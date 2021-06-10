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Французы раскритиковали Байдена за слова о возвращении Америки
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Читатели французского издания Le Figaro обрушились с критикой на заявление президента США Джозефа Байдена о том, что «Америка вернулась».
Один из пользователей под никнеймом FrancoisX отметил, что Америка вернулась, «чтобы вмешиваться в то, что их не касается», передает РИА «Новости».
«Байден прибыл с визитом в свои европейские колонии», – добавил Doms.
Комментатору alfe75 показалось, что такие слова Байдена «не очень обнадеживают».
«Только чтобы развязать войны по всему миру», – указал он.
«Макрон говорил то же самое. И посмотрите, что мы имеем. Вернулась – это сделала шаг назад, так что ли?» – написал alexandre004005.
Другой пользователь отметил, что слова Байдена могут говорить только об «объявлении войны России». «А также Китаю, Ирану, Венесуэле, Кубе...», – продолжил он.
«Он намерен провести последние дни жизни в Ирландии? Кажется, он уже и правда «кончился», – пошутил yron.
«Прекрасно! Америка возвращается с новым бургером!» – написал Fabien Gintoki Henkinet.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не ищет конфликта с Москвой, но даст России понять, что «Америка вернулась».
После этого канцелярия британского премьера Бориса Джонсона сообщила, что в результате переговоров главы британского правительства и президента намерены принять новую Атлантическую хартию по «защите демократии».
Макрону дали пощечину во время общения с гражданами
Президенту Франции Эммануэлю Макрону дали пощечину, когда он общался с гражданами во французском департаменте Дром, в результате задержаны два человека, сообщает телеканал BFM.
На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как президент подходит к стоящим за ограждением людям. В момент, когда он подал одному из мужчин руку для приветствия, тот ударил его по лицу. Нарушителя тут же скрутила охрана, передает РИА «Новости».
Премьер-министр Франции Жан Кастекс осудил агрессию в отношении Макрона. «Через президента республики на демократию направлен удар... Демократия – это дебаты, это диалог, это столкновения идей, это легитимное выражение несогласия, естественно. Но это ни в коем случае не может быть насилие, вербальная агрессия и тем более физическая агрессия», – заявил он на заседании Нацсобрания. Депутаты поддержали его слова аплодисментами.
Лавров заявил ФРГ и Франции о неприемлемости пересмотра Минских соглашений
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с коллегами из Франции и Германии заявил, что попытки Киева провести ревизию минских соглашений неприемлемы, сообщил МИД России.
Отмечается, что состоялся телефонный разговор Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, в ходе которого министры провели обстоятельный обмен мнениями о перспективах урегулирования внутриукраинского конфликта в Донбассе по итогам состоявшейся 26 мая очередной видеоконференции политических советников лидеров стран «нормандского формата».
«Была подчеркнута безальтернативность минских соглашений и необходимость выполнения всеми сторонами своих обязательств. Лавров акцентировал неприемлемость попыток Киева ревизовать «Комплекс мер», равно как и решения «нормандского» саммита в декабре 2019 года в Париже, обратил внимание на отсутствие реакции со стороны западных коллег на звучащие из Киева заявления, противоречащие действующим договоренностям», – говорится в сообщении министерства.
Также Лавров подчеркнул недопустимость дискриминационных мер в отношении русскоязычного населения на Украине, курса киевских властей на насильственную украинизацию национальных меньшинств, подавление политических оппонентов и СМИ, потакание неонацистам.
Кроме того, как отметили в дипведомстве, главы МИД обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе и вокруг Нагорного Карабаха.
Ранее президент России Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель заявили, что минские соглашения остаются безальтернативной основой урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.
Напомним, в феврале глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.
Москва назвала условия для восстановления нормальной работы посольств России и США
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Москва готова восстановить нормальную работу посольств хоть на следующий день после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, если американцы проявят готовность, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
По словам Сергея Рябкова, если американцы готовы вернуться к ситуации, которая существовала до начала этой нисходящей спирали с точки зрения и численности дипперсонала, работающего соответственно в России и в США, и выдачи виз, которая все более затруднена. «Если они готовы к этому, мы будем в состоянии буквально на следующий день восстановить норму в наших отношениях. Пока этого не произошло и призывы все-таки озаботиться этим вопросом отклика в Вашингтоне не находят», – уточнил он, передает РИА «Новости».
Ранее американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что с нетерпением ждет возможности присоединиться к президенту Джо Байдену в Женеве на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
Накануне замглавы МИД Сергей Рябков не исключил, что послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан примут участие во встрече Путина и Байдена, однако, по его словам, окончательных решений по этому вопросу пока нет.
7 июня в администрации американского лидера поделились ожиданиями от встречи лидеров России и США, а также объяснили, для чего Байден хочет встретиться с Путиным в Женеве. Президент России также поделился ожиданиями от переговоров с американским президентом, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Байден провел телефонный разговор с Зеленским
Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским сообщил, что ждет его визита в Вашингтон этим летом. Об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Я пришел сюда (на брифинг) из Овального кабинета, где президент Байден проводит телефонный разговор с президентом Украины Зеленским», – цитирует РИА «Новости» Салливана.
По его словам, Байден подчеркнул в беседе с украинским коллегой поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. «Он также сказал, что он ждет его (Зеленского) в Белом доме этим летом по возвращении из поездки в Европу», – добавил он.
Ранее в Киев анонсировал телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.
СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена передумала проводить встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским перед переговорами Байдена и российского президента Владимира Путина.
Напомним, Зеленский заявил, что действия Байдена в последнее время ослабляют уверенность Киева в непоколебимой поддержке со стороны США. При этом он сказал, что США – «образцовая цивилизация, образцовая демократия в мире». Также Зеленский сравнивал отказ США от санкций против оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG с «уловками» американского баскетболиста Майкла Джордана.
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Байден поговорил с Зеленским о коррупции
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Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским обсудил поддержку Киева в связи с «продолжающейся российской агрессией в Крыму», борьбу с коррупцией и реформы, заявила официальный представитель американской администрации Джен Псаки.
«Байден подтвердил устойчивую поддержку со стороны США суверенитету Украины и территориальной целостности», – приводит РИА «Новости» текст заявления Псаки, распространенного пресс-службой Белого дома.
Кроме того, президенты двух стран, по словам представителя Белого дома, «обсудили стратегическое партнерство в поддержку плана Зеленского по искоренению коррупции и проведению реформ» и «евроатлантические устремления Украины, которые приведут к установлению правосудия и безопасности и процветанию народа страны».
Псаки подтвердила, что Байден «позднее этим летом» ждет Зеленского в Вашингтоне.
Ранее в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома сообщили порталу Axios, что Киев неверно истолковал слова Байдена об идее вступления Украины в НАТО.
Напомним, Байден отклонил настойчивую просьбу Зеленского не встречаться с президентом России Владимиром Путиным до того, как будут проведены американо-украинские переговоры на высшем уровне.
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Байден объяснил цель переговоров с Путиным
Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что прямой разговор лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина – лучший способ понять, что намеревается делать Москва.
По словам Салливана, «есть множество вопросов, которые двум странам необходимо проработать». Он также подчеркнул, что прямой разговор Байдена с Путиным – «лучший способ понять, что намеревается и планирует делать Россия». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Не может быть какой-либо замены контактам между двумя лидерами, особенно в контексте решения сложных вопросов», – сказал Салливан.
Также он добавил, что Байдену важно лично встретиться с Путиным.
«Ничто не заменит взаимодействие между лидерами, особенно в сложных отношениях, но с Путиным это еще более важно. У него очень персонализированный стиль принятия решений... Для президента Байдена важно лично встретиться с президентом Путиным, чтобы четко определить, где мы находимся, чтобы понять, где он находится, чтобы попытаться урегулировать разногласия и определить области, в которых мы можем работать в интересах Америки, чтобы добиться прогресса», – сказал Салливан.
При этом он также отметил, что Вашингтон рассматривает предстоящую личную встречу Байдена с Путиным не как поощрение, а как защиту американских интересов.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, для чего глава американского государства Джо Байден хочет встретиться в Женеве с президентом России Владимиром Путиным. Встреча, по словам главы Госдепа, «необходима для того, чтобы прямо и четко сказать» президенту России, «чего он может ожидать от Соединенных Штатов, если агрессивные, безрассудные действия в отношении» США «продолжатся».
Напомним, Блинкен заявил, что Вашингтон «примет меры», если российская сторона станет вести себя «безрассудно» по отношению к США или их союзникам. По его словам, США стремятся к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией.
Блинкен захотел принять участие в личной встрече Путина и Байдена
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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен примет участие в двусторонней встрече президента России Владимира Путина и главы американской администрации Джо Байдена в Женеве, говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.
По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, госсекретарь США Энтони Блинкен якобы «примет участие в двусторонней встрече президента Байдена с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Женеве», передает ТАСС.
Прайс сообщил, что шеф американской дипломатии вместе с Байденом посетит Британию, где примет участие в саммите Группы семи в курортном городке Карбис-Бэй на атлантическом побережье полуострова Корнуолл. Госсекретарь США также «будет сопровождать [американского] президента на саммите НАТО 14 июня и саммите США – ЕС 15 июня, которые пройдут в Брюсселе», подчеркнул официальный представитель Госдепартамента США.
Накануне в администрации Байдена поделились ожиданиями от встречи лидеров России и США, а также объяснили, для чего Байден хочет встретиться с Путиным в Женеве.
Ранее президент России поделился ожиданиями от переговоров с американским президентом, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США. В Кремле заявляли о готовности обсудить с Байденом любые темы, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от саммита.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
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Байден захотел дать понять России, что «Америка вернулась»
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Глава американского государства Джо Байден заявил, что Вашингтон не ищет конфликта с Москвой, но даст России понять, что «Америка вернулась».
Байден выступил перед военными на американской базе в Британии. Он отметил, что начал свое первое зарубежное турне, в рамках которого встретится с Путиным. «Чтобы дать ему знать, что я хочу, чтобы он знал», – сказал Байден под аплодисменты военных. Он заявил, что на всех этапах своего первого зарубежного турне даст понять: «Америка вернулась».
По словам Байдена, США «не ищут конфликта с Россией», желая «стабильных предсказуемых отношений». Он подчеркнул, что обе «нации разделяют великую ответственность среди прочего в стратегической стабильности». Однако, по его словам, «США ответят крепко и значимо на вовлеченность российского правительства во вредоносные действия», передает РИА «Новости».
При этом США «привержены тому, чтобы вести за собой с силой», защищая американские «ценности». Байден заявил, что «демократические страны мира объединяются, чтобы решать самые трудные задачи». Он подчеркнул, что Вашингтон «имеет больше возможностей для укрепления национальной безопасности и экономического процветания», если объединяется с союзниками. По его словам, «несравненная сеть альянсов и партнерств» – «ключ к американскому преимуществу». США «собираются отвечать на вызовы сегодняшнего дня с позиции силы», передает ТАСС.
Он полагает, что мир переживает «переломный момент истории», когда необходимо «доказать, что демократии не только выживут, но и добьются успеха», а также «развенчать тех, кто считает, что эпоха демократий закончилась». Байден заявил, что «демократии не могут объединиться и достичь консенсуса, чтобы дать (совместный) ответ, как это могут делать авторитарные режимы».
Ни одно государство не способно решать в одиночку нынешние международные проблемы, признал президент США. Он призвал «строить общее будущее». В нем, заявил Байден, США не будут пытаться навязывать свою волю другим нациям, а международные морское, воздушное и космическое пространство будут оставаться «свободными и доступными на благо всех».
Напомним, Байден находится в Великобритании, где примет участие в саммите G7. 16 июня в Женеве должна состояться встреча президентов России и США.
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В США призвали Байдена заключить сделку с Путиным
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Соединенным Штатам нужно пойти навстречу России, поскольку конфронтация не сделает мир более безопасным, сближение Москвы и Пекина угрожает Вашингтону, заявил обозреватель журнала The American Spectator и бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.
«Он (Байден) может «поехать в Россию» в переносном смысле (саммит проходит в Швейцарии) и стабилизировать отношения, которые слишком важны, чтобы разрушить их окончательно», – отметил автор материала, передает РИА «Новости».
Обозреватель добавил, что странам необходимо договориться о невмешательстве в выборы. При этом, по его словам, США несут за это больше ответственности, чем Россия. Также Москва и Вашингтон должны запретить «операции» в киберпространстве, тех же принципов следует придерживаться и европейским странам.
Бэндоу отметил, что важным условием прекращения конфронтации должна быть остановка расширения НАТО. «Самое главное, США должны пообещать, что в списке стран-членов Альянса не появится ни Грузия, ни Украина. Это не входит в интересы Америки», – указал автор.
Напомним, президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня.
Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Киев объяснил искажение слов Байдена стремлением передать «атмосферу двухстороннего тет-а-тета»
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Украинская сторона пояснила, что исказила слова американского президента Джо Байдена в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским, чтобы передать особую атмосферу во время диалога лидеров стран.
«Пожалуйста, абсолютно не нужно искать что-то темное там, где светло. Разговор между двумя президентами был максимально доверительным, предметным и с вполне конкретными определениями тех или иных рисков», – цитирует советника руководителя офиса Зеленского Михаила Подоляка УНИАН.
Он пояснил, что тема вхождения Украины в состав Североатлантического альянса чрезвычайно спекулятивна, она часто используется в пропаганде теми, кто не заинтересован в таком исходе событий.
«Именно поэтому важно было обозначить общность позиций и общность оценок сразу по факту разговора. Передать, скажем так, атмосферу двухстороннего тет-а-тета. А уже чуть позже, как это принято, начались консультации сторон по уточнению именно дипломатических формулировок. На мой взгляд, абсолютно рабочий формат и абсолютно адекватные правки. Нет никаких существенных итоговых разногласий и близко», – указал Подоляк.
У него вызвала изумление попытка «пройтись» по «крайне успешному» разговору и «низвести его ценность».
Напомним, Белый дом и украинское правительство сначала опубликовали противоречивые заявления по итогам состоявшегося в понедельник телефонного разговора президентов США и Украины. Согласно версии Киева, глава американской администрации «подчеркнул важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в НАТО», но Белый дом отрицает, что Байден высказался в поддержку этого плана.
После этого Зеленский заявил, что «слова не важны, важны конкретные поступки».
Ранее президент Украины заявил, что, если НАТО хочет видеть Украину в своих рядах, вопрос нужно решать немедленно. В альянсе заявили об отсутствии консенсуса по вопросу членства Украины в НАТО. Как ожидается, вопрос Украины будет обсуждаться в ходе саммита НАТО 14 июня.
Пушков дал совет Байдену перед встречей с Путиным в Женеве
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков посоветовал американскому президенту Джо Байдену во время саммита в Женеве не пытаться навязывать российскому лидеру Владимиру Путину какие-либо требования и не пытаться «играть мускулами».
«Будем надеяться, что 50 лет опыта, накопленного Байденом, ему подскажут, что не надо пытаться навязать Путину свои требования и условия. Это не даст Байдену результата и провалит саммит. Надеюсь, он не будет пытаться «играть мускулами». У его она они в любом случае крепче», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Ранее президент России поделился ожиданиями от переговоров с главой американской администрации, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США. В Кремле указали на риски для всего мира из-за спада в отношениях России и США, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от саммита. В администрации Байдена также поделились ожиданиями от встречи, объяснив, для чего Байден хочет встретиться с Путиным.
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Стало известно о возможном участии Лаврова во встрече Путина и Байдена
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров может принять участие в саммите Россия – США, который состоится 16 июня в Женеве, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Исхожу из того, что да. Но пока до конца не проведено согласование формата и состава», – сказал Рябков в ответ на соответствующий вопрос, передает ТАСС.
Замминистра добавил, что согласование повестки и места встречи президентов также находится в работе. «Думаю, что в любом случае информация будет распространяться не по линии МИД», – отметил он.
Рябков также не исключил, что посол России в США Анатолий Антонов и посол США в России Джон Салливан примут участие, но окончательного решения пока нет.
Вместе с тем Рябков заявил, что США проводят безответственную политику в отношении Украины, поэтому напряженная ситуация в стране сохранится, передает РИА «Новости».
«Это неизбежный элемент американо-украинских попыток продемонстрировать высокую степень взаимопонимания. Ничего нового, удивительного или меняющего общую диспозицию в этом мы не видим. Неважно когда, в каком формате лидеры этих двух стран встречаются. Содержание американской политики на украинском направлении нам понятно. Эта политика не несет элемент воздействия на Киев с целью обеспечить хотя бы минимальное выполнение Украиной Минского пакета мер», – сказал дипломат.
Однако, по его словам, пока не получается внедрить в сознание администрации США безальтернативность движения по этому пути, отметил Рябков. «Поэтому мы исходим из того, что напряженность, создаваемая этой линией, сохранится, а кто, где и когда встречается на уровне лидеров – это момент вторичный, содержание нужно менять подхода», – подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие в двусторонней встрече президентов России и США Путина и Байдена в Женеве.
Накануне в администрации американского лидера поделились ожиданиями от встречи лидеров России и США, а также объяснили, для чего Байден хочет встретиться с Путиным в Женеве.
Президент России также поделился ожиданиями от переговоров с американским президентом, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США.
В Кремле заявляли о готовности обсудить с Байденом любые темы, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от саммита.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
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Названо место встречи Путина и Байдена в Женеве
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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 16 июня встретятся в Женеве на вилле «Ла Гранж», сообщила официальный представитель МИД Швейцарии.
«Встреча пройдет на вилле «Ла Гранж» в Женеве 16 июня», – отметила она, передает ТАСС.
Позже в Кремле подтвердили, что переговоры президента России и его американского коллеги пройдут 16 июня на женевской вилле Ла Гранж, передает РИА «Новости».
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков не исключил, что послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан примут участие во встрече Путина и Байдена, однако, по его словам, окончательных решений по этому вопросу пока нет. После этого американский посол в Москве заявил, что с нетерпением ждет возможности присоединиться к Байдену в Женеве.
7 июня в администрации американского лидера поделились ожиданиями от встречи лидеров России и США, а также объяснили, для чего Байден хочет встретиться с Путиным. Президент России также поделился ожиданиями от переговоров с американским президентом, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
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Псаки напомнили о скандальном интервью Байдена перед встречей с Путиным
Президент США Джо Байден будет откровенен на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
Ее спросили, не будет ли саммит в Женеве «неловким» из-за скандального интервью Байдена. Псаки ответила, что тот «давно знает» Путина и «никогда не сдерживался в выражении своих опасений или беспокойств» по поводу «поведения» Москвы, если оно «не отвечало демократическим ценностям».
По ее словам, Байден «будет откровенен в этом и на предстоящей встрече». Она подчеркнула, что «дело не в дружбе» и не в «доверии», а в «интересах» США. В интересах США, как заявила Псаки, двигаться «к более стабильным и предсказуемым отношениям», передает РИА «Новости».
Напомним, Байден в интервью телеканалу ABC News позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. МИД России сообщал, что на предстоящей встрече Путина и Байдена «повестки дня США и РФ не совпадают».
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Зеленский пояснил несоответствие докладов Украины и США о разговоре с Байденом
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал исправление слов американского коллеги Джо Байдена о плане действий по членству Украины в НАТО в пресс-релизе своего офиса. По словам Зеленского, слова не важны, важны поступки.
«Слова не важны, важны конкретные поступки. Получит Украина наконец ПДЧ или нет – это вопрос желания только самого альянса. Если получит – значит, нас там действительно видят. Если не получит – это тоже вполне конкретный ответ», – передает слова президента Украины РИА «Новости» со ссылкой на издание «Украинская правда».
Зеленский заявил, что гораздо важнее максимально эффективная реформа вооруженных сил Украины, поскольку «только это является сегодня абсолютной гарантией мира в нашей стране и гарантией защиты каждого украинца».
В Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома сообщили порталу Axios, что Киев неверно истолковал слова президента США Джо Байдена об идее вступления Украины в НАТО.
Как пояснил портал, Белый дом и украинское правительство «изначально опубликовали противоречивые» заявления по итогам состоявшегося в понедельник телефонного разговора президентов США и Украины. Согласно версии Киева, глава американской администрации «подчеркнул важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в НАТО».
Белый дом отрицает, что Байден высказался в поддержку такого шага во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если НАТО хочет видеть Украину в своих рядах, вопрос нужно решать немедленно. В альянсе заявили об отсутствии консенсуса по вопросу членства Украины в НАТО. Как ожидается, вопрос Украины будет обсуждаться в ходе саммита НАТО 14 июня.