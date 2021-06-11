Польский министр назвал Евросоюз антидемократичным

Лавров: У России нет амбиций сверхдержавы

Москва не имеет сверхдержавных амбиций и желания распространять свою повестку на всю планету, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«У нас, кстати, нет сверхдержавных амбиций, как бы кто-то ни убеждал себя и всех остальных в обратном. У нас нет и того мессианского задора, с которым наши западные коллеги пытаются распространить на всю планету свою ценностную демократическую повестку. Нам уже давно понятно, что навязывание извне модели развития ни к чему хорошему не приводит», – цитирует Лаврова РИА «Новости».

По его словам, существующее положение дел в мире – это сумма договоренностей держав, победивших во Второй мировой войне, и Россия намерена возражать тем, кто хочет подвергнуть сомнению ее итоги. «Мы не можем и не будем подыгрывать тем, кто хочет попытаться обратить вспять естественный ход истории», – указал глава ведомства.

Он отметил, что представители Запада не готовы вести «честный диалог» с Москвой, основанный на фактах, и «предпочитают действовать в духе highly likely». «Примеров такого подхода множество. Это, безусловно, подрывает доверие к самой идее диалога как способа урегулирования разногласий», – добавил министр.

Россия намерена способствовать продолжению мирных перемен «в направлении полицентричности, основанной на коллективном лидерстве ведущих государств в решении глобальных проблем», отметил он.

«Но мы все-таки реалисты и не можем игнорировать упорное нежелание наших западных коллег, я бы даже сказал, агрессивное нежелание, признавать эту объективную действительность как она есть, не можем игнорировать стремление коллективного Запада обеспечить себе привилегированное положение на мировой арене, чего бы это ни стоило», – сказал Лавров.

Российская сторона заинтересована в прагматичных взаимовыгодных отношениях с кем бы то ни было, в том числе с Западом, США, НАТО и ЕС.

Также Лавров затронул тему Договора о ракетах меньшей и средней дальности (ДРСМД). «После того как американцы разрушили многие из договоров, например Договор о ракетах меньшей и средней дальности, мы предложили организовать добровольный мораторий на их развертывание, по крайней мере в Европе. Но, несмотря на предложенные нами механизмы верификации такого моратория, Запад по-прежнему уходит от честного разговора», – подчеркнул министр.

Ранее председатель Европарламента Дэвид Сассоли заявил, что отношения между ЕС и Россией остаются «очень напряженными». Он считает, что ЕС должен «ужесточить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом».

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Евросоюз открыто вмешивается во внутренние дела России и союзных государств, при этом Москва все еще заинтересована в диалоге с ЕС на принципах равноправия.