был действительно самый сложный период», – напомнил председатель партии. В условиях пандемии «Единая Россия» урегулировала вопросы дистанционной и удаленной занятости. Это упростило трудовые отношения и снизило риск возникновения ситуаций, когда работодатели обманывали сотрудников. Медведев напомнил, что по инициативе «Единой России» началась работа по обновлению закона о занятости, не менявшегося почти 30 лет. Кроме того, партии удалось обеспечить устойчивое развитие отечественной экономики. Как подчеркнул председатель партии, «Единая Россия» последовательно развивала систему государственной соцподдержки для всех жителей страны. В частности, программа маткапитала была продлена до 2026 года, упрощен порядок получения пенсий по инвалидности. По инициативе партии в апрельское послание президента вошли предложения по оплате больничных родителям детей до семи лет в размере 100% от заработной платы, увеличении ежемесячных пособий беременным женщинам в трудной ситуации. Также партия законодательно обеспечила начисление выплат семьям, где родитель в одиночку воспитывает ребенка от 8 до 16 лет. «При нашей поддержке начата реформа долевого строительства, которая позволила людям получить компенсации за недостроенное жилье или квартиры в достроенных домах», – отметил Медведев. Уровень жизни в стране напрямую зависит от состояния экологии, подчеркнул Дмитрий Медведев. Кроме того, по его словам, при поддержке «Единой России» введены дополнительные меры ответственности для крупного бизнеса в этой сфере – одобрен закон, направленный на предупреждение и ликвидацию разливов нефти и нефтепродуктов. При этом Медведев подчеркнул, что «Единой России» нужно критически оценить проделанную работу и подготовить новую программу с учетом нового опыта и задач. Он добавил, что партия сможет продолжить работу, если ее подходы окажутся востребованы у людей. Ранее председатель партии заявил, что у «Единой России» есть все возможности победить на предстоящих выборах в Госдуму. Эксперт предсказал результат ЕР по партийным спискам на выборах в Госдуму 11 июня 2021, 18:57 Текст: Елизавета Булкина

Если бы выборы в Госдуму проходили в ближайшее воскресенье, то «Единая Россия» по федеральному избирательному округу (225 мандатов) могла бы получить 122 мандата, сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, комментируя данные опроса ФОМ. «ЕР – 47%. После перераспределения – 54% (122 мандата по федеральному избирательному округу)», – написал он в своем Telegram-канале. «Если бы выборы в Госдуму проходили в ближайшее воскресенье, то, на основе данных опросов ФОМ («Доминанты» от 11.06), можно сделать предварительный вывод: «Единая Россия» по федеральному избирательному округу (225 мандатов) могла бы получить 122 мандата», – добавил Чеснаков. При расчетах использовались следующие базовые показатели: численность избирателей (110,29 млн. по данным ЦИК РФ); явка — 45%. Преодолеть барьер в 5% барьер смогли четыре партии. Общее число избираемых депутатов составляет 450 человек. Из них 225 избираются по одномандатным избирательным округам (один округ – один депутат), и еще 225 депутатов – по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов. Прошедшие праймериз «Единой России» стали основой для партийного списка на выборах-2021 и своего рода масштабным соцопросом. За неделю в предварительном голосовании приняли участие в общей сложности 12 млн человек, из них шесть миллионов – электронно. Выборы в Госдуму запланированы на 19 сентября. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. Коренному населению Ямала в период пандемии повысили кочевые выплаты 9 июня 2021, 19:29 Текст: Ксения Панькова

Борьба с распространением коронавируса и помощь нуждающимся стали главными целями Ямальского регионального отделения «Единой России» в 2020 и 2021 годах. Для поддержки жителей региона был развернут волонтерский центр партии, который продолжает работать и сейчас, сообщил секретарь Ямало-Ненецкого отделения партии Алексей Ситников. «Ямал стал первым арктическим регионом, который повысил кочевые выплаты жителям тундры. Социальные выплаты в удвоенном размере были увеличены родителям-тундровикам на каждого ребенка до 18 лет, а также жителям тундры пенсионного возраста (женщинам старше 55 лет, мужчинам – 60 лет). Эта поддержка коснулась порядка пяти тысяч человек. Таким образом, регион компенсировал упущенную возможность жителей тундры запастись необходимыми товарами по низким ценам в связи с введенными на тот момент ограничениями», – сказал он в рамках совместного заседания Высшего и Генсоветов «Единой России», сообщается сайте партии. Кроме того, члены «Единой России» и сторонники партии на личные средства организовали социальную акцию «Северяне против коронавируса», в рамках которой оказывали продуктовую помощь местным жителям. С учетом особенностей жизни на Крайнем Севере, в дополнение к федеральным выплатам за рождение второго ребенка на Ямале по инициативе «Единой России» приняли решение выплачивать еще по 150 тыс. рублей из регионального бюджета. Кроме того, за рождение (усыновление) третьего и последующего детей в регионе выплачивается по 500 тыс. рублей. По просьбе местных жителей депутаты от партии инициировали принятие регионального закона «О тишине», отметил Ситников. «В законе были учтены предложения от семей с маленькими детьми, поступившие в приемные Председателя партии Дмитрия Медведева. Люди предлагали дополнить документ часами тишины в обеденное время, с 13:00 до 15:00, в период детского дневного сна», – сообщил секретарь реготделения партии. Важной темой в период ослабления противоэпидемических мер, добавил он, стала поддержка собирающихся в отпуск людей. «После многочисленных обращений в общественную приемную, «Единая Россия» внесла в Законодательное Собрание округа поправки о сохранении местным жителям права на оплату стоимости проезда личным транспортом к месту использования отпуска и обратно в случае его провоза на пароме или железнодорожной платформе. Поправки были приняты», – сказал Ситников. Кроме того, ямальские парламентарии-единороссы поддержали инициативу о приоритете отпусков работников, имеющим трех и более детей. Это позволяет многодетным родителям с большим удобством планировать и использовать отпуск для совместного отдыха с детьми. 9 июня в Москве проходит совместное заседание Высшего и Генерального советов «Единой России». Российский триколор запустили в стратосферу в честь Дня России 12 июня 2021, 09:28

Фото: ОНФ

Текст: Наталья Ануфриева

Российский триколор запущен в стратосферу в честь Дня России, он поднялся во Владимирской области на высоту более 26 километров, рассказали в Общероссийском народном фронте (ОНФ). В сообщении указывается, что «накануне Дня России активисты Народного фронта вместе с партнерами подняли один из главных символов страны – российский триколор – в стратосферу», летательный аппарат с ним «стартовал с аэродрома Раздолье во Владимирской области и поднялся на высоту 26,6 тыс. метров», передает РИА «Новости». Для проведения акции Народный фронт обратился к организации «Стратонавтика», которая специализируется на запуске в стратосферу исследовательских, развлекательных и других миссий. «Сложная задача перед запуском – согласовать маршрут полета. Мы выбрали точку взлета – аэропорт в Раздолье. Средняя продолжительность полета в стратосферу полтора-два часа. Все это время наши камеры ведут съемку миссии», – объяснил руководитель «Стратонавтики» Денис Ефремов, отметив, что из-за розы ветров точки старта и приземления аппарата могут различаться на десятки километров. На борту, кроме флага, проходил летные испытания новый образовательный конструктор «стратосферный спутник», разработанный для инженерного обучения школьников. Отмечается, что такие конструкторы разосланы по детским командам в разные города России. «Сейчас ребята собирают свои модели спутников с различной, придуманной самостоятельно полезной нагрузкой, а через две недели все команды соберутся на очный этап в Черноголовке, где вместе с наставниками и при поддержке Роскосмоса запустят собственные аппараты на испытания в стратосферу», – добавили организаторы. Единственным «врагом» запуска могла стать непогода, но за 15 минут до старта ветер стих, а грозовая туча прошла буквально в паре сотен метров от аэродрома. Поднявшись на высоту около трех тысяч метров, камера на борту летающего объекта передала на землю абсолютно солнечное небо. Подъем до пиковой высоты занял примерно два часа, после чего аппарат стал опускаться на землю. Пейзаж с девушкой на фоне маков украсил трассу «Таврида» ко Дню России 12 июня 2021, 10:50

Фото: instagram.com/ludmila.kazarina

Текст: Наталья Ануфриева

Арт-объект в цветах государственного флага России украсил федеральную трассу «Таврида» в Крыму: изображение девушки на фоне маков и моря создали художники арт-кластера «Таврида» ко Дню России, сообщила пресс-служба арт-кластера. Арт-объект создавали шесть художников в течение пяти дней. Для росписи высотой 10 метров и длиной 43 метра потребовалось 200 литров фасадной краски и еще 300 аэрозольных баллончиков с краской, передает РИА «Новости». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Людмила Казарина (@ludmila.kazarina) Для того, чтобы передать красоту природы Крыма, художники использовали более 25 оттенков белого, синего и красного цветов. Пейзаж передает образы крымской природы: белый цвет триколора – это белые облака, синий – море, красный – поле цветущих маков, рассказали в арт-кластере. «Проект рассчитан на несколько лет, за это время мы создадим вдоль трассы «Таврида» около 90 арт-объектов. Важнейшая дорога Крыма станет еще и самой крупной в мире галереей стрит-арта протяженностью 250 километров», – сказал руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин. Отмечается, что это уже седьмое изображение, которое художники арт-кластера нарисовали вдоль главной дороги Крыма. Стрит-арт-проект стартовал в 2020 году в рамках фестиваля «Таврида.АРТ». Тогда вдоль трассы «Таврида» создали пять первых муралов. В 2021 году к празднованию Дня Победы художники оформили еще один тематический мурал по мотивам картины «Гвардейский тральщик «Защитник Т-411» В. И. Овчинникова. Проект реализуется арт-кластером «Таврида» совместно с министерством транспорта России и Росавтодором. «Волонтеры Победы» рассказали о своих самых успешных проектах за последние пять лет 10 июня 2021, 19:55 Текст: Андрей Резчиков

«Волонтеры и депутаты-единороссы вместе оказывают адресную помощь участникам и инвалидам Великой Отечественной. Это помощь самая разная: от ремонта в квартире до организации встреч с однополчанами», – сказала газете ВЗГЛЯД руководитель «Волонтеров Победы» Ольга Амельченкова. Так она прокомментировала участие добровольцев в партпроекте «Историческая память», которому исполнилось пять лет. «Помощь участникам и инвалидам войны наши активисты и единороссы оказывают в составе общих «Мобильных бригад помощи», – еще в 2019 году «Единая Россия» поддержала эту нашу инициативу. Добровольцам не всегда хватает одной только личной энергии, энтузиазма, чтобы поодиночке решать достаточно сложные проблемы, и в этом отношении очень помогает помощь «Единой России». Объединившись, мы многое смогли сделать», – рассказала глава центрального штаба «Волонтеров Победы» Ольга Амельченкова. Помимо «Мобильных бригад», вместе с единороссами реализуется сразу несколько проектов, добавила она. «Так, благодаря партии нам удалось договориться с Минцифры и мобильными операторами большой четверки, и в итоге организовать акцию «Телефоны фронтовикам». Каждому участнику-инвалиду Великой Отечественной мы вручили сотовый телефон с пожизненно оплаченным тарифом. Всего мы раздарили более 50 тыс. телефонов», – рассказала лидер добровольцев. «Для меня не менее важен проект «Диктант победы», который мы помогали сопровождать с самого начала. В этом году в нем участвовало более 1,5 млн человек. Акция уже стала традицией. С прошлого года мы подключили к проекту международные представительства «Волонтеров победы», поскольку к нему проявляют большой интерес за рубежом», – рассказала лидер движения. В ходе этой акции желающие собираются, чтобы пройти тест, проверив свои знания о Великой Отечественной войне. «Вопросы совершенно разные. В этом году многие из них касались начала войны. Есть блоки вопросов о культуре тех лет, военной технике, героях. А для выпускников «Диктант Победы» – это возможность получить дополнительные баллы к ЕГЭ. Кроме того, некоторые вопросы мы адаптируем на международную аудиторию. В этом году мы перевели их даже на китайский язык», – сообщила Амельченкова. В рамках того же партийного проекта «Историческая память» волонтеры вместе с единороссами занимаются благоустройством памятных мест и воинских захоронений, отметила лидер движения. «В этом году для этого мы объявили длительный международный субботник. Он начался 17 апреля и должен завершиться к 22 июня – в день начала войны. Наши добровольцы в Иркутской области уже привели в порядок несколько захоронений на старом городском Ангарском кладбище. На некоторых могилах красноармейцев уже стерлись все памятные таблички, остались видны только звезды. Добровольцы проводят работу в архивах, чтобы восстановить имена и изготовить новые таблички. И такую деятельность мы разворачиваем по всей стране», – подытожила Амельченкова. В четверг в «Единой России» подвели итоги партпроекта «Историческая память» за пять лет. В рамках этого проекта партия помогает объединить усилия государства, общественников, волонтеров и неравнодушных людей для восстановления памятников истории, проводит работу по патриотическому воспитанию молодежи. Одним из приоритетных направлений работы единороссов стала поддержка ветеранов и защита исторической правды. Проведение совместных с «Волонтерами Победы» акций для «ЕР» стало традицией. Партийные возможности и участие большого количества добровольцев дают синергетический эффект, позволяя на практике реализовать слоган «никто не забыт». В последние два года отдельным направлением «Исторической памяти» стала работа по организации присвоения городам звания «Город трудовой доблести». В прошлом году «ЕР» поддержала инициативу президента Владимира Путина о введении этого почетного звания. Тогда же секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак обратился к главе государства с предложением расширить список городов-претендентов с 11 до 20. Путин поддержал инициативу. В этом году он подписал указ о присвоении почетного звания еще 12 населенным пунктам. Политолог: Медведев объяснил лидерские позиции «Единой России» 9 июня 2021, 19:50 Текст: Елизавета Булкина

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, выступая на заседании высшего и генерального советов партии, ответил на вопрос, почему партия остается сильной и конкурентоспособной, заявил газете ВЗГЛЯД гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов. «Дмитрий Медведев убедительно заявил о высоких целях и значимых ценностях «Единой России». Он четко маркировал ее как партию президента Владимира Путина и партию большинства. При этом детально охарактеризовал все пять лет и десятки направлений работы партии: от конституционных изменений и материнского капитала до развития территорий, программ «Земский доктор» и «Земский учитель», – сказал Орлов. Политолог обратил внимание на часть выступления председателя «Единой России», в которой он отметил накопленный партией опыт работы и умение взаимодействовать с людьми, отвечая на их запросы. «Мы умеем отвечать на вызовы, нести ответственность и приходить на помощь, умеем сохранять стабильность и обеспечивать развитие страны» – в этих словах Медведева заключается ответ на простой вопрос о том, почему «Единая Россия» так сильна и конкурентоспособна на политическом рынке. Все дело в том, что она постоянно работает. Это и обеспечивает поддержку различных сообществ и групп, «множеств», из которых состоит Россия, большинства избирателей», – подчеркнул Орлов. Напомним, Дмитрий Медведев представил отчет о работе за пять лет на совместном заседании Высшего и Генерального советов «Единой России», которое прошло 9 июня в Москве. Предвыборная программа, c которой партия шла на выборы в 2016 году, по его словам, выполнена. Она выдержала проверку на прочность и оставалась актуальной последние пять лет. Многое было сделано для помощи людям в период пандемии, для поддержки инвалидов и молодых семей. По мнению председателя «Единой России», у партии есть все для уверенной победы на предстоящих выборах в Госдуму. «Единая Россия» предложила ограничить предельные объемы вредных веществ в загрязненных городах 10 июня 2021, 10:14 В Госдуму внесли предложения по поправкам о вредных выбросах во всех городах с загрязненным воздухом. Инициатором поправок выступил, в том числе, секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Изменения позволят устанавливать для промышленных городов и агломераций предельно допустимые объемы содержания вредных веществ в воздухе и требовать от предприятий сокращения выбросов, заявил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, один из авторов поправок, Владимир Бурматов, сообщает сайт «Единой России». Профильный комитет Госдумы рассчитывает рассмотреть документ на заседании в ближайшую пятницу, 11 июня. В настоящее время квоты на выбросы загрязняющих веществ действуют в 12 городах. Это Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Они должны к 2024 году снизить объем вредных выбросов на 20%. «Поправки позволят расширить практику на все города с сильным или очень сильным уровнем загрязнения воздуха. В перечень таких городов, с нашей точки зрения, можно включить несколько десятков населенных пунктов. Возможностью расширять список наделяется правительство России», – сказал Владимир Бурматов. Он пояснил, что предлагаемые «Единой Россией» изменения стали ответом на обращения людей. Также вопрос о расширении списка городов-участников федерального проекта «Чистый воздух» обсуждался на стратегической сессии «Единой России» «Экология», которая прошла 5 июня в Ленинградской области. Предложение поддержал председатель партии Дмитрий Медведев. «На следующей неделе мы ожидаем принятия поправки во втором и третьем чтениях, чтобы она стала законом. Таким образом, будет выполнено поручение президента о расширении эксперимента по квотированию выбросов и применению сводных расчетов, а города получат возможность решить проблему экстремальной нагрузки на атмосферный воздух», – заключил Бурматов. Инициаторами поправок выступили секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме и его первый заместитель Сергей Неверов и Андрей Исаев, председатель комитета по экологии и охране окружающей среды в нижней палате парламента Владимир Бурматов, а также сенаторы Татьяна Гигель и Алексей Майоров.